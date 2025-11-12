Новини
България »
Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение?!
  Тема: Войната на пътя

Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение?!

12 Ноември, 2025 08:42 1 307 26

  • румен миланов-
  • нсо-
  • специален режим на движение

Те са със специален режим на движение, което означава, че могат да нарушават правилата, но без да застрашават безопасността, посочи Румен Миланов

Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение?! - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Видеоклип с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се завъртя във вторник следобед в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу колите със специален режим. Една от тях дори дава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

„Една от рисковите ситуации в НСО по правило е движението по еднолентови пътища. В случая сигурно са бързали, но аз лично не бих ги оправдал за този клип. Да, има протоколи, има графици, но има и опасности. А те винаги са двустранни – никога не са едностранни. Опасност има както за пътуващите, така и за тези водачи. Те са със специален режим на движение, което означава, че могат да нарушават правилата, но без да застрашават безопасността. При ПТП обаче носят отговорност и подлежат на военно следствие, защото са военнослужещи. А всеки от тях също има семейство. Така че този подход – да се бърза, особено по еднолентови пътища – е изключително опасен, и аз никога не съм го оправдавал". Това обясни в „Здравей, България” бившият директор на НСО Румен Миланов, коментирайки кадрите, появили се в социалните мрежи.

От своя страна адвокат Силвия Петкова коментира въпроса има ли злоупотреба с правото и беше категорична, че няма такава. "Има класическо закононарушение. Автомобилите със специален режим имат право да нарушават правилата за движение – да се движат с превишена скорост, да изпреварват неправилно, практически да нарушават почти всички правила, но само когато има реална необходимост. И има една абсолютна забрана – да не създават опасност за движението. Тук тази забрана е нарушена", подчерта тя.

И заяви, че за да се движат със специален режим подобни коли - трябва да има конкретна необходимост. По думите ѝ при охранителни автомобили такава има само, ако охраняваното лице е в непосредствена опасност. "Аз на конкретните кадри не виждам такава необходимост. Още повече, ако говорим за такъв сериозен дипломатически гост като президента на Ливан - службите би трябвало предварително да знаят, ако има риск, и обществото да бъде уведомено", обясни тя.

Миланов обясни и правилата за останалите шофьори при подобна ситуация на пътя. "В миналото беше задължително всички да спират при преминаване на специален кортеж – но това създаваше предпоставки за катастрофи. Сега законът казва – трябва да се даде предимство, но не е задължително със спиране. Важно е да дадат път на тези, които се движат със специален режим - така, както се дава път на линейката", заяви ексшефът на НСО.

Според него по-рисковото движение на автомобила на НСО на кадрите - е неоспоримо. Има дисциплинарна отговорност. "Ще се изясни защо са се движили така – заради скоростта, маневрите и т.н. Ако няма основателна причина, се налага дисциплинарно наказание. Президентът на Ливан не може да нареди да се кара по този начин. Ако е имало реална заплаха – това вече е друго, но доказателства няма", подчерта той.

От НСО твърдят неофициално, че един от придружаващите автомобили е застанал в позиция „готов да поеме удар“, за да защити чуждестранния държавен глава. Но не знаем какво точно е било поведението на насрещния водач.

Според Миланов има записи в колата със специален режим, но не са публични.

Адвокат Петкова обясни, че по закон, когато водач види автомобил със специален режим на движение - трябва да направи път. Но без да създава опасност за себе си и за другите участници в движението.

На въпрос може ли този шофьор, който не е отбил достатъчно вдясно, да бъде санкциониран, тя отговори: "В България – всичко е възможно. Не бих се изненадала".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    21 1 Отговор
    Вътре бях аз !

    Коментиран от #10

    08:44 12.11.2025

  • 2 Гост

    28 1 Отговор
    НСО са убийците на властта, ако знаете адресите им, имената и лицата им ги споделете.

    08:45 12.11.2025

  • 3 в кратце

    33 2 Отговор
    Това не бива да се случва! Законът за движение на моторните,превозни средства е задължителен за всички шофьори. Каква ще е ползата,ако колите на НСО-то предизвикват автопроизшествия?!

    Коментиран от #4

    08:46 12.11.2025

  • 4 Гост

    31 1 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Имаш ли представа, колко хора са избили през годините и го крият. Това са убийци.

    08:48 12.11.2025

  • 5 на роднинска привилегия

    16 1 Отговор
    то уволнени шофери нямат от 40 години . газят закона . бият шофери . препречват се и смачкват бебета , мадами , мотористи , а после обясняват как били охрана . все едно не се знае . то няма интелигентност в това да си шофьор . психотеста им е ненормален по закон . а с психотестове убили на пътя има 120 на година . плюс трамваи и влакове и тирове . а и шофери на детски училищни автобуси . карат пяни . а за дрога не ги пробват . не ми пречат .

    08:48 12.11.2025

  • 6 Елементарно

    29 3 Отговор
    Пичове , това е демокрацията: овластените си я правят за тях си! Вие какво си мислите - че демокрацията е за вас? Да бе, да!

    08:49 12.11.2025

  • 7 НСО

    26 1 Отговор
    Обикновеният човек НЯМА права..! Дори и да спре в НЕГОВОТО платно и джипа да го удари във насрещното пак ще е виновен..

    08:50 12.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор
    Има разлика между загрижените за хората
    и АВТОХУЛИГАНИТЕ❗

    08:50 12.11.2025

  • 9 Гост

    23 0 Отговор
    Еничарите-копои на големите д-та винаги са били самозабравили се вредни отпадъци. Нормален човек не би кандидатствал за подобна позорна служба.

