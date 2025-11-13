След прегазването на Мая: Протест пред ВМА иска по-строги наказания за насилие над животни

Протест под надслов: "Справедливост за Мая" с искане за по-строги наказания за насилие над животни ще се проведе в 16:30 ч. пред централния вход на Военномедицинската академия, предаде БНР.
Поводът за гражданското недоволство е, че мъж прегази куче в столицата. Вследствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.
В началото на седмицата ВМА, където работи д-р Ненад Цоневски - мъжът прегазил кучето - съобщи, че забранява на лекаря да упражнява служебните си задължения до изясняване на случая.
Вчера Софийската районна прокуратура обвини Цоневски в умишлена проява на особена жестокост към животното.
В интернет тече петиция, зад която са се подписали над 220 хил. души, с искане за пълно, безпристрастно и прозрачно разследване по случая с ефективно прилагане на Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.
Хората настояват за законодателни промени, които да засилят санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдане на животни.
Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали, предаде NOVA.
Това става ясно от съобщение на Апелативна прокуратура – София до медиите.
Деянията им станаха публично достояние през пролетта тази година, но се разследват от много по-рано. Припомняме, че обвиненията са свързани с изтезания и умъртвяване на животни, които мъжът и жената разпространявали онлайн срещу заплащане в криптовалути. За целта създали канал в приложението Telegram, където публикували видеа и предлагали „поръчкови“ клипове по заявка на клиенти от чужбина.
Дейността на двамата обвиняеми обхваща период от март 2023 г. до декември 2024 г. и включва множество доказателства – компютърно-технически, ДНК и психологични експертизи. Те остават в ареста, а предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
По време на акцията по претърсване на адреси в Перник, София и други населени места бяха иззети компютри, телефони, пари, както и предмети, използвани за изтезанията – включително дрехите, с които жената е била облечена във видеоклиповете.
Възрастна жена се е опитала да бутне кученце от моста на Герджика в Пловдив, съобщи ФОКУС, позовавайки се на свой читател.
"Намалих колата и видях, че жената се опитваше да бутне кученцето между решетките на моста", заяви той.
Инцидентът е станал във вторник следобед.
"Беше малко кафяво куче. В първия момент видях, че жената се е навела и помислих, че ѝ е станало лошо. Намалих и после видях как буташе животното. То се даваше назад, а тя го буташе напред", споделя читателят. По думите му не става ясно дали кученцето е паднало във водата.
"Успях да спра веднага след моста и тичах до мястото на инцидента. Когато отидох, жената вече я нямаше. Не видях дали кучето е паднало във водата. Надявам се да е добре", добавя още читателят.
