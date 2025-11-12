Времето днес, прогноза за сряда, 12 ноември: Облачността намалява до слънчево

Минималните температури ще са от 4 до 9°, в София ще е около 2°, предаде БНР.

Вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

През деня облачността на много места в страната ще намалее до предимно слънчево. Преди обед над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури ще са от 12 до 17°, в столицата ще е около 12°.



По Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който следобед ще отслабва. Валежите ще спрат. Максималните температури на въздуха ще са 14-15°. Морската вода - от 16 до 17°. Вълнението на морето ще е около 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на надморска височина от 1200 м ще е около 10°, на 2000 м - около 3°.