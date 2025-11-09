Костадинов: Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси

Правителството вече няма вътрешна подкрепа, Пеевски храносмила корпоративния вот на Борисов. Това правителство е обречено, въпрос на време е да падне на фона на икономически сътресения, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в интервю за предаването "Неделя 150" на БНР.
"Перфектната буря е на вратата. Да омекотим свободното падане, в което сме вкарани от управляващите", допълни той.
Лидерът на "Възраждане" коментира проекта на бюджет за 2026 г.:
"Наближаваме 9 млрд. лв. дефицит и не знаем какъв ще е до края на годината. Защото със счетоводни хватки се прехвърлят задължения за следващата година, за да покрие държавата изискванията на еврозоната. Фалшификатите бяха извършени със съдействието на ЕК".
Според него управляващите няма да признаят, че са управлявали зле, "реално ние дори не знам какво коментираме, защото реално бюджет няма, има общи приказки":
"Безспорно е, че 20 дни закъснява бюджетът за внасяне в НС, на 21 октомври трябваше да е приключила процедурата в МС, днес е 9 ноември това още не се е случило".
Той посочи, че това е третият подобен бюджет, с раздути разходи:
"Сега плащания от 2035 година ще ги прехвърлят за 2026.
Симеон Дянков от Фискалния съвет каза че, са давани указания на фирми, да фактурират за следващата година, за да излязат по-ниски разходите, но тяхното натрупване води до натрупване на вътрешен дълг. Това е чудовищно задлъжняване, говори се са още 21 млрд. дълг за 2026 г., а имаме 19 млрд., с растежа на външния дълг, расте и вътрешния и това е притеснително. Падежите наближават и откъде ще ги вземе тези пари правителството?"
Костадинов смята, че единственото, което им остава на "Възраждане", тъй като ще направят предложения, но миналата година били изхвърлени в кошчето за боклук, е "да разказваме истината и да подготвяме за неизбежния момент, когато това правителство ще рухне":
"Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси. И това не се направи, за да може България да бъде вкарана в еврозоната. Това членство за година и половина ни коства 40 млрд. дълг само преките плащани, със загубите може да се доближат до 60 – 70 млрд."
Лидерът на "Възраждане" каза, че за 2025 г. нашият реален дефицит е 8% и припомни предупреждението на Дянков, че "всичко над 3% е доказателство, че не изпълняваме условията за членство".
Той коментира, предложението на Франция, държавни дългове да се плащат от всички членове на еврозоната. И се усъмни, че България ще приложи правото си вето при вземането на това решение.
Костадинов оцени промените в закона за Лукойл и 29-секундното заседание на Комисията по енергетика към НС, като "грандиозна кражба" и още в петък от "Възраждане" са изпратили писмо до Руската федерация:
"Това, което се случва, ще ни коства страшно много пари и не само от Руска страна, но и от транснационалната компания, която управлява активите на Лукойл. Ако България се управляваше от независими, а не от престъпна шайка, щяха да потърсят връзка с администрацията на САЩ, както Германия и Орбан направиха. Румъния вчера поиска същото. България не просто не поиска, а открадна активите на Лукойл".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #26, #30
15:55 09.11.2025
2 Гост
Коментиран от #12, #13
15:56 09.11.2025
3 Хаха
До коментар #1 от "Българин":Бойкоу, стига се оправдава с другите, ония има няма са управлявали 2 години, а вие 15 години феодално управление и кражби.
15:57 09.11.2025
4 Някой да обясни
15:58 09.11.2025
5 Хасковски каунь
15:59 09.11.2025
6 Даа
15:59 09.11.2025
7 Хи хи
16:10 09.11.2025
8 Нехис
Коментиран от #11
16:16 09.11.2025
9 Уса
Коментиран от #25
16:17 09.11.2025
10 poмлянин
16:18 09.11.2025
11 Българин
До коментар #8 от "Нехис":Работи, тегли кредит, купи, изплащай и ти. Стига си драcкал и разпространявал клевети, за някой и друг центов сребърник подхвърлен от ембазиТО!
Коментиран от #38
16:20 09.11.2025
12 Прав си!
До коментар #2 от "Гост":Двете Ограничени и Мазни парчета си осигуряват спокойствие, но Коцето от Възраждане им е скрита патерица. Да си чул Дебелите да скачат срещу Костя?!
Коментиран от #14
16:21 09.11.2025
13 име
До коментар #2 от "Гост":Лошото е че всеки, който дойде на власт, иска да ги ползва за своя изгода. Я да овладяват службите от предишната власт, я да ги хранутят за да ги спечелят да гласуват за тях. А всичко се плаща от фирмите и работещите в частния сектор.
