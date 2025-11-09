Новини
МВР, ДАНС и МО вземат допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

9 Ноември, 2025 20:38, обновена 10 Ноември, 2025 06:28

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обекти и зони на предприятието

МВР, ДАНС и МО вземат допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на „Лукойл”- елементи на критичната инфраструктура на територията на България, предаде NOVA.

Това се случва след проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС след решението на САЩ да наложи санкции на руската компания.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в „Лукойл Нефтохим Бургас АД" и ”Лукойл-България ЕООД". ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Държавата поема ръководството над рафинерията в Бургас (ОБЗОР)

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.


Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.


Междувременно, след промените, гласувани от уплавляващите преди дни, като следваща крачка трябва да разберем кой би бил особеният управител на българските активи на дружеството. И дали въвеждането на такава фигура ще е достатъчно приемлив ход за американската администрация, за да успее страната ни да договори отсрочка или отстъпка от санкциите. Срокът, в който трябва да бъде взето решение е 21 ноември, когато санкциите ще влязат в сила.


  • 1 Последния Софиянец

    29 13 Отговор
    Ексклузивно! Армията разполага зенитни системи в Бургас.Очакват атака с дронове.

    Коментиран от #7, #8, #27, #43

    20:39 09.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И каза ,

    16 1 Отговор
    че всичко е 6 .

    20:40 09.11.2025

  • 4 оня с питон.я

    40 4 Отговор
    Феномена яко ше краде.

    Коментиран от #6

    20:40 09.11.2025

  • 5 Майна

    50 4 Отговор
    Краденето е официално! Намесени са държавни институции

    20:41 09.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    35 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Пеевски ще разпродаде машините

    20:41 09.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    откъде ги зеха тея зенитни системи? да не са прашки?

    20:41 09.11.2025

  • 8 дядо иван

    32 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    има още работа у дома но после обезателно ще дойде да ни освободи

    Коментиран от #45, #60

    20:41 09.11.2025

  • 9 Пич

    52 4 Отговор
    Какво става всъщност ? Крадците неистово искат да продадат рафинерията !!! Как ? Традиционно - за много малко пари за държавата , но много много пари по офшорките !!! Затова ви разиграват елементарен театър , тъй като имат пълно доверие в липсата ви на мисловни способности , и вашето овчедушие !!! И са прави за вас , нищо няма да направите отново !!! Вие проспахте закриването на цялата си държава и даването и в чужди ръце , та една рафинерия ли няма да преглътнете !?

    Коментиран от #13, #19

    20:44 09.11.2025

  • 10 Майна

    21 4 Отговор
    Не знам кой ще бомби територията
    Руските или банкерските, последните фалшив флаг за военни действия..
    Когато улични бандити са превзели държавата и това е възможно

    20:45 09.11.2025

  • 11 ДАНС трябва да влязат

    24 7 Отговор
    в офисите, а жандармерията - в рафинерията и петролните бази и всичко да бъде под охрана на държавата, докато се реши въпросът с управлението на компанията!
    Пиле да не прехвръкне.

    20:45 09.11.2025

  • 12 Умен

    36 3 Отговор
    Е.какво търсят.....? ДЕБЕЛИЯ ще краде и му трябва охрана.Ще. ни излизат прескъпо самодейностите на скъпите ни управляващи.

    20:47 09.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    39 7 Отговор
    Държавата е на мафията и нищо не ме изненадва. Май е време Путин да ни реши проблема с корупционните братя Магнита и Чекмеджето! Мафията си има държава и това е България. Тук всичко е незаконно: парламента и депутатите в него, ВСС, главният прокурор, шефът на сметната палата и т.н. Корупция се шири навсякъде! Шефът на ВСС взема 25000 лв. на месец, за да е послушко и му вдигат заплатата. Държавните служители не работят и са послушковци и нищоправци….. това е държава на Магнита и Чекмеджето. Малоумника с голямото Д и брат му - тиквата си мислят, че вечно ще плашат хора, банки, фирми с подчинените им - данс, и прокуратура? Това е до време, рано или късно ще дойде време да си платят - както те, така и всички останали евроатлантици, и псевдо десни, закопаващи България, и българите.

    Коментиран от #22, #69

    20:50 09.11.2025

  • 15 1234

    6 0 Отговор
    Е те го снимат при влизане .
    Други ще го снемат при излизане .
    Мар . Волф .

    20:53 09.11.2025

  • 16 Гошо

    20 5 Отговор
    С тия простотии ще стане някоя беля накрая с Нефтохима На тия в Бургас няма да им хич лесно за в Бъдеще

    20:55 09.11.2025

  • 17 Ганчев

    8 5 Отговор
    Руснаците да се омота! Това е важното.

