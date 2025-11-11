Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи

Темата за "Лукойл" има няколко аспекта. Притеснителното във фигурата на особения управител е, че неговите решения не подлежат на административен и съдебен контрол в България. Това означава, че ако този човек допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи. Аз се боя също така, че експертите на ДАНС не са на нужното ниво да дадат една външноикономическа оценка за евентуален купувач на "Лукойл". Това не е тяхна работа. ДАНС няма ресурсите да разследва евентуална компания купувач, която е извън България.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият шеф на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.
"При назначаването на ръководни кадри в службите трябва да има държавническо мислене и споделена отговорност. За мен последните промени, с които бяха отнети правомощията на президента, ще бъдат отменени след време, защото тези решения бяха взети сега конюнктурно. Виждаме диаметрално противоположни гледни точки по всички теми между политическите сили в България", каза още той.
"Относно борбата с корупцията политиците трябва да разберат, че трябва да се наблегне на превенцията. Със създаването на мега агенции за подслушване и следене няма да преборим корупцията. Системата ни защита на националната сигурност не е в добро състояние в момента. Липсват няколко основни функции. Ако продължаваме така, ще изпаднем в безпътица", прогнозира Йовчев.
"Все повече заприличваме на Гърция от преди години, когато кризата там беше жестока. Ако ще се затягат коланите, цялото общество трябва да го направи. Не може това затягане на коланите да е само за половината общество, което произвежда благата, които преразпределяме, а другата половина да получава увеличение на заплатите. Това ще доведе до разделение между хората", коментира Цветлин Йовчев темата за проектобюджета за 2026 година.
5 Възpожденец 🇧🇬
От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
Схемата е обяснена в сигнала.
Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.
19:42 11.11.2025
7 Разкрития
През 2022 г. служител на Държавен резерв констатира сериозни липси на горива от складовете на Лукойл.
Огромни количества бензин и дизел се оправдават като “фира” - за няколко дни хиляди тонове се “изпаряват”.
Установяват се множество фиктивни сделки на резерва с фирми на олигарси, близки до управляващите.
Служителят подава подробен, аргументиран и подкрепен с документи сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура.
Институциите се задействат… срещу съвестния държавен служител. Той е уволнен и репресиран.
Биволъ и BIRD разполагат със сигналите и придружаващите го документи. От тях може да се направи извод, че горивото не се е изпарило, а е източено.
Основни играчи в схемата с резерва са Бент Ойл на Маджо, човек на Борисов и Инса Ойл на Самуилов, човек на Пеевски
19:45 11.11.2025
8 Разкрития
Дипломата на Деньо Денев заверена от жената на шефа на КОНПИ Тони Балкони!
Деньо Денев - и.ф. шеф на ДАНС, протеже на Делян Пеевски, има множество тройки по ключови правни дисциплини от Великотърновския университет. Това се вижда от дипломата му, която е представена в Народното събрание за участие в процедурата за избор на постоянен шеф на ДАНС. Денев е единственият кандидат за поста председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, предложен от Министерски съвет за избор от Народното събрание.
Какъв правен капацитет, нали? Но има и още една любопитна подробност!
Случайно, вероятно, дипломата му е заверена от нотариус Зорница Тодорова - жена на и.ф. шефа на КОНПИ Антон Славчев, станал известен като “Тони Балкони” - също верен човек на Пеевски.
Деньо Денев се е пробвал и като докторант във ВТУ, но “поради неизпълнение на дейностите” е бил отписан “без право на защита”, а научен ръководител му е бил лично бившият главен прокурор Борис Велчев - “Братиньо” от изтеклите записи на Борисов. Преди това Денев е учил в Академията на МВР.
Припомняме, че именно Деньо Денев е зам.-шефът на ДАНС със сигнала срещу машините за гласуване и с дейно участие в делото "Иванчева".
19:47 11.11.2025
Абе, докога държавни служители, като психично болните, няма да носят съдебна отговорност?
Това е нон сенс
Да, обаче нас няма кой да ни купи.
