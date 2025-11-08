Новини
Борис Бонев: Задава се нова криза

8 Ноември, 2025 10:00 1 179 44

От 1 декември половин милион души в София остават без фирма за сметопочистване, каза още той

Борис Бонев: Задава се нова криза - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. В „Деня започва с Георги Любенов“ по БНТ Борис Бонев от "Спаси София" предупреди, че столицата разполага само с четири снегорини, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.

Той обясни, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.

„Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.

На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.

„С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.

По думите му, при първия по-сериозен сняг, градът е заплашен от пълен транспортен хаос.

„Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, предупреди Борис Бонев.

По отношение на кризата с боклука той е категоричен, че няма време и критикува, че кметът Терзиев в такъв момент е в Рио за награда за екология.

„Липсата на неспокойствие от кризата с боклука, липсата на бързи действия говори само за едно –две неща: или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам“, коментира Бонев.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Терзиев да бъде отстранен и разследван

    23 6 Отговор
    Цяла София е в боклуци, заради големият боклук който управлява. Веднага да да бъде отстранен кметът на София заради неговата некомпетентност, некадърност да управлява и безстопанственост. Ако има зарази той ще е виновен. Ние и си плащаме таксите, с той не може да управлява и цяла София е потънала боклуци. Не ме интересува какво говори и ня какъв се прави, да си дава оставката и да се маха. София да се изчисти веднага. Иначе Гражданско неподчинение и блокади във всички квартали

    Коментиран от #4

    10:09 08.11.2025

  • 4 Терзиев да се маха

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Терзиев да бъде отстранен и разследван":

    София няма кмет! Терзиев да подава оставка и да се маха. Кметът на ПП не може да управлява София. И София не е бащиния на наследникът на Държавна сигурност. Имаше 2 години да реши проблемите но не направи нищо. Защото е неспособен и не знае как. Да се маха пт общината веднага иначе ще има протести и блокади

    Коментиран от #5

    10:11 08.11.2025

  • 5 София няма кмет Оставка

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Терзиев да се маха":

    Видяхме Терзиев че нищо не може. Едно е да стартираш бизнес с крадени пари и покровителстван от Държавна сигурност. Друго е да си в реална бизнес и административна среда. А Терзиев се провали напълно защото не знае и не може. А екипът му се разпадна. Едни го напуснаха, други го обвиниха, а трети са задържани. Терзиев и ПП са пълен провал.
    А ремонтите са най-лошите от 20 години. Да не говорим за ремонтите на ремонтите на ремонтите. Защото Терзиев като прави ремонти, след това се правят ремонти на тези ремонти и пак ремонти на вторите ремонти. Кое му е прозрачно на управлението . Корупцията от 6% в черната каса на ПП ли? Ти май си Просто още един заблуден и сляп фанатик.

    Коментиран от #7, #12

    10:13 08.11.2025

  • 6 Прокопи

    12 1 Отговор
    За какво са ти снегорини? Ще ловим снежинките във въздуха бре.🤣

    10:15 08.11.2025

  • 7 Да де, ама

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "София няма кмет Оставка":

    трябва време и средства след огромните герберо-пеевски кражби, корупция и простотия. Терзиев прави всичко за да се случи нещо хубаво след гербавия погром на София от Фъндъчка и Тиквата Борисов.

    10:18 08.11.2025

  • 8 Анонимен

    8 6 Отговор
    Че столицата ли е най важна

    Коментиран от #18

    10:19 08.11.2025

  • 9 Анонимен

    18 0 Отговор
    Ами сменете я тази столица с друг град

    10:20 08.11.2025

  • 10 Сериозно ли

    20 0 Отговор
    Чак сега ли го установихте, че столицата имала едва
    4 снегорина???
    Ти да видиш?
    О,чудо...

    10:25 08.11.2025

  • 11 Василеску

    13 3 Отговор
    Ами ти лично влезе в колаборация с неможачите от ППДБ и подведе много хора да гласуват за тях. И в неможач се превърна. Вкупом непотребни станахте. Ще ви преживеем някак и вас. Пълни малоумници да си мислят, че без подготовка и експертиза могат да управляват. То тези дето са с подготовка вече не могат от политкоректност и ибрикчийство, та вие ли. Оставка и за Терзиев и за вас.

    10:25 08.11.2025

  • 12 Некадърницата Фандъкова е виновна!

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "София няма кмет Оставка":

    Фандъкова от шайката ГЕРБ е спала 12 години!!!
    ГЕРБ само са крали!

    10:26 08.11.2025

  • 13 Ирония

    5 1 Отговор
    То пък един мижав сняг в България!
    Вали и след 3 дни слънцето стопява всичко!
    Няма нужда даже от снегорини!

    10:28 08.11.2025

  • 14 Бонев, а ти какво направи, бе?

    15 0 Отговор
    След 2 мандата, като общински съветник и нищо. Аааа да пусна безсмислена автобусна линия за 10 IT-та до Бизнес-парка. Но пък успя да извадих къщата в която живееш, заедно с други 2 семейства от списъка Красива България, за да се събори и да направиш огромна сграда и понеже няма как да е на терена на една къща притисна съседните две да се съгласят на същото(като фалира ресторант в едната от тях)...после борим презастрояването. Палячо.

