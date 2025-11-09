Времето днес, прогноза за неделя, 9 ноември: Упорити мъгли сутринта, облачността остава значителна

Сутрешните мъгли ще останат упорити, а облачността ще бъде значителна, предаде БНТ.

Температури сутринта ще са между 8° и 13°, дневните – между 15° и 20°. Около обяд отново ще завали, главно в Югозападна и Източна България. Вятърът ще е слаб до умерен, постепенно ориентиран от юг-югозапад.

По Черноморието ще остане облачно. Валежите, които спират сутринта, отново ще се завърнат около обяд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, югоизточен, постепенно ориентиран от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 15° и 21°. Вълнението на морето ще е 2–3 бала.

В планините облачността ще е непрекъсната, с валежи през деня след временни прекъсвания. Над 2200 м н.в. ще вали сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад.