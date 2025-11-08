Издирваната на Витоша 20-годишна жена е открита в добро здраве

Открита е издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Намерена е в добро здраве, добавиха от полицията.

По-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) казаха за БТА, че камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната 20-годишна жена.

Момичето е в неизвестност от 17:00 часа на 6 ноември. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Вчера пътеките в района на Бояна бяха обходени с кучета и хора, във високите части с дронове.

По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса, облечена с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.