    10:28 08.11.2025

  • 15 Аритметика

    14 0 Отговор
    100 общински съветници
    Х
    1 лопата

    = 1 снегорин

    10:28 08.11.2025

  • 16 Мнение

    14 0 Отговор
    Борис Бонев пак си прави Пиар в медиите.

    10:28 08.11.2025

  • 17 Евроджендър

    8 0 Отговор
    Мис Бони обича да раздава гърлянки на ляво и на дясно

    10:29 08.11.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Ама то е така по цяла България❗
    Една фирма с 10 машини прави договори в 5 града и навсякъде показва тези 10 машини❗
    Когато вали в един град -добре , ни когато завали и в петте.....кършат пръсти и викат БЕДСТВИЕ‼️

    10:32 08.11.2025

  • 19 Хайде да не прибързваме с осъждането!

    5 12 Отговор
    Терзиев е кмет от скоро и няма как за това време да оправи проблеми, трупани повече от десетилетие от шайката ГЕРБ и некомпетентната Фандъкова!Договорите със сметопочистващите фирми, техниката, обществените поръчки – всичко това е наследено от предишното управление на ГЕРБ.
    Фактът, че в момента има проблем със снегопочистването и боклука, не е резултат от бездействие за 1-2 години, а от десетилетия на занемаряване и липса на контрол. Терзиев поне говори открито за това и търси решения, вместо да замита проблема.
    А това, че е в Рио, не означава, че си „взима почивка“ – участието му в международен форум за екология и устойчиво развитие е шанс София да влезе в мрежа от градове с добри практики и достъп до финансиране. Ако искаме промяна, трябва да му дадем време и подкрепа, не само критика.

    Коментиран от #28

    10:33 08.11.2025

  • 20 Няма и да има

    11 0 Отговор
    Може би ще е правилно общината да плати задълженията си, първо за снегопочистване висящи от 2024г. Единствено фирмите които очакват и извършват обществени поръчки се навиват да чакат неизплатени пари с години.

    10:35 08.11.2025

  • 21 Траянка

    1 0 Отговор
    "Всичкитe млади пият наркоман"

    10:36 08.11.2025

  • 22 Възмутен

    13 0 Отговор
    Борис Бонев е един крясльо, който само пищи, но самият той нищо не върши!!

    10:36 08.11.2025

  • 23 Важното е

    5 5 Отговор
    Пари за НАТО и Украйна да има

    10:37 08.11.2025

  • 24 Стига вече ПП

    13 1 Отговор
    ПП не знаят и не могат, но се правят че искат. Вместо да им правят реклама, медиите трябва да покажат тяхната неспособност за да не могат да заблуждават хората. Това че са били родени със сребърна лъжичка в устата не ги прави кадърни. Точно обратното! Стига вече! Пет години минаха. Време е народа да се осъзнае.

    10:40 08.11.2025

  • 25 Реалист

    6 0 Отговор
    Борис Бонев изглежда като човек, който постоянно критикува, но реално няма власт да решава проблемите, които сам алармира. Той прави впечатление на „вечен протестиращ“ – все недоволен, все алармиращ, но когато става дума за конкретни решения, той е безсилен. Докато крещи в медиите за снегопочистване и боклук, кметът Терзиев действа и носи реалната отговорност за града.

    Бонев често драматизира ситуацията и създава усещане за хаос, което може да подкопава доверието на гражданите в администрацията. В същото време Терзиев се опитва да въведе системни промени, да увеличи капацитета на общинските дружества и да работи стратегически, а критиките на Бонев изглеждат по-скоро медийна шумотевица, отколкото конструктивно решение.

    Истината е, че без кмета и екипа му, София не би имала никой, който да носи реална отговорност – докато Бонев е предимно наблюдател и глас, който крещи, но не строи, не управлява и не решава.

    10:43 08.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Истината

    1 7 Отговор
    Докато Борис Бонев крещи по медиите и драматизира всяка ситуация, кметът Терзиев действително управлява града и носи отговорност. София има нужда от решения, а не от шум – Терзиев работи, Бонев критикува.

    Коментиран от #39

    10:44 08.11.2025

  • 28 Фъндъкова не им била свършила работа

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хайде да не прибързваме с осъждането!":

    То добре че ги имаше договорите. Щото ако ги нямаше, щеше да лъсне неговата некомпетентност още миналата година. А пък ако имаше визия, той трябваше през тази година да се е подготвил да надгради и продължи съществуващите договори. Проблема е същия както всичко на ПП. Ползват готова инфраструктура, не я поддържат и я карат така докато може, а после се самосвалят за да може ГЕРБ да им свърши работата.

