Петър Москов за Бюджет 2026: Приема социализма като философия на управление. Бюджет без воля за структурна промяна

12 Ноември, 2025 11:51

„Разговорът за бюджета става все по-социалистически. Все по-взимащ от хората, които произвеждат, и все по-раздаващ на тези, които искат. Разликите между управляващите и опозицията в този парламент са само технически — философията им е една и съща“, заяви лидерът на КОД

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Синя България“ и лидер на партия КОД Петър Москов остро разкритикува проекта за държавен бюджет за 2026 г., определяйки го като „капитулация на политическото управление пред социалистическата философия“. В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS той заяви, че това е бюджет, „в който държавата взима от произвеждащите и раздава на вечно искащите“.

„Това е бюджет, който приема социализма като философия на управление. Бюджет без воля за структурна промяна, в който властта отказва да реформира системите, които изяждат парите ни без ефективност“, каза Москов.

Той подчерта, че разговорът не е за конкретните числа, а за липсата на дясна политическа алтернатива, която да противостои на „раздаваческата логика“ в управлението.

„Разговорът за бюджета става все по-социалистически. Все по-взимащ от хората, които произвеждат, и все по-раздаващ на тези, които искат. Разликите между управляващите и опозицията в този парламент са само технически — философията им е една и съща“, заяви Москов.

По думите на лидера на КОД, партия ГЕРБ окончателно е изоставила ролята си на дясна политическа сила.

„Борисов каза, че иска да е като Асен Василев. Добре, но това означава, че ГЕРБ вече са социалисти. И е тъжно, че последната бариера пред социалистическото мислене в управлението пада. ГЕРБ се присъединиха към дългата кохорта на български социалисти“, коментира Москов.

Той определи като „перверзна, но вярна“ оценката на председателя на АИКБ Кирил Домусчиев, че „всички плачат, след като са лапали кюфтетата“. Според Москов проблемът е не в големите работодатели, а в десетките хиляди малки и семейни фирми, които работят, но не получават подкрепа.

„Проблемът са малките хора, които не искат да живеят на гърба на държавата. Те са гръбнакът на икономиката и те трябва да бъдат защитени. В момента те нямат парламентарно представителство“, заяви той.

Москов, който е бивш здравен министър, насочи остра критика и към здравната система, която според него „поглъща все повече средства без резултат“.

„Всяка година даваме с милиард повече за здравеопазване, а услугата се влошава. Проблемът не е в недостига на средства, а в това, че парите потъват вътре в системата“, каза той.

Москов настоя за структурна реформа, при която броят на договорните болници на Здравната каса да бъде намален от 340 на около 100.

„Не може касата да сключва договори с всички. Трябват концентрирани ресурси и качество. Това означава по-високи заплати за медиците, но и контрол. Ако една болница не гарантира качество, за какво ни е? За да източва пари от Kасата?“,


  • 1 Всичко ще приемат

    11 1 Отговор
    Само да са на власт та да крадат и източват населението.

    12:04 12.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    13 1 Отговор
    Тоя наркоман разбира от бюджет, колкото от медицина.

    12:06 12.11.2025

  • 3 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Мине се не мине и чувала с картофи от жипката на бойко се изказва от някъде

    12:08 12.11.2025

  • 4 бойче

    11 1 Отговор
    този бахур и оня бухал севлиевски като ги видя и се сещам ,че и природата греши, но с тея двамата мнооооо е сгрешила

    12:11 12.11.2025

  • 5 Галина

    9 1 Отговор
    Туй момче на феодализма вика социализъм. Докторчето живее в друга вселена. ;ddd
    Гласувайте за него!

    12:14 12.11.2025

  • 6 Исперките

    11 1 Отговор
    на демокрацията не могат дори да напишат едно изречение ако не използват опорните "социализъм и комунизъм" вече 36 години не спряха да ги повтарят като негативи и все така страната затъва в тинята!

    12:15 12.11.2025

  • 7 лекар

    8 0 Отговор
    Абе тоя още ли не е в затвора заради турските ваксини погубили десетки детски живота

    12:26 12.11.2025

  • 8 МАЙКА

    5 0 Отговор
    ЗАТВОООООООР!

    12:28 12.11.2025

  • 9 дядо Петър

    4 1 Отговор
    Глей ся Петърчо, малко да те светна дедовото; социализъм е да ползваш парно, а да не го плащаш. Както правят софиянци. Социализъм е да пътуваш безплатно в градския транспорт на София, където все още си карат с щтракалата от социализма. Къде в България го има това? Навсякъде има кондуктор, а в София щтракала. Кой има билет, кой няма, карай да върви. Съкращения в МВР и държавната администрация няма да има,защото това са "калинките" на ГЕРБ. Те са на държавна хранилка и с тях се печелят избори. Анадъ му?

    Коментиран от #18

    12:29 12.11.2025

  • 10 Най-големите

    9 0 Отговор
    комунисти, станаха най-големите демократи-борци срещу комунистите. Ужас!!!!!

    12:29 12.11.2025

  • 11 Бужета е мафиотски

    6 0 Отговор
    В полза за чиновническата мафия

    12:30 12.11.2025

  • 12 гост

    7 0 Отговор
    И този психопат 35 години все социализма го гони!

    12:37 12.11.2025

  • 13 Клати Крачолов

    4 0 Отговор
    Аз обичам чантите!

    12:38 12.11.2025

  • 14 Само администрация на хранилка.

    5 0 Отговор
    Нищо не произвежда , нищо не работи. Само гласува за ГЕРБ , ДПС , БСП.

    12:50 12.11.2025

  • 15 ако това беше така

    4 0 Отговор
    То бюджетът на САЩ е чисто комунистически. А за бюджетите на Германия, Дания и Норвегия още не е измислена дума.

    Кого е седнал да лъже този национален предател?
    Всички вече или говорят чужди езици или поне могат да изпозлват преводач и да се инфовмират сами.
    Този приказва все едно 6 милиона души не могат да погледат как е в другите страни.

    12:56 12.11.2025

  • 16 Българина от минало време

    4 0 Отговор
    Москов , ако беше като социалзма , първо здравеопазването щеше да е безплатно , а не да наливат милиарди в Здравната каса -знаеш защо . Да е социализъм би било голям късмет , но за съжаление няма да го върнат

    13:03 12.11.2025

  • 17 Ъ?!!!

    3 0 Отговор
    Тоя е голем гьонсурат, за да се показва пред хората, след престъпленията, които натвори кога беше на власт. Никога не трябва да се забравя, че негова е вината да направят болниците частни дружества.

    Коментиран от #19

    13:06 12.11.2025

  • 18 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "дядо Петър":

    Много си зле, дедо, Ама явно не го съзнаваш. И затова все по - зле ще ставаш. Парното на софиянци никога не е било безплатно. То е в следствие на производството за ток, който също не е безплатен бил никога. Та тая топлина вместо да се изпуска в нищото, я продават на хората. По тоя начин става охлаждането, вместо да се правят и подържат каскадни язовири, както е при мариците. Чат ли си му?!

    13:14 12.11.2025

  • 19 грешка

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъ?!!!":

    търговски дружества.

    13:17 12.11.2025

