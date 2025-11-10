Новини
България »
Румен Христов: Горива има, ръст на цените - няма

10 Ноември, 2025 09:36 851 45

Относно предложението БЕХ да купи "Лукойл", той посочи: "Според мен това ще бъде трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Действията ни по темата "Лукойл" не са хаотични. Времето, което имаме след наложените санкциите е много кратко, но трябваше да се реагира. Имаше процес на уеднаквяване на позициите, но се реши, че фигурата на особения управител би могла да вдъхне доверие на тези, които наложиха санкции. Затова ние предприехме действия за въвеждане на особен управител, като разширихме функциите му - да води преговори за евентуална продажба.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Няма да има национализация. Ако бъде продадено дружеството средствата влизат в една българска банка. Те не могат да бъдат ползвани за други цели. И когато санкциите приключат, както и войната, ще бъдат изплатени на собственика. Според мен пред опасността да спре работата на "Нефтохим Бургас" по-скоро може би си струва риска да направим така, че предприятието да продължи да работи", обясни Христов.

Румен Христов успокои, че горива има. "Ръст на цените на горивата няма да има, в смисъл какъвто се обяснява и ни плашат. Имаме запаси. И цените на петрола в световен мащаб в момента са на едно ниско ниво", уточни още той.

Относно предложението БЕХ да купи "Лукойл", той посочи: "Според мен това ще бъде трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това".


България
  • 1 Ганя Путинофила

    6 30 Отговор
    Ганя 80 години пълни гушката на маскаля чрез Лукойл! Нали си е роб!

    Коментиран от #4, #30

    09:38 10.11.2025

  • 2 Пенчо

    47 1 Отговор
    Този е голям капацитет. Чудя се на журналистите защо го канят и му дават трибуна, като говори само празни приказки и от него нищо не зависи.

    09:40 10.11.2025

  • 3 койдазнай

    36 1 Отговор
    Абе 100 октановия бензин на Еко беше 2,50, сега е 3,60. Пак добре, че ръст няма! Щото ако освен повишаването на цента и имаше и ръст, то тогава не знам какво щяхме да правим!

    09:40 10.11.2025

  • 4 И данъци не плащаха

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    дълги години в територията!

    09:40 10.11.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    30 0 Отговор
    Сламената кукла на която зайчара и Sfin Ята признават единствено пръста за натискане бутон "за".

    09:45 10.11.2025

  • 6 Господи!

    38 0 Отговор
    Какво нищожество! Нищожество, та дрънка! Нищожеството на снимката е единственият и последен СеДеСар от великото някога СДС, на което възлагахме толкова надежди! По-късно се усетихме, че това СеДеСе, както и агент Саав, са най-успешният проект на КГБ и ДС, ама вече беше късно! Този на снимката цял живот е бил лакей, лакей преди всичко на агент Сава, а сега на Тиквата и на Прасето! Бог да прости СеДеСе-то на Руменчо Христовия!

    09:45 10.11.2025

  • 7 дядото

    32 0 Отговор
    аман от идиоти.толкова "загрижени" за бъдещето на лукойл,а изобщо не им дреме за бъдещето на българия.

    09:48 10.11.2025

  • 8 Питам:

    32 0 Отговор
    Човекът партия, откраднал 12 МИЛИОНА от хибридния център по свиневъдство в Шумен: Преди 2 седмици цената на газта на бензиностанциите беше 1,02 лева! Сега е 1,15 лева? ТОЙ КЬОРАВ ЛИ Е ????

    09:51 10.11.2025

  • 9 Въпрос

    22 0 Отговор
    Има за сега. Не казва, че са некадърни и са се оплели като "маче в калчища" и са на път да унищожат и Лукойл, както Дебелото Д и толупа направиха с КТБ, Булгартабак и колко още държавни активи унищожиха. Къде са парите от магазините за хората? Дебелото Д до каквото се е докопал всичко е заминало в сметките му. А Буци толкова го е страх от него, че вече нито знае какво говори, нито какво прави. Страх, страх, страх, а през това време държавата заминава.

    09:51 10.11.2025

  • 10 Бретончо

    22 1 Отговор
    Два дни обикалям газ станциите и там не срещнах този палячо, а само затворени врати!

