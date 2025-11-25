Новини
Столична община поиска освобождаването на паркинга до „Св. Александър Невски“ от НС (Обзор)

25 Ноември, 2025 22:00 850 8

На ход е председателят на парламента Рая Назарян

Столична община поиска освобождаването на паркинга до „Св. Александър Невски“ от НС (Обзор) - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски“, който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност“ и служебен паркинг на парламента.

В писмото, изпратено от кмета Васил Терзиев, се подчертава, че специалният режим е въведен с решение на Народното събрание, поради което неговата отмяна може да бъде извършена единствено от парламента. Столична община заявява готовност веднага след освобождаването на терена да постави нужната вертикална сигнализация и да възстанови пространството като част от „Синя зона“ – в полза на гражданите, посетителите на катедралата, Националната галерия „Квадрат 500“ и сградите на БАН.

„Теренът се намира в изключително ценна и натоварена градска зона с висока обществена значимост. Поради това е целесъобразно пространството да бъде върнато към общоградска функция в полза на гражданите и посетителите на централната градска част. Столична община е в пълна готовност да съдейства за организацията на последващите действия, след като бъде отменен специалният режим“, заявява кметът Терзиев в обръщението си към Назарян.

През годините пространството около катедралата, едно от най-емблематичните места в столицата, постепенно престана да изпълнява функцията си на общоградско публично пространство. Вместо да бъде достъпно за гражданите и посетителите на културните институции в района, теренът се използва в ограничен режим, въведен като „зона за сигурност“, но фактически превърнат в затворен паркинг, без да се прилагат правилата за платено паркиране, валидни за останалите градски пространства.

Още в първите дни от своя мандат кметът Терзиев взе решение пространството около „Св. Александър Невски“ да се обособи като пешеходна зона, с което беше прекратено преминаването на автомобили и дългогодишната практика то да се използва като нерегламентиран паркинг. По-късно Народното събрание обособи една част в зона за сигурност и по този начин ограничи пешеходното градско пространство.

Общината очаква парламентарното ръководство да предприеме необходимите действия в най-кратък срок.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не само

    2 0 Отговор
    Паркинга и Парламента … И вие общината …

    22:03 25.11.2025

  • 2 Гражданин

    7 0 Отговор
    Ама това го поиска кмета , а не шишо бакшишо

    22:04 25.11.2025

  • 3 Шиши

    2 5 Отговор
    Седнаха ми в скута.

    22:05 25.11.2025

  • 4 От село

    7 0 Отговор
    Скоро ловците да се стягат ,защото ще има хайка за диви свине.

    22:06 25.11.2025

  • 5 Райка

    6 0 Отговор
    какво ще изсрича като отговор ?

    22:15 25.11.2025

  • 6 Край

    4 1 Отговор
    Какъв паркинг бе. Това е ПЛОЩАД. Добре че на Москва не и хрумва да си направи Червения площад на паркинг или Таймс Скуеър нюйоркчани да го направят на паркинг или Площада на бастилията или Пиаца Навона или....
    Егати и чипа има тоя мой народ.

    22:27 25.11.2025

  • 7 Депутатските коли са гаранция че няма

    1 1 Отговор
    Да паркират кемпери на чужденци на площада след като влезем в еврозоната

    23:05 25.11.2025

  • 8 Махленски битовизми

    0 0 Отговор
    Катастрофи паркиране кой кого прецакал врачки и чудеса капачки и късмет дечица хулигани и психолози дето работят с тях пенсионери купуват свинско като невидяли мили родни картинки

    23:48 25.11.2025

