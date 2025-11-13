Михаил Константинов: Чака ни перфектна буря

Чуваме заклинания, че не трябва да се шуми, че се разчита на дипломация и комуникация с американската и с британската страна. Това коментира по темата с „Лукойл” журналистът Веселин Стойнев.

Математикът Михаил Константинов припомни каква е собствеността на „Лукойл”: „Тя не е руска – нито държавна, нито на руснаци. 38% от собствеността е на двама руснаци, а останалите проценти са разпределени между хиляди акционери.”

„Основната заплаха е, че отпада съдебният контрол на особения управител на „Лукойл” и някой ден ще бъдем осъдени много жестоко на арбитраж”, напомни Стойнев в ефира на БНТ.

Константинов заяви: „Не бих надценил случващото се в „Лукойл”. Това е преработвателна система, макар и много голяма. Това не е износ на руски енергоресурси, от които директно те да печелят.”

Стойнев разкритикува приетите промени в НПК: „Един човек може да стои обвиняем в ареста доживот.“

По отношение проектобюджета за 2026 г. той заяви: „Нещата, които бяха заложени още миналата година като заплатите в сектор „Сигурност”, няма как да продължат и сега, защото трябва да се балансира по друг начин.”

„Чака ни перфектна буря. Не знаем какъв ще е истинският ефект от въвеждането на еврото в първите няколко месеца, той няма да е хубав. Тежки неща ни чакат. Управляващите са се барикадирали”, каза още Константинов.

Веселин Стойнев смята, че проблемът на управляващите е, че се капсулират и взимат авторитарни решения.