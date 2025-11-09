МВР, ДАНС и МО вземат допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на „Лукойл”- елементи на критичната инфраструктура на територията на България, предаде NOVA.
Това се случва след проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС след решението на САЩ да наложи санкции на руската компания.
Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в „Лукойл Нефтохим Бургас АД" и ”Лукойл-България ЕООД". ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.
Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.
Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.
Междувременно, след промените, гласувани от уплавляващите преди дни, като следваща крачка трябва да разберем кой би бил особеният управител на българските активи на дружеството. И дали въвеждането на такава фигура ще е достатъчно приемлив ход за американската администрация, за да успее страната ни да договори отсрочка или отстъпка от санкциите. Срокът, в който трябва да бъде взето решение е 21 ноември, когато санкциите ще влязат в сила.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #27, #43
20:39 09.11.2025
3 И каза ,
20:40 09.11.2025
4 оня с питон.я
Коментиран от #6
20:40 09.11.2025
5 Майна
20:41 09.11.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "оня с питон.я":Пеевски ще разпродаде машините
20:41 09.11.2025
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":откъде ги зеха тея зенитни системи? да не са прашки?
20:41 09.11.2025
8 дядо иван
До коментар #1 от "Последния Софиянец":има още работа у дома но после обезателно ще дойде да ни освободи
Коментиран от #45, #60
20:41 09.11.2025
9 Пич
Коментиран от #13, #19
20:44 09.11.2025
10 Майна
Руските или банкерските, последните фалшив флаг за военни действия..
Когато улични бандити са превзели държавата и това е възможно
20:45 09.11.2025
11 ДАНС трябва да влязат
Пиле да не прехвръкне.
20:45 09.11.2025
12 Умен
20:47 09.11.2025
14 Горски
Коментиран от #22, #69
20:50 09.11.2025
15 1234
Други ще го снемат при излизане .
Мар . Волф .
20:53 09.11.2025
16 Гошо
20:55 09.11.2025
17 Ганчев
20:59 09.11.2025
18 Манчо
21:00 09.11.2025
20 СЗО
21 очевидец
...
Сега изяснява ли ви се защо управляващите евролиберали в България отказаха да поискат същото от САЩ?
За да заграбят рафинерията в Бургас от руснаците!
Коментиран от #37
21:07 09.11.2025
22 Може да не е така
До коментар #14 от "Горски":ВСС взимат големи заплати, за да са трудно подкупни. Аз водих 5 дела с Топлофикация, за сградна инсталация, защото ми искат много пари, всичко са подкупили! Адвокати, Районен съд, вероятно Софийски градски съд. Но ВСС отмени формулата за сградна инсталация! Сега ще видим, дали пак ще плащам парното на съседите
21:09 09.11.2025
23 Яшар
21:12 09.11.2025
24 Сатана Z
Коментиран от #41
21:14 09.11.2025
25 Зомбайо
21:15 09.11.2025
27 Пич
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЗРК около "Лукойл" и Бургас отдавна бяха
Унищожени от Иван Костов и Борисов.
21:16 09.11.2025
28 Мафията изпрати бухалките си
21:16 09.11.2025
29 Жеко
А аз казвам че резервите ги няма , нашите ги изнесоха за украйна.
Сега ще лъсне цялата далавера , ама да не пострадаме всички ние .
Коментиран от #31
21:17 09.11.2025
30 УЕФА
До коментар #20 от "СЗО":Бойко и Делян са назначени за да разрушат България и мира на Балканите.
Коментиран от #51
21:17 09.11.2025
32 Фалконети
И каква стана тя - американците ще продават руски петрол през Казахстан на Европа ?
Как се нарича цялата тая въртележка и като какви се явяват управляващите тоя съюз ?
21:21 09.11.2025
33 Жеко
До коментар #31 от "Последния Софиянец":А стига бе , ма верно ли ? А Италианските резерви в България , а ?
21:23 09.11.2025
34 ежко
21:23 09.11.2025
35 Историята се повтаря
И тогава, и сега Русия не е имала намерение да напада Европа. В края на 15-ти век Иван 3-ти е искал преди всичко да защити търговските права на руските търговци в Балтика и да развива самостоятелни отношения със Запада.
Разликата е, че днес Полша се държи далеч по-разумно, отколкото преди векове. След историческите катаклизми на 20-ти век страната е предпазлива и в същото време отбелязва стабилен икономически растеж, което предизвиква завист в Берлин, Париж и Лондон.
Американците също не желаят нов конфликт в Европа, който би отвлякъл вниманието им от Азия. Така има основания да се надяваме, че въпреки историческите аналогии, здравият разум и политическата рационалност на нашето време ще надделеят.
