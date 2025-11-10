Новини
България »
Мъж загина при инсталация на парно в къща край Правец

Мъж загина при инсталация на парно в къща край Правец

10 Ноември, 2025 13:31 1 732 11

  • загинал-
  • парно-
  • инсталация-
  • правец

На адреса незабавно били изпратени служители на Районното управление в Правец и екип на спешна помощ

Мъж загина при инсталация на парно в къща край Правец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж почина след инцидент по време на лепене на полипропиленови тръби в къща в правешкото село Осиковица.

Около 13.30 часа на 9 ноември жена съобщила на тел. 112, че при изграждане на парна инсталация в новозакупена семейна къща в селото техен приятел се изгорил при лепене на полипропиленови тръби и лежи на земята в безсъзнание.

На адреса незабавно били изпратени служители на Районното управление в Правец и екип на спешна помощ.

Констатирана е смъртта на 48-годишен мъж.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хванал го е тока

    20 0 Отговор
    Иначе как ще умре от лепене на тръби някоя самоделка лепачка

    13:35 10.11.2025

  • 2 ВЕЛИНСКИ

    4 6 Отговор
    КАКВА ИРОНИЯ ТОЧНО
    НА ДЕСЕТИ НОЕМВРИ ДА СЕ СЛУЧИ В ПРВЕШКО
    ДУХЪТ НА Т.Ж./ ЯНКО Е ....ЖИВ...😬

    13:37 10.11.2025

  • 3 Жалко

    7 2 Отговор
    Умрял от изгаряне !?

    13:43 10.11.2025

  • 4 Опасна професия

    2 2 Отговор
    Всяка година умират около 90 електротехника!

    Коментиран от #9

    13:56 10.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Треснснал го е тока. С "лепачка" за 20лв.,купена по Интернет, и не заземена инсталация на къщата, така става.

    Коментиран от #7

    13:57 10.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Собственика на къщата, ако не викне специалист и лаборатория да му заземят и занулят инсталацията ще пукне и той. Сега подлежи на съд, че е утрепал михлюзина с лепачката.

    14:02 10.11.2025

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Икономията е майка на немотията...

    14:16 10.11.2025

  • 8 Па съм я бе

    1 2 Отговор
    Седнал е на поялника.😁

    14:24 10.11.2025

  • 9 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Опасна професия":

    У вашето село ли?

    14:25 10.11.2025

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Призракът на бай Тошо вилнее из Правец.🦭🦭🦭🥳🤣👍

    Коментиран от #11

    14:30 10.11.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да ве.

    14:32 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове