"Помните ли Албена? Сега отглежда детето си без крак": Бащата на Сияна похвали държавата за отмененото рали “Пампорово"

"Помните ли Албена? Сега отглежда детето си без крак": Бащата на Сияна похвали държавата за отмененото рали “Пампорово"

9 Ноември, 2025 05:15, обновена 9 Ноември, 2025 05:20 759 10

За първи път помислиха за сигурността на хора, преди всичко, заяви Николай Попов

Снимка: БГНЕС
"Държавата спря рали “Пампорово". Не Диана Русинова.

За първи път държавата помисли за сигурността на хора, преди всичко".

Това пише във Фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата край Теглиш Сияна.

Коментарът му е по повод новината, че рали “Пампорово" беше отменено.

"Само преди почти месец загина невинен човек, а млада майка беше осакатена и едва вчера се прибра вкъщи. Това стана пак на рали. Ако тогава имаше мисъл това нямаше да се случи", допълва Попов.

"Помните ли Албена - тя оцеля по чудо и сега е инвалид.

Ще отглежда сама малката си дъщеря, без един крак….и с куп травми.

Явно все пак сме свършили нещо, щом вече държавата първо мисли за хората /обикновените хора/, а после за интересите на хората с голямо “Х", пише още той.


  • 1 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Този извейник пак се появи.

    05:22 09.11.2025

  • 2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    8 0 Отговор
    С "грижа" за хората !

    05:31 09.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Боли ме шпека и за Саяна, и за Албена. А па най-много за тоя г.е.р.б.е.р.у.н.г.ел. гримиран.

    05:38 09.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    На този никой не му е виновен, че баща му утрепа малката. Аман от извейници.

    05:41 09.11.2025

  • 6 Лили

    9 1 Отговор
    На всяко гърне мерудия,този.
    Нечистплътен човек.

    05:49 09.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Този идиот въобще не си дава сметка, че екипите и организаторите са похарчили купища пари за това рали. Кой ще възстанови щетите? Рали не се спира часове преди старта понеже асФалто бил лизгав, а мантинелите ръждясали. За хлъзгав асфалт си има подходящи гуми, а ръждата по мантинелите не пречи.
    Да плати щетите идиота му с идиот. Такива не бива да се размножават, за това Господ прибра детето му.

    06:01 09.11.2025

  • 8 И сега какво

    7 0 Отговор
    дай да спрем всичко щото някой може да пострада или умре, в цял свят публиката на рали състезанията попълват декларация, сещаш се каква и за какво нали... и брат ми вече не е футболист щото го контузиха на терена, държавата трябва да забрани и футбола ли...

    Коментиран от #10

    06:09 09.11.2025

  • 9 Хе-хе

    4 0 Отговор
    Не знам, грях е, но съвсем неволно когато отворих страницата и видях този образ като първа новина, в съзнанието ми се мерна отвратителната мисъл - ,,Това дете се отърва от този неприятен тип!". Срам ме е, грозно е, веднага отхвърлих тази лоша мисъл, но не знам защо така се получи и този човек ми навява такива некрасиви мисли!?

    06:10 09.11.2025

  • 10 Хе-хе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "И сега какво":

    Напротив! Много адекватна позиция на правителството! Ф-16 затова не летят! Не заради техническите проблеми, а за да не стане някоя беля! Те си изпълниха предназначението - откуп и индулгенции! Настоящото управление са едни много ерудирани и чувствителни личности, изучавали са Пеньо Пенев и са възприели неговото творческо кредо, изразяващо се в строфата ,,Нека никога нищо да няма, за да няма какво да се губи"! Не пипай нищо, да не объркаш нещо - тази команда получава от Земята първият космонавт и успя да се приземи Союз 33!

    06:17 09.11.2025

