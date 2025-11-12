Новини
Връзвани с въжета хора, стая е импровизирана морга в дом на ужасите за възрастни хора в Черноморец

12 Ноември, 2025 21:30 562 9

Хосписът е заличен още през юни, а обектът в Поморие е без документи за дейност. И двата обаче продължават да работят с общо трима санитари и по 20 души капацитет

Връзвани с въжета хора, стая е импровизирана морга в дом на ужасите за възрастни хора в Черноморец - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов сигнал за кошмарни условия в заведения за възрастни хора. Въпреки че хоспис в Черноморец е заличен от държавните регистри преди повече от четири месеца, той продължава да функционира, а условията, при които живеят хората в него, не са се променили.

Бивши служители и близки на настанени в обекта потребители поискаха собственикът да понесе отговорност.

Многократно днес екипът на bTV се опита да се свърже със собственика на хосписа на д-р Димче Миладиноски, но телефонът му даваше непрекъснато заето. Не отговориха и на позвъняването на вратата.

Гледката е достатъчно потискаща.

Според бивш служител на хосписа, напуснал преди седмици, там в момента са останали трима от 20 пациенти, а инструктажът е бил да се загася осветлението.

Две места за настаняване на хора се свързват с името на д-р Миладиноски – хосписът в Черноморец и Домът за възрастни хора с увреждания в Поморие.

Хосписът е заличен още през юни, а обектът в Поморие е без документи за дейност. И двата обаче продължават да работят с общо трима санитари и по 20 души капацитет.

„Хората са били връзвани, дори и с въжета. По ръцете им е имало кръв, краката също и ръцете, изпънати. Имахме пациентка - Марийка, която почина и я хвърлиха в една стаичка, която употребявахме като морга“, разказа Петя Стоянова, бивш служител в хосписа.

Димитрина търси справедливост, след като баща ѝ починал по-малко от 24 часа, след като е настанен в хосписа.

Пред bTV социалният министър Борислав Гуцанов каза, че срещу собственика на обектите в Поморие и Черноморец ще бъдат предприети нови мерки.

„За Черноморец и Поморие имах дори днес разговор с госпожа Тахова. Изпратени са писма до всички деца и роднини на хората, които са там, защото това е незаконно. Тези, които станаха там, не искат да излязат от дома. Не може да продължава това. Ако трябва, ще го направим така, както предния път с другите хосписи“, заяви Гуцанов.

От Регионалната здравна инспекция припомниха, че хосписът в Черноморец е заличен още преди пет месеца със заповед на Агенцията по медицински надзор.

„За съжаление близките на тези, които са домуващи там, отказаха да изведат своите близки“, каза д-р Марияна Кофинова, зам.-директор на РЗИ-Бургас.

Нередности са констатирани и в другия обект на д-р Миладиноски в Поморие.

„За съжаление, там също имаме проблеми. Непрекъснато вече няколко месеца подред, по няколко пъти в месеца се ходи на проверка, защото всеки път явно се замазват или се прикриват по някакъв начин на нередностите“, обясни д-р Марияна Кофинова.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Димче Миладиноски.Що дири в България това македонско псе?

    Коментиран от #4

    21:34 12.11.2025

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Комунистите оставиха една просперираща и богата държава и за 30 години западна демокрация България се превърна в държава на ужасите

    Коментиран от #6

    21:37 12.11.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Кочината няма дъно

    21:38 12.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    СИГУРНО ВИ ТЪРСИ ЗА ПОТРЕБИЕЛ
    ВАША МИЛОСТ....вж.фиг.1☝

    21:38 12.11.2025

  • 5 Само да питам

    2 0 Отговор
    Пак ли доктор македонец? Явно що е маке све е доктор.

    21:38 12.11.2025

  • 6 НАЧАЛНИК.

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ПРАВ СИ....
    ЩОМ ИМА хора КРЪСТЕНИ
    САТАНА ЗЕТ И СТАЛИН..... .

    21:41 12.11.2025

  • 7 На морето кат е як сезон

    1 0 Отговор
    Трупат пачки . А бизнесът е доста срамен . Хоспис без документи и страшни истории. Живеят на една улица. Милионери и хосписи. На плажа кат ходят на 70-80 и се дават . Няма спасители на плажа. Лукойл не дарява нищо . Бедност.

    21:44 12.11.2025

  • 8 А къде е Гуци - гуци?

    1 0 Отговор
    Покрай мноогото келепири.

    21:46 12.11.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Явно тази дейност набира популярност. И носи доходи на много съпътстващи професии.

    21:47 12.11.2025

