( Румен Христов: Горива има, ръст на цените - няма )

Действията ни по темата "Лукойл" не са хаотични. Времето, което имаме след наложените санкциите е много кратко, но трябваше да се реагира. Имаше процес на уеднаквяване на позициите, но се реши, че фигурата на особения управител би могла да вдъхне доверие на тези, които наложиха санкции. Затова ние предприехме действия за въвеждане на особен управител, като разширихме функциите му - да води преговори за евентуална продажба.
Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Няма да има национализация. Ако бъде продадено дружеството средствата влизат в една българска банка. Те не могат да бъдат ползвани за други цели. И когато санкциите приключат, както и войната, ще бъдат изплатени на собственика. Според мен пред опасността да спре работата на "Нефтохим Бургас" по-скоро може би си струва риска да направим така, че предприятието да продължи да работи", обясни Христов.
Румен Христов успокои, че горива има. "Ръст на цените на горивата няма да има, в смисъл какъвто се обяснява и ни плашат. Имаме запаси. И цените на петрола в световен мащаб в момента са на едно ниско ниво", уточни още той.
Относно предложението БЕХ да купи "Лукойл", той посочи: "Според мен това ще бъде трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това".
Лена
Песента на 30% инфлация за нова година!
Политически наглец!
10:36 10.11.2025
За седмица Румен, за седмица!
3,60 лева за Нова година Румене, ама ти и другите празноглавци в Парламента Румене, се нампъвате да крадете отново и то от петата в света компания!
Напролет избори Румене, избори и вече без вас!
Засега ! След нова година очаквайте двойно увеличение на ВСИЧКИ СТОКИ ! Не мислете, че някой ще Ви го каже !
