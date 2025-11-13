Новини
След прегазването на Мая: Протест пред ВМА иска по-строги наказания за насилие над животни

13 Ноември, 2025 05:38, обновена 13 Ноември, 2025 05:48 609 18

Съдят мъжа и жената от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни. Жена опита да бутне кученце от мост в Пловдив

След прегазването на Мая: Протест пред ВМА иска по-строги наказания за насилие над животни
Снимка: БНТ - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест под надслов: "Справедливост за Мая" с искане за по-строги наказания за насилие над животни ще се проведе в 16:30 ч. пред централния вход на Военномедицинската академия, предаде БНР.

Поводът за гражданското недоволство е, че мъж прегази куче в столицата. Вследствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

В началото на седмицата ВМА, където работи д-р Ненад Цоневски - мъжът прегазил кучето - съобщи, че забранява на лекаря да упражнява служебните си задължения до изясняване на случая.

Вчера Софийската районна прокуратура обвини Цоневски в умишлена проява на особена жестокост към животното.

В интернет тече петиция, зад която са се подписали над 220 хил. души, с искане за пълно, безпристрастно и прозрачно разследване по случая с ефективно прилагане на Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.

Хората настояват за законодателни промени, които да засилят санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдане на животни.

Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали, предаде NOVA.

Това става ясно от съобщение на Апелативна прокуратура – София до медиите.

Деянията им станаха публично достояние през пролетта тази година, но се разследват от много по-рано. Припомняме, че обвиненията са свързани с изтезания и умъртвяване на животни, които мъжът и жената разпространявали онлайн срещу заплащане в криптовалути. За целта създали канал в приложението Telegram, където публикували видеа и предлагали „поръчкови“ клипове по заявка на клиенти от чужбина.

Дейността на двамата обвиняеми обхваща период от март 2023 г. до декември 2024 г. и включва множество доказателства – компютърно-технически, ДНК и психологични експертизи. Те остават в ареста, а предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

По време на акцията по претърсване на адреси в Перник, София и други населени места бяха иззети компютри, телефони, пари, както и предмети, използвани за изтезанията – включително дрехите, с които жената е била облечена във видеоклиповете.

Възрастна жена се е опитала да бутне кученце от моста на Герджика в Пловдив, съобщи ФОКУС, позовавайки се на свой читател.

"Намалих колата и видях, че жената се опитваше да бутне кученцето между решетките на моста", заяви той.

Инцидентът е станал във вторник следобед.

"Беше малко кафяво куче. В първия момент видях, че жената се е навела и помислих, че ѝ е станало лошо. Намалих и после видях как буташе животното. То се даваше назад, а тя го буташе напред", споделя читателят. По думите му не става ясно дали кученцето е паднало във водата.

"Успях да спра веднага след моста и тичах до мястото на инцидента. Когато отидох, жената вече я нямаше. Не видях дали кучето е паднало във водата. Надявам се да е добре", добавя още читателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    22 4 Отговор
    КАЖИ МУ КУЧКАР И ДРУГО НЯМА!

    05:50 13.11.2025

  • 2 Глей ся

    20 1 Отговор
    И аз имам куче но е на двора не в панелка.
    Като излизаме е с повод и не го газят коли.

    05:51 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БББ

    12 3 Отговор
    Колко от тези протестиращи се вегитарианци ?И като седнат на масата и се тъпчат със пържоли и кюфтета не минавали им през ум(ако имат)че тези животни също са изпитали ужасни мъки.

    Коментиран от #7, #9

    06:05 13.11.2025

  • 7 Глей ся

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "БББ":

    Те и вегани да са пак са виновни.
    Защо ядат храната на животинките?????

    06:07 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "БББ":

    Крайностите са винаги брутални..... колконхора првгазиха, колкомиздевателства систематаннад хора..... те свдналимда вкарват хората в затвора за сгазване на безпризорни кучета по улиците! Защо не съдят безпризорните кучета тогава.... че се шлаят по улиците и пеесичат на необозначените за това места.
    Насилието във всякаква форма трябва да спре.... но тези с тази тема и плакатите прекаляват.

    Коментиран от #10, #13, #17

    06:10 13.11.2025

  • 10 Погледни сниимката

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    Животно защитник с кожено яке

    06:18 13.11.2025

  • 11 Кучелюб

    9 2 Отговор
    Абе вземете гледайте поне по едно дете,стига с тия кучища...

    06:33 13.11.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    тия украинки да бяха са барнали по монокини барем

    06:39 13.11.2025

  • 13 И накрая пак опираме

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    до неспазване на закона, който и да е той.Излиза така,че българското законодателство е пожелателно, след като държавни институции са абдикирали от функцията за контрол, от преследване на престъпилите закона и от полагащото им се законово наказание.За да спре насилието общинските служби, полицията, прокуратурата и съдът трябва да изпълняват задълженията си към обществото.

    06:49 13.11.2025

  • 14 Реалност

    1 0 Отговор
    От една страна имаме човеците ББ, Шиши, Габриела Сашова и Красимир Георгиев, а от друга кучето Мая, всеки сам си преценя кого да харесва.

    06:50 13.11.2025

  • 15 Пешо

    1 0 Отговор
    Направо да въведат смъртно наказание и да мирясат кучкарите.Ама да важи и за убито прасе.

    06:51 13.11.2025

  • 16 Тоя свят си заминава

    1 1 Отговор
    На снимката са хора без работа, намерете им, не само да ги снимате

    06:54 13.11.2025

  • 17 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    Не крайностите, а правописа ти е брутален:))) А иначе справедливост няма да има, доктора - убиец вече избяга зад граница, кой и защо го е пуснал да каже шефа на МВР!

    06:54 13.11.2025

  • 18 Мда

    0 0 Отговор
    Само като им гледаш снимките на тези изпаднали и живеещи в розови балони жълти бютита.
    Идете да протестирате пред Агенция по храните и Министерство на замеделието, че там що животни избиха и що животи разсипаха!
    Що не сте го прибрали това куче, пред нашия блок къщи им направихме, там живеят, храним ги, ваксинираме ги и животинките са си супер! Що нещо не направихте? Кой ви плаща ?

    06:55 13.11.2025

