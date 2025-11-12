Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение?!

Видеоклип с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се завъртя във вторник следобед в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу колите със специален режим. Една от тях дори дава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

„Една от рисковите ситуации в НСО по правило е движението по еднолентови пътища. В случая сигурно са бързали, но аз лично не бих ги оправдал за този клип. Да, има протоколи, има графици, но има и опасности. А те винаги са двустранни – никога не са едностранни. Опасност има както за пътуващите, така и за тези водачи. Те са със специален режим на движение, което означава, че могат да нарушават правилата, но без да застрашават безопасността. При ПТП обаче носят отговорност и подлежат на военно следствие, защото са военнослужещи. А всеки от тях също има семейство. Така че този подход – да се бърза, особено по еднолентови пътища – е изключително опасен, и аз никога не съм го оправдавал". Това обясни в „Здравей, България” бившият директор на НСО Румен Миланов, коментирайки кадрите, появили се в социалните мрежи.

От своя страна адвокат Силвия Петкова коментира въпроса има ли злоупотреба с правото и беше категорична, че няма такава. "Има класическо закононарушение. Автомобилите със специален режим имат право да нарушават правилата за движение – да се движат с превишена скорост, да изпреварват неправилно, практически да нарушават почти всички правила, но само когато има реална необходимост. И има една абсолютна забрана – да не създават опасност за движението. Тук тази забрана е нарушена", подчерта тя.

И заяви, че за да се движат със специален режим подобни коли - трябва да има конкретна необходимост. По думите ѝ при охранителни автомобили такава има само, ако охраняваното лице е в непосредствена опасност. "Аз на конкретните кадри не виждам такава необходимост. Още повече, ако говорим за такъв сериозен дипломатически гост като президента на Ливан - службите би трябвало предварително да знаят, ако има риск, и обществото да бъде уведомено", обясни тя.

Миланов обясни и правилата за останалите шофьори при подобна ситуация на пътя. "В миналото беше задължително всички да спират при преминаване на специален кортеж – но това създаваше предпоставки за катастрофи. Сега законът казва – трябва да се даде предимство, но не е задължително със спиране. Важно е да дадат път на тези, които се движат със специален режим - така, както се дава път на линейката", заяви ексшефът на НСО.

Според него по-рисковото движение на автомобила на НСО на кадрите - е неоспоримо. Има дисциплинарна отговорност. "Ще се изясни защо са се движили така – заради скоростта, маневрите и т.н. Ако няма основателна причина, се налага дисциплинарно наказание. Президентът на Ливан не може да нареди да се кара по този начин. Ако е имало реална заплаха – това вече е друго, но доказателства няма", подчерта той.

От НСО твърдят неофициално, че един от придружаващите автомобили е застанал в позиция „готов да поеме удар“, за да защити чуждестранния държавен глава. Но не знаем какво точно е било поведението на насрещния водач.

Според Миланов има записи в колата със специален режим, но не са публични.

Адвокат Петкова обясни, че по закон, когато водач види автомобил със специален режим на движение - трябва да направи път. Но без да създава опасност за себе си и за другите участници в движението.

На въпрос може ли този шофьор, който не е отбил достатъчно вдясно, да бъде санкциониран, тя отговори: "В България – всичко е възможно. Не бих се изненадала".