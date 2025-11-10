Как особеният управител ще повлияе на рафинерията в Бургас

Държавният особен управител трябва да осигури оперативното ръководство на "Лукойл". Не сме първите, въвели тази фигура. Пример е Германия, която има такъв човек в своя рафинерия отпреди няколко години. Нашият проблем е недоверието. Краткото заседание на енергийната комисия го засили. Има съмнения, че държавата може да осигури режима на особен управител не като капацитет и компетентност, а по линия на доверието. Това заяви политологът Светослав Малинов в студиото на "Здравей, България".
Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.
"Смятах, че трябва да се действа по най-бързия възможен начин, но тук има няколко нарушения, сред тях - и на политическата логика. Проблемът "Лукойл" измества дори дебата за бюджета. Трябва обаче да свикнем, че тази компания не е руското правителство или Путин, независимо че санкциите срещу нея се налагат, за да не се финансира войната. Можем да поискаме дерогация, но на по-късен етап. Когато България е готова да действа, особеният управител да си сътрудничи с американското финансово министерство и ЕК. Можехме да тестваме ДАНС във връзка с Gunvor. Макар агенцията да няма последната дума, беше възможно да извърши своя проверка", подчерта Малинов.
"Очевидно е имало предварително съгласие между членовете на енергийната комисия за това как да гласуват, след като заседанието продължи само 26 секунди. Въпросът е рафинерията да функционира и да се осигуряват горива, без парите от продажбите и приходите да отиват в Русия", коментира политическият анализатор Георги Харизанов.
На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.
Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.
"Това е единственият възможен бюджет при тази конструкция. От първия ден на правителството беше ясно, че присъствието на социалисти в него не е добър знак. Те водят своите политики за увеличения на социалните плащания и държавни разходи", посочи Харизанов.
Според Малинов пък, за да се предотвратят протести, трябва да се удовлетворят исканията, но за тази цел е нужен ръст на данъците и теглене на дълг. "Бюджетът има разумна цел - спокойствието и оцеляването на мнозинството. Подценен обаче е потенциалът за протест в частния сектор за сметка на държавния. Усещането за несправедливост ще прерасне в гняв", отбеляза политологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как ли?
10:13 10.11.2025
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #5
10:13 10.11.2025
3 Като синдик
10:14 10.11.2025
4 Данко Харсъзина
10:15 10.11.2025
5 Къде дремАха
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":толкова години?
Ганьовците не фатаха какво ще се случи!
10:16 10.11.2025
6 Еврокомисарят по икономиката
Коментиран от #10
10:16 10.11.2025
7 американския ДАНС
10:17 10.11.2025
8 Един
После вие ще плащате масрафа щото това е частна компания и ще ни осъдят без проблем!
10:19 10.11.2025
9 Бирник
10:23 10.11.2025
10 Още един бг де бил
До коментар #6 от "Еврокомисарят по икономиката":Нали сме съюзници със САЩ!
Санкциите са общи!
10:25 10.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПО ОСОБЕН НАЧИН
ЩЕ БЪДЕ ОТКРАДНАТА.
10:27 10.11.2025
12 незнайко
Коментиран от #14
10:39 10.11.2025
13 Българин
Сигурно сорос добре плаща, щом чак и възраждане излязоха да браня еврейския капитал!
10:39 10.11.2025
14 Ъъъъ
До коментар #12 от "незнайко":Особен е Азис, Гюро Кюмюро, стрина Асена, божанков и т.н. Управителя и той ли ще е с подобни особености?🤥
10:43 10.11.2025
15 Как, как.....
10:52 10.11.2025
16 Няма човек на Балканите
10:54 10.11.2025
18 Златната акция
„Лукойл България“ е назначила българина Александър Величков
за изпълнителен директор.
Справка в Търговския регистър показва, че смяната е станала
още на 16 април, когато от ръководната позиция е махнат
белгиецът Иво Гуидо Хоскенс.
Александър Величков е завършил право в ЮФ на Софийския университет.
Член е на Софийския арбитражен съд към
„Асоциацията за вътрешен и международен арбитраж” (АВМА).
От 2000-та година работи като Гл. юрисконсулт на „ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД !!
От 20 декември 2002 г. е член на УС на Сдружение с дейност
в ЧАСТНА полза „Алианс за правно взаимодействие”.
Член е на УС на фирмите, свързани с Валентин Златев....
..........
Делян Добрев, ГЕРБ на 16.09.2024 г., ФБ :
"Асен Василев се вози през почивните дни в личния автомобил
на Александър Величков - шефа на "Лукойл" за България.
Има данни за това в службите и последния си призна в парламента."
...........
М-во на енергетиката, 14.11.2024 г. :
Цветан Цирков е новият член на НС на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД,
стана ясно след проведено днес Общо събрание на компанията.
Цирков е дългогодишен държавен служител в Мин. на икономиката и индустрията.
Държавата, в лицето на Министерството на енергетиката,
притежава една акция клас "А" (т.нар. "златна акция") от капитала на рафинерията.
В това си качество държавата има право да предлага
един от членовете на Надзорния съвет на компанията ...
Толкова памет българска
11:08 10.11.2025