Новини
България »
Подлага ли "Софийска вода" столичния квартал "Младост" на безводен режим?!

Подлага ли "Софийска вода" столичния квартал "Младост" на безводен режим?!

8 Октомври, 2025 14:28 1 002 4

  • софийска вода-
  • вода-
  • авария-
  • водопровод-
  • сух режим

Къде се ремонтира не беше уточнено

Подлага ли "Софийска вода" столичния квартал "Младост" на безводен режим?! - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Подлага ли "Софийска вода" столичният квартал "Младост" на безводен режим. Това се питат от седмици жители на комплекса. Няма седмица някоя част да е без вода заради авария.

Днес в "Младост" 1 районът около посолството на Либия беше оставен повече 12 часа без вода. Преди обяд читатели на ФАКТИ сигнализираха, че от 10 часа сутринта по високите етажи са без вода и не могат да се свържат със "Софийска вода" за информация.

Репортер на ФАКТИ се опита да се свърже, но без успех. Към 12.40 се появи съобщение, че "Младост" 3 ще е без вода до 19 часа, заради ремонт на уличен водопровод.

Къде се ремонтира не беше уточнено. Странното е, че през последните месеци от "Софийска вода" подменяха спирателните кранове и спираха водата с обещанието при АВАРИЯ ДА НЕ ОСТАВЯТ ЦЕЛИЯ "МЛАДОСТ" 3 НА СУХО.

Припомняме, че в края на месец август от дружеството се похвалиха, че през последните два месеца „Софийска вода“ е провела поредица от инженерни дейности, за да установи и отстрани проявяващи се проблеми с водоснабдяването в различни части на район „Младост“. След обстойно обследване на мрежата бе открита причината за авариите и значителното изтичане на питейна вода.

На 25 август от водния монополист дори извършиха инженерно-строителни дейности - спряха водата в ж.к. „Младост“ 2, 3 и 4 от 10.00-22.00 часа. От "Софийска вода" обещаха, че така ще имат възможност за промяна на схемата на захранване на „Младост“ и ще елиминират възможните колебания във водоподаването.

Днешната ситуация от първа и трета част на "Младост" дават ясен отговор.

Жителите на "Младост" стискат палци водата от чешмите им отново да не мирише на тиня както беше пролетта. Както гласи народната мъдрост КЕВР и омбудсман далеко.....


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Като почнат да пишат в сайта на Софийска Вода, че ситуацията е динамична и непредвидима, да си знаете, че ви чака съдбата на Плевен.

    14:42 08.10.2025

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Няма да пия „Софийска вода“,а девинска!

    14:48 08.10.2025

  • 3 забравите какво е да нямаш проблеми

    2 0 Отговор
    При самоковката нямаше проблеми

    сега никнат като весели гъбки

    14:48 08.10.2025

  • 4 Софийска вода са мошеници

    0 0 Отговор
    Да кажат защо не предоставят документи за незаконното включване на бившата сграда на Хускварна към блок 262. Това ще го докарам до телевизиите.

    15:08 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове