Нуцов: Бюджетът прилича на таблица, пусната на ChatGPT да стъкми дефицит до 3%

13 Ноември, 2025 10:28

Според него се делегитимира процесът за първия бюджет в евро

Нуцов: Бюджетът прилича на таблица, пусната на ChatGPT да стъкми дефицит до 3% - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прави се бюджет без широко обществено обсъждане, без въвличане на работодателите, на работещите, което делегитимира процеса. Това заяви пред БНР Александър Нуцов, директор "Политики и стратегическо развитие" в Българската предприемаческа асоциация, след отмяната на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което бизнесът отказа участие.

За него проектобюджетът за следващата година изглежда така:

"Малко ми прилича на екселска таблица с числа, която е пусната на ChatGPT да стъкми дефицита до 3%. За съжаление, в него няма визия, няма реформи, няма политