Мъж загина при инсталация на парно в къща край Правец

Мъж почина след инцидент по време на лепене на полипропиленови тръби в къща в правешкото село Осиковица.
Около 13.30 часа на 9 ноември жена съобщила на тел. 112, че при изграждане на парна инсталация в новозакупена семейна къща в селото техен приятел се изгорил при лепене на полипропиленови тръби и лежи на земята в безсъзнание.
На адреса незабавно били изпратени служители на Районното управление в Правец и екип на спешна помощ.
Констатирана е смъртта на 48-годишен мъж.
След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.
1 Хванал го е тока
13:35 10.11.2025
2 ВЕЛИНСКИ
НА ДЕСЕТИ НОЕМВРИ ДА СЕ СЛУЧИ В ПРВЕШКО
ДУХЪТ НА Т.Ж./ ЯНКО Е ....ЖИВ...😬
13:37 10.11.2025
3 Жалко
13:43 10.11.2025
4 Опасна професия
Коментиран от #9
13:56 10.11.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
13:57 10.11.2025
6 Данко Харсъзина
14:02 10.11.2025
7 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Икономията е майка на немотията...
14:16 10.11.2025
8 Па съм я бе
14:24 10.11.2025
9 Бай той Толстой
До коментар #4 от "Опасна професия":У вашето село ли?
14:25 10.11.2025
10 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #11
14:30 10.11.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #10 от "Mими Кучева🐕🦺":Да ве.
14:32 10.11.2025