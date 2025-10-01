Новини
България »
Село с нов водопровод повече от седмица е без вода

Село с нов водопровод повече от седмица е без вода

1 Октомври, 2025 10:19 852 6

  • водопровод-
  • село димча-
  • иваничка колева

Водопроводчикът смята, че няма ангажимент да ме информира, заяви кметът на селото и посочи, че няма комуникация между институциите

Село с нов водопровод повече от седмица е без вода - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повече от седмица жителите на павликенското село Димча не са имали и капка вода. Селото е на режим, според който вода трябва да получават през ден. След като водопроводът е подменен обаче чешмите на хората са пресъхнали, съобщава бТВ.

Около 300 човека живеят в селото. Вода обаче не е имало от 22 септември.

„Искам днес в Деня на възрастните хора, да се извиня на възрастните хора в село Димча - да се извиня, че не успявам въпреки силите, които полагам, да им осигуря нормално подаване на вода”, заяви кметът на селото Иваничка Колева.

„Причините да нямаме вода, доколкото разбрах от водопроводчика на селото преди няколко дни, е авария, по която все още екипите работят и не могат да я отстранят“, отбеляза тя.

„Днес включително няма нито капка вода по чешмите на хората в селото. Ситуацията в селото като цяло е следната - ние сме на воден режим от август-месец 2023 година, когато заради недостиг на вода в шахтовия кладенец, от който се захранва селото, водата намаля драстично и се наложи да се въведе този режим на водоподаване“, посочи Иваничка Колева.

„Като във вторник, в четвъртък, събота и неделя има вода, а през останалите дни няма. Тъй като този режим не се спазваше по различни причини и обстоятелства, се наложи и да се обяви бедствено положение в три села от общината, едно от които сме ние. В бедствено положение сме от 20 август 2024 година. Резултатът от обявяването на бедственото положение беше, че на населението се раздаде питейна вода от държавния резерв“, коментира тя.

„Основната причина тук е, че няма комуникация между отделните институции. Аз като кмет на едно малко село не получавам никаква информация почти от ръководните хора във ВиК, включително от водопроводчика, който е назначен с трудов договор, който получава заплата от данъците на данъкоплатците и който смята, че няма ангажимент да ме информира“, заяви кметът на селото.

„Имаме нови съоръжения, нов довежда с водопровод и нямаме в резултат на това вода. Сега обществената поръчка се обяви и в последствие се приложи през август месец. След като беше изпълнена, вързаха водопровода, подаването на вода към новите съоръжения. Два километра и половина довеждащ водопровод и, доколкото знам, нови съоръжения. Вода обаче няма“, казва Иваничка Колева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    9 0 Отговор
    Спрете го тоа водопад, България без вода остана.

    10:26 01.10.2025

  • 2 Вижда се

    6 0 Отговор
    Ние нямаме институции ,а просто. Ту ции

    10:27 01.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    2 0 Отговор
    Държава с главно Д е това

    10:39 01.10.2025

  • 4 оня с коня

    0 6 Отговор
    Положението е точно като в Русия - купил си си чисто нов "Москвич",но по Бензостанциите няма бензин.

    10:41 01.10.2025

  • 5 Тома

    7 0 Отговор
    Важното е че има няколко комисии на заплата за водата

    10:42 01.10.2025

  • 6 456

    2 1 Отговор
    То и кметицата е за смяна. Какво е това " доколкото знам, доколкото знам "?

    10:55 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове