Вдигат цените на зоните и служебния абонамент за паркиране двойно, влиза Синя зона и в неделя!

"Студентски град" и "Подуяне", както и кварталите на юг от бул. "Тодор Каблешков" влизат в зелената зона, а части от досегашната зелена ще станат синя зона. Освен това, ще бъде въведена т.нар. уикенд (жълта) зона в Банкя, по искане на районния кмет.
И синята, и зелената зона ще бъдат с удължено работно време: от 9 до 21 ч. Синята зона ще бъде активна през цялата седмица, включително и в неделя, докато зелената ще работи от понеделник до събота.
Това предложение бе подкрепено на съвместното заседание на комисиите по транспорт, финанси и местно самоуправление към Столичния общински съвет. Реформата в паркирането беше описана в 2 доклада: на кмета на София Васил Терзиев, подкрепен от ПП-ДБ, и на "Спаси София".
В крайна сметка те успели да се договорят и предложенията им за промени ще бъдат обединени в доклада на Терзиев, като получиха подкрепа и от ГЕРБ и "Синя София". От исканията на "Спаси София" отпада червената зона в центъра, както и по-радикални увеличения на цените в зоните за паркиране.
Предложението, което утре ще бъде гласувано от Столичния общински съвет, е цените на зоните да бъдат вдигнати двойно от 2026 г., като това ще стане в 4 етапа, обясни общинският съветник от СС Андрей Зографски. Последната промяна в цените на зоните е била през 2012 г. Очакванията е да се съберат приходи от около 40-50 млн. лв., които ще бъдат вложени в инвестиции в транспортната инфраструктура- нови паркинги и автобуси.
Друга промяна, която е договорена, е електромобилите, които досега паркираха абсолютно безплатно в зоните, да започнат да плащат стандарта такса за зона след третия час престой. Идеята е тази промяна да влезе от 1 януари 2027 г., като . Парите, събрани от това ще бъдат вложени в поставянето на зарядни станции за електричките. Достигането на максимален размер на таксата ще става в 3 етапа до 2029 г., за да може car sharing бизенсът да предвижда приходите и разходите си. Вноските им за кола ще бъдат 150 евро през 2027-а, следващата година ще достигнат 300 евро, а от 2029 г. нататък ще заплащат по 425 евро. По този начин те се изравняват с тези на такситата, но вноските ще могат да се плащат на два пъти: в началото и в средата на годината.
Хартиените талони също ще отпаднат, но в средата на 2026 г., защото били бъг в системата. Така щяло да бъде спестено време на служителите от ЦГМ, които ще могат да правят и повече проверки. Следващата стъпка в това отношение е с решение на парламента да се вкара виртуалната скоба.
Служебният абонамент пък ще бъде вдигнат повече от 2 пъти. В момента той е 600 лв., а след вкарването на промените ще достигне до 1600 лв. в синята и зелената зона. Ще бъдат въведени и допълнителни утежнения: с 1/3 по-скъпи удължен и уикенд абонамент. Според вносителите по този начин местата, заети от служебни абонаменти ще намалеят с до 40%, а така ще се освободят около 500 паркоместа в центъра. Ще има и квота: само 10% от общия брой паркоместа да бъдат отделени за служебен абонамент, като след като този капацитет бъде запълнен няма да бъдат издавани повече разрешения. Идеята е да се ограничи практиката улици в центъра да се превръщат в частна собственост, обясни Андрей Зографски.
Според председателят на СОС Цветомир Петров, част от договорените между групите в съвета промени не били правилни. Като такива той посочи рестрикцията на електромобилите в момент, в който София се бори за ограничаване на въглеродните емисии. Разширението на зоните в район "Студентски" биха довели до проблеми в паркирането в "Дървеница", "Мусагеница" и "Малинова долина", където щели да паркират студентите, защото нямало да искат да си плащат таксата. Освен това в "Подуяне" също не било добре да се въвежда паркинг зона, защото може да доведе до проблеми в някои части, където зоната би граничила с много жилищни блокове в район, в който няма зона и това би затруднило тяхното паркиране. В "Хаджи Димитър" и "Сухата река" пък инфраструктурата не била добра, имало огромни кални точки.
