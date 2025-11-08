Новини
Йотова: Най-важно е рафинерията да бъде запазена

8 Ноември, 2025 13:35 801 44

Тя е структуроопределяща за страната, заяви вицепрезидентът

Йотова: Най-важно е рафинерията да бъде запазена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„На този етап и с днешна дата най-важно е рафинерията да бъде запазена. Тя е структуроопределяща за страната, хиляди хора работят там, от значение е за целия региона, сигурност на доставките, за да могат да си гарантират капацитетът за преработване и производство на петролни продукти”. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти край село Дебелт, община Средец.

„От Народното събрание беше гласуван един много набързо изготвен закон, който тепърва ще видим как си го представя самото правителство, защото този закон ще изисква много поднормативни актове и наредби, които да гарантират и определят функциите на този особен управител”, заяви Йотова.

„Ние вчера чухме един лозунг от господин Борисов, че дори сме надстроили германската схема, която е още от 2022 година. Но нека да знаем, че тази система в Германия вече съществува три години. Скоро техният канцлер, господин Мерц, ще удължи държавното управление на тяхната рафинерия до 2026 година. Тоест, не става дума за продажба, нито за национализация. Нека да видим какво ще предложи правителството с българския вариант. Единственото, което ме смути, е начинът, по който го приеха — много набързо, рекордно за 30 секунди. Аз недоумявам защо беше необходима тази спешност. Съвсем спокойно можеха да бъдат разгледани нещата, да бъдат обмислени, да участва цялото Народно събрание. Защото този въпрос изисква нещо дори много повече от парламентарен консенсус — изисква национален консенсус. Тъй като, ако загубим рафинерията, България ще се окаже в изключително трудна ситуация”, каза Йотова.


  • 1 Игор

    12 13 Отговор
    И тая рушка падлога се изказа.

    13:37 08.11.2025

  • 2 Йфййфк

    3 2 Отговор
    Двама християни взаимно се давят,
    стенат народите, но нищо не правят.
    А жълтата страна ще натрупа сила,
    щом могъщата мечка вече е покорила

    1540г.
    Мама Шиптън

    13:38 08.11.2025

  • 3 Ето

    14 8 Отговор
    ви и поучителни клишета от другарката .

    13:38 08.11.2025

  • 4 В хотела

    11 5 Отговор
    на Златевия в Правец , вдигна сватба за един милион .

    13:39 08.11.2025

  • 5 Грозница

    11 4 Отговор
    Единственото , което е смутило било екстремното приемане
    Какво изказване за тази безпрецедентна кражба - само това я смутило, ха ха

    13:40 08.11.2025

  • 6 Чакайте

    10 2 Отговор
    От шорошка възпитаничка и служителка ,политика в интерес на българите- на кукува лято . Разбрахте ли какво изкука..

    13:45 08.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 5 Отговор
    Абе Буци що се спотайва,
    К@ТО ПРЪДН@Л@ БУЛКА В ОПЕРА🤔❗
    Нали са преАтелча с татиТръмп иТръмпджун🤔
    Що и той не отскочи до Мара Лаго да порита с Тръмпягите и да издейства и за нашата страна година - две отсрочка❗

    Коментиран от #8

    13:46 08.11.2025

  • 8 Боли го Бойо

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За българския интерес. На територията е интереса на джуглата .

    13:50 08.11.2025

  • 9 Смешник

    5 2 Отговор
    Няма страшно Шиши ще е я приватизира

    13:51 08.11.2025

  • 10 жполаедж

    9 4 Отговор
    Юто как маоже да си такава проста патка ма БСП боклук??? Вчвра за 40 сек. откраднаха със закон частна собственост за милиарди. Ти толкова ли си прооста че не разбираш какво стана??? Това е огомна щета за България. Никои които чуе за тази кражба няма никога да доиде и 1 лев да сложи тук. Нито лев. Никои няма да иска да му откраднат парите. А руснаците е вероятно тези 2 свини да ги оправят със цялата им банда калинки дето натискат копчета. Вие съвсем ли сте без мозък??? Слава на Господ Иисус Христос, има юристи дето да ги питаш какво ще последва. Има и умни юристи в България, за разлика от парламента.

    Коментиран от #16, #18

    13:53 08.11.2025

  • 11 Либерти

    2 0 Отговор
    Важно е, иначе 6 7 нанайци. Мойта си я пазя като орлица и от орлите.

