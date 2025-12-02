Новини
СО: Въпреки обжалванията продължаваме да поддържаме чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс

2 Декември, 2025 16:28 447 5

  • со-
  • сметопочистване-
  • зона 3

Администрацията внася жалба срещу КЗК за спиране на договора в Зона 4

СО: Въпреки обжалванията продължаваме да поддържаме чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От вчера, 1 декември, е в сила въведената от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на досегашния договори забавяне на новата обществена поръчка вследствие на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

За да гарантира плавен преход и непрекъснатост на услугата Общината мобилизира собствен капацитет чрез екипите и техниката на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и допълнителна подкрепа от районните администрации.

Актуално състояние във временно обслужваните райони (Зона 3, на 2 декември)

В първите два дни от временната организация сметосъбирането в зоната се извършва с 5 големи сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета.

Дейности по райони

Подуяне: Екипът на СПТО работи с 3 големи, 2 малки камиона и един камион с щипка. Районната администрация, чрез новосъздаденото си БКС, се грижи за извозването на натрупаните чували и едрогабаритни отпадъци до обособени заградени точки.

Слатина: Екипът на СПТО работи с 2 големи и 3 малки камиона. Районната администрация използва собствено БКС, подсилено с 3 лекотоварни превозни средства, бус и 2 електрически камиончета, за почистване на зоните около контейнерите, детските площадки и спирките в района.

Изгрев - на терен работят 3 големи сметопочистващи машини

Разделното събиране се извършва по график на оползотворяващите фирми и не е засегнато от временната организация.

„С обявяването на временна организация ние изпълняваме нашия основен ангажимент: да не допуснем хаос с отпадъците и да гарантираме елементарната санитарна сигурност на гражданите в „Подуяне“, „Слатина“ и “Изгрев”. Мобилизирахме всички налични ресурси на СПТО и подсилихме районните администрации с допълнителен финансов ресурс и техника. Това разбираме под отговорен подход, включително към процедурните затруднения – ние работим на терен с районните администрации, докато останалите институции се произнасят.“

Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов допълни:

„През вчерашния ден кварталите "Левски" В и "Левски" Г бяха обслужени напълно, но в "Сухата река" и в "Хаджи Димитър" имаше сериозно забавяне. Днес започнахме обратно от тези места, които не бяха обслужени, и влизаме в ритъм.“ Той посочи още, че „първият ден беше преходен – имаше необходимост системата изобщо да тръгне по план“, но е уверен, че с напредъка на седмицата ситуацията ще се стабилизира. Христов отправи и апел: „Ако хората видят нерегламентирана дейност, да изпращат снимков материал с точна локация и час, за да предприемем мерки“

От страна на район "Слатина" кметът Георги Илиев обясни, че „район "Слатина" е по-голям по площ и има няколко обекта, които изискват специално внимание – такъв е например летището, което изисква специален камион и проверки, защото говорим за национална сигурност“. Той уточни, че „над половината район е обслужен поне веднъж“ и че има уверение, че „тази вечер ще бъде организирана и вечерна смяна“. „По главните улици нещата изглеждат добре, а във вътрешнокварталните улички разчитаме изключително на малките камиончета“, каза още Илиев. Той подчерта, че очакват разбиране от хората, но е убеден, че ще постигнат задоволително ниво на сметосъбиране и сметопочистване още в рамките на една седмица.

Столичната община ще обжалва решението на КЗК относно предварителното изпълнение на дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”

Относно публикуваното вчера Определение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 1138/27.11.2025 г., с което се спира предварителното изпълнение на решението за сключване на договор за чистота в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ (Зона 4),Бобчева заяви:

„Изключително сме обезпокоени от решението на КЗК да спре предварителното изпълнение на договора за „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, чийто договор изтича на 7 януари. КЗК изрично признава, че става въпрос за дейност с голяма обществена значимост, но въпреки това поставя своята репутация и „убеждението в безпристрастността“ над здравето и безопасността на над 150 000 столичани. Столична община ще обжалва това Определение пред Върховния административен съд в законоустановения срок. Когато обществената безопасност е в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно.“

Тя подчерта, че “това решение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в тези район., създавайки пряк риск за живота, здравето и безопасността на хората.

Столична община призовава жителите на трите района за активно съдействие и граждански контрол по време на временната организация. Гражданите са насърчавани да изхвърлят разделно и да не изхвърлят строителни, зелени или едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Всяко нерегламентирано изхвърляне или натрупване може да бъде документирано със снимка, включваща дата, час и GPS координати (чрез приложение или настройките на телефона), и изпратено на официалния имейл на Инспектората: [email protected].


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    ДС Терзиев стана кмет с измама.

    16:29 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боклука

    2 0 Отговор
    Боклука се носи пред парламента и Банкя.

    16:32 02.12.2025

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор
    Това ви чака в рая на ДС - безплатен обществен труд, като в Руанда. Нарича се Умуганда и идва от умни и красиви.

    16:35 02.12.2025

  • 5 Недоволен

    1 0 Отговор
    Елате да видите в ж.к. "Люлин" какво е положението, превърнахте квартала в сметище! Коледната украса е от боклуци! Кварталът не е чистен вече седмица! Не ми се мисли какво ще стане като падне сняг. За нищо не ставате!

    16:46 02.12.2025

