Асен Асенов: България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени

България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени. Ако се наложи по-тежък сценарий - няма да се усети кризата. Това заяви Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
По думите му наши горива се съхраняват в различни европейски държави. "Между 7 и 45 дни са необходими да дойдат количествата горива от чужбина. Ако се наложи първо ще се пуснат количествата, които се съхраняват в страната, за да има време да дойдат количествата от чужбина", обясни той.
Асенов посочи още, че не е необходимо преработване на горивото, съхранявано в Държавния резерв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:39 11.11.2025
2 Споко
Коментиран от #5
08:39 11.11.2025
3 Бла
08:39 11.11.2025
4 Трол
08:41 11.11.2025
5 честен ционист
До коментар #2 от "Споко":Ще докарат, ама на какви цени?
Коментиран от #13
08:41 11.11.2025
6 нямало да се усети кризата....
08:42 11.11.2025
7 Както казваше дедо
08:42 11.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Я пак ❗
Сигурно и ДЪРЖАВНИЯТ ни РЕЗЕРВ е в ЧУЖДИ СКЛАДОВЕ❗
Коментиран от #10
08:43 11.11.2025
9 някой лъже
08:43 11.11.2025
10 Бла
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Естествено, че е в други държави ! Тук е само по документи ! Единствено, на санкционираната компания и е тук резерва. И те са се чудат кво да правят !
08:45 11.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
С такива съюзници врагове не ни трябват ❗
08:45 11.11.2025
12 1488
08:45 11.11.2025
13 След
До коментар #5 от "честен ционист":като гърците идват в България да зареждат гориво, можем да си направим сметката, каква ще бъде цената на горивата.
08:46 11.11.2025
14 ООрана държава
08:46 11.11.2025