Петър Москов за Бюджет 2026: Приема социализма като философия на управление. Бюджет без воля за структурна промяна

Съпредседателят на „Синя България“ и лидер на партия КОД Петър Москов остро разкритикува проекта за държавен бюджет за 2026 г., определяйки го като „капитулация на политическото управление пред социалистическата философия“. В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS той заяви, че това е бюджет, „в който държавата взима от произвеждащите и раздава на вечно искащите“.
„Това е бюджет, който приема социализма като философия на управление. Бюджет без воля за структурна промяна, в който властта отказва да реформира системите, които изяждат парите ни без ефективност“, каза Москов.
Той подчерта, че разговорът не е за конкретните числа, а за липсата на дясна политическа алтернатива, която да противостои на „раздаваческата логика“ в управлението.
„Разговорът за бюджета става все по-социалистически. Все по-взимащ от хората, които произвеждат, и все по-раздаващ на тези, които искат. Разликите между управляващите и опозицията в този парламент са само технически — философията им е една и съща“, заяви Москов.
По думите на лидера на КОД, партия ГЕРБ окончателно е изоставила ролята си на дясна политическа сила.
„Борисов каза, че иска да е като Асен Василев. Добре, но това означава, че ГЕРБ вече са социалисти. И е тъжно, че последната бариера пред социалистическото мислене в управлението пада. ГЕРБ се присъединиха към дългата кохорта на български социалисти“, коментира Москов.
Той определи като „перверзна, но вярна“ оценката на председателя на АИКБ Кирил Домусчиев, че „всички плачат, след като са лапали кюфтетата“. Според Москов проблемът е не в големите работодатели, а в десетките хиляди малки и семейни фирми, които работят, но не получават подкрепа.
„Проблемът са малките хора, които не искат да живеят на гърба на държавата. Те са гръбнакът на икономиката и те трябва да бъдат защитени. В момента те нямат парламентарно представителство“, заяви той.
Москов, който е бивш здравен министър, насочи остра критика и към здравната система, която според него „поглъща все повече средства без резултат“.
„Всяка година даваме с милиард повече за здравеопазване, а услугата се влошава. Проблемът не е в недостига на средства, а в това, че парите потъват вътре в системата“, каза той.
Москов настоя за структурна реформа, при която броят на договорните болници на Здравната каса да бъде намален от 340 на около 100.
„Не може касата да сключва договори с всички. Трябват концентрирани ресурси и качество. Това означава по-високи заплати за медиците, но и контрол. Ако една болница не гарантира качество, за какво ни е? За да източва пари от Kасата?“,
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко ще приемат
12:04 12.11.2025
2 Вашето мнение
12:06 12.11.2025
3 ООрана държава
12:08 12.11.2025
4 бойче
12:11 12.11.2025
5 Галина
Гласувайте за него!
12:14 12.11.2025
6 Исперките
12:15 12.11.2025
7 лекар
12:26 12.11.2025
8 МАЙКА
12:28 12.11.2025
9 дядо Петър
Коментиран от #18
12:29 12.11.2025
10 Най-големите
12:29 12.11.2025
11 Бужета е мафиотски
12:30 12.11.2025
12 гост
12:37 12.11.2025
13 Клати Крачолов
12:38 12.11.2025
14 Само администрация на хранилка.
12:50 12.11.2025
15 ако това беше така
Кого е седнал да лъже този национален предател?
Всички вече или говорят чужди езици или поне могат да изпозлват преводач и да се инфовмират сами.
Този приказва все едно 6 милиона души не могат да погледат как е в другите страни.
12:56 12.11.2025
16 Българина от минало време
13:03 12.11.2025
17 Ъ?!!!
Коментиран от #19
13:06 12.11.2025
18 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "дядо Петър":Много си зле, дедо, Ама явно не го съзнаваш. И затова все по - зле ще ставаш. Парното на софиянци никога не е било безплатно. То е в следствие на производството за ток, който също не е безплатен бил никога. Та тая топлина вместо да се изпуска в нищото, я продават на хората. По тоя начин става охлаждането, вместо да се правят и подържат каскадни язовири, както е при мариците. Чат ли си му?!
13:14 12.11.2025
19 грешка
До коментар #17 от "Ъ?!!!":търговски дружества.
13:17 12.11.2025