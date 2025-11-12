Връзвани с въжета хора, стая е импровизирана морга в дом на ужасите за възрастни хора в Черноморец

Нов сигнал за кошмарни условия в заведения за възрастни хора. Въпреки че хоспис в Черноморец е заличен от държавните регистри преди повече от четири месеца, той продължава да функционира, а условията, при които живеят хората в него, не са се променили.
Бивши служители и близки на настанени в обекта потребители поискаха собственикът да понесе отговорност.
Многократно днес екипът на bTV се опита да се свърже със собственика на хосписа на д-р Димче Миладиноски, но телефонът му даваше непрекъснато заето. Не отговориха и на позвъняването на вратата.
Гледката е достатъчно потискаща.
Според бивш служител на хосписа, напуснал преди седмици, там в момента са останали трима от 20 пациенти, а инструктажът е бил да се загася осветлението.
Две места за настаняване на хора се свързват с името на д-р Миладиноски – хосписът в Черноморец и Домът за възрастни хора с увреждания в Поморие.
Хосписът е заличен още през юни, а обектът в Поморие е без документи за дейност. И двата обаче продължават да работят с общо трима санитари и по 20 души капацитет.
„Хората са били връзвани, дори и с въжета. По ръцете им е имало кръв, краката също и ръцете, изпънати. Имахме пациентка - Марийка, която почина и я хвърлиха в една стаичка, която употребявахме като морга“, разказа Петя Стоянова, бивш служител в хосписа.
Димитрина търси справедливост, след като баща ѝ починал по-малко от 24 часа, след като е настанен в хосписа.
Пред bTV социалният министър Борислав Гуцанов каза, че срещу собственика на обектите в Поморие и Черноморец ще бъдат предприети нови мерки.
„За Черноморец и Поморие имах дори днес разговор с госпожа Тахова. Изпратени са писма до всички деца и роднини на хората, които са там, защото това е незаконно. Тези, които станаха там, не искат да излязат от дома. Не може да продължава това. Ако трябва, ще го направим така, както предния път с другите хосписи“, заяви Гуцанов.
От Регионалната здравна инспекция припомниха, че хосписът в Черноморец е заличен още преди пет месеца със заповед на Агенцията по медицински надзор.
„За съжаление близките на тези, които са домуващи там, отказаха да изведат своите близки“, каза д-р Марияна Кофинова, зам.-директор на РЗИ-Бургас.
Нередности са констатирани и в другия обект на д-р Миладиноски в Поморие.
„За съжаление, там също имаме проблеми. Непрекъснато вече няколко месеца подред, по няколко пъти в месеца се ходи на проверка, защото всеки път явно се замазват или се прикриват по някакъв начин на нередностите“, обясни д-р Марияна Кофинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4
21:34 12.11.2025
2 Сталин
Коментиран от #6
21:37 12.11.2025
3 Гост
21:38 12.11.2025
4 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "Сатана Z":СИГУРНО ВИ ТЪРСИ ЗА ПОТРЕБИЕЛ
ВАША МИЛОСТ....вж.фиг.1☝
21:38 12.11.2025
5 Само да питам
21:38 12.11.2025
6 НАЧАЛНИК.
До коментар #2 от "Сталин":ПРАВ СИ....
ЩОМ ИМА хора КРЪСТЕНИ
САТАНА ЗЕТ И СТАЛИН..... .
21:41 12.11.2025
7 На морето кат е як сезон
21:44 12.11.2025
8 А къде е Гуци - гуци?
21:46 12.11.2025
9 Факт
21:47 12.11.2025