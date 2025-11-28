Атанас Атанасов: Този бюджет е брутален. Това е бюджетна чанта, на чантаджиите

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов, част от обединението "Демократична България" в коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" коментира в студиото на "Панорама" развитието около проектобюджета и политическата ситуация в страната.
Атанасов отправи остра критика към проекта за държавния бюджет:
"Това е бюджетна чанта, на чантаджиите. С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи. Ние предложихме, но това не се приема - поне да се закрият тези щатни бройки, които са незаети."
Той посочи, че има процедура за оттегляне на бюджета:
"Този призив, който аз направих, той е съвсем резонен… частният бизнес, средната класа, хората са изумени от този проект за бюджет."
Атанас Атанасов коментира и протестите:
"Хората онази вечер казаха - ако се държат по този арогантен начин, излизаме пак. Брутален е този бюджет. Разберете го."
Относно пострадалите полицаи по време на протеста, Атанасов каза:
"Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."
Председателят на ДСБ отправи обвинения за риска управляващите да овладеят службите:
"Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната."
По отношение на предложението за нов шеф на ДАНС той заяви:
"Този човек провали машинното гласуване… това е пряка намеса в политическия процес."
По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта:
"Жертва е на общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС."
Той настоя, че единствената възможност е бюджетът да бъде оттеглен и процедурата да започне отначало.
1 Последния Софиянец
22:37 28.11.2025
2 Тихия бунт на бизнеса
Коментиран от #7, #9
22:38 28.11.2025
3 Всичко което трябва да знаете
Коментиран от #14, #17
22:43 28.11.2025
4 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Преизчисляване към днешни левове Ако кажем, че 1 лев от 1985 г. ≈ 6–7 сегашни лева по покупателна способност, тогава БВП излиза около 270–315 млрд. сегашни лева. През 2025 г. годишният БВП на България е около 200–210 млрд. лева по текущи цени.
22:44 28.11.2025
5 Кермид жабока
22:51 28.11.2025
6 Нула % за НАТО
23:00 28.11.2025
8 И нека да ти повярваме
23:06 28.11.2025
9 Промяна
До коментар #2 от "Тихия бунт на бизнеса":Тук има БИЗНЕС ХАХАХАХАХА КЪДЕ Е
Коментиран от #11
23:11 28.11.2025
10 ГОШО
Коментиран от #12
23:16 28.11.2025
11 Тихия бунт на бизнеса
До коментар #9 от "Промяна":Вече го няма.Изнесе се.
23:26 28.11.2025
12 Гадател
До коментар #10 от "ГОШО":Затруднен съм МАЛКО
23:31 28.11.2025
13 Трайчо
23:32 28.11.2025
14 Диана
До коментар #3 от "Всичко което трябва да знаете":Социалистическият модел доказа неефективността си, изоставайки на светлинни години от Запада, което наложи промените... Никакво възраждане на бившата социалистическа система няма да е обоснована от реалистични фактори на прогреса. Подобни мисли могат да идват само по повод катастрофалния преход и лошата политика в Русия, но те определено връщат нещата назад и не говорят за разбиране на политическата ситуация, а това е сигнал за лоши политици, застанали зад нея... Стига лоши политици!... Русия трябва да открие своите истински политици... Най-лесно е да опонираш на другите, трудното е да развиеш нещата към прогрес така че всички да го забележат... С малки или по-голями стъпки, бавно или бързо, но не назад... Връщането назад означава само, че пътя към прогреса, извървян досега, който не се харесва на никой, ще трябва да се измине отново, може би с други хора и по различен начин, но това си е чиста загуба на време и ресурси...
23:42 28.11.2025
15 СЛОНА
23:46 28.11.2025
16 А бе
23:50 28.11.2025
17 Браво
До коментар #3 от "Всичко което трябва да знаете":Кажи сега числата от тотото, или резултатите от утрешниите мачове, моля! Надявам се че не те затруднявам!🤔
23:54 28.11.2025