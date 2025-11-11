Новини
България »
Всички градове »
Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи

Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи

11 Ноември, 2025 19:05 711 20

  • цветлин йовчев-
  • особен управител-
  • лукойл-
  • грешки-
  • държава-
  • арбитражи

Все повече заприличваме на Гърция от преди години, когато кризата там беше жестока. Ако ще се затягат коланите, цялото общество трябва да го направи. Не може това затягане на коланите да е само за половината общество, което произвежда благата, които преразпределяме, а другата половина да получава увеличение на заплатите, коментира бившият шеф на ДАНС

Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Темата за "Лукойл" има няколко аспекта. Притеснителното във фигурата на особения управител е, че неговите решения не подлежат на административен и съдебен контрол в България. Това означава, че ако този човек допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи. Аз се боя също така, че експертите на ДАНС не са на нужното ниво да дадат една външноикономическа оценка за евентуален купувач на "Лукойл". Това не е тяхна работа. ДАНС няма ресурсите да разследва евентуална компания купувач, която е извън България.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият шеф на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.

"При назначаването на ръководни кадри в службите трябва да има държавническо мислене и споделена отговорност. За мен последните промени, с които бяха отнети правомощията на президента, ще бъдат отменени след време, защото тези решения бяха взети сега конюнктурно. Виждаме диаметрално противоположни гледни точки по всички теми между политическите сили в България", каза още той.

"Относно борбата с корупцията политиците трябва да разберат, че трябва да се наблегне на превенцията. Със създаването на мега агенции за подслушване и следене няма да преборим корупцията. Системата ни защита на националната сигурност не е в добро състояние в момента. Липсват няколко основни функции. Ако продължаваме така, ще изпаднем в безпътица", прогнозира Йовчев.

"Все повече заприличваме на Гърция от преди години, когато кризата там беше жестока. Ако ще се затягат коланите, цялото общество трябва да го направи. Не може това затягане на коланите да е само за половината общество, което произвежда благата, които преразпределяме, а другата половина да получава увеличение на заплатите. Това ще доведе до разделение между хората", коментира Цветлин Йовчев темата за проектобюджета за 2026 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    12 1 Отговор
    България ще я затрият много бързо, това не е криза като в Гърция, това е унищожението на страната и народа🤔

    19:33 11.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Щом и този михлюзин взе да разбира от нафта, държавицата не отива на добре.

    19:36 11.11.2025

  • 3 дядото

    9 1 Отговор
    ще плаща държавата,демек заспалото стадо български граждани.

    19:38 11.11.2025

  • 4 Разбира

    7 1 Отговор
    му главата , ама и той да се изока ! Боже , какво падение и игра с българските граждани !

    19:38 11.11.2025

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    3 5 Отговор
    Днес подадохме сигнал за огромно данъчно престъпление до главния прокурор, с копие до Народното събрание, Европейската комисия и министерството на финансите на САЩ - OFAC.
    От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
    Схемата е обяснена в сигнала.
    Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
    Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
    От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
    Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
    Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
    Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
    Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
    В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.

    19:42 11.11.2025

  • 6 Брей брей

    0 4 Отговор
    Е нали нова е целта Българите да платят отново на Русия.

    19:44 11.11.2025

  • 7 Разкрития

    3 2 Отговор
    Как Маджо, Инса и други играчи точат държавния резерв за горива...
    През 2022 г. служител на Държавен резерв констатира сериозни липси на горива от складовете на Лукойл.
    Огромни количества бензин и дизел се оправдават като “фира” - за няколко дни хиляди тонове се “изпаряват”.
    Установяват се множество фиктивни сделки на резерва с фирми на олигарси, близки до управляващите.
    Служителят подава подробен, аргументиран и подкрепен с документи сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура.
    Институциите се задействат… срещу съвестния държавен служител. Той е уволнен и репресиран.
    Биволъ и BIRD разполагат със сигналите и придружаващите го документи. От тях може да се направи извод, че горивото не се е изпарило, а е източено.
    Основни играчи в схемата с резерва са Бент Ойл на Маджо, човек на Борисов и Инса Ойл на Самуилов, човек на Пеевски