    08:50 12.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Азист

    25 0 Отговор
    Ако скоро не вземем в ръце кирки, брадви и лопати и не излезем срещу тикви и прасета ще започнат и да ни разстрелват по улиците!

    08:53 12.11.2025

  • 12 Коня Солтуклиева

    0 13 Отговор
    Президента на Ливан да го возят с конска каруца ли ве,...?!

    Коментиран от #14

    08:54 12.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор
    Едно е когато линейка спре на място на което е забранено спирането, за да транспортира болен,
    друго е когато автохулигани "бързат" в насрещното защото да "властта"❗
    Край Аксаково нямаше и 24 след като убиха човек- асфалтираха ТОЧНО ОНЕЗИ 30 метра в кръстовището❗

    Коментиран от #21

    08:56 12.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коня Солтуклиева":

    Проблемът не е с КАКВО, ами КАК го возят❗

    08:58 12.11.2025

  • 15 ИТъйНататък

    12 0 Отговор
    Абсолютно нарушение и беззаконие е това шофиране.

    09:04 12.11.2025

  • 16 Присмехулник

    3 1 Отговор
    Доколкото видях, това беше път с едно платно и две ленти за движение. Няма как да има насрещно платно. Не се научихте да различавате платно от лента.

    09:05 12.11.2025

  • 17 Захар Бохри

    13 0 Отговор
    Слугите на народа се возят прескъпо на народни пари и газят народа, а по закон са там да работят за нас, а те крадат за тях се оказва, и с безочие трепетно предателстват от години!

    09:06 12.11.2025

  • 18 Гадост

    12 0 Отговор
    Тия от НСО са живи убийци. Как и къде да спреш в тия храсти и канавки. Защо не затвориха пътя и да си карат като бесни. Цял кортеж се движи в насрещното с бясна скорост, а хората му виновни, че не са се наврели в дърветата. То банкет няма, летят към теб и святкат с бясна скорост и как да спреш за няколко секунди. Тия са пълни олигофрени. Светът е техен, пътя е техен, живота на бедния човек е техен. Що за държава сме?

    09:11 12.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 С една дума

    9 0 Отговор
    бклци.

    09:17 12.11.2025

  • 21 Госта.

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И какво стана с разследването??? Нещо да се коментира по медиите НЯМА - ТИШИНА.

    09:23 12.11.2025

  • 22 50/50

    2 0 Отговор
    С предимства са, но без да принуждават гражданите да извършват нарушения, за да им осигурят път! Присветването не ти дава абсолютно право! Ами, ако няма къде да отбие !? Ами, ако на пътя има стадо бизони, и на тях ли ще присветваш!? Даваха клип от Германия - отпред на кортежа стадо мотоциклети, които дават знаци и сигнали да се освободи пътя за мастита особа, която се превозва зад тях! Всичко това става с една нормална скорост, а не като нашите наглеци препуска със 180 и изчезвайте и не ми се мотайте! Линейка пуснала сигнал, хората се опитват да и дадат път, но къде - вляво паркирани коли, вдясно ремонт и дълбок изкоп сто метра, линейката през тях ли да мине и погуби десетки коли, за да достигне на адрес!?

    09:33 12.11.2025

  • 23 Георги

    1 0 Отговор
    някой да е чувал за случай в който НСО са признати за виновни ?

    09:44 12.11.2025

  • 24 Дейвид

    0 0 Отговор
    Всички знаем, че шофьорчетата от НСО (УБО) винаги са били и ще си останат най-големите наглеци на пътя. Това е така, защото им се е разминавало и ще им се разминава поради факта, че се отъркват във властимащите и "намазват" покрай това по някоя привилегия. Обаче има един съществен проблем в момента - не могат да карат. Навремето - по "тошово" присъствах по стечение на обстоятелствата на една тренировка на шофьори от УБО, на полигона във Врана. 3 часа нон-стоп опасни маневри в контролирана среда. Съдираха ги от тренировки. Вярно - скъпо излизаше - по един комплект хубави гуми отиваха, за бензина и поддръжката на мерцедесите да не говорим.

    09:54 12.11.2025

  • 25 димитър Дончев

    0 0 Отговор
    Пазете си живота от тях!Оставете ги да се убият-самодтоятелно! ЗА Всеки играещ в лошите проценти има един спрял камион в невидимата част от пътя.......за 40години съм се нагледал на простотиите им по бг -пътища.имаше един дълъг маймун излизаше наполовина от автомобила им и показваше величие.Като шофьори повечето идползват трикове , и най-лошото ...Трениран рефлекс , но без дълбоко шахматно мислене върху обстановката на пътя.карат на принципа......влизам в завоя с газ.......там ще му мисля....Като психо-дисекция.Най лошото за тях е ,че подценяват другите на пътя и се надценяват като умения ,които те не притежават!пс.такива майстори са ,че един от тях управляващ мерцедес 230 бензинпреди години не можа да избяга по баирчетата след челопеч ли е,,челопечене ли е по подбалканският посока софия на лада самара..........бе сам в колата ,а машенка бе с двама.....

    09:57 12.11.2025

  • 26 Здрасти

    0 0 Отговор
    Колите не са със специален режим! Точка! Да се научат да спазват закона - специален режим изисква едновременно звуков и светлинен сигнал.

    09:59 12.11.2025