Коментиран от #63
21:25 09.11.2025
36 Франческа
и говорим за мълчание от Агенцията за Национална Сигурност?!! Каква агенция е това? Някаква селска седянка, която не може да гъкне пред чужди посолства и от "независима" съдебна система?? Ега ти и територията, само си представете какво ще стане в една Полша, ако излезе депутат да обяснява какво му казали и разрешили от чужбина...
21:28 09.11.2025
37 Манчо
До коментар #21 от "очевидец":Точно за това писах коментар 18, защото Рижавото пази приятелите на Джуджето! Ако целта беше приходите на Москва, щяха да спрат и Турски поток. Извиват ръцете на частните Руски компании, за да внасят повече в хазната.
21:28 09.11.2025
38 командо
21:30 09.11.2025
40 ситуацията
21:32 09.11.2025
41 Къде го тия
До коментар #24 от "Сатана Z":15000 работника в Лукойл бе, ти в час ли си?
И тия шемети, дето са ти сложили плюсове?!
21:40 09.11.2025
42 Еврокомисарят по икономиката
21:43 09.11.2025
43 Чии
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще са дроновете? Уточни.
21:48 09.11.2025
44 Интересно точно
Коментиран от #67
21:59 09.11.2025
45 Така е!
До коментар #8 от "дядо иван":Това е вън от всякакво съмнение! Белгия ги е страх да дадат руските пари на гепачите, а нашите олигофрени, дето сме под носа на Русия, смятат да краднат най голямата рафинерия на балканите, както крадат бизнеса на неудобни бизнесмени!!!🤥 И смятат, че ще им се размине!😂😂
22:02 09.11.2025
46 Баланс
22:06 09.11.2025
48 Баланс
22:09 09.11.2025
49 Никой
22:13 09.11.2025
51 Ъъъъ
До коментар #30 от "УЕФА":Кой ги е назначил?🤥
Коментиран от #57
22:17 09.11.2025
52 Престъпници няма български Лукойл
22:29 09.11.2025
53 Име
22:45 09.11.2025
54 Перо
Коментиран от #55
22:48 09.11.2025
55 Факт
До коментар #54 от "Перо":Отговорните хора се знаят, анонимните също!
22:52 09.11.2025
56 Неподписан
23:32 09.11.2025
57 Неподписан
До коментар #51 от "Ъъъъ":ДАНС ии чоджук...
23:35 09.11.2025
60 Дядо Иване
До коментар #8 от "дядо иван":Мисля, че говори за дронове от крайната територия на зеления комик
00:01 10.11.2025
61 ДАНС са смешници но
00:33 10.11.2025
62 Знаеш ли
00:34 10.11.2025
63 Истина
До коментар #35 от "Историята се повтаря":Путин и Рижавия си ограбват в приятелско разбирателство Европа. Това е крайния резултат от досегашното " Мир до един месец " . Но пък си имаме продажни и послушни Евро парламент и собствени политици които допълнително ни таковат. Да има и за тях от голямото плюскане и опоскване. Жалка картинка . Накрая пак война Турция -Русия без нас да ни има.
00:41 10.11.2025
64 ДАНС са смешници но
Коментиран от #65
00:53 10.11.2025
65 Грузия има директна ЖП линия до Китай
До коментар #64 от "ДАНС са смешници но":през Кавказ и Каспийско море а Китай пък с Русия. Грузия става хъб а ние лапаме мухите. И цикъла се затваря без никакви парични плащания и СУИФТ а само на бартерни схеми за стоки и чиста математика и то без мита и акцизи. Перфектната китайска схема. На юг пък има с Турция и към Сирия ..... Ние обаче до къде я докарахме се пита в задачата
01:09 10.11.2025
66 С простаци като нашите управленци
01:17 10.11.2025
67 И на мен
До коментар #44 от "Интересно точно":ми стана чудно.Не ще да е проверка,търсят нещо.
02:05 10.11.2025
68 Мюнхен
03:52 10.11.2025
69 Историята не лъже
До коментар #14 от "Горски":Опростачването на хората и унищожаването на държавата се извърши със съдействието на ЦРУ Козяк - първо армията, после икономиката, образованието, здравеопазването...
Как го направиха?
- Чрез корумпиране и поставяне в зависимости на малък брой алчни и кресливи лица и оттам в цялата държавна система. ... Уж в името на свобода и демокрация! Резултатът - диктатура на капитала и малък брой олигарси.
04:13 10.11.2025
72 Тити
07:29 10.11.2025