    13:57 08.11.2025

  • 12 Това което стана

    3 1 Отговор
    Го правиха 1945 година национализация. Не доведе до нищо
    Хубаво. Див и неразбиращ казус ГООЛ ЗА ВРАГА. ЩЕ КАТО АЕЦ БЕЛЕНЕ ЩЕ СИ ПЛАЩАТЕ И ЛИХВИ И НАКАЗАНИЕ ЗА КОНФИСКАЦИЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НЕФТО ХИМ.
    И ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОПА. ДА МОЖЕ ДА ПРОРАБОТИ АКО НЕ СМЕ В ЕВРОПА. ПЪРВА СТЪПКА СЪД И ОСЪДЕНИ В РАЗНИ ИНСТАЦИИ В ЕВРОПА ГРУБО ЗАГРАБВАНЕ НА БИЗНЕС.

    13:58 08.11.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 1 Отговор
    "ФАКТИ" ДОКОГА ЩЕ ПОКАZBATE TOBA ПЛ...........О , НЕ РАZБАХТЕ ЛИ ЧЕ .................. МИС ПИГИ ЙОТОВА И "ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА" .................... ТЯ Е "МОТИКА , ЛОПАТА" , ДАЖЕ И ЧОРАП НЕ Я ОДОБРЯВА ................. ФАКТ !

    Коментиран от #19

    13:59 08.11.2025

  • 14 глоги

    6 0 Отговор
    вицепрезидентКАТА Илияна Йотова

    14:00 08.11.2025

  • 15 РУМЕН РАДЕВ ДА Я УПРАВЛЯВА.

    5 1 Отговор
    СТРОЙ СЕ, ПРЕБРОЙ СЕ!

    14:02 08.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "жполаедж":

    Едната св.инка я СЪВЕТВАХА на Витоша
    по МЕТОДА на БУЛКАТА,
    а другата св.инка я СЪВЕТВАХА в пустинята
    по МЕТОДА на БУХАЛКАТА❗

    14:02 08.11.2025

  • 17 Промяна

    8 1 Отговор
    ЧЕРВЕНА МИЛИОНЕРКА НИЩОПРАВЕЩА ЦЯЛ ЖИВОТ КАТО ИМА МАЛОУМНИЦИ ТУК

    14:05 08.11.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "жполаедж":

    Наскоро Буци разказва оня виц за сватбата ....
    дето завършва :
    "....Батити съ кулибай, ама аз шъ ида!"🤣

    14:05 08.11.2025

  • 19 ,55 от Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Браво Кейси, заработи левче и разгроми противничката на Нинова

    Коментиран от #29

    14:06 08.11.2025

  • 20 Много ясно че геният

    3 1 Отговор
    Борисов, надстроява всякакви схеми ...

    Коментиран от #21

    14:07 08.11.2025

  • 21 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Много ясно че геният":

    ЧЕРВЕНА МИЛИОНЕРКА НИЩОПРАВЕЩА ЦЯЛ ЖИВОТ КАТО ИМА МАЛОУМНИЦИ ТУК

    14:08 08.11.2025

  • 22 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Как сме с пържолите и кюфтаците ?

    14:08 08.11.2025

  • 23 Слава на Евроатлантическа България

    5 2 Отговор
    Унгария вече получи освобождаване от санкциите на САЩ за купуването на руски петрол. САЩ също така ще отменят напълно санкциите срещу изграждането на атомната електроцентрала Пакш II в Унгария, проектирана от Росатом, обяви Виктор Орбан след среща с Доналд Тръмп.

    Така се прави когато си държавник. За съжаление у нас има само потънали в корупция кукли на конци, които се вълнуват единствено от собственото си благополучие и са готови на всичко за власт, пари.

    14:09 08.11.2025

  • 24 Не може така

    2 1 Отговор
    да участва цялото Народно събрание .... дЖилезку е достатъчен

    14:09 08.11.2025

  • 25 1488

    7 0 Отговор
    на румен рублать за ко му е рафинерия ??

    14:10 08.11.2025

  • 26 Ще внасяме от Гърция американски

    3 3 Отговор
    България приключи. Газ, ток, бензин, картофи, царевица и тоалетна хартия

    14:13 08.11.2025

  • 27 Бикът от Шри Ланка

    2 0 Отговор
    Партито завърши с анален секс

    14:14 08.11.2025

  • 28 Борисов, надстроява всякакви схеми ...

    0 1 Отговор
    Ще надстрои и тая. Със Шиши ще я надстроят ...

