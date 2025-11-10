Новини
Лидия Шулева: През 2027 и 2028 г. ще плащаме 3 пъти и половина повече пари за лихви по дългове спрямо 2024 г.

Лидия Шулева: През 2027 и 2028 г. ще плащаме 3 пъти и половина повече пари за лихви по дългове спрямо 2024 г.

10 Ноември, 2025 17:52 692 18

За "Лукойл" Шулева коментира, че много се е закъсняло за особения управител и не е било нужно да се чака за купувача: "Трябваше много по-рано въвеждане на особен управител, а не в последния момент да правят еквилибристики и екзотични методи да се използват. Още не е публикуван този закон и не знаем какво предвижда", каза тя.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Колкото и да е неприятно, увеличението на осигуровките за пенсия и вдигането на данък дивидент не е най-големият проблем на този бюджет. Това е липсата на стратегическа цел и огромното увеличение на разходите спрямо БВП, посочи Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката и на социалната политика, в интервю пред БНР.

В предаването "Нещо повече" тя коментира проекта за бюджет за 2026 г.

"Основната политика е осигуряване на разходните политики – а те са 48,5 % от БВП, което е недопустимо. До 2025 г. не е нарушаван 40-процентния праг, както е по закон", смята Шулева.

Шулева посочи, че вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта представлява 10% увеличение на осигуровката:

"Но тези огромни разходи ще се финансират не само от осигуровките. Планиран е и огромен дълг - 26,5 млрд. лв., което води до плащане на много лихви. Ето откъде разходите набъбват много и се посяга към данъците, за да се компенсира. От една страна вдигат данъци и осигуровки, а от друга се увеличават дълговете за една огромна разходна политика", обясни бившият вицепремиер.

И прогнозира, че това ще ни отведе "към една спирала за дългове" през 2027 и 2028 г.:

"През 2027 и 2028 г. (според 3-годишната прогноза) ще плащаме 3 пъти и половина повече пари за лихви по дългове спрямо 2024 г., от 400 млн. лв. нарастват на 1,2 млрд. лв. Нещата по-скоро са критични по отношение на макрорамката, не толкова в реалния сектор. Там също ще има отражение."

Шулева прогнозира напрежение между публичния и частния сектор, който е изправен пред редица трудности - обстановка в Европа, мита, война.

Според нея ползите от влизането в еврозоната българските граждани ще усетят, ако има инвестиции в производства с висока добавена стойност, защото те гарантират високи доходи за бизнеса и работещите.

"Да си направим извод как фискалната политика влияе на бизнес средата. С този бюджет влиянието ще е негативно", предупреди Лидия Шулева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    4 1 Отговор
    се казва в случая, айде да ни е честито.

    17:56 10.11.2025

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Киро ви каза отдавна, Ганчо дари заплата.

    17:56 10.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    ас ного касно разбрах че сам ром, чак кам 25-26г и много ми бях яд. толкова години сам плаштал ток и вода напразно.

    17:57 10.11.2025

  • 4 3.14К

    6 1 Отговор
    Костинбродския измамник и патологични в лъжец от Хераково фалираха държавата!

    17:58 10.11.2025

  • 5 Никой

    1 0 Отговор
    Нищо не предлага.

    17:58 10.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    За четири години ще удвоят дълга

    Коментиран от #9

    17:59 10.11.2025

  • 7 Болен здрав носи

    4 1 Отговор
    Едни харчат , други плащат !

    17:59 10.11.2025

  • 8 Жълтопаветен шаран

    1 1 Отговор
    Важното е вождовете да имат какво да краднат.

    18:00 10.11.2025

  • 9 Че защо не?

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Като няма осъдени.

    18:01 10.11.2025

  • 10 Супер

    0 1 Отговор
    Значи в следващите две години някои неща ще му светнат на Ганю.

    18:02 10.11.2025

  • 11 Плеч

    2 0 Отговор
    А на тази лелка,хотела и остана на подложен бетон само.Така е ,когато излезеш от властта.Добре че водопада е готов вече.

    18:03 10.11.2025

  • 12 Промяна

    1 0 Отговор
    ЗАЩО СЕГА И ОТКЪДЕ НАИЗЛЯЗОХА НАФТАЛИНЕНИ ОТ НДСВ ТАЗИ БЕШЕ НАЗНАЧЕНА ШЕФ НА НА НАП ПЛЕВЕН И Я ЗНАЕМ

    18:06 10.11.2025

  • 13 Туту Рутка

    2 0 Отговор
    Теб те не мислим и жалим. С Долорес по време на онзи продалия медалите на дядо си добре напълнихте тум баците...
    Спа центъра ти във Велинград дето сътвори едно село 10 години да работи без да му плащат, пак не биха го построили...

    18:08 10.11.2025

  • 14 Емигрант

    0 1 Отговор
    Ще плащате и ще се усмихвате даже.
    Нали нямало смисъл да се гласува и си избрахте пак бандитите да ви управляват.
    Защо се оплаквате сега?

    Където има уфце и гуведа, там има и лисици и чакали.

    Коментиран от #17

    18:09 10.11.2025

  • 15 Ръп

    0 0 Отговор
    Изпълзява всеки път, змийчето

    18:09 10.11.2025

  • 16 Бялджип

    1 2 Отговор
    Моите впечатления от тази госпожа са, че е професионалистка. Не се явява често по медии, като щатните дърдорковци, които познаваме до отвращение, но обикновено онова, което казва, се оказва правилно. Дано този път да е сгрешила.

    18:13 10.11.2025

  • 17 Чистачо на весета,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Я си......

    18:17 10.11.2025

  • 18 много загрижена таз женица отчаяно

    0 0 Отговор
    гледаща че не е на кьор софрата
    а не казва че тез лихви са по чекмеджетата
    и ако чекмеджарите изплатят дълговете
    няма да има лихви

    много професори се извъдиха напоследък оплаквайки бюджета
    а никой копче за кражбите

    18:23 10.11.2025

