МВР, ДАНС и МО вземат допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на „Лукойл”- елементи на критичната инфраструктура на територията на България, предаде NOVA.

Това се случва след проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС след решението на САЩ да наложи санкции на руската компания.



Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в „Лукойл Нефтохим Бургас АД" и ”Лукойл-България ЕООД". ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.



Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.





Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.





Междувременно, след промените, гласувани от уплавляващите преди дни, като следваща крачка трябва да разберем кой би бил особеният управител на българските активи на дружеството. И дали въвеждането на такава фигура ще е достатъчно приемлив ход за американската администрация, за да успее страната ни да договори отсрочка или отстъпка от санкциите. Срокът, в който трябва да бъде взето решение е 21 ноември, когато санкциите ще влязат в сила.