    Коментиран от #31, #32

    10:47 08.11.2025

  • 29 Сравнение

    3 0 Отговор
    🔹 София: Население: около 1,2 милиона души.
    • Снегорини налични: 4 броя (според информацията на Борис Бонев).
    • Съотношение: 0,29 снегорини на 100 000 души.
    • Проблем: дори при умерен снеговалеж, почти целият град би изпаднал в транспортен хаос, тротоарите ще са опасни и градският транспорт вероятно ще се блокира.
    🔹 Мюнхен
    • Население: около 1,5 милиона души (сравнимо с София).
    • Снегорини и техника: според градските данни, Мюнхен разполага с около 200–250 снегорина и техника за зимна поддръжка.
    • Съотношение: 13–16 снегорини на 100 000 души.
    • Резултат: градът е добре подготвен за снеговалежи до 20–30 см, улиците и тротоарите се почистват бързо, транспортът почти не се спира.
    🔹 Заключение
    София разполага с приблизително 50 пъти по-малко снегорини на човек, отколкото Мюнхен. Това показва критична недостиг на техника и подготовка, което прави града особено уязвим при първия сериозен снеговалеж.

    Коментиран от #34

    10:48 08.11.2025

  • 30 Сега никоя фирма няма да подпише

    3 0 Отговор
    Договор за сметопочистване при ситуацията с Лукойл защото не се знае какви ще са цените на петролните продукти

    10:49 08.11.2025

  • 31 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Фъндъкова не им била свършила работа":

    Фандъкова има частична вина, защото е била отговорна за дългосрочната поддръжка и модернизация на зимната техника и общинските услуги.
    Фандъкова като кмет на София (до мандата на Терзиев) носи политическа и административна отговорност за дългосрочната подготовка на града:
    • Закупуване и поддръжка на техника за снегопочистване.
    • Договори с фирми за сметопочистване и зимна поддръжка.
    • Планиране на ресурси за зимата и организация на общинските дружества.
    Ако тези неща не са направени или са оставени на минимален капацитет, последствията се виждат сега – малко техника, недостиг на персонал, и потенциални блокажи при първия снеговалеж.

    10:51 08.11.2025

  • 32 ГЕРБ са крадци!!

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Фъндъкова не им била свършила работа":

    ГЕРБ не купуваха снегорини, защото по-лесно е да строиш булеварди за медийни снимки, отколкото да подготвиш града за реални зимни бури.

    Коментиран от #33

    10:53 08.11.2025

  • 33 Ирония

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "ГЕРБ са крадци!!":

    Нали беше важно Бойко Борисов да се снима с ножичката да реже лентички на всяка построена отсечка от 2 км...за 15 години управление...

    10:54 08.11.2025

  • 34 Бавария е 70 Хил.кв.км.

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сравнение":

    И 13 милиона население
    Къде ще сравняваш с България и София

    Коментиран от #37, #38

    10:54 08.11.2025

  • 35 15 години нищоправене от ГЕРБ!!

    3 5 Отговор
    Това е илюстрация на проблема с приоритетите по време на управлението на ГЕРБ: видимите проекти и медийните снимки са поставяни над дългосрочната инфраструктурна и социална подготовка, като например закупуването на техника за зимата.

    Докато Борисов се снима при откриване на малки участъци път – често наричани „магистрали“ заради пиар ефекта – критичната инфраструктура на града и подготовката за реални кризи, като снегопочистване или модерни сметосъбиращи системи, остава на заден план.

    Това създава усещането, че приоритетите са били предимно политически и медийни, вместо да са стратегически за безопасността и ежедневието на гражданите.

    10:56 08.11.2025

  • 36 тъжно но факт

    5 0 Отговор
    Ако погледне човек картата и потърси столиците на държавите които имат тежест на световната арена, ще открие че тези столици се намират на море или най-малкото на голяма река. Столицата на Колумбия Богота се намира на 2800 м височина в Андите. Това не е случайно!

    10:57 08.11.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Бавария е 70 Хил.кв.км.":

    Липсата на ник ли ти пречи да мислиш
    или ти по принцип не можеш❓
    Колегата сравнява ДВА града, а не области и региони❗

    10:59 08.11.2025

  • 38 Альооо

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бавария е 70 Хил.кв.км.":

    Говорим за Мюнхен, не за провинция Бавария!
    Населението на Мюнхен към 31 декември 2023 г. е 1 510 378 души.
    Друго сравняние:
    • Софийска област: площ около 7 020 км².
    • Бавария: площ около 70 550 км².

    11:05 08.11.2025

  • 39 Верно ли

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Истината":

    И кво работи Терзиев точно? И той турист като бившия им премиер сапунджията. И не, че съм фен на самоковската даскалица, ама не съм чул ни веднъж тя да се е развявала по света!

    11:10 08.11.2025

  • 40 Накино

    2 0 Отговор
    Много бедна тази София, бре само 4 снегорина на 2 млн. маймуни , да почват капачки за снегорини , цяла България(Европа) да помогне на бедна София.....

    11:17 08.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Дреме ми. Аз вече съм на Боровец.

    11:20 08.11.2025

  • 43 Тези снегорини

    2 0 Отговор
    Да ви изринат

    11:31 08.11.2025

  • 44 37.51т

    2 0 Отговор
    Питайте Софиян(ски) колко техника имаше София и защо сега "нема".....и онова "момченце" Антоан дето беше шев на СОС....сега е късно даже за "китка".....

    12:34 08.11.2025

