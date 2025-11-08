Новини
Издирваната на Витоша 20-годишна жена е открита в добро здраве

8 Ноември, 2025 20:52 1 806 51

Вчера пътеките в района на Бояна бяха обходени с кучета и хора, във високите части с дронове

Издирваната на Витоша 20-годишна жена е открита в добро здраве - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков

Открита е издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Намерена е в добро здраве, добавиха от полицията.

По-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) казаха за БТА, че камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната 20-годишна жена.

Момичето е в неизвестност от 17:00 часа на 6 ноември. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Вчера пътеките в района на Бояна бяха обходени с кучета и хора, във високите части с дронове.

По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса, облечена с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.


  • 1 Опааа

    13 16 Отговор
    🤦‍♂️😆 Тая ли е лудата излязла без телефон?

    Коментиран от #16, #21

    20:55 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ве балами, па немате некаква право

    4 9 Отговор
    да търсите момичето.

    20:56 08.11.2025

  • 4 От кога без документи в Планината е

    8 5 Отговор
    нарушение, откога?

    МВР питам откога, трудоустроените, с Телк да отговорят?

    20:58 08.11.2025

  • 5 Помак

    11 8 Отговор
    Откач лката се е прибрала сама ...по странното е ,че като видях майкат.а и по телевизора аз съшто штях да избягам от нея ...страни ора .има л дуст в очите им и не само ..злобни са

    20:59 08.11.2025

  • 6 Браво

    13 2 Отговор
    Сега всички които пишеха ,че се е самоубила и други подобни за кофти гени ,да си ударят по един шамар. Друг път малко да разсъждават дори и над малкото факти които се изнасят в медиите. Само се замислете ,някъде споменато ли е ,че това момиче на тази възраст работи. От там ще предположите и евентуален тих разговор ,че трябва да даваш отчет за всичко докато те хранят. Това са сложни отношения с доминация и дори и неосъзнато обсебване под формата на " Аз съм ти родител " . Но , човека е вече над 20 годишен. Реакции неприятни на това винаги настъпват. Дано да се оправят хората.

    21:00 08.11.2025

  • 7 Да знаеш

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "А гинекология прегледа ли я":

    Теб трябва да те прегледа проктолог.

    Коментиран от #29

    21:00 08.11.2025

  • 8 Момичето

    4 6 Отговор
    стана жена!

    21:01 08.11.2025

  • 9 Мимч

    14 1 Отговор
    Абе тя тая е за рекорд на Гинес.Сама се разхожда денем и нощем по скалитеи сокаците,а те я търсят с дронове кучета камери и какво ли не ,но нищо не откриха.Добре,че сама се прибира ...

    Коментиран от #40

    21:01 08.11.2025

  • 10 Длъжен ли е 20 годишен човек

    10 3 Отговор
    Да дава обяснение на майка си всеки път къде отива

    Коментиран от #18, #20, #23, #37

    21:01 08.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 12340

    7 3 Отговор
    Сега майка и ще изчезне и следващите 3 дни нея ще търсат

    21:06 08.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Възмутен

    9 5 Отговор
    Сега да я накарат да плати за издирването си и друг път да се обажда на близките си.

    21:06 08.11.2025

  • 15 ха ха

    12 1 Отговор
    прогонила е стреса , и сега пак отново сред психясалите си съграждани

    21:06 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това девойче

    3 9 Отговор
    Трябва да го гушнем и да го стоплим защото сигурно е изстинало в планината А тук при мен ще се почувства като у дома си и ще ѝ подаря биберон. Топло млекце ще ѝ дойде добре след като е извела толкова много хора на студа да я търсят. Сигурно точно това и липсва.

    Коментиран от #51

    21:07 08.11.2025

  • 18 Мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    20-годишна жена или мъж е вече възрастен и законът не го задължава да се отчита пред родителите си. Искането да се обяснява е въпрос на доверие и семейни правила, не на право.

    21:08 08.11.2025

  • 19 Сила

    9 4 Отговор
    И кому бяха нужни тия циркове , тия напъни , медии , "доброволци" .... ???!!!

    21:08 08.11.2025

  • 20 Роро

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Не, 20-годишен човек не е длъжен по закон да дава обяснение на майка си къде отива. 😊

    21:09 08.11.2025

  • 21 Мигел

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Просто приемете че някой иска да избяга и иска да остане чист и сам със себе си.

    Коментиран от #26, #32, #34

    21:09 08.11.2025

  • 22 хахах: Намерена е в добро здраве кифлата

    6 5 Отговор
    цъкнах вчера и бая минуси че бях убеден
    че ще се появи отнякъде
    такива изчезвания бол от недочесани моми
    но винаги се връщат в добро здраве

    поне доброволците си правиха 2 дена планински излет
    а на спасителите кой ще плаща?

    21:09 08.11.2025

  • 23 Ако психически не е добре

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Ако има медицинска или психическа нужда, при която околните трябва да бъдат информирани за безопасността на лицето, тогава е разумно да се поддържа контакт.

    21:10 08.11.2025

  • 24 Е печ ти и Полицейската Държава,

    2 2 Отговор
    не знам кой ви е определил ката демокрация, и по времето на Соца нямаше такива изцепки, като сегашната Полицейска България!

    Ами вземете още 200 000 трудо устроени Полицай на щат че ния не вършат работа?😆🤣😁

    21:11 08.11.2025

  • 25 Никой

    1 1 Отговор
    Сега - трябва да й направите помощ.

    Това е младо същество - то и да е старо - пак.

