Атанас Атанасов: Този бюджет е брутален. Това е бюджетна чанта, на чантаджиите

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов, част от обединението "Демократична България" в коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" коментира в студиото на "Панорама" развитието около проектобюджета и политическата ситуация в страната.

Атанасов отправи остра критика към проекта за държавния бюджет:

"Това е бюджетна чанта, на чантаджиите. С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи. Ние предложихме, но това не се приема - поне да се закрият тези щатни бройки, които са незаети."

Той посочи, че има процедура за оттегляне на бюджета:

"Този призив, който аз направих, той е съвсем резонен… частният бизнес, средната класа, хората са изумени от този проект за бюджет."

Атанас Атанасов коментира и протестите:

"Хората онази вечер казаха - ако се държат по този арогантен начин, излизаме пак. Брутален е този бюджет. Разберете го."

Относно пострадалите полицаи по време на протеста, Атанасов каза:

"Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."

Председателят на ДСБ отправи обвинения за риска управляващите да овладеят службите:

"Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната."

По отношение на предложението за нов шеф на ДАНС той заяви:

"Този човек провали машинното гласуване… това е пряка намеса в политическия процес."

По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта:

"Жертва е на общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС."

Той настоя, че единствената възможност е бюджетът да бъде оттеглен и процедурата да започне отначало.