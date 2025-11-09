Новини
България »
Костадинов: Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси

9 Ноември, 2025 15:47 970 40

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • бюджет

Лидерът на "Възраждане" коментира проекта за бюджет

Костадинов: Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството вече няма вътрешна подкрепа, Пеевски храносмила корпоративния вот на Борисов. Това правителство е обречено, въпрос на време е да падне на фона на икономически сътресения, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в интервю за предаването "Неделя 150" на БНР.

"Перфектната буря е на вратата. Да омекотим свободното падане, в което сме вкарани от управляващите", допълни той.

Лидерът на "Възраждане" коментира проекта на бюджет за 2026 г.:

"Наближаваме 9 млрд. лв. дефицит и не знаем какъв ще е до края на годината. Защото със счетоводни хватки се прехвърлят задължения за следващата година, за да покрие държавата изискванията на еврозоната. Фалшификатите бяха извършени със съдействието на ЕК".

Според него управляващите няма да признаят, че са управлявали зле, "реално ние дори не знам какво коментираме, защото реално бюджет няма, има общи приказки":

"Безспорно е, че 20 дни закъснява бюджетът за внасяне в НС, на 21 октомври трябваше да е приключила процедурата в МС, днес е 9 ноември това още не се е случило".

Той посочи, че това е третият подобен бюджет, с раздути разходи:

"Сега плащания от 2035 година ще ги прехвърлят за 2026.

Симеон Дянков от Фискалния съвет каза че, са давани указания на фирми, да фактурират за следващата година, за да излязат по-ниски разходите, но тяхното натрупване води до натрупване на вътрешен дълг. Това е чудовищно задлъжняване, говори се са още 21 млрд. дълг за 2026 г., а имаме 19 млрд., с растежа на външния дълг, расте и вътрешния и това е притеснително. Падежите наближават и откъде ще ги вземе тези пари правителството?"

Костадинов смята, че единственото, което им остава на "Възраждане", тъй като ще направят предложения, но миналата година били изхвърлени в кошчето за боклук, е "да разказваме истината и да подготвяме за неизбежния момент, когато това правителство ще рухне":

"Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси. И това не се направи, за да може България да бъде вкарана в еврозоната. Това членство за година и половина ни коства 40 млрд. дълг само преките плащани, със загубите може да се доближат до 60 – 70 млрд."

Лидерът на "Възраждане" каза, че за 2025 г. нашият реален дефицит е 8% и припомни предупреждението на Дянков, че "всичко над 3% е доказателство, че не изпълняваме условията за членство".

Той коментира, предложението на Франция, държавни дългове да се плащат от всички членове на еврозоната. И се усъмни, че България ще приложи правото си вето при вземането на това решение.

Костадинов оцени промените в закона за Лукойл и 29-секундното заседание на Комисията по енергетика към НС, като "грандиозна кражба" и още в петък от "Възраждане" са изпратили писмо до Руската федерация:

"Това, което се случва, ще ни коства страшно много пари и не само от Руска страна, но и от транснационалната компания, която управлява активите на Лукойл. Ако България се управляваше от независими, а не от престъпна шайка, щяха да потърсят връзка с администрацията на САЩ, както Германия и Орбан направиха. Румъния вчера поиска същото. България не просто не поиска, а открадна активите на Лукойл".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    16 15 Отговор
    Истината е за държавните финанси е, че харварските шмекери, обраха държавата до шушка и си присвоха десетки милиарди. С тях купиха прокуратурата и сега тя им служи да ги пази!

    Коментиран от #3, #26, #30

    15:55 09.11.2025

  • 2 Гост

    24 5 Отговор
    Бойко държи раздут щат полицаи, чиновници и агенции, за да са му електорат и им плаща от нашите пари от данъци и осигуровки.

    Коментиран от #12, #13

    15:56 09.11.2025

  • 3 Хаха

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Бойкоу, стига се оправдава с другите, ония има няма са управлявали 2 години, а вие 15 години феодално управление и кражби.

    15:57 09.11.2025

  • 4 Някой да обясни

    5 1 Отговор
    Плащанията за 2035 г ще се прехвърлят за 2026 г

    15:58 09.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    12 11 Отговор
    Давай Коце! Стъпи връз гушата на тия престъпници.

    15:59 09.11.2025

  • 6 Даа

    16 16 Отговор
    Костадинов лъже като възрожденец

    15:59 09.11.2025

  • 7 Хи хи

    12 9 Отговор
    Ако вие управлявахте , вие щяхте да правите бюджета , да го управлявате , да намирате пари ,а не да го показвате . Хубавото е , че не управлявате , че само празни приказки .

