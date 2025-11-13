Новини
Михаил Константинов: Чака ни перфектна буря

13 Ноември, 2025 09:49 1 428 10

Не знаем какъв ще е истинският ефект от въвеждането на еврото в първите няколко месеца, той няма да е хубав

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чуваме заклинания, че не трябва да се шуми, че се разчита на дипломация и комуникация с американската и с британската страна. Това коментира по темата с „Лукойл” журналистът Веселин Стойнев.

Математикът Михаил Константинов припомни каква е собствеността на „Лукойл”: „Тя не е руска – нито държавна, нито на руснаци. 38% от собствеността е на двама руснаци, а останалите проценти са разпределени между хиляди акционери.”

„Основната заплаха е, че отпада съдебният контрол на особения управител на „Лукойл” и някой ден ще бъдем осъдени много жестоко на арбитраж”, напомни Стойнев в ефира на БНТ.

Константинов заяви: „Не бих надценил случващото се в „Лукойл”. Това е преработвателна система, макар и много голяма. Това не е износ на руски енергоресурси, от които директно те да печелят.”

Стойнев разкритикува приетите промени в НПК: „Един човек може да стои обвиняем в ареста доживот.“

По отношение проектобюджета за 2026 г. той заяви: „Нещата, които бяха заложени още миналата година като заплатите в сектор „Сигурност”, няма как да продължат и сега, защото трябва да се балансира по друг начин.”

„Чака ни перфектна буря. Не знаем какъв ще е истинският ефект от въвеждането на еврото в първите няколко месеца, той няма да е хубав. Тежки неща ни чакат. Управляващите са се барикадирали”, каза още Константинов.

Веселин Стойнев смята, че проблемът на управляващите е, че се капсулират и взимат авторитарни решения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И ще ви отвее!

    14 1 Отговор
    Господ си знае работата.

    09:54 13.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    16 4 Отговор
    След шест месеца ще се проведе референдум за излизане от еврото и ще си върнем Лева.

    Коментиран от #10

    09:55 13.11.2025

  • 4 Лена

    15 1 Отговор
    Чакани инфлация с двуцифрено число в първите шест месеца на 2026.Нашите родни празноглавци се постарах здраво за това!

    10:01 13.11.2025

  • 5 брег

    12 0 Отговор
    Хиляди акционери от боновите книжки приватизирани от сдс б-к-у-а иван костов

    10:05 13.11.2025

  • 6 Иван Грозни

    11 0 Отговор
    Нали оправиха своите хора, какво им пука за останалите. Деги тия що рипаха по площадите да си кажат мнението.Голяма част от тях изпукаха от болести, психичиско натоварване и глад.

    10:15 13.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    11 1 Отговор
    Тръмп го заби мощно на Ганя!

    10:16 13.11.2025

  • 8 Питайте Иван Костов

    2 6 Отговор
    Който се свързал с руснаци има само проблеми!

    10:19 13.11.2025

  • 9 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Др. Константинов,
    Баце така се е разсъхнал тия дни , че трябва двойна доза Дуфалакс. Той трябва да спре и да се запече /Запечата/.
    Лукойл ще си продължи и без ШишиБоков управител

    10:36 13.11.2025

  • 10 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винченцо Андолини":

    Няма да е така лесно както го мислиш. Веднъж влезеш ли в капана, трудно е да излезеш, и ако успееш да излезеш кожичката ти ще е много, ама много пострадала.

    10:47 13.11.2025

