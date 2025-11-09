"Помните ли Албена? Сега отглежда детето си без крак": Бащата на Сияна похвали държавата за отмененото рали “Пампорово"

"Държавата спря рали “Пампорово". Не Диана Русинова.
За първи път държавата помисли за сигурността на хора, преди всичко".
Това пише във Фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата край Теглиш Сияна.
Коментарът му е по повод новината, че рали “Пампорово" беше отменено.
"Само преди почти месец загина невинен човек, а млада майка беше осакатена и едва вчера се прибра вкъщи. Това стана пак на рали. Ако тогава имаше мисъл това нямаше да се случи", допълва Попов.
"Помните ли Албена - тя оцеля по чудо и сега е инвалид.
Ще отглежда сама малката си дъщеря, без един крак….и с куп травми.
Явно все пак сме свършили нещо, щом вече държавата първо мисли за хората /обикновените хора/, а после за интересите на хората с голямо “Х", пише още той.
1 Данко Харсъзина
05:22 09.11.2025
2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
05:31 09.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Евгени от Алфапласт
05:38 09.11.2025
5 Данко Харсъзина
05:41 09.11.2025
6 Лили
Нечистплътен човек.
05:49 09.11.2025
7 Данко Харсъзина
Да плати щетите идиота му с идиот. Такива не бива да се размножават, за това Господ прибра детето му.
06:01 09.11.2025
8 И сега какво
Коментиран от #10
06:09 09.11.2025
9 Хе-хе
06:10 09.11.2025
10 Хе-хе
До коментар #8 от "И сега какво":Напротив! Много адекватна позиция на правителството! Ф-16 затова не летят! Не заради техническите проблеми, а за да не стане някоя беля! Те си изпълниха предназначението - откуп и индулгенции! Настоящото управление са едни много ерудирани и чувствителни личности, изучавали са Пеньо Пенев и са възприели неговото творческо кредо, изразяващо се в строфата ,,Нека никога нищо да няма, за да няма какво да се губи"! Не пипай нищо, да не объркаш нещо - тази команда получава от Земята първият космонавт и успя да се приземи Союз 33!
06:17 09.11.2025