    16:10 09.11.2025

  • 8 Нехис

    13 3 Отговор
    Костя, каква истина щеше да покажеш? Ти в опозиция аи купи къща и кола с партийни пари, сега втори имот в Тюленово купуваш?! Представям си ако управляваше - тогава калво купуване щеше да пада с наши пари?????

    Коментиран от #11

    16:16 09.11.2025

  • 9 Уса

    3 3 Отговор
    Дупката в бюджета е от 36 години и всичко се знае.Лошото е че става все по-голяма на фона на много по-ниските пенсии и заплати от европейските.Парите просто изчезват извън страната,ако отиваха за по-високи доходи и инфраструктура до сега България да се е оправила сто пъти

    Коментиран от #25

    16:17 09.11.2025

  • 10 poмлянин

    8 1 Отговор
    мое да управляваш метла и лопатка

    16:18 09.11.2025

  • 11 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нехис":

    Работи, тегли кредит, купи, изплащай и ти. Стига си драcкал и разпространявал клевети, за някой и друг центов сребърник подхвърлен от ембазиТО!

    Коментиран от #38

    16:20 09.11.2025

  • 12 Прав си!

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Двете Ограничени и Мазни парчета си осигуряват спокойствие, но Коцето от Възраждане им е скрита патерица. Да си чул Дебелите да скачат срещу Костя?!

    Коментиран от #14

    16:21 09.11.2025

  • 13 име

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Лошото е че всеки, който дойде на власт, иска да ги ползва за своя изгода. Я да овладяват службите от предишната власт, я да ги хранутят за да ги спечелят да гласуват за тях. А всичко се плаща от фирмите и работещите в частния сектор.

    16:23 09.11.2025

  • 14 Беден фараон

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си!":

    Ако не беше зомби на сциентолозите от Исторически Сводници... пардон Лунапарк, щеше да знаеш, че Боко и Пеевски редовно пращат полицаи да разпитват депутати от Възраждане. А свинчугата редовно пуска и сигнали в прокуратурата.

    16:30 09.11.2025

  • 15 Дедо

    4 6 Отговор
    Само с гражданска война ще можем да изметем тая държавна администрация. Реално заради нея и полицията ще фалира Държавата . Заради едни 600 хиляди чиновници и 100 хиляди полицаи , които гласуват по команда за Пеевски и Борисов.

    16:32 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бикът от Шри Ланка

    8 1 Отговор
    ТОЯ М@НГАЛ НЕ СИ ПИЕ ХАПЧЕТАТА

    16:34 09.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българина

    2 2 Отговор
    обича да е наведен и не вдяваш какво се случва и така 800г!

    16:36 09.11.2025

  • 20 Тервел

    3 3 Отговор
    Копейкин ти си пазител на статуквото в лицето на Пеевски и Борисов. Всички сте руски холограми и ГЕРБ и ДПС и Меч и Възраждане . Винаги когато атаките срещу Пеевски и Борисов станат по силни , се появява Копейкин уж да крещи ,но реално никога не постига целта си и убива устема на атаките срещу Пеевски Борисов. Вече всички разбраха ролята на Възраждане

    16:38 09.11.2025

  • 21 мдрффж

    1 2 Отговор
    Какво мнение имам, Коци циганина е напазаруван с целия си катун от ГЕРБ и ДПС Шишко. Гръмоотвод. Измислили са си го като предприятие. Едните са на влст и лъжат и крадат, а другите стоят и го играят опозиция, само че само пред камерите, а в бюфета ядат кюфтета заедно и се уговарят колко да получат от баницата. Пишат си есемеси, уговарят се и недоволството го разхождат събота и неделя да повика малко докато им мине. Това прави Коци. Вече 35 г ни го пускат този тъп филм. ГЕРБ и ДПС са напазарували ПП и ДБ, Възраждане и Меч и си играят пиеските и кои колкото може да носи грабят. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    16:40 09.11.2025

  • 22 дядото

    3 2 Отговор
    не залитай.кои ли не ни управляваха последните 35 години и никога не сме знаели истината за българските финанси.за това трябва разрешение от външните господари,които ви докарват на власт

    16:41 09.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бившия евродепутат...Бареков

    3 1 Отговор
    С ужасяващи разкрития и снимки. Комисариата на МВР отдава почести на Пеевски и показват своите фишове от заплатите че вземат над 10 хиляди лева и са повече от другите граждани! Това е жестока подигравка с народа които много дори не вземат и 2 хиляди лева нетно.
    🤡👮🏼‍♂️Комисариатът на МВР или полицаите на Шиши от Сен Тропе⛱️🍹🚔⁉️