    20:59 09.11.2025

  • 18 Манчо

    8 10 Отговор
    Дали не изпълняваме поръчка на Путин, срещу олигарси, които явно, не му снасят. Санкциите на Рижавото, срещу Роснефт, и Лукойл не ми се връзват, с международната обстановка

    21:00 09.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СЗО

    27 6 Отговор
    Делян ще затрие цяла България!

    Коментиран от #30

    21:04 09.11.2025

  • 21 очевидец

    25 6 Отговор
    Унгария получи от САЩ пълно (!) освобождаване от санкциите за доставки на петрол и газ от Русия. Това съобщи Виктор Орбан.
    ...
    Сега изяснява ли ви се защо управляващите евролиберали в България отказаха да поискат същото от САЩ?

    За да заграбят рафинерията в Бургас от руснаците!

    Коментиран от #37

    21:07 09.11.2025

  • 22 Може да не е така

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    ВСС взимат големи заплати, за да са трудно подкупни. Аз водих 5 дела с Топлофикация, за сградна инсталация, защото ми искат много пари, всичко са подкупили! Адвокати, Районен съд, вероятно Софийски градски съд. Но ВСС отмени формулата за сградна инсталация! Сега ще видим, дали пак ще плащам парното на съседите

    21:09 09.11.2025

  • 23 Яшар

    14 3 Отговор
    Ено и тиква с ДАНС окепазяват най голямата и модерна и богата създаваща добавена стойност компания в България ...в лукойл и Бургас и в литаско и в Москва няма нито един крат..уна с Гел или лотария ..бачкане , кал, жега ,пек, студ ...до бензиностанцията в която ще ти е топло и ще си пиеш кафето ..българите нищо не разбират

    21:12 09.11.2025

  • 24 Сатана Z

    21 3 Отговор
    ДАНС влиза в Нефтохим Бургас,а 15 000 работници излизат в неплатен отпуск .

    Коментиран от #41

    21:14 09.11.2025

  • 25 Зомбайо

    10 3 Отговор
    Да проверят защо продават най-евтините горива у нас, като са почнали.

    21:15 09.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пич

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗРК около "Лукойл" и Бургас отдавна бяха
    Унищожени от Иван Костов и Борисов.

    21:16 09.11.2025

  • 28 Мафията изпрати бухалките си

    18 1 Отговор
    ДАНС чакат вдигане на заплатите за добра служба на мафията

    21:16 09.11.2025

  • 29 Жеко

    21 5 Отговор
    Слушайте какво ви разправят - имало резерви за два месеца .
    А аз казвам че резервите ги няма , нашите ги изнесоха за украйна.
    Сега ще лъсне цялата далавера , ама да не пострадаме всички ние .

    Коментиран от #31

    21:17 09.11.2025

  • 30 УЕФА

    22 2 Отговор

    До коментар #20 от "СЗО":

    Бойко и Делян са назначени за да разрушат България и мира на Балканите.

    Коментиран от #51

    21:17 09.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фалконети

    23 2 Отговор
    Преди две седмици Путин привика президента на Казахстан - Токаев и се разбраха с него . Преди една седмица Казахстан сключи сделки с американски фирми за износ на петрол от Казахстан за Европа.
    И каква стана тя - американците ще продават руски петрол през Казахстан на Европа ?

    Как се нарича цялата тая въртележка и като какви се явяват управляващите тоя съюз ?

    21:21 09.11.2025

  • 33 Жеко

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    А стига бе , ма верно ли ? А Италианските резерви в България , а ?

    21:23 09.11.2025

  • 34 ежко

    13 4 Отговор
    Какво сте се закъхарили.Ще внасяте гориво от САЩ като всички останали!Нали сте евроатлантици!Нищо,че бензина ще стане 10 лева!Ние имаме цености!Свободен пазар,Костов може да ви го обясни как става!Ами да бяхте построили още една рафинерия бе!Ама не!Монопол трябва да има -монопол!

    21:23 09.11.2025

  • 35 Историята се повтаря

    4 3 Отговор
    Днес ситуацията е удивително подобна. Както преди 500 години, големият покровител на „неспокойните съседи“ на Русия е зает с друг, по-важен противник – този път Китай. А малките източноевропейски държави отново виждат своето съществуване единствено чрез експлоатацията на мита за „руската заплаха“.
    И тогава, и сега Русия не е имала намерение да напада Европа. В края на 15-ти век Иван 3-ти е искал преди всичко да защити търговските права на руските търговци в Балтика и да развива самостоятелни отношения със Запада.
    Разликата е, че днес Полша се държи далеч по-разумно, отколкото преди векове. След историческите катаклизми на 20-ти век страната е предпазлива и в същото време отбелязва стабилен икономически растеж, което предизвиква завист в Берлин, Париж и Лондон.