    09:53 10.11.2025

  • 11 ООрана държава

    24 0 Отговор
    До стареца от снимката, цените се вдигнаха с над 10 стотинки за литър от както тръмпет обяви санкциите, ние да не сме слепи бе дър ть0, виждаме цените на едни големи светещи табла всеки ден по бензиностанциите, вие от гербнн сте най големитв лъжци който някога са управлявали тая скъсана държава

    09:53 10.11.2025

  • 12 Нагло нилъже тоя

    24 0 Отговор
    Как нагло лъже! Ръст на цените няма. Нагли лъжци! НАФТАТА СЕ ДИГНА С 10 ДО 20 СТОТИНКИ, ПРЕМИУМ ГОРИВАТА МИНАХА 3 ЛЕВА.

    09:53 10.11.2025

  • 13 Не мога да си обясня

    9 0 Отговор
    При положение,че дружеството се продаде,парите отиват в българска банка,която ще ги пази/сигурно в някакъв сейф,като по филмите/,и няма да бъдат пипани докато не само санкциите,но и войната не приключат.На мястото на собственика,кой би продавал,при положение,че това са вързани пари?И може да се обезценят във времето,докато войната приключи/я камилата,я камиларя/.И това не е някаква сума,там да имаш някакъв вид спестявания.Там сумата ще е Голяма,а такива пари трябва да имат движение,иначе стават мъртви пари,от тях полза никаква.

    09:56 10.11.2025

  • 14 Кабамилиончев

    10 0 Отговор
    На бас,че в С.Д.С. меке..рета,аз съм по-бо---гат от ше..фа,не че рУМБАТА НЯМА ДЕСЕТИНА МИЛИ..ОНА,НО В СРАВНЕНИЕ С моя милост,си е чист бед...няк.

    09:57 10.11.2025

  • 15 Хохо Бохо

    16 0 Отговор
    С тояги трябва да го бият този. За нова година хем горива няма да има хем цените ще са високи, и купони ще има за гориво.

    09:57 10.11.2025

  • 16 Даниел

    17 0 Отговор
    Това означава,че трябва да очакваме точно обратното!

    09:57 10.11.2025

  • 17 Седи

    17 0 Отговор
    си при мутренската сбирщина и най - добре не се явявай . Приказки без стойност .

    09:58 10.11.2025

  • 18 Абе , вие

    19 0 Отговор
    всичките у тази тройка от мошеници , лъжата за нищо я нямате !

    10:00 10.11.2025

  • 19 Тия

    12 0 Отговор
    б-к-уци с фондация костов и другия където се оправи за 800 дни в БЕЛЕНЕ

    10:00 10.11.2025

  • 20 дедо

    16 0 Отговор
    Когато се возиш за сметка на българските граждани и не зареждаш на бензиностанция няма ръст....ама реално за една седмица цената е 15-20 стотинки нагоре и това ако не е ръст този е голям лъжец.

    10:00 10.11.2025

  • 21 Роден в НРБ

    13 0 Отговор
    аз като гледам вече имаме ръст от 30 стотинки за 10 дни. Идва нафтата по 4 лева/2 евра

    10:01 10.11.2025

  • 22 разумен

    8 0 Отговор
    АЙ СЛЕЗ НА ЗЕМЯТА БЕ И....ОТ

    10:02 10.11.2025

  • 23 Ханко

    15 0 Отговор
    Не така Румене. За две седмици около 15 ст. по-висока цена на дизела. Между другото отдавна няма СДС! Да ти го кажем, защото и това не знаеш.

    10:04 10.11.2025

  • 24 Мнение

    8 0 Отговор
    Безличен фашист и престъпник, който не е плащал истински данъци на държавата, която претендира да управляват. Върнете смъртната присъда и го обесете, България ще стане по-добро място

    10:06 10.11.2025

  • 25 жотем

    12 0 Отговор
    Къде няма ръст бе тол..уп.Дизела е скомил с 0.20 за седмица.Ехххх как ще ви изринем всички 240 путата от "пърла-мента"

    10:06 10.11.2025

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    И ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА!!!????
    ДО НОВА ГОДИНА????

    10:08 10.11.2025

  • 27 Тоя кой е?

    6 0 Отговор
    Какво прави там,освен да взима заплата.

