Асен Асенов: България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени

България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени. Ако се наложи по-тежък сценарий - няма да се усети кризата. Това заяви Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

По думите му наши горива се съхраняват в различни европейски държави. "Между 7 и 45 дни са необходими да дойдат количествата горива от чужбина. Ако се наложи първо ще се пуснат количествата, които се съхраняват в страната, за да има време да дойдат количествата от чужбина", обясни той.

Асенов посочи още, че не е необходимо преработване на горивото, съхранявано в Държавния резерв.