    Това е личната преторианска гвардия на Пеевски - с тях той си купува изборите и фалшифицира изборните резултати, те са ударният Юмрук на Партията “Ново Начало”, защото нямат много мозък. Тези пазят Шишкото от “народната любов”, от Таки, от Маки, от американците и от руснаците. За техните заплати с 80% отгоре които струват на всички нас над 6 млрд.на година,теглим външни дългове от 20 милиарда годишно.
    Те са тези, с които Пеевски рекетира бизнеси и може да арестува политически опоненти и журналисти по всяко време. Повече за този от МВР - Пазарджик с голата глава през човек до Кангалов от МВР - Кърджали, дясната ръка на плиткоумния Калин Стоянов, вижте в разследването на първия коментар 👇👀

    16:51 09.11.2025

  • 25 Иван Иванов

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Уса":

    ДУПКАТА В БЮДЖЕТА СЕ ФОРМИРА ОТ 36 ГОДИНИ А НЕ Е ОТ 36 ГОДИНИ. ЕДНО ВРЕМЕ КОГАТО НИ УПРАВЛЯВАШЕ ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ РАЙ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ПРОСПЕРИРАЩА И БОГАТА А ОТКАКТО ЗАПОЧНА ДА НИ УПРАВЛЯВА СЛУГАТА МУ ГАВАЗ БОЙКО БОРИСОВ СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ В ЖАЛКА И МИЗЕРСТВАЩА ДЪРЖАВА - ДЪРЖАВА БЕЗ ИСТОРИЯ, БЕЗ МИНАЛО , БЕЗ ПАРИ, БЕЗ ФИНАНСИ, БЕЗ ИКОНОМИКА , А ВЕЧЕ И БЕЗ БЪЛГАРИ, НО ЗАТОВА ПЪК ИМАМЕ МНОГО, МНОГО, МНООООГО ПЪДАРИ.

    Коментиран от #32

    16:52 09.11.2025

  • 26 Стефанов

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тази твоя версия е на Пеевски. Плаща ли ?

    16:52 09.11.2025

  • 27 Плд

    2 0 Отговор
    гръцки помак (пък и Бг националист) говорил истината.

    16:56 09.11.2025

  • 28 пеев

    4 0 Отговор
    Това ми напомня на един президент дето казваше че ако той управлява нямало да се краде.после управляваше с три кабинета и много повече се крадеше.

    16:56 09.11.2025

  • 29 Опазил

    4 0 Отговор
    Бог България от такива управници!

    17:00 09.11.2025

  • 30 Кака Пена

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Друго си е, да си банкянски шмекер. Нема потене, нема учене. Важи и за Грухчо. Да живее кражбията!

    17:05 09.11.2025

  • 31 лицемерието

    3 0 Отговор
    като начин за легитимиране в обществото - защото ако те управляваха, щеше да се повтори сценарият след 9.09.44 - големият източен шеф да опразни банковите сметки и държавно съкровище да си покрие загубите от войната, а те да продължават да си спестяват в евро и да плащат образованието на отрочетата си в западните учебни заведения (интересно защо никой не учи в Русия,която според думите им е най-добрата икономика и демокрация,но според делата им е точно обратното?!)

    17:13 09.11.2025

  • 32 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван Иванов":

    богата беше за номенклатурата и родовете й,че нищо не плащаха и живееха като олигарси,обикаляйки света за държавна сметка, а обикновените хорица се чудеха как да свържат двата края и да нахранят децата си от празните магазини! но очевидно и авторът на горното е бил от тази прослока, щом м се привижда раят през социализма?!

    17:16 09.11.2025

  • 33 Знам знам

    2 0 Отговор
    Ако вие управлявахте, вие щяхте да крадете.

    Коментиран от #37

    17:20 09.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    2 0 Отговор
    Куриозът е че за да декларира Костадинов какво би направила партията му относно Държавните финанси ако Управляваше ,значи все пак МУ МИНАВА през Ума Варианта някой ден да Управляват?Изводът е че такива неадекватни хора са в състояние да натворят едни много големи Золуми и без да управляват,затова трябва да се ЗАБРАНЯТ Немедлено!

    17:26 09.11.2025

  • 36 9ти септември

    1 0 Отговор
    Костя лъже

    17:32 09.11.2025

  • 37 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Знам знам":

    Те пак крадът

    17:33 09.11.2025

  • 38 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Русоробе, имам си всичко нужно. А когато някой краде субсидия, образувана от моите данъци - това вече е проблем. Не си мисли, че ти като нямаш мозък и не разбираш това, аз също не трябва да имам!

    17:34 09.11.2025

  • 39 Фори

    2 0 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. В интерес на истината ако Костадинов не се кланяше на Путин по пет пъти на ден обърнат към Москва и ако оставят хулиганските прояви , има добри идеи и е умен човек.

    17:34 09.11.2025

  • 40 чудесно товариш

    0 0 Отговор
    е защо не управлявате ве?

    17:35 09.11.2025

