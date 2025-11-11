Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи

Темата за "Лукойл" има няколко аспекта. Притеснителното във фигурата на особения управител е, че неговите решения не подлежат на административен и съдебен контрол в България. Това означава, че ако този човек допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи. Аз се боя също така, че експертите на ДАНС не са на нужното ниво да дадат една външноикономическа оценка за евентуален купувач на "Лукойл". Това не е тяхна работа. ДАНС няма ресурсите да разследва евентуална компания купувач, която е извън България.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият шеф на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.

"При назначаването на ръководни кадри в службите трябва да има държавническо мислене и споделена отговорност. За мен последните промени, с които бяха отнети правомощията на президента, ще бъдат отменени след време, защото тези решения бяха взети сега конюнктурно. Виждаме диаметрално противоположни гледни точки по всички теми между политическите сили в България", каза още той.

"Относно борбата с корупцията политиците трябва да разберат, че трябва да се наблегне на превенцията. Със създаването на мега агенции за подслушване и следене няма да преборим корупцията. Системата ни защита на националната сигурност не е в добро състояние в момента. Липсват няколко основни функции. Ако продължаваме така, ще изпаднем в безпътица", прогнозира Йовчев.

"Все повече заприличваме на Гърция от преди години, когато кризата там беше жестока. Ако ще се затягат коланите, цялото общество трябва да го направи. Не може това затягане на коланите да е само за половината общество, което произвежда благата, които преразпределяме, а другата половина да получава увеличение на заплатите. Това ще доведе до разделение между хората", коментира Цветлин Йовчев темата за проектобюджета за 2026 година.