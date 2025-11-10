Новини
Как особеният управител ще повлияе на рафинерията в Бургас

10 Ноември, 2025 10:11 736 18

  • лукойл-
  • рафинерия-
  • бургас-
  • санкции

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ 

Как особеният управител ще повлияе на рафинерията в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният особен управител трябва да осигури оперативното ръководство на "Лукойл". Не сме първите, въвели тази фигура. Пример е Германия, която има такъв човек в своя рафинерия отпреди няколко години. Нашият проблем е недоверието. Краткото заседание на енергийната комисия го засили. Има съмнения, че държавата може да осигури режима на особен управител не като капацитет и компетентност, а по линия на доверието. Това заяви политологът Светослав Малинов в студиото на "Здравей, България".

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

"Смятах, че трябва да се действа по най-бързия възможен начин, но тук има няколко нарушения, сред тях - и на политическата логика. Проблемът "Лукойл" измества дори дебата за бюджета. Трябва обаче да свикнем, че тази компания не е руското правителство или Путин, независимо че санкциите срещу нея се налагат, за да не се финансира войната. Можем да поискаме дерогация, но на по-късен етап. Когато България е готова да действа, особеният управител да си сътрудничи с американското финансово министерство и ЕК. Можехме да тестваме ДАНС във връзка с Gunvor. Макар агенцията да няма последната дума, беше възможно да извърши своя проверка", подчерта Малинов.

"Очевидно е имало предварително съгласие между членовете на енергийната комисия за това как да гласуват, след като заседанието продължи само 26 секунди. Въпросът е рафинерията да функционира и да се осигуряват горива, без парите от продажбите и приходите да отиват в Русия", коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.

"Това е единственият възможен бюджет при тази конструкция. От първия ден на правителството беше ясно, че присъствието на социалисти в него не е добър знак. Те водят своите политики за увеличения на социалните плащания и държавни разходи", посочи Харизанов.

Според Малинов пък, за да се предотвратят протести, трябва да се удовлетворят исканията, но за тази цел е нужен ръст на данъците и теглене на дълг. "Бюджетът има разумна цел - спокойствието и оцеляването на мнозинството. Подценен обаче е потенциалът за протест в частния сектор за сметка на държавния. Усещането за несправедливост ще прерасне в гняв", отбеляза политологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как ли?

    7 0 Отговор
    Куче влачи рейс. Приватизацията не е свършила.

    10:13 10.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Тръмп го мушна мощно на Ганя!

    Коментиран от #5

    10:13 10.11.2025

  • 3 Като синдик

    2 0 Отговор
    Ще повлияе.

    10:14 10.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Щом и политолозите започнаха да разбират от нафта, държавицата не отива на добре.

    10:15 10.11.2025

  • 5 Къде дремАха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    толкова години?
    Ганьовците не фатаха какво ще се случи!

    10:16 10.11.2025

  • 6 Еврокомисарят по икономиката

    3 1 Отговор
    на ЕС Валдис Домбровскис смята, че санкциите на САЩ срещу "Лукойл" се отнасят само за американските оператори. Според еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, ЕК е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира гаранции за сигурността на доставките на горива за европейския пазар. "Що се отнася до американските санкции срещу "Лукойл, американските власти потвърдиха, че тези санкции се отнасят само за американските оператори. Тоест това не са така наречените вторични санкции с екстериториален ефект. Следим отблизо въздействието на тези санкции върху сигурността на доставките на петролни продукти за ЕС, включително и за България", каза Домбровскис. Той отбеляза, че в момента няма проблеми на пазара на горива, но Европейската комисия е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира сигурността на доставките на горива за европейския пазар.

    Коментиран от #10

    10:16 10.11.2025

  • 7 американския ДАНС

    6 1 Отговор
    Всичко ще бъде съгласувано със американския ДАНС-Магнитски. Особенния управител ще внимава и съгласува всичко!

    10:17 10.11.2025

  • 8 Един

    6 0 Отговор
    Е как ще повлияе... като с всички държавни служители ЩЕ Я ОКРАДЕ ЗА КЕФА НА ДЕБЕЛИЯ!
    После вие ще плащате масрафа щото това е частна компания и ще ни осъдят без проблем!

    10:19 10.11.2025

  • 9 Бирник

    2 4 Отговор
    Не трябва управител, а направо конфискация за НЕ плащане на данъци дълги години!

    10:23 10.11.2025

  • 10 Още един бг де бил

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Еврокомисарят по икономиката":

    Нали сме съюзници със САЩ!
    Санкциите са общи!

    10:25 10.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ЧРЕЗ ОСОБЕНИЯ УПРАВИТЕЛ
    ПО ОСОБЕН НАЧИН
    ЩЕ БЪДЕ ОТКРАДНАТА.

    10:27 10.11.2025

  • 12 незнайко

    3 0 Отговор
    Това, че измислят ново имен на някакъв ръководител не означава, че ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ означава нещо ! Целта е да бъде откраднато от народа за сметка на новоизлюпения ОСОБЕН, както се случи с всички големи заводи в БЪЛГАРИЯ досега ! Недай си боже да разпилеят рафинерията както се случи с Плама - Плевен!

    Коментиран от #14

    10:39 10.11.2025

  • 13 Българин

    0 2 Отговор
    И, да не повярва човек, колко много защитници на Ротшилд имало тука!
    Сигурно сорос добре плаща, щом чак и възраждане излязоха да браня еврейския капитал!

    10:39 10.11.2025

  • 14 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "незнайко":

    Особен е Азис, Гюро Кюмюро, стрина Асена, божанков и т.н. Управителя и той ли ще е с подобни особености?🤥

    10:43 10.11.2025

  • 15 Как, как.....

    2 0 Отговор
    Важното е че Антидрон система и ДАНС ще пази Лукойл и Бургас от НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....

    10:52 10.11.2025

  • 16 Няма човек на Балканите

    1 0 Отговор
    Който може да осигури оперативното ръководство на "Лукойл" Това не е ли ясно ?

    10:54 10.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Златната акция

    1 0 Отговор
    Пресата от 22 май 2025 г. :
    „Лукойл България“ е назначила българина Александър Величков
    за изпълнителен директор.
    Справка в Търговския регистър показва, че смяната е станала
    още на 16 април, когато от ръководната позиция е махнат
    белгиецът Иво Гуидо Хоскенс.

    Александър Величков е завършил право в ЮФ на Софийския университет.
    Член е на Софийския арбитражен съд към
    „Асоциацията за вътрешен и международен арбитраж” (АВМА).
    От 2000-та година работи като Гл. юрисконсулт на „ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД !!

    От 20 декември 2002 г. е член на УС на Сдружение с дейност
    в ЧАСТНА полза „Алианс за правно взаимодействие”.
    Член е на УС на фирмите, свързани с Валентин Златев....
    ..........
    Делян Добрев, ГЕРБ на 16.09.2024 г., ФБ :
    "Асен Василев се вози през почивните дни в личния автомобил
    на Александър Величков - шефа на "Лукойл" за България.
    Има данни за това в службите и последния си призна в парламента."
    ...........
    М-во на енергетиката, 14.11.2024 г. :
    Цветан Цирков е новият член на НС на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД,
    стана ясно след проведено днес Общо събрание на компанията.
    Цирков е дългогодишен държавен служител в Мин. на икономиката и индустрията.

    Държавата, в лицето на Министерството на енергетиката,
    притежава една акция клас "А" (т.нар. "златна акция") от капитала на рафинерията.
    В това си качество държавата има право да предлага
    един от членовете на Надзорния съвет на компанията ...

    Толкова памет българска

    11:08 10.11.2025

