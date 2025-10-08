Подлага ли "Софийска вода" столичния квартал "Младост" на безводен режим?!

Подлага ли "Софийска вода" столичният квартал "Младост" на безводен режим. Това се питат от седмици жители на комплекса. Няма седмица някоя част да е без вода заради авария.

Днес в "Младост" 1 районът около посолството на Либия беше оставен повече 12 часа без вода. Преди обяд читатели на ФАКТИ сигнализираха, че от 10 часа сутринта по високите етажи са без вода и не могат да се свържат със "Софийска вода" за информация.

Репортер на ФАКТИ се опита да се свърже, но без успех. Към 12.40 се появи съобщение, че "Младост" 3 ще е без вода до 19 часа, заради ремонт на уличен водопровод.

Къде се ремонтира не беше уточнено. Странното е, че през последните месеци от "Софийска вода" подменяха спирателните кранове и спираха водата с обещанието при АВАРИЯ ДА НЕ ОСТАВЯТ ЦЕЛИЯ "МЛАДОСТ" 3 НА СУХО.

Припомняме, че в края на месец август от дружеството се похвалиха, че през последните два месеца „Софийска вода“ е провела поредица от инженерни дейности, за да установи и отстрани проявяващи се проблеми с водоснабдяването в различни части на район „Младост“. След обстойно обследване на мрежата бе открита причината за авариите и значителното изтичане на питейна вода.

На 25 август от водния монополист дори извършиха инженерно-строителни дейности - спряха водата в ж.к. „Младост“ 2, 3 и 4 от 10.00-22.00 часа. От "Софийска вода" обещаха, че така ще имат възможност за промяна на схемата на захранване на „Младост“ и ще елиминират възможните колебания във водоподаването.

Днешната ситуация от първа и трета част на "Младост" дават ясен отговор.

Жителите на "Младост" стискат палци водата от чешмите им отново да не мирише на тиня както беше пролетта. Както гласи народната мъдрост КЕВР и омбудсман далеко.....