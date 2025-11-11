Новини
Шулева: Ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий

11 Ноември, 2025 21:43 498 21

Проектобюджетът за 2026 г., предложен от властта, залага философия на разходи без достатъчна фискална дисциплина, коментира още бившият икономически и социален министър

Шулева: Ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2026 г., предложен от властта, залага философия на разходи без достатъчна фискална дисциплина. Това заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в интервю за предаването „Лицев лице след bTV Новините“.

По думите ѝ посоката е „колкото повече, толкова повече“, но в негативен смисъл.

Шулева подчерта, че в бюджета за 2026 г. се предвиждат разходи в размер на 45,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), при положение че Законът за публичните финанси определя максимален праг от 40%.

„Години наред държахме разходите между 37% и 38%, максимум до 40%. Сега вече сме на нива от 45%, което е опасен прецедент“, уточни тя.

Бившият министър на икономиката предупреди, че тази политика ще доведе до увеличаване на данъците и осигуровките, както и до повишаване на държавния дълг.

По думите ѝ за 2026 г. са предвидени нови заеми за 20,5 млрд. лв. (около 10,5 млрд. евро), което ще утрои и разходите за лихви по обслужването на дълга.

Според Шулева сериозен проблем е и необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор, което надвишава реалните нива на инфлация. „При инфлация от 3,5% имаме увеличения на възнагражденията с 12, 15, дори 50% в някои сектори. Няма връзка между ефективност и възнаграждение“, коментира тя.

Шулева изрази тревога, че излизането от валутния борд и влизането в еврозоната може да доведе до „развързване на ръцете“ на управляващите по отношение на харченето.

„Докато бяхме във валутен борд, фискалната стабилност беше свещена. Сега чуваме в парламента, че това вече не било толкова важно“, каза тя.

Лидия Шулева предупреди, че ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий – с високи задължения и нужда от тежки икономически мерки.

„Сметката винаги се плаща от човека на улицата, не от тези, които гласуват законите“, допълни тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 2 Отговор
    България затъва дългово , защото плаща дълговете на Украйна !!! А тъпите Урсулианци нямат нищо вече , но искат да теглят още дългове за да дават на Украйна !!!

    21:44 11.11.2025

  • 2 Помак

    5 1 Отговор
    Да , смолянското РИОСВ близка позната ми се похвали че годишно си докарва 50 000 лева ..заплата ,бонуси,..карат ги да правят актове ...

    21:45 11.11.2025

  • 3 Майна

    2 0 Отговор
    Когато говори еврейка..
    Нали..

    21:45 11.11.2025

  • 4 🎃🔫🐷🪓

    6 1 Отговор
    България не заслужава да я управлява една куха тиква и едно кално прасе.

    21:49 11.11.2025

  • 5 Майна

    5 1 Отговор
    Малко сравнение..
    "Азербайджан е построил 4000 километра магистрала, 45 тунела, включително втория по дължина в света, 447 моста, 16 виадукта. Голяма част от това е било на много, много труден терен. Проектът е бил почти завършен. А общото време за изпълнение е било по-малко от пет години. Всичко това се прави за приблизително 5 милиарда долара."

    Как ви се струва на база България?
    Тази изобщо не си струва да я слушате..

    21:49 11.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    21:50 11.11.2025

  • 7 Промяна

    4 0 Отговор
    ТАЯ Я БЯХА НАСТАНИЛИ В ПЛЕВЕН ШЕФ НА НАП СЕГА ЗАЩО ИЗПЛУВАТ ОТ НАФТАЛИНА ТЕЗИ ОТ НДСВ ЩЯХА ДА ОПРАВЯТ ДЪРЖАВАТА ЗА 800 ДНИ ИЗМАМНИЦИ

    21:52 11.11.2025

  • 8 Гост

    5 0 Отговор
    За една година управление на ГЕП, милионерите са се увеличили с 200.

    21:52 11.11.2025

  • 9 Промяна

    2 0 Отговор
    ТАЯ Я БЯХА НАСТАНИЛИ В ПЛЕВЕН ШЕФ НА НАП СЕГА ЗАЩО ИЗПЛУВАТ ОТ НАФТАЛИНА ТЕЗИ ОТ НДСВ ЩЯХА ДА ОПРАВЯТ ДЪРЖАВАТА ЗА 800 ДНИ ИЗМАМНИЦИ

    21:53 11.11.2025

  • 10 Наблюдател

    5 1 Отговор
    А кой е виновен за всичко това???
    -Уфцете които не гласуваха и Гуведата които за пари и облаги избраха Прасе с Тиквена каляска.

    Да се знае:
    -Където има уфце и гуведа, там има лисици и чакали.

