Михаил Константинов: Чака ни перфектна буря

Чуваме заклинания, че не трябва да се шуми, че се разчита на дипломация и комуникация с американската и с британската страна. Това коментира по темата с „Лукойл” журналистът Веселин Стойнев.
Математикът Михаил Константинов припомни каква е собствеността на „Лукойл”: „Тя не е руска – нито държавна, нито на руснаци. 38% от собствеността е на двама руснаци, а останалите проценти са разпределени между хиляди акционери.”
„Основната заплаха е, че отпада съдебният контрол на особения управител на „Лукойл” и някой ден ще бъдем осъдени много жестоко на арбитраж”, напомни Стойнев в ефира на БНТ.
Константинов заяви: „Не бих надценил случващото се в „Лукойл”. Това е преработвателна система, макар и много голяма. Това не е износ на руски енергоресурси, от които директно те да печелят.”
Стойнев разкритикува приетите промени в НПК: „Един човек може да стои обвиняем в ареста доживот.“
По отношение проектобюджета за 2026 г. той заяви: „Нещата, които бяха заложени още миналата година като заплатите в сектор „Сигурност”, няма как да продължат и сега, защото трябва да се балансира по друг начин.”
„Чака ни перфектна буря. Не знаем какъв ще е истинският ефект от въвеждането на еврото в първите няколко месеца, той няма да е хубав. Тежки неща ни чакат. Управляващите са се барикадирали”, каза още Константинов.
Веселин Стойнев смята, че проблемът на управляващите е, че се капсулират и взимат авторитарни решения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ще ви отвее!
09:54 13.11.2025
2 Винченцо Андолини
Коментиран от #10
09:55 13.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лена
10:01 13.11.2025
5 брег
10:05 13.11.2025
6 Иван Грозни
10:15 13.11.2025
7 Ганя Путинофила
10:16 13.11.2025
8 Питайте Иван Костов
10:19 13.11.2025
9 Хасковски каунь
Баце така се е разсъхнал тия дни , че трябва двойна доза Дуфалакс. Той трябва да спре и да се запече /Запечата/.
Лукойл ще си продължи и без ШишиБоков управител
10:36 13.11.2025
10 Аоо
До коментар #2 от "Винченцо Андолини":Няма да е така лесно както го мислиш. Веднъж влезеш ли в капана, трудно е да излезеш, и ако успееш да излезеш кожичката ти ще е много, ама много пострадала.
10:47 13.11.2025