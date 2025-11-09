"Помните ли Албена? Сега отглежда детето си без крак": Бащата на Сияна похвали държавата за отмененото рали “Пампорово"

"Държавата спря рали “Пампорово". Не Диана Русинова.



За първи път държавата помисли за сигурността на хора, преди всичко".

Това пише във Фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата край Теглиш Сияна.



Коментарът му е по повод новината, че рали “Пампорово" беше отменено.



"Само преди почти месец загина невинен човек, а млада майка беше осакатена и едва вчера се прибра вкъщи. Това стана пак на рали. Ако тогава имаше мисъл това нямаше да се случи", допълва Попов.



"Помните ли Албена - тя оцеля по чудо и сега е инвалид.



Ще отглежда сама малката си дъщеря, без един крак….и с куп травми.



Явно все пак сме свършили нещо, щом вече държавата първо мисли за хората /обикновените хора/, а после за интересите на хората с голямо “Х", пише още той.