Гласуват нови цени за синята и зелена зона в София, кметът Терзиев предлага двойно увеличение

Гласуват нови цени за синята и зелена зона в София, кметът Терзиев предлага двойно увеличение

13 Ноември, 2025 06:09, обновена 13 Ноември, 2025 06:54 913 7

Обсъждат възможностите за трудова заетост на бежанци и мигранти

Гласуват нови цени за синята и зелена зона в София, кметът Терзиев предлага двойно увеличение - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Столичният общински съвет ще гласува днес нови цени на синята и зелена зона за платено паркиране в София.

Кметът Васил Терзиев предлага вместо 2 лева на час в синята зона цената да скочи двойно - до 4 лева на час. А в зелената зона вместо 1 лев на час паркирането вече да струва 2 лева.

Цената за годишен винетен стикер за първа кола в зелена зона ще бъде 200 лева, за втора кола - 400 лева, а за синя зона - съответно 300 и 600 лева.

1300 лева ще бъде служебният абонамент в синя зона, 900 лева - в зелена.

Електромобилите ще си плащат от 2027 - ма година, сега собствениците им паркират безплатно.

Освен това Столичният общински съвет ще гласува на днешното заседание да бъде увеличен капацитетът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците.

Кметът на София Васил Терзиев внася за гласуване в Столичния общински съвет нова управленска структура, без да се разширява щатната бройка на администрацията.

Предвижда се да има двама нови заместник кметове - по градоустройство и по сигурност. Направление "здравеопазване" ще премине на подчинение на зам.-кмета по социални дейности, а не както досега - на зам.- кмета по финанси.

Бизнес, синдикати и експерти ще обсъждат възможностите и перспективите за трудова заетост на бежанци и мигранти по време на конференция в София.

Събитието се организира в рамките на проект на Столичната община, реализиран съвместно от районите "Красно село", "Връбница" и "Нови Искър", и Фондация за достъп до права.

Целта на конференцията е да съберат заедно ключови експерти, институции и организации на работниците и работодателите, за да дискутират правната рамка, възможностите и предизвикателствата пред социалното и икономическо приобщаване на бежанците и мигрантите на българския трудов пазар.

По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от анкета, проведена сред работодателите за потенциала и възможностите на работната сила от бежанци и мигранти и за техните нагласи и предпочитания за работа. Обратната връзка е получена по време на трудова борса по проекта, проведена през октомври в София. Пред БНР тогава Мария Нецова, координатор трудово посредничество от Фондация за достъп до права, посочи:

"Хора, които са отворени, в случая - в лицето на работодателите - да ги приобщят, да им дадат възможност да се реализират, да покажат своя потенциал и да могат да се чувстват полезни."

Във форума ще се включат и представители на Агенцията по заетостта, на КНСБ и “Подкрепа”, на Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България.


  • 1 Християнин

    9 0 Отговор
    Не ке наядоха, а какво получиха и как се онбрагодари Кмета на хората които сами си събираха боклуците от кофите, въпреки, че си платили ичданъците?!

    06:25 13.11.2025

  • 2 евроинтегриран

    9 0 Отговор
    Няма инфлация, ама никак даже, просто цените нараснаха двойно.

    06:28 13.11.2025

  • 3 влък

    5 0 Отговор
    Пак глупости на търкалета! Кметът Терзиев няма ли да се спре най-накрая?!

    06:35 13.11.2025

  • 4 Луд

    1 0 Отговор
    Само питам до 1989год пред ЦУМ Имаше локално платно и паркинг за магазина.Сега като вече не е държавен нито акционерен гос. Собственика ще плаща ли на Терзиев да си спира на собствената земя.Във всички градове собствеността на апартаментите е със съответната принадлежаща земя във София централната част и пътищата са собственост на собствениците на жилищата.Това го знаят много добре но рекетират собствениците със годишен абонамент и те задължават да си чистиш пред сградата снегът като частна собственост със право да преминават като офчикар всички коли и пешеходци.Дали няма някои адвокат да осъди общината за рекет и да върне парите на собствениците от 36год назад.Никаде няма сграда без земя и пиле излюпено без петел НЯМА защото??

    06:42 13.11.2025

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    Напълно е правилно това - стана непоносимо вече. Куцо и сакато си накупиха автомобили - най-вече 3-та ръка. Нямат никаква работа в Центъра. Няма нужда от автомобил изобщо - има си Градски Транспорт.

    Рядко се налага.

    06:53 13.11.2025

  • 6 Ежко Бежко

    0 0 Отговор
    Хак да им е на софианци. Те са европейци в клуба на богатите. Ние ганьовците на село ще им гледаме сеира.

    06:53 13.11.2025

  • 7 Кметът терзиев

    0 0 Отговор
    Да бъде изхвърле от кметството. Какво даде на хорада кметът терзиев - усвояване парите на хората. НИЩО НЕ ПРОМЕНИХТЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ПЪТИЩАТА.....САМО ПРИБИРАТЕ И ПО ЦЯЛ ДЕН ТЪРСИТЕ НАЧИНИ ДА КРАДЕТЕ ОЩЕ ОТ ХОРАТА.

    06:54 13.11.2025