    14:14 08.11.2025

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от ",55 от Козлодуй":

    АЗ ЗАРАБОТВАМ ВЕЧЕ В € .................. ФАКТ !

    Коментиран от #38

    14:16 08.11.2025

  • 30 оня с коня

    3 2 Отговор
    Добре че е Президентството да ни отвори очите кое как е и да ни даде Наклон на Х..,щото иначе сме загубени.И неслучайно Радев разчита Йотова дае следващия Президент НЕ защото е толкова умна,а защото ще е "негов човек",като Идеята е УСЪРДНО да я подкрепи със Новата си ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОЩНА Партия на Изборите.И изобщо всичко е обмислено в Детайли,остава само...да се случи.

    Коментиран от #33

    14:19 08.11.2025

  • 31 Електрификация и електронно евро

    2 0 Отговор
    За какво ви е Нефтохим правен от СССР
    Ще направят както с 1,2,3,4 блок на АЕЦ Козлодуй
    Гърците имат най голямата флотилия от танкери
    Ще внасяме нефтопродукти на час по лъжичка за да сме под контрол

    14:24 08.11.2025

  • 32 Гост

    0 1 Отговор
    Най-важното е да уморите народа.

    14:26 08.11.2025

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    ХАХАХАХАХАХАХА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е В ЕВРОЗОНАТА НЯМА ДА ДОПУСНЕ ПОВЕЧЕ ТАКИВА ЕЛЕМЕНТИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    Коментиран от #35

    14:28 08.11.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    Преди живеехме с надеждата за по-добри времена.
    Сега живеем с надеждата, че по-лошо няма да стане!

    14:29 08.11.2025

  • 35 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Стратегически погледнато такова крайно решение не е правилно - по-добре е Президентството да се раздели на 2- Президетство на Русофилите и Президентство на Русофобите- така за Русия от "Неприятелска държава" ще станем "Полу-неприятелска държава".

    Коментиран от #37

    14:36 08.11.2025

  • 36 Убиват и си мълчат

    1 0 Отговор
    Някой назначава супер прости Премиери и Президенти в България за да се унищожава население от Службите за Сигурност,засечени са МВР ПЕРНИК,МВР Бобов дол, Дупница да убиват хора и никой не реагира, Второ и Трето РПУ София също убиват по различни схеми!...... Мирослав Германов

    14:37 08.11.2025

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    По добре да няма президенство Видяхме какво направи сегашният и всичко това БЕЗНАКАЗАНО ИЗЛИЗА И СЕ КРИЕ НО Е МИЛИОНЕР ОТ ДЪРЖАВНАТА ИЗДРЪЖКА 9 ГОДИНИ ЖИВЕЕ В ЛУКС

    Коментиран от #43

    14:39 08.11.2025

  • 38 ,55 от Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Значи Корни вече плаща в евро.

    14:46 08.11.2025

  • 39 Вече сме в ЕС еврозоната и Шенген

    1 0 Отговор
    Който не може харесва
    Свят широк

    14:49 08.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Вярно е, че трябва да я запазим. Това е 10% от БВП. Но въпроса е за кого ще я запазим. Другаря Иван Костов я подари за своя облага. Днес един охранен другар иска да си я приватизира. Всички мАрши се храниха години от яслата на Лукойл, но никой не попита защо парите на хората с които е построена са подарени на чужда държава. Много хора не ми харесват, но доста често те казват истината. Хора като Волен Сидеров и Костадин Костадинов не са ми по вкуса. Но говорят истината за Лукойл. Едно е сигурно. Или ще го унищожим... Или ще го подарим отново. Ние не сме народ, a рая! За жалост утре предаваме и българския ЛЕВ,.

    14:53 08.11.2025

  • 42 САЩ

    1 0 Отговор
    Съсипват рафинерията до Бургас,пък сега Русия била виновна! САЩ ще оставят България без гориво и после обирайки ни,ще се дойдат на бял кон като освободители!

    14:53 08.11.2025

  • 43 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Освен 10-те Божи заповеди има и 11-та :"Не завиждай на ближния"

    14:53 08.11.2025

  • 44 Никой

    1 0 Отговор
    Тази жена не става за Президент.

    Колкото да е. Дано се усети.

    То БСП под някаква форма спада. Не е това работата.

    Има вариант да е жена - Цецка Цачева ако е във форме - ще е най-добре.

    14:59 08.11.2025