    19:45 11.11.2025

  • 8 Разкрития

    4 2 Отговор
    Тройкаджия по право ще оглави ДАНС
    Дипломата на Деньо Денев заверена от жената на шефа на КОНПИ Тони Балкони!
    Деньо Денев - и.ф. шеф на ДАНС, протеже на Делян Пеевски, има множество тройки по ключови правни дисциплини от Великотърновския университет. Това се вижда от дипломата му, която е представена в Народното събрание за участие в процедурата за избор на постоянен шеф на ДАНС. Денев е единственият кандидат за поста председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, предложен от Министерски съвет за избор от Народното събрание.
    Какъв правен капацитет, нали? Но има и още една любопитна подробност!
    Случайно, вероятно, дипломата му е заверена от нотариус Зорница Тодорова - жена на и.ф. шефа на КОНПИ Антон Славчев, станал известен като “Тони Балкони” - също верен човек на Пеевски.
    Деньо Денев се е пробвал и като докторант във ВТУ, но “поради неизпълнение на дейностите” е бил отписан “без право на защита”, а научен ръководител му е бил лично бившият главен прокурор Борис Велчев - “Братиньо” от изтеклите записи на Борисов. Преди това Денев е учил в Академията на МВР.
    Припомняме, че именно Деньо Денев е зам.-шефът на ДАНС със сигнала срещу машините за гласуване и с дейно участие в делото "Иванчева".

    19:47 11.11.2025

  • 9 цфоикасд

    1 2 Отговор
    Тоя боклук, беше и тои шеф на ДАНС. Сега досещате ли се защо бандитите ограбиха българия??? С такива "експерти" толкова. А е добре да го вкарат в затвора този негодник за бездействие с власт. Слава на Господ Иисус Христос вече е никои, и може само да бръщолеви глупости ама няма полза.

    19:50 11.11.2025

  • 10 Възраждане

    2 0 Отговор
    Вече я допуснаха. Да назначат за особен, сегашния управител на Лукойл. После да се разберат с компанията какво да правят и какво не!

    19:55 11.11.2025

  • 11 Никой

    1 0 Отговор
    Дреме му на големия " Д " ирник ,че държавата ще плаща, тоест народа .

    19:59 11.11.2025

  • 12 нннн

    4 1 Отговор
    Разбира се, че този особен управител на "Лукойл" ще допусне грешки в полза на КОЙ и държавата после ще плаща. Той затова е назначен и затова не носи отговорност за действията си.
    Абе, докога държавни служители, като психично болните, няма да носят съдебна отговорност?

    20:02 11.11.2025

  • 13 Плд

    1 2 Отговор
    Йовчев казва, че Русия може да осъди България ( в съдилищата на ЕС) да плаща неустойки на санкционираната Русия.
    Това е нон сенс

    20:03 11.11.2025

  • 14 факт

    1 1 Отговор
    този трябваше да е в затвора, а не по медиите!

    20:04 11.11.2025

  • 15 Католика

    1 1 Отговор
    Този не е изкарал и 3 лева нацяло през целия си безмислен животец

    20:06 11.11.2025

  • 16 Това е положението

    0 1 Отговор
    Да го духхашш.

    20:07 11.11.2025

  • 17 тоз пък

    1 1 Отговор
    Ще плащат пак работещите! Държавата не и дреме какво ще стане, важното е да си вдигнат заплатите.

    20:08 11.11.2025

  • 18 Хлебаря

    0 1 Отговор
    Страхливец...

    20:09 11.11.2025

  • 19 Край

    2 0 Отговор
    Особения управител ако допусне грешка ще падне от прозорец или ще се задави с новичок или жена му ще го застреля ... от ревност.

    20:12 11.11.2025

  • 20 Умна и красива 🤯

    1 0 Отговор
    Все повече заприличваме на Гърция от преди години, когато кризата там беше жестока.

    Да, обаче нас няма кой да ни купи.

    20:38 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол