Атанас Атанасов: Придобиването на "Лукойл" от БЕХ крие рискове

9 Ноември, 2025 17:21 387 5

Относно личността на особения управител на рафинерията и възможността той да продава части от нея Атанасов попита с какви правомощия ще продава чужда собственост

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Евентуалният особен управител на "Лукойл" да установи контрол над компанията, за да може парите от търговията от горива да не отиват в Русия. Така лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов видя ролята на държавата в казуса с бургаската рафинерия, след заседание на Изпълнителния съвет на партията в Сливен. По темата за бюджет 2026 той обяви, че във финансовата рамка стоят едни нереалистични приходи от 4-5 милиарда лева, а разходите се увеличават. Ген. Атанасов отново повдигна темата за мълчанието на службите по въпроса с имота в чашката на язовир „Искър“, ползван от Руското посолство и обяви, че партията му ще сезира институциите на НАТО с настояване за реакция срещу руското влияние в България.

Придобиването на "Лукойл" от Български енергиен холдинг крие рискове, каза лидерът на ДСБ.

"Това, което може да се направи държавата да установи контрол не за друго, чрез евентуалния особен управител, за да може парите, които се добият от търговията с горива да не отиват в Русия. То, това е основната задача. От там нататък би могло държавата да се включи по-някакъв начин, да съдейства за промяната на собствеността. Но другото е крайна мярка и то е национализация. Дали трябва държавата да предприеме такъв ход? Не е изключено разбира се, но това трябва да бъде съобразено с националните интереси по-принцип. В широкия смисъл на думата".

Относно личността на особения управител на рафинерията и възможността той да продава части от нея Атанасов попита с какви правомощия ще продава чужда собственост.

"Това как ще стане? Това е чужда собственост? Той как ще продава, с каква санкция? Тук има много големи рискове да влезем в международни скандали и да бъдем осъдени като държава".

Извън темата "Лукойл“ Атанасов обяви, че до Коледа ще има подписано споразумение в демократичната общност за начина на явяване на президентските избори догодина. Основната цел е единна кандидатура, която да стигне до балотаж, но не пожела да коментира имена.


  • 1 аман черен бе

    5 0 Отговор
    тоя продажен гном пак ли го пуснахте по медийте бе?

    17:25 09.11.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Винаги "късата клечка" - за нас, електората....
    За тях - по НЯКОЛКО "дълги"...

    17:29 09.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    1 0 Отговор
    вие сте в една банда с Боко и лиши,търтеи цял живот в НС махате кюфтета по 5о ст.и направихте БГ колония на ЕС кърлежите и дерибеите пирати от Англия и сащ

    17:34 09.11.2025

  • 5 ха ха

    0 0 Отговор
    вечно им се краде на "демократите" , дали ще е от името на държавата , или от името на ес ,или от името на нато , няма значение , важно е плячка да има

    17:36 09.11.2025

Новини по градове:
