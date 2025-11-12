Ивайло Мирчев обяви списък на пестеливите към бонуси ведомства

След разкритията за милионите левове бонуси на върха – дойде време да покажем и обратната страна.

Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

От „Да, България“ през последните седмици представихме пред обществото структуриран преглед на допълнителните възнаграждения, раздадени в част от публичната администрация през 2024 г.

Данните показаха ясно:

- Висшият административен апарат на голям брой институции си осигурява десетки милиони левове под формата на бонуси, често без прозрачни критерии и без ефективен обществен контрол.

Но също толкова важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост – институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност.

Тези случаи не просто показват липса на единна политика – те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други – често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени – буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа.

От „Да, България“ отдавна предлагаме ясни мерки за оптимизация на разходите в администрацията.

Настояваме за справедливи, публични и контролирани критерии за допълнителни възнаграждения.

Време е за край на двойните стандарти и начало на реална реформа в администрацията.

Примери за нулеви или ниски бонуси в администрацията през 2024 г.:

Служба „Военна полиция“ към МО – 0.00 лв.

Председател, Комисия за защита от дискриминация – 1500 лв.

Ръководител, Бюро по защита на застрашени лица – 3500 лв.

Директор, Дипломатически институт – 2909.17 лв.

Председател, Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.

Главен директор, ГД „Охрана“ – 1216 лв.

Председател, ДКСИ – 0.00 лв.

Председател, ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – 0.00 лв.

Председател, ДА „Архиви“ – 4349 лв.

Председател, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ – 0.00 лв.

Фонд „Научни изследвания“, МОН – 0.00 лв.

Фонд „Условия на труд“ – не се изплаща ДМС

Фонд „Енергийна ефективност и ВЕИ“ – не се изплаща ДМС

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – 0.00 лв.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – 0.00 лв.

Изпълнителна агенция по лозата и виното – не се изплаща ДМС

Изпълнителна агенция по горите – 0.00 лв.

Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – 804.24 лв./човек

Басейнова дирекция – Черноморски район – 807.14 лв./човек

Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители

Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители

„Български пощи“ – не се изплаща ДМС

Национален военно-исторически музей – 0.00 лв.

Национален борд за разследване на произшествия – не получават ДМС

ЦСМП – Стара Загора – 958 лв./човек

Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек

Комисия по досиетата – не се изплаща ДМС

Председател, НАПОО – 5775.00 лв.

ГД „Изпълнение на наказанията“ – 608 лв./човек

ИА по селекция и репродукция в животновъдството – не разпределя ДМС

Национална комисия за ЮНЕСКО – не се изплаща ДМС

Холдинг БДЖ ЕАД – не се изплаща ДМС

Национална комисия за борба с трафика на хора – 0.00 лв.

Централна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – 0.00 лв.

Национална агенция за оценяване и акредитация към МОН – 0.00 лв.

Национален съвет за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН – 0.00 лв.