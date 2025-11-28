Новини
Атанас Атанасов: Този бюджет е брутален. Това е бюджетна чанта, на чантаджиите

28 Ноември, 2025 22:35 663 17

  • атанас атанасов-
  • бюджет-
  • протести

С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи

Атанас Атанасов: Този бюджет е брутален. Това е бюджетна чанта, на чантаджиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов, част от обединението "Демократична България" в коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" коментира в студиото на "Панорама" развитието около проектобюджета и политическата ситуация в страната.

Атанасов отправи остра критика към проекта за държавния бюджет:

"Това е бюджетна чанта, на чантаджиите. С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи. Ние предложихме, но това не се приема - поне да се закрият тези щатни бройки, които са незаети."

Той посочи, че има процедура за оттегляне на бюджета:

"Този призив, който аз направих, той е съвсем резонен… частният бизнес, средната класа, хората са изумени от този проект за бюджет."

Атанас Атанасов коментира и протестите:

"Хората онази вечер казаха - ако се държат по този арогантен начин, излизаме пак. Брутален е този бюджет. Разберете го."

Относно пострадалите полицаи по време на протеста, Атанасов каза:

"Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."

Председателят на ДСБ отправи обвинения за риска управляващите да овладеят службите:

"Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната."

По отношение на предложението за нов шеф на ДАНС той заяви:

"Този човек провали машинното гласуване… това е пряка намеса в политическия процес."

По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта:

"Жертва е на общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС."

Той настоя, че единствената възможност е бюджетът да бъде оттеглен и процедурата да започне отначало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    След четири години война държавата е фалирала.

    22:37 28.11.2025

  • 2 Тихия бунт на бизнеса

    4 3 Отговор
    Бизнесът се изнася от България и ще им вземете цървулите.

    Коментиран от #7, #9

    22:38 28.11.2025

  • 3 Всичко което трябва да знаете

    0 1 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия. ... Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори... (бойко и вуйчо му кирил войнов организират всички антикомунистически митинги по заповед на луканов цру)по българското радио посланикът на САЩ Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е господин Андрей Луканов”; Промяна няма да има докато политическата класа и олигархията не се сменят. Тръмп остави байдъновите хора в ЕС-НАТО и Украйна, и няма да има промяна нито мир.

    Коментиран от #14, #17

    22:43 28.11.2025

  • 4 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 1 Отговор
    ЧАТ ДЖПТ: Официални данни за 1985 г. БВП е бил около 45 млрд. тогавашни лева.

    Преизчисляване към днешни левове Ако кажем, че 1 лев от 1985 г. ≈ 6–7 сегашни лева по покупателна способност, тогава БВП излиза около 270–315 млрд. сегашни лева. През 2025 г. годишният БВП на България е около 200–210 млрд. лева по текущи цени.

    22:44 28.11.2025

  • 5 Кермид жабока

    1 2 Отговор
    КВА. КВА.. КВААК... днеска се кокорих-утре пак, а ни плащат на калпак, и ПАК, И ПАК, И.......

    22:51 28.11.2025

  • 6 Нула % за НАТО

    2 0 Отговор
    И този бюджет няма да е брутален

    23:00 28.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И нека да ти повярваме

    3 2 Отговор
    Че Бизнесът се изнася от България. И къде ще отиде бре мушмул? А? Къде ще му е по малка "цената на труда" ? А сподели като си такъв разбирач ....

    23:06 28.11.2025

  • 9 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тихия бунт на бизнеса":

    Тук има БИЗНЕС ХАХАХАХАХА КЪДЕ Е

    Коментиран от #11

    23:11 28.11.2025

  • 10 ГОШО

    0 0 Отговор
    ТИ СИ БРУТАЛЕН ИДИОТ

    Коментиран от #12

    23:16 28.11.2025

  • 11 Тихия бунт на бизнеса

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Вече го няма.Изнесе се.

    23:26 28.11.2025

  • 12 Гадател

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОШО":

    Затруднен съм МАЛКО

    23:31 28.11.2025

  • 13 Трайчо

    1 0 Отговор
    Като сте толкова големи разбирачи, що не спечелите избори и си направите ваш бюджет? За сега сте само лаладжии. Вашата подкрепа, е не повече от 5% от населението

    23:32 28.11.2025

  • 14 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко което трябва да знаете":

    Социалистическият модел доказа неефективността си, изоставайки на светлинни години от Запада, което наложи промените... Никакво възраждане на бившата социалистическа система няма да е обоснована от реалистични фактори на прогреса. Подобни мисли могат да идват само по повод катастрофалния преход и лошата политика в Русия, но те определено връщат нещата назад и не говорят за разбиране на политическата ситуация, а това е сигнал за лоши политици, застанали зад нея... Стига лоши политици!... Русия трябва да открие своите истински политици... Най-лесно е да опонираш на другите, трудното е да развиеш нещата към прогрес така че всички да го забележат... С малки или по-голями стъпки, бавно или бързо, но не назад... Връщането назад означава само, че пътя към прогреса, извървян досега, който не се харесва на никой, ще трябва да се измине отново, може би с други хора и по различен начин, но това си е чиста загуба на време и ресурси...

    23:42 28.11.2025

  • 15 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ТУКА НАИСТИНА СИ ПРАВ ,КАКТО СТАВАШЕ ПРАВ КОГАТО ПОЛУЧАВАШЕ ТЕЛ.ВРЪЗКА ОТ МЕН В ЗОРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    23:46 28.11.2025

  • 16 А бе

    0 0 Отговор
    Бойко отново ви хързулна! Покани синдикати и работодатели,а на вас показа вратата! Събирайте пари за митинги,щом за Коцев можете,ще успеете ! Цялата зима е пред вас ..

    23:50 28.11.2025

  • 17 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко което трябва да знаете":

    Кажи сега числата от тотото, или резултатите от утрешниите мачове, моля! Надявам се че не те затруднявам!🤔

    23:54 28.11.2025

