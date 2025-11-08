Издирваната на Витоша 20-годишна жена е открита в добро здраве

Открита е издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Намерена е в добро здраве, добавиха от полицията.
По-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) казаха за БТА, че камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната 20-годишна жена.
Момичето е в неизвестност от 17:00 часа на 6 ноември. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.
Вчера пътеките в района на Бояна бяха обходени с кучета и хора, във високите части с дронове.
По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса, облечена с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.
1 Опааа
Коментиран от #16, #21
20:55 08.11.2025
3 А ве балами, па немате некаква право
20:56 08.11.2025
4 От кога без документи в Планината е
МВР питам откога, трудоустроените, с Телк да отговорят?
20:58 08.11.2025
5 Помак
20:59 08.11.2025
6 Браво
21:00 08.11.2025
7 Да знаеш
До коментар #2 от "А гинекология прегледа ли я":Теб трябва да те прегледа проктолог.
Коментиран от #29
21:00 08.11.2025
8 Момичето
21:01 08.11.2025
9 Мимч
Коментиран от #40
21:01 08.11.2025
10 Длъжен ли е 20 годишен човек
Коментиран от #18, #20, #23, #37
21:01 08.11.2025
12 12340
21:06 08.11.2025
21:06 08.11.2025
15 ха ха
21:06 08.11.2025
17 Това девойче
Коментиран от #51
21:07 08.11.2025
18 Мнение
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":20-годишна жена или мъж е вече възрастен и законът не го задължава да се отчита пред родителите си. Искането да се обяснява е въпрос на доверие и семейни правила, не на право.
21:08 08.11.2025
19 Сила
21:08 08.11.2025
20 Роро
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":Не, 20-годишен човек не е длъжен по закон да дава обяснение на майка си къде отива. 😊
21:09 08.11.2025
21 Мигел
До коментар #1 от "Опааа":Просто приемете че някой иска да избяга и иска да остане чист и сам със себе си.
Коментиран от #26, #32, #34
21:09 08.11.2025
22 хахах: Намерена е в добро здраве кифлата
че ще се появи отнякъде
такива изчезвания бол от недочесани моми
но винаги се връщат в добро здраве
поне доброволците си правиха 2 дена планински излет
а на спасителите кой ще плаща?
21:09 08.11.2025
23 Ако психически не е добре
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":Ако има медицинска или психическа нужда, при която околните трябва да бъдат информирани за безопасността на лицето, тогава е разумно да се поддържа контакт.
21:10 08.11.2025
24 Е печ ти и Полицейската Държава,
Ами вземете още 200 000 трудо устроени Полицай на щат че ния не вършат работа?😆🤣😁
21:11 08.11.2025
25 Никой
Това е младо същество - то и да е старо - пак.
21:11 08.11.2025
26 Баланс
До коментар #21 от "Мигел":Ключът е комуникацията.
Младият човек може да поиска пространство, но като даде минимална информация, за да не тревожи родителите прекомерно (например къде ще е приблизително, без да споделя детайли).
Родителят може да приеме, че пълнолетният човек има право на автономия, като същевременно остава на разположение, ако има нужда от помощ.
21:13 08.11.2025
27 И аз обиколих Витоша 32 часа
21:13 08.11.2025
28 Факт
21:14 08.11.2025
29 ше го прегледат
До коментар #7 от "Да знаеш":сас щрапоня
21:14 08.11.2025
30 Състрадателни християни :)
Коментиран от #41
21:14 08.11.2025
31 Хипотетично
21:14 08.11.2025
32 Така е! Прав си!
До коментар #21 от "Мигел":Тя е пълнолетна – има право да взема решения за себе си, включително къде да отиде и дали да държи контакт с родителите си.
Желанието да „останеш чист и сам със себе си“ е напълно легитимно и показва нужда от пространство и независимост.
21:15 08.11.2025
33 Погледнете си глупостите публикувани
Казах като огладнее ще слезе у града?
😁😆🤣
21:15 08.11.2025
34 От гледна точка на майката:
До коментар #21 от "Мигел":Притеснението е естествено – оставянето на телефона и документите вкъщи може да изглежда като риск за безопасността ѝ.
За родителите пълнолетието не премахва грижата; просто начинът на изразяването ѝ трябва да бъде различен – чрез доверие и разговор, а не чрез задължително контролиране.
21:16 08.11.2025
35 писаре много кратък си
къде? при кого? как?
остатъка от цъкалницата ти е copy/paste ненужно за разширен пълнеж
21:16 08.11.2025
37 Определено
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":Длъжен е да известява поне един свой близък къде ще се намира (може само с мобифон в джоба за връзка), за да има само реални тревоги за близък човек.
21:20 08.11.2025
38 шаа
Коментиран от #44
21:20 08.11.2025
39 Гост
21:23 08.11.2025
40 Иван
До коментар #9 от "Мимч":Сега майка й да плати разноските по издирването
Коментиран от #49
21:23 08.11.2025
41 Най
До коментар #30 от "Състрадателни християни :)":Добре да одят на фронта
21:24 08.11.2025
42 Пурко
21:24 08.11.2025
43 А помните ли...
Той изчезна по време на поход в Стара планина (в района на връх Ботев) през май 2021 г. и беше открит няколко месеца по-късно, през октомври същата година, след като беше обявен за починал. Беше известно, че той е запален планинар и често предприемал походи САМ...
21:26 08.11.2025
44 Хипотетично
До коментар #38 от "шаа":За яснота пред търсещите я , че съобщението за благоприятния изход е точно за тази, която те търсят.
21:26 08.11.2025
45 Бай Тодор
Коментиран от #47
21:27 08.11.2025
46 Баш Майстора
-Другарю Робеспиер Гълъбов
- Кой че плати на арматуристо / демек на будалите дека я тръсиа
21:29 08.11.2025
47 янко
До коментар #45 от "Бай Тодор":Предино Янко си е бил цивилен в София, архивни филмови кадри го показват, как посреща в костюм слезналите партизани в столицата.
21:31 08.11.2025
48 Гост
21:31 08.11.2025
49 Мимч
До коментар #40 от "Иван":Да,така трябва... да плаща....
21:32 08.11.2025
50 Стефани е в супер форма
Тва е като състезанието, 24 часа на
Льо Ман.
Браво Стефани, истинска българка а не неква "захаросана кифла".
21:33 08.11.2025
51 Ако се е напушило с трева
До коментар #17 от "Това девойче":И е взело две бели линии ще издържи и една седмица в планината. Все пак дали някой не я е бил приютил помежду другото трябва да се разбере.
21:35 08.11.2025