Вдигат цените на зоните и служебния абонамент за паркиране двойно, влиза Синя зона и в неделя!

12 Ноември, 2025 21:10

  • цени-
  • зони-
  • паркиране-
  • софия

И синята, и зелената зона ще бъдат с удължено работно време: от 9 до 21 ч. Синята зона ще бъде активна през цялата седмица, включително и в неделя, докато зелената ще работи от понеделник до събота

Вдигат цените на зоните и служебния абонамент за паркиране двойно, влиза Синя зона и в неделя! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Студентски град" и "Подуяне", както и кварталите на юг от бул. "Тодор Каблешков" влизат в зелената зона, а части от досегашната зелена ще станат синя зона. Освен това, ще бъде въведена т.нар. уикенд (жълта) зона в Банкя, по искане на районния кмет.

И синята, и зелената зона ще бъдат с удължено работно време: от 9 до 21 ч. Синята зона ще бъде активна през цялата седмица, включително и в неделя, докато зелената ще работи от понеделник до събота.

Това предложение бе подкрепено на съвместното заседание на комисиите по транспорт, финанси и местно самоуправление към Столичния общински съвет. Реформата в паркирането беше описана в 2 доклада: на кмета на София Васил Терзиев, подкрепен от ПП-ДБ, и на "Спаси София".

В крайна сметка те успели да се договорят и предложенията им за промени ще бъдат обединени в доклада на Терзиев, като получиха подкрепа и от ГЕРБ и "Синя София". От исканията на "Спаси София" отпада червената зона в центъра, както и по-радикални увеличения на цените в зоните за паркиране.

Предложението, което утре ще бъде гласувано от Столичния общински съвет, е цените на зоните да бъдат вдигнати двойно от 2026 г., като това ще стане в 4 етапа, обясни общинският съветник от СС Андрей Зографски. Последната промяна в цените на зоните е била през 2012 г. Очакванията е да се съберат приходи от около 40-50 млн. лв., които ще бъдат вложени в инвестиции в транспортната инфраструктура- нови паркинги и автобуси.

Друга промяна, която е договорена, е електромобилите, които досега паркираха абсолютно безплатно в зоните, да започнат да плащат стандарта такса за зона след третия час престой. Идеята е тази промяна да влезе от 1 януари 2027 г., като . Парите, събрани от това ще бъдат вложени в поставянето на зарядни станции за електричките. Достигането на максимален размер на таксата ще става в 3 етапа до 2029 г., за да може car sharing бизенсът да предвижда приходите и разходите си. Вноските им за кола ще бъдат 150 евро през 2027-а, следващата година ще достигнат 300 евро, а от 2029 г. нататък ще заплащат по 425 евро. По този начин те се изравняват с тези на такситата, но вноските ще могат да се плащат на два пъти: в началото и в средата на годината.

Хартиените талони също ще отпаднат, но в средата на 2026 г., защото били бъг в системата. Така щяло да бъде спестено време на служителите от ЦГМ, които ще могат да правят и повече проверки. Следващата стъпка в това отношение е с решение на парламента да се вкара виртуалната скоба.

Служебният абонамент пък ще бъде вдигнат повече от 2 пъти. В момента той е 600 лв., а след вкарването на промените ще достигне до 1600 лв. в синята и зелената зона. Ще бъдат въведени и допълнителни утежнения: с 1/3 по-скъпи удължен и уикенд абонамент. Според вносителите по този начин местата, заети от служебни абонаменти ще намалеят с до 40%, а така ще се освободят около 500 паркоместа в центъра. Ще има и квота: само 10% от общия брой паркоместа да бъдат отделени за служебен абонамент, като след като този капацитет бъде запълнен няма да бъдат издавани повече разрешения. Идеята е да се ограничи практиката улици в центъра да се превръщат в частна собственост, обясни Андрей Зографски.

Според председателят на СОС Цветомир Петров, част от договорените между групите в съвета промени не били правилни. Като такива той посочи рестрикцията на електромобилите в момент, в който София се бори за ограничаване на въглеродните емисии. Разширението на зоните в район "Студентски" биха довели до проблеми в паркирането в "Дървеница", "Мусагеница" и "Малинова долина", където щели да паркират студентите, защото нямало да искат да си плащат таксата. Освен това в "Подуяне" също не било добре да се въвежда паркинг зона, защото може да доведе до проблеми в някои части, където зоната би граничила с много жилищни блокове в район, в който няма зона и това би затруднило тяхното паркиране. В "Хаджи Димитър" и "Сухата река" пък инфраструктурата не била добра, имало огромни кални точки.

Чуха се и оплаквания, че с промените достъпът до центъра щял да стане много труден и хаотичен. Затова лидерът на "Спаси София" Борис Бонев припомни, че през последните 15 г. бе създадена сериозна алтернатива на автомобилния трафик, като обясни за изграждането на 4-те метролинии. Над 2 млрд. лв. били инвестирани в метространциите в центъра.

"След реконструкция на линията на трамвай № 5 за 70 млн. лв. с чисто нови мотриси на практика е като линия на метрото- за 19 мин. се стига от Княжево до центъра, това е най-използвания трамвай на София, има и нови нископодови тролеи в центъра", каза още Бонев. Утре в СОС щели да гласуват за 3 месеца да се поиска заем от 400 млн.- 250 нови превозни средства: 58 трамвая, 50 електробуса, 75 тролея и др.

Освен това, Бонев допълни, че няма да бъдат намалявани паркоместата за хора с увреждания.


