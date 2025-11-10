Как особеният управител ще повлияе на рафинерията в Бургас

Държавният особен управител трябва да осигури оперативното ръководство на "Лукойл". Не сме първите, въвели тази фигура. Пример е Германия, която има такъв човек в своя рафинерия отпреди няколко години. Нашият проблем е недоверието. Краткото заседание на енергийната комисия го засили. Има съмнения, че държавата може да осигури режима на особен управител не като капацитет и компетентност, а по линия на доверието. Това заяви политологът Светослав Малинов в студиото на "Здравей, България".

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

"Смятах, че трябва да се действа по най-бързия възможен начин, но тук има няколко нарушения, сред тях - и на политическата логика. Проблемът "Лукойл" измества дори дебата за бюджета. Трябва обаче да свикнем, че тази компания не е руското правителство или Путин, независимо че санкциите срещу нея се налагат, за да не се финансира войната. Можем да поискаме дерогация, но на по-късен етап. Когато България е готова да действа, особеният управител да си сътрудничи с американското финансово министерство и ЕК. Можехме да тестваме ДАНС във връзка с Gunvor. Макар агенцията да няма последната дума, беше възможно да извърши своя проверка", подчерта Малинов.

"Очевидно е имало предварително съгласие между членовете на енергийната комисия за това как да гласуват, след като заседанието продължи само 26 секунди. Въпросът е рафинерията да функционира и да се осигуряват горива, без парите от продажбите и приходите да отиват в Русия", коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.

"Това е единственият възможен бюджет при тази конструкция. От първия ден на правителството беше ясно, че присъствието на социалисти в него не е добър знак. Те водят своите политики за увеличения на социалните плащания и държавни разходи", посочи Харизанов.

Според Малинов пък, за да се предотвратят протести, трябва да се удовлетворят исканията, но за тази цел е нужен ръст на данъците и теглене на дълг. "Бюджетът има разумна цел - спокойствието и оцеляването на мнозинството. Подценен обаче е потенциалът за протест в частния сектор за сметка на държавния. Усещането за несправедливост ще прерасне в гняв", отбеляза политологът.