    21:11 08.11.2025

  • 26 Баланс

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Ключът е комуникацията.
    Младият човек може да поиска пространство, но като даде минимална информация, за да не тревожи родителите прекомерно (например къде ще е приблизително, без да споделя детайли).
    Родителят може да приеме, че пълнолетният човек има право на автономия, като същевременно остава на разположение, ако има нужда от помощ.

    21:13 08.11.2025

  • 27 И аз обиколих Витоша 32 часа

    2 3 Отговор
    срещнах я един два пъти . Добре си беше . Малко дъжд . Да не е от захар .

    21:13 08.11.2025

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Досега Форумния предположил ли е нещо вярно?

    21:14 08.11.2025

  • 29 ше го прегледат

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    сас щрапоня

    21:14 08.11.2025

  • 30 Състрадателни християни :)

    4 3 Отговор
    Като чета коментарите си мисля,че бая "хора" трябва да идат в планината. И ако не се върнат, може би ще е по-добре.

    Коментиран от #41

    21:14 08.11.2025

  • 31 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Сериозни емоционални проблеми , без пари , но и без телефон. Респект към търсещите я в планината.

    21:14 08.11.2025

  • 32 Така е! Прав си!

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Тя е пълнолетна – има право да взема решения за себе си, включително къде да отиде и дали да държи контакт с родителите си.
    Желанието да „останеш чист и сам със себе си“ е напълно легитимно и показва нужда от пространство и независимост.

    21:15 08.11.2025

  • 33 Погледнете си глупостите публикувани

    2 1 Отговор
    в мрежата около момичето тръгнало на разходка ве едиоти?

    Казах като огладнее ще слезе у града?
    😁😆🤣

    21:15 08.11.2025

  • 34 От гледна точка на майката:

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Притеснението е естествено – оставянето на телефона и документите вкъщи може да изглежда като риск за безопасността ѝ.
    За родителите пълнолетието не премахва грижата; просто начинът на изразяването ѝ трябва да бъде различен – чрез доверие и разговор, а не чрез задължително контролиране.

    21:16 08.11.2025

  • 35 писаре много кратък си

    2 0 Отговор
    Открита е издирваната
    къде? при кого? как?

    остатъка от цъкалницата ти е copy/paste ненужно за разширен пълнеж

    21:16 08.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Определено

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Длъжен е да известява поне един свой близък къде ще се намира (може само с мобифон в джоба за връзка), за да има само реални тревоги за близък човек.

    21:20 08.11.2025

  • 38 шаа

    1 0 Отговор
    моля накой по-запознат с мисирската логика да ми обясни, защо след като вече е намерена, в материала е описано детайлно как изглежда и с какви дрехи е. да не би да са две изчезналите? цитирам "По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса, облечена с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки."

    Коментиран от #44

    21:20 08.11.2025

  • 39 Гост

    5 1 Отговор
    Живеем в уникално просташка и никому потребна държава...😁

    21:23 08.11.2025

  • 40 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мимч":

    Сега майка й да плати разноските по издирването

    Коментиран от #49

    21:23 08.11.2025

  • 41 Най

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Състрадателни християни :)":

    Добре да одят на фронта

    21:24 08.11.2025

  • 42 Пурко

    0 0 Отговор
    Или е изтрещяла или е абсолютно куха лейка тая кифла

    21:24 08.11.2025

  • 43 А помните ли...

    1 0 Отговор
    Владимир Каролев, беше известен български икономист, финансист и политически коментатор.
    Той изчезна по време на поход в Стара планина (в района на връх Ботев) през май 2021 г. и беше открит няколко месеца по-късно, през октомври същата година, след като беше обявен за починал. Беше известно, че той е запален планинар и често предприемал походи САМ...

    21:26 08.11.2025

  • 44 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "шаа":

    За яснота пред търсещите я , че съобщението за благоприятния изход е точно за тази, която те търсят.

    21:26 08.11.2025

  • 45 Бай Тодор

    1 1 Отговор
    И аз така на времето ,разхождах се из планини и гори и на 9 септеври се върнах ,да поема държавата

    Коментиран от #47

    21:27 08.11.2025

  • 46 Баш Майстора

    0 1 Отговор
    Пак че питам като преди педесе години у филмата за менека

    -Другарю Робеспиер Гълъбов

    - Кой че плати на арматуристо / демек на будалите дека я тръсиа

    21:29 08.11.2025

  • 47 янко

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Тодор":

    Предино Янко си е бил цивилен в София, архивни филмови кадри го показват, как посреща в костюм слезналите партизани в столицата.

    21:31 08.11.2025

  • 48 Гост

    0 1 Отговор
    Оставете жената на мира бе, евроатлантически Тъпунгери, и чеп за зеле не става от вас бе, комплексари...

    21:31 08.11.2025

  • 49 Мимч

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Иван":

    Да,така трябва... да плаща....

    21:32 08.11.2025

  • 50 Стефани е в супер форма

    1 0 Отговор
    и планинска експертиза, без тел. , без светлина, без палатка, без храна, без екипировка, покори Витоша планина в продължение на 48 часа.

    Тва е като състезанието, 24 часа на
    Льо Ман.

    Браво Стефани, истинска българка а не неква "захаросана кифла".

    21:33 08.11.2025

  • 51 Ако се е напушило с трева

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това девойче":

    И е взело две бели линии ще издържи и една седмица в планината. Все пак дали някой не я е бил приютил помежду другото трябва да се разбере.

    21:35 08.11.2025