    21:54 11.11.2025

  • 11 Майна

    4 1 Отговор
    Проблемът е не в парите, а в системата. Вместо да се инвестира в инфраструктура и производство на стоки и услуги, които действително обслужват нуждите на обществото, колосални количества капитал се пилеят за военно оборудване, боеприпаси и военни действия - стоки, предназначени само за унищожение, в крайна сметка в полза на твърде големите, за да фалират, банкови институции и техните клиенти във военно-промишления комплекс. Това пилеене на ресурси се извършва в ущърб на всички останали.

    Райнметал ли?
    Радев и Борисов ще се сбият кой ги е довел!
    Позор!

    21:55 11.11.2025

  • 12 Асен

    2 1 Отговор
    България ще бъде като Аржентина Гърция и Румъния и трите заедно но никой няма да ни спасява защото няма да има защо.

    22:02 11.11.2025

  • 13 Майна

    2 0 Отговор
    Айде малко да ви ..открехна
    ,,
    Тъй като постоянните провали на британската система за свободна търговия стават все по-очевидни, те биват прикривани с несвързани идеологически предписания, докато реалните решения биват атакувани, също по идеологически причини. Всяка инициатива, водена от държавата, се атакува като „социализъм“ или „комунизъм“, без да се отчитат действителните резултати. С времето контрастът ще става все по-очевиден.

    Например, наскоро писах за руския пробив с крилатата ракета „Буревестник“, която има изцяло нов реактивен двигател с ядрен двигател. Освен че променя уравнението за ядрено противопоставяне на суперсилите, този пробив може да промени и уравненията на транспорта и инфраструктурата. Ами ако реактивните двигатели с ядрено задвижване бъдат адаптирани за граждански цели в бъдеще, захранвайки големи и малки самолети, влакове или дори летящи лични автомобили? Ами ако дронове с ядрено задвижване станат средство за транспорт на товари и хора? Това може да изглежда като визията на Джетсън за бъдещето!"

    22:03 11.11.2025

  • 14 Майна

    3 0 Отговор
    Но вместо да предложат конструктивно сътрудничество в полза на всички, западните лидери са обсебени от цели с нулев резултат и конфронтации: кои газопроводи за природен газ да взривят следващите, кой режим на държавата трябва да бъде свален в името на демокрацията и свободата, какъв размер на наградата трябва да бъде определен за лидерите на други държави и къде да хвърлят още бомби. Хвърляме толкова много, че очевидно са ни свършили, хаха! Няма за какво да се тревожим, бомбите се използват добре и „Убиваме всички правилни хора“, както радостно обяви американският сенатор Линдзи Греъм .

    Време е да се съпротивляваме. Утре може да е твърде късно.

    22:05 11.11.2025

  • 15 Майна

    0 0 Отговор
    Недялков и Страхил съдействат за провеждане на референдум за жителите на Карлово за завода на Райнметал..
    Всяка съпротива е важна..
    Това е нашата прекрасна земя..
    Така ли ще гледаме унищожаването и
    А ние?
    " Той кашляше лошо..
    Работеше много-
    дванадесет часа на нощ.."

    22:10 11.11.2025

  • 16 РСМ

    0 1 Отговор
    Мизерницииии още 500 ще изхранвате сссигани турци и мигранти кенефи бугарски

    22:19 11.11.2025

  • 17 Послушко

    2 0 Отговор
    ПП -тата поне като увеличиха дефицита, дадоха парите на пенсионерите. И при това донякъде резонно, защото пенсиите бяха много изостанали. Ос
    обено отпуснатите по-рано. Сегашните управници дават само на съд, прокуратура, полиция, ДАНС, КПК, на избрана част от администрацията.... Тоест на тези, които ги обслужват. И при това им раздават пари по безобразен и безпардонен начин.

    Коментиран от #19

    22:21 11.11.2025

  • 18 Послушко

    2 1 Отговор
    Редовите полицаи сигурно взимат около 2500 лв бруто. Когато се пенсионират и вземат по 20 брутни заплати това прави 500 000 лв. Това са безумно много пари за БГ при среднапенсия около 1000 лв.. И то се пенсионират млади. Не ми се мисли какви пари са нагоре по веригата.

    Коментиран от #20

    22:28 11.11.2025

  • 19 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Послушко":

    Какво очакваш- кой решава,а..?
    Този, който решава е направо като Пабло Ескобар..
    Телохранители( полиция) и магазини за ..бедните - лафка в пощите..
    Какво стана с Булгартабак ,бКТБ..и т.н..
    Това е..
    Сега и Лукойл..
    Територия без народ- това явно ще предложи срещу санкциите към него..

    22:30 11.11.2025

  • 20 Къде

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Послушко":

    Ви намират такива неграмотни бе? Кой ти е купил дипломата?

    Коментиран от #21

    22:31 11.11.2025

  • 21 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Къде":

    Бе! Смята 2500×20 и получава половин милион! Това им е нивото на ученето.

    22:34 11.11.2025