16:23 09.11.2025
14 Беден фараон
До коментар #12 от "Прав си!":Ако не беше зомби на сциентолозите от Исторически Сводници... пардон Лунапарк, щеше да знаеш, че Боко и Пеевски редовно пращат полицаи да разпитват депутати от Възраждане. А свинчугата редовно пуска и сигнали в прокуратурата.
16:30 09.11.2025
15 Дедо
16:32 09.11.2025
17 Бикът от Шри Ланка
16:34 09.11.2025
19 Българина
16:36 09.11.2025
20 Тервел
16:38 09.11.2025
21 мдрффж
16:40 09.11.2025
22 дядото
16:41 09.11.2025
24 Бившия евродепутат...Бареков
🤡👮🏼♂️Комисариатът на МВР или полицаите на Шиши от Сен Тропе⛱️🍹🚔⁉️
Това е личната преторианска гвардия на Пеевски - с тях той си купува изборите и фалшифицира изборните резултати, те са ударният Юмрук на Партията “Ново Начало”, защото нямат много мозък. Тези пазят Шишкото от “народната любов”, от Таки, от Маки, от американците и от руснаците. За техните заплати с 80% отгоре които струват на всички нас над 6 млрд.на година,теглим външни дългове от 20 милиарда годишно.
Те са тези, с които Пеевски рекетира бизнеси и може да арестува политически опоненти и журналисти по всяко време. Повече за този от МВР - Пазарджик с голата глава през човек до Кангалов от МВР - Кърджали, дясната ръка на плиткоумния Калин Стоянов, вижте в разследването на първия коментар 👇👀
16:51 09.11.2025
25 Иван Иванов
До коментар #9 от "Уса":ДУПКАТА В БЮДЖЕТА СЕ ФОРМИРА ОТ 36 ГОДИНИ А НЕ Е ОТ 36 ГОДИНИ. ЕДНО ВРЕМЕ КОГАТО НИ УПРАВЛЯВАШЕ ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ РАЙ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ПРОСПЕРИРАЩА И БОГАТА А ОТКАКТО ЗАПОЧНА ДА НИ УПРАВЛЯВА СЛУГАТА МУ ГАВАЗ БОЙКО БОРИСОВ СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ В ЖАЛКА И МИЗЕРСТВАЩА ДЪРЖАВА - ДЪРЖАВА БЕЗ ИСТОРИЯ, БЕЗ МИНАЛО , БЕЗ ПАРИ, БЕЗ ФИНАНСИ, БЕЗ ИКОНОМИКА , А ВЕЧЕ И БЕЗ БЪЛГАРИ, НО ЗАТОВА ПЪК ИМАМЕ МНОГО, МНОГО, МНООООГО ПЪДАРИ.
Коментиран от #32
16:52 09.11.2025
26 Стефанов
До коментар #1 от "Българин":Тази твоя версия е на Пеевски. Плаща ли ?
16:52 09.11.2025
27 Плд
16:56 09.11.2025
28 пеев
16:56 09.11.2025
29 Опазил
17:00 09.11.2025
30 Кака Пена
До коментар #1 от "Българин":Друго си е, да си банкянски шмекер. Нема потене, нема учене. Важи и за Грухчо. Да живее кражбията!
17:05 09.11.2025
31 лицемерието
17:13 09.11.2025
32 да бе
До коментар #25 от "Иван Иванов":богата беше за номенклатурата и родовете й,че нищо не плащаха и живееха като олигарси,обикаляйки света за държавна сметка, а обикновените хорица се чудеха как да свържат двата края и да нахранят децата си от празните магазини! но очевидно и авторът на горното е бил от тази прослока, щом м се привижда раят през социализма?!
17:16 09.11.2025
33 Знам знам
Коментиран от #37
17:20 09.11.2025
35 оня с коня
17:26 09.11.2025
36 9ти септември
17:32 09.11.2025
37 Мухахаха
До коментар #33 от "Знам знам":Те пак крадът
17:33 09.11.2025
38 Нехис
До коментар #11 от "Българин":Русоробе, имам си всичко нужно. А когато някой краде субсидия, образувана от моите данъци - това вече е проблем. Не си мисли, че ти като нямаш мозък и не разбираш това, аз също не трябва да имам!
17:34 09.11.2025
39 Фори
17:34 09.11.2025
40 чудесно товариш
17:35 09.11.2025