Чуха се и оплаквания, че с промените достъпът до центъра щял да стане много труден и хаотичен. Затова лидерът на "Спаси София" Борис Бонев припомни, че през последните 15 г. бе създадена сериозна алтернатива на автомобилния трафик, като обясни за изграждането на 4-те метролинии. Над 2 млрд. лв. били инвестирани в метространциите в центъра.
"След реконструкция на линията на трамвай № 5 за 70 млн. лв. с чисто нови мотриси на практика е като линия на метрото- за 19 мин. се стига от Княжево до центъра, това е най-използвания трамвай на София, има и нови нископодови тролеи в центъра", каза още Бонев. Утре в СОС щели да гласуват за 3 месеца да се поиска заем от 400 млн.- 250 нови превозни средства: 58 трамвая, 50 електробуса, 75 тролея и др.
Освен това, Бонев допълни, че няма да бъдат намалявани паркоместата за хора с увреждания.
1 Всичко се вдига и заплатите също
Коментиран от #13
21:12 12.11.2025
2 Да,бе
21:12 12.11.2025
3 Мимо
21:14 12.11.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #11
21:15 12.11.2025
5 Антидържавата
ППДБ пак се простреляха в рамото и после ще се чудят защо и стабилните им избиратели се разколебават и не отиват на избори да го подкрепят.
21:17 12.11.2025
6 Милен
21:18 12.11.2025
7 1488
21:18 12.11.2025
8 хаха
21:19 12.11.2025
9 Бойко criminal 🎃
21:21 12.11.2025
10 Тити
21:23 12.11.2025
11 ВЕЛИНСКИ
До коментар #4 от "Сатана Z":И ТОВА ГО ПИШЕ
човек ОБИКАЛЯЩ
ОКОЛО ДОКТОРСКАТА ГРАДИНА
БАНЯТА В ГОРНА БАНЯ И ПАНЧАРЕВО И
КНЯЖЕСКАТА ГРАДИНА С....М О.Ч.А. та 😀
21:24 12.11.2025
12 Малко
21:32 12.11.2025
13 А на всичко отгоре
До коментар #1 от "Всичко се вдига и заплатите също":И нови 19 процента ще имат увеличение от догодина! На 7 хиляди средна заплата още близо 1400 лв. А за тези които им осигуряват тези заплати с труда си вдигане с 2 процента на данъчната тежест. НАЗДРАВЕ
Коментиран от #16
21:37 12.11.2025
14 Софийски
21:38 12.11.2025
15 Олигарсите, които ни
21:41 12.11.2025
16 хаха
До коментар #13 от "А на всичко отгоре":На някой с 7000 трябва да сметна колко се вдига. На заплата нето 3-4000лв данъчната тежест се вдига с около 10% "от работник"- към 250-300лв повече заради 20-25% по-висок ДОО/10% нагоре осигуровки(ДОО+УПФ+...) и УВЕЛИЧЕНИЯ МОД с 600лв. За самоосигуряващи се с "от работодател" стават към 700лв повече удръжки.
И в това няма много мегдан за вдигане на заплати- за покриване на удръжките работодателят трябва да вдигне брутната заплата с поне 350лв, т.е. на 4000лв около10%, защото за увеличението има ДОД 10%. С още сложени новите осигуровки като разход- хоп 15% нагоре разход ФРЗ и заплати на хората, а всеки получава нищо при 50-100% по-високи цени. И ДА, разбира се, са богоизбраните да си гласуват тях да не ги лови- те ДОО не плащат и затова вдигат него, а не ДОД(не съм да се вдига, ама нали уж са за справедливост, бля-бля).
21:45 12.11.2025
17 Нямате ли
21:45 12.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Васил
21:49 12.11.2025
20 ?????
Що не се намери някой юрист даже заради самореклама да напише в КС.
Или вече няма такива юнаци.
Най-вероятно е така.
Жалко.
На времето бяхме по-смели.
21:51 12.11.2025