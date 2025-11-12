Ивайло Мирчев обяви списък на пестеливите към бонуси ведомства

След разкритията за милионите левове бонуси на върха – дойде време да покажем и обратната страна.
Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
От „Да, България“ през последните седмици представихме пред обществото структуриран преглед на допълнителните възнаграждения, раздадени в част от публичната администрация през 2024 г.
Данните показаха ясно:
- Висшият административен апарат на голям брой институции си осигурява десетки милиони левове под формата на бонуси, често без прозрачни критерии и без ефективен обществен контрол.
Но също толкова важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост – институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност.
Тези случаи не просто показват липса на единна политика – те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други – често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени – буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа.
От „Да, България“ отдавна предлагаме ясни мерки за оптимизация на разходите в администрацията.
Настояваме за справедливи, публични и контролирани критерии за допълнителни възнаграждения.
Време е за край на двойните стандарти и начало на реална реформа в администрацията.
Примери за нулеви или ниски бонуси в администрацията през 2024 г.:
Служба „Военна полиция“ към МО – 0.00 лв.
Председател, Комисия за защита от дискриминация – 1500 лв.
Ръководител, Бюро по защита на застрашени лица – 3500 лв.
Директор, Дипломатически институт – 2909.17 лв.
Председател, Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
Главен директор, ГД „Охрана“ – 1216 лв.
Председател, ДКСИ – 0.00 лв.
Председател, ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – 0.00 лв.
Председател, ДА „Архиви“ – 4349 лв.
Председател, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ – 0.00 лв.
Фонд „Научни изследвания“, МОН – 0.00 лв.
Фонд „Условия на труд“ – не се изплаща ДМС
Фонд „Енергийна ефективност и ВЕИ“ – не се изплаща ДМС
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – 0.00 лв.
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – 0.00 лв.
Изпълнителна агенция по лозата и виното – не се изплаща ДМС
Изпълнителна агенция по горите – 0.00 лв.
Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – 804.24 лв./човек
Басейнова дирекция – Черноморски район – 807.14 лв./човек
Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
„Български пощи“ – не се изплаща ДМС
Национален военно-исторически музей – 0.00 лв.
Национален борд за разследване на произшествия – не получават ДМС
ЦСМП – Стара Загора – 958 лв./човек
Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
Комисия по досиетата – не се изплаща ДМС
Председател, НАПОО – 5775.00 лв.
ГД „Изпълнение на наказанията“ – 608 лв./човек
ИА по селекция и репродукция в животновъдството – не разпределя ДМС
Национална комисия за ЮНЕСКО – не се изплаща ДМС
Холдинг БДЖ ЕАД – не се изплаща ДМС
Национална комисия за борба с трафика на хора – 0.00 лв.
Централна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – 0.00 лв.
Национална агенция за оценяване и акредитация към МОН – 0.00 лв.
Национален съвет за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН – 0.00 лв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Хайде, като кжеш А, кажи и Б...
13:12 12.11.2025
2 Селянин
13:14 12.11.2025
3 В МРВ
13:15 12.11.2025
4 Пестелив
13:16 12.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!????
13:29 12.11.2025