Асен Асенов: България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени

11 Ноември, 2025 08:36 313 14

По думите му наши горива се съхраняват в различни европейски държави

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на 98% заредени. Ако се наложи по-тежък сценарий - няма да се усети кризата. Това заяви Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

По думите му наши горива се съхраняват в различни европейски държави. "Между 7 и 45 дни са необходими да дойдат количествата горива от чужбина. Ако се наложи първо ще се пуснат количествата, които се съхраняват в страната, за да има време да дойдат количествата от чужбина", обясни той.

Асенов посочи още, че не е необходимо преработване на горивото, съхранявано в Държавния резерв.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Поредният дебил който знае че говори глупости , но ги говори ! Вече липсите се усещат по повишените цени !!!

    08:39 11.11.2025

  • 2 Споко

    2 2 Отговор
    Ще докарат горива Еко от Гърция, Шел от Англия и Холандия, ОМВ от Австрия, Ромпетрол от Румъния...Споко!

    Коментиран от #5

    08:39 11.11.2025

  • 3 Бла

    8 0 Отговор
    Когато експерт ви каже, няма страшно, връзвайте гащите яко ! Старшното иде с пълна сила

    08:39 11.11.2025

  • 4 Трол

    4 0 Отговор
    България е обезпечена с експертни становища за 100 години напред.

    08:41 11.11.2025

  • 5 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Споко":

    Ще докарат, ама на какви цени?

    Коментиран от #13

    08:41 11.11.2025

  • 6 нямало да се усети кризата....

    3 0 Отговор
    хахахахаха Абе ние не сме излизали от кризата бе, хубавец. То на тази територия след още два-три такива бюджета и ще останат само политици, ченгета, скъпо платените градинари(военни) и администрация!

    08:42 11.11.2025

  • 7 Както казваше дедо

    2 0 Отговор
    Бягай оттука бе паткан

    08:42 11.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    По думите му наши горива се съхраняват в различни европейски държави😗
    Я пак ❗
    Сигурно и ДЪРЖАВНИЯТ ни РЕЗЕРВ е в ЧУЖДИ СКЛАДОВЕ❗

    Коментиран от #10

    08:43 11.11.2025

  • 9 някой лъже

    1 0 Отговор
    В един друг сайт пишат, че има бензин най-много за 35 дни на кой да вярваш

    08:43 11.11.2025

  • 10 Бла

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Естествено, че е в други държави ! Тук е само по документи ! Единствено, на санкционираната компания и е тук резерва. И те са се чудат кво да правят !

    08:45 11.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    САШт наказвали Раша, а страдали съюзниците им❗
    С такива съюзници врагове не ни трябват ❗

    08:45 11.11.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    значи след 90 дни ще сме на -2% запаси

    08:45 11.11.2025

  • 13 След

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    като гърците идват в България да зареждат гориво, можем да си направим сметката, каква ще бъде цената на горивата.

    08:46 11.11.2025

  • 14 ООрана държава

    0 0 Отговор
    И ги пуснете на промоция по 5 евро литъра

    08:46 11.11.2025