    Американците също не желаят нов конфликт в Европа, който би отвлякъл вниманието им от Азия. Така има основания да се надяваме, че въпреки историческите аналогии, здравият разум и политическата рационалност на нашето време ще надделеят.

    Коментиран от #63

    21:25 09.11.2025

  • 36 Франческа

    14 4 Отговор
    Политици излизат публично с изказвания в парламента как са се консултирали с чужди посолства, ходят на закуски и заседания по 3 пъти в седмицата в някое посолство, получават пари и нареждания пт чужди НПО и организации.. който не е поискал не е натоварил бус с мигранти от едната граница и не ги е закарал до другата. Или центъра на София..

    и говорим за мълчание от Агенцията за Национална Сигурност?!! Каква агенция е това? Някаква селска седянка, която не може да гъкне пред чужди посолства и от "независима" съдебна система?? Ега ти и територията, само си представете какво ще стане в една Полша, ако излезе депутат да обяснява какво му казали и разрешили от чужбина...

    21:28 09.11.2025

  • 37 Манчо

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "очевидец":

    Точно за това писах коментар 18, защото Рижавото пази приятелите на Джуджето! Ако целта беше приходите на Москва, щяха да спрат и Турски поток. Извиват ръцете на частните Руски компании, за да внасят повече в хазната.

    21:28 09.11.2025

  • 38 командо

    10 3 Отговор
    Щом ДАНС се намеси.......всичко ще бъде наред, за всеки случай......някоя друга туба с нафта :)

    21:30 09.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ситуацията

    18 2 Отговор
    Много ми напомня за КТБ, само че бухалката е друга! Ще свърши като Булгартабак

    21:32 09.11.2025

  • 41 Къде го тия

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    15000 работника в Лукойл бе, ти в час ли си?

    И тия шемети, дето са ти сложили плюсове?!

    21:40 09.11.2025

  • 42 Еврокомисарят по икономиката

    4 0 Отговор
    на ЕС Валдис Домбровскис смята, че санкциите на САЩ срещу "Лукойл" се отнасят само за американските оператори. Според еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, ЕК е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира гаранции за сигурността на доставките на горива за европейския пазар. "Що се отнася до американските санкции срещу "Лукойл, американските власти потвърдиха, че тези санкции се отнасят само за американските оператори. Тоест това не са така наречените вторични санкции с екстериториален ефект. Следим отблизо въздействието на тези санкции върху сигурността на доставките на петролни продукти за ЕС, включително и за България", каза Домбровскис. Той отбеляза, че в момента няма проблеми на пазара на горива, но Европейската комисия е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира сигурността на доставките на горива за европейския пазар

    21:43 09.11.2025

  • 43 Чии

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще са дроновете? Уточни.

    21:48 09.11.2025

  • 44 Интересно точно

    9 2 Отговор
    ДАНС каква проверка и на кое по точно в рафинерията и в офисите на "Лукойл" може да направи... Мисля , мисля и просто за нищо не се сещам.

    Коментиран от #67

    21:59 09.11.2025

  • 45 Така е!

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "дядо иван":

    Това е вън от всякакво съмнение! Белгия ги е страх да дадат руските пари на гепачите, а нашите олигофрени, дето сме под носа на Русия, смятат да краднат най голямата рафинерия на балканите, както крадат бизнеса на неудобни бизнесмени!!!🤥 И смятат, че ще им се размине!😂😂

    22:02 09.11.2025

  • 46 Баланс

    1 2 Отговор
    Така се прави. Да е ясно какво има и какво няма.

    22:06 09.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баланс

    5 5 Отговор
    Така се прави. Да е ясно какво има и какво няма. Нефтофим изобщо не трябваше да се дава на руснаците.

    22:09 09.11.2025

  • 49 Никой

    4 0 Отговор
    Ще се случва нещо. Дано да се отучили да правят - "гепенсон-териер". Ще ни нагласят. Дано не крадат и този път.

    22:13 09.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "УЕФА":

    Кой ги е назначил?🤥

    Коментиран от #57

    22:17 09.11.2025

  • 52 Престъпници няма български Лукойл

    3 8 Отговор
    Само руски руски са и собствениците и искат да го продадат пак на руснак продажници незнам как хората търпят договора с боташ.Националини предатели

    22:29 09.11.2025

  • 53 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:45 09.11.2025

  • 54 Перо

    10 1 Отговор
    МС да определи отговорните физически лица, после да не плащат данъкоплатците! Да не се крият зад колективната безотговорност!

    Коментиран от #55

    22:48 09.11.2025

  • 55 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Перо":

    Отговорните хора се знаят, анонимните също!

    22:52 09.11.2025

  • 56 Неподписан

    7 0 Отговор
    Демек Делянчо(чийто тати е бивш началник на ДАНС) още ще напълнее,тъй ли...

    23:32 09.11.2025

  • 57 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ъъъъ":

    ДАНС ии чоджук...

    23:35 09.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дядо Иване

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "дядо иван":

    Мисля, че говори за дронове от крайната територия на зеления комик

    00:01 10.11.2025

  • 61 ДАНС са смешници но

    5 0 Отговор
    Аз ще им кажа какво ще стане. Грузия преди 3 седмици откри рафинерия в Кулеви. Русия и Грузия отново стават партньори след близо 20-годишен бойкот, но схемата е интересна. Няма плащания. Няма санкции. Доставка на петрол по тръба от север и бартерно връщане на горива а излишъка Грузия си го продава на който реши. Вероятно и на България. 170-180 души, експерти от Лукойл Бургас ще работят там. Така наречената "българска бригада" ! На супер заплати и уредено жилище .... А какво си мислят че е "национална сигурност" тея от ДАНС само те си знаят. Супер модерна рафинерия в Кулеви ! ....

    00:33 10.11.2025

  • 62 Знаеш ли

    4 0 Отговор
    Приказката -обущарю само до обувките.Ще взимаш отношение за каквото разбираш.Къде си тръгнал да плямпаш безсмислици.Аман от гербави всичколози.Като Теменугата,която оправи в кавички енергетиката,сега бюджета,че чак до водоснабдяването стигна и дава акъл.Имате акъл за далавери,схеми досега гербавата шайка беше номер едно.Ама вече имате конкуренция с много голяма захапка.Сеира продължава,но търпението ни е пред взрив давате ли си сметка ?

    00:34 10.11.2025

  • 63 Истина

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историята се повтаря":

    Путин и Рижавия си ограбват в приятелско разбирателство Европа. Това е крайния резултат от досегашното " Мир до един месец " . Но пък си имаме продажни и послушни Евро парламент и собствени политици които допълнително ни таковат. Да има и за тях от голямото плюскане и опоскване. Жалка картинка . Накрая пак война Турция -Русия без нас да ни има.

    00:41 10.11.2025

  • 64 ДАНС са смешници но

    2 0 Отговор
    Грузия имаше недостиг на рафинерии и сега грузинците го компенсират с въвеждането на нови 3 рафинерии до края на 2026 г. Рафинерия в Кулеви е само първата от тях. ( според някои данни тези рафинерии се строят с участието на партньори от Русия, - СП Сингапур и Китай  ). През последните години видяхме, че сегашното ръководство на Грузия е доста рационално, прагматично преследвайки интересите на грузинския народ. Европейският съюз ги натиска, отправяйки истерични твърдения: защо Тбилиси сътрудничи с Русия в името на благополучието на грузинския народ, вместо да страда в знак на солидарност с ЕС? Но кучето си лае а хората си знаят кое е полезно и печелившо за тях.... Като позициониране, сигурност на доставки и пазари Грузия е 100 пъти по добро място от България а и очевидно там има умни хора и политици.

    Коментиран от #65

    00:53 10.11.2025

  • 65 Грузия има директна ЖП линия до Китай

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "ДАНС са смешници но":

    през Кавказ и Каспийско море а Китай пък с Русия. Грузия става хъб а ние лапаме мухите. И цикъла се затваря без никакви парични плащания и СУИФТ а само на бартерни схеми за стоки и чиста математика и то без мита и акцизи. Перфектната китайска схема. На юг пък има с Турция и към Сирия ..... Ние обаче до къде я докарахме се пита в задачата

    01:09 10.11.2025

  • 66 С простаци като нашите управленци

    4 1 Отговор
    Сега бензин и нафта от Грузия и Турция ще внасяме че и ще ги молим даже

    01:17 10.11.2025

  • 67 И на мен

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Интересно точно":

    ми стана чудно.Не ще да е проверка,търсят нещо.

    02:05 10.11.2025

  • 68 Мюнхен

    4 2 Отговор
    Руснаци купиха наши заводи по време на приватизацията с измама и рекет на смешно ниски цени.Това важи и за Нефтохим Бургас.Хора като Валентин Златев натрупаха милиони от тези схеми за сметка на държавата.Да се действа безкомпромисно срещу тези крадци.

    03:52 10.11.2025

  • 69 Историята не лъже

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Опростачването на хората и унищожаването на държавата се извърши със съдействието на ЦРУ Козяк - първо армията, после икономиката, образованието, здравеопазването...

    Как го направиха?
    - Чрез корумпиране и поставяне в зависимости на малък брой алчни и кресливи лица и оттам в цялата държавна система. ... Уж в името на свобода и демокрация! Резултатът - диктатура на капитала и малък брой олигарси.

    04:13 10.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тити

    0 0 Отговор
    Кво ще са наблюдатели как Шиши прокапва рафинерията???

    07:29 10.11.2025

