Шулева: Ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий

Проектобюджетът за 2026 г., предложен от властта, залага философия на разходи без достатъчна фискална дисциплина. Това заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в интервю за предаването „Лицев лице след bTV Новините“.
По думите ѝ посоката е „колкото повече, толкова повече“, но в негативен смисъл.
Шулева подчерта, че в бюджета за 2026 г. се предвиждат разходи в размер на 45,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), при положение че Законът за публичните финанси определя максимален праг от 40%.
„Години наред държахме разходите между 37% и 38%, максимум до 40%. Сега вече сме на нива от 45%, което е опасен прецедент“, уточни тя.
Бившият министър на икономиката предупреди, че тази политика ще доведе до увеличаване на данъците и осигуровките, както и до повишаване на държавния дълг.
По думите ѝ за 2026 г. са предвидени нови заеми за 20,5 млрд. лв. (около 10,5 млрд. евро), което ще утрои и разходите за лихви по обслужването на дълга.
Според Шулева сериозен проблем е и необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор, което надвишава реалните нива на инфлация. „При инфлация от 3,5% имаме увеличения на възнагражденията с 12, 15, дори 50% в някои сектори. Няма връзка между ефективност и възнаграждение“, коментира тя.
Шулева изрази тревога, че излизането от валутния борд и влизането в еврозоната може да доведе до „развързване на ръцете“ на управляващите по отношение на харченето.
„Докато бяхме във валутен борд, фискалната стабилност беше свещена. Сега чуваме в парламента, че това вече не било толкова важно“, каза тя.
Лидия Шулева предупреди, че ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий – с високи задължения и нужда от тежки икономически мерки.
„Сметката винаги се плаща от човека на улицата, не от тези, които гласуват законите“, допълни тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:44 11.11.2025
2 Помак
21:45 11.11.2025
3 Майна
Нали..
21:45 11.11.2025
4 🎃🔫🐷🪓
21:49 11.11.2025
5 Майна
"Азербайджан е построил 4000 километра магистрала, 45 тунела, включително втория по дължина в света, 447 моста, 16 виадукта. Голяма част от това е било на много, много труден терен. Проектът е бил почти завършен. А общото време за изпълнение е било по-малко от пет години. Всичко това се прави за приблизително 5 милиарда долара."
Как ви се струва на база България?
Тази изобщо не си струва да я слушате..
21:49 11.11.2025
6 Последния Софиянец
21:50 11.11.2025
7 Промяна
21:52 11.11.2025
8 Гост
21:52 11.11.2025
9 Промяна
21:53 11.11.2025
10 Наблюдател
-Уфцете които не гласуваха и Гуведата които за пари и облаги избраха Прасе с Тиквена каляска.
Да се знае:
-Където има уфце и гуведа, там има лисици и чакали.
21:54 11.11.2025
11 Майна
Райнметал ли?
Радев и Борисов ще се сбият кой ги е довел!
Позор!
21:55 11.11.2025
12 Асен
22:02 11.11.2025
13 Майна
,,
Тъй като постоянните провали на британската система за свободна търговия стават все по-очевидни, те биват прикривани с несвързани идеологически предписания, докато реалните решения биват атакувани, също по идеологически причини. Всяка инициатива, водена от държавата, се атакува като „социализъм“ или „комунизъм“, без да се отчитат действителните резултати. С времето контрастът ще става все по-очевиден.
Например, наскоро писах за руския пробив с крилатата ракета „Буревестник“, която има изцяло нов реактивен двигател с ядрен двигател. Освен че променя уравнението за ядрено противопоставяне на суперсилите, този пробив може да промени и уравненията на транспорта и инфраструктурата. Ами ако реактивните двигатели с ядрено задвижване бъдат адаптирани за граждански цели в бъдеще, захранвайки големи и малки самолети, влакове или дори летящи лични автомобили? Ами ако дронове с ядрено задвижване станат средство за транспорт на товари и хора? Това може да изглежда като визията на Джетсън за бъдещето!"
22:03 11.11.2025
14 Майна
Време е да се съпротивляваме. Утре може да е твърде късно.
22:05 11.11.2025
15 Майна
Всяка съпротива е важна..
Това е нашата прекрасна земя..
Така ли ще гледаме унищожаването и
А ние?
" Той кашляше лошо..
Работеше много-
дванадесет часа на нощ.."
22:10 11.11.2025
16 РСМ
22:19 11.11.2025
17 Послушко
обено отпуснатите по-рано. Сегашните управници дават само на съд, прокуратура, полиция, ДАНС, КПК, на избрана част от администрацията.... Тоест на тези, които ги обслужват. И при това им раздават пари по безобразен и безпардонен начин.
Коментиран от #19
22:21 11.11.2025
18 Послушко
Коментиран от #20
22:28 11.11.2025
19 Майна
До коментар #17 от "Послушко":Какво очакваш- кой решава,а..?
Този, който решава е направо като Пабло Ескобар..
Телохранители( полиция) и магазини за ..бедните - лафка в пощите..
Какво стана с Булгартабак ,бКТБ..и т.н..
Това е..
Сега и Лукойл..
Територия без народ- това явно ще предложи срещу санкциите към него..
22:30 11.11.2025
20 Къде
До коментар #18 от "Послушко":Ви намират такива неграмотни бе? Кой ти е купил дипломата?
Коментиран от #21
22:31 11.11.2025
21 Вярно
До коментар #20 от "Къде":Бе! Смята 2500×20 и получава половин милион! Това им е нивото на ученето.
22:34 11.11.2025