    10:08 10.11.2025

  • 28 Абе продадено ...продадено

    8 0 Отговор
    Ама на кой бе ? За колко пари? На подставени лица на Тиква и Шопар.

    10:10 10.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    СЪЩОТО ПЪЛНИ И НА РИДИТЕЛЯ ТИ ГЪРЛОТО!

    10:15 10.11.2025

  • 31 Тома

    7 0 Отговор
    Не ми прилича този на снимката на честен човек освен в носа

    10:17 10.11.2025

  • 32 Един

    8 0 Отговор
    Винаги когато е напечено излизаш да мажеш.

    Коментиран от #35

    10:24 10.11.2025

  • 33 Деденце

    4 0 Отговор
    Изкарай си главата от задните части и илез да се разходиш сред народа да видиш за какво иде реч - цените не са спрели да се покачват през последната година, въпреки че ни убеждавахте, че НЯМА инфлация; горивата за има-няма седмица са с по 20-30 ст. нагоре, а сега от НГ с новите ви данъчни тъпотии, за да закърпите бюджета и дефицита, ще осъмнем и по-бедни. Еврото не го коментирам - държавата капитулира в борбата със спекулата, колкото и да вяхте байряци, че се борите, механизъм имало, а-у... Борите се на документи и за статискиката, държавата НИКОГА не е работила в полза на гражданите, институциите са превърнати в курортни центрове за "наши хора" хрантутници. Заради лакомията ви, България стремглаво лети към бездната, дано българинът скоро се събуди..

    10:24 10.11.2025

  • 34 Очевидец

    6 0 Отговор
    Това НИЩО пак се изходи по въпроса

    10:26 10.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лена

    5 0 Отговор
    Този дебил от СДС пак и отново говори празни глупости и смехотворки! Велики сте на маса!

    10:30 10.11.2025

  • 37 Факт е че

    3 0 Отговор
    За една седмица дизела е 0,2 лв нагоре!!!!

    10:33 10.11.2025

  • 38 Пълен смях

    3 0 Отговор
    Санкциита на САЩ са срещу затъпялата Европа!!!

    10:35 10.11.2025

  • 39 Лена

    4 0 Отговор
    Този плужек от някогашното СДС, каква ли песен ще запеете, в края на годината, когато цените на горивата в Гърция и у нас се изравнят?
    Песента на 30% инфлация за нова година!
    Политически наглец!

    10:36 10.11.2025

  • 40 Европейска Прокуратура

    3 0 Отговор
    Направете им граждански арест до като не е станало още по зле. Ако Борисов и Пеевски бяха вкарани в затвора заедно с техните метастази, сега нямаше да се чудите защо стана така. Действайте ГЕРББ ново начало са вредни за България

    10:37 10.11.2025

  • 41 Перо

    5 0 Отговор
    Нека тоя дебил да обясни как ще продаде и на каква цена чужда собственост, без съгласието на собственика! Кой ще плаща обезщетенията от съдебните решения на международния търговски арбитраж и последствията от решението на СТО? Белгийците искат солидарно плащане на тези обезщетения от ЕС, при осъдителни присъди, преди да предават руските активи, а ние къде отиваме? Тоя плазмодии трябва да празнува днес, защото 10-ти ноември го завари на точното му място, според мозъчното развитие и възможности!

    10:37 10.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жеро

    2 0 Отговор
    Днвс дизела е с 12 стотинки нагоре в ОМВ
    За седмица Румен, за седмица!
    3,60 лева за Нова година Румене, ама ти и другите празноглавци в Парламента Румене, се нампъвате да крадете отново и то от петата в света компания!
    Напролет избори Румене, избори и вече без вас!

    10:44 10.11.2025

  • 44 незнайко

    1 0 Отговор
    ( Румен Христов: Горива има, ръст на цените - няма )
    Засега ! След нова година очаквайте двойно увеличение на ВСИЧКИ СТОКИ ! Не мислете, че някой ще Ви го каже !

    10:48 10.11.2025

  • 45 Здрав разум

    0 0 Отговор
    Тоя е със заваръчни очила!Препоръката е свали ги и посети някои от веригите бензиностанции и тогава говори при положение,че някой ти иска мнението!Наслука!!!!!!!!

    11:15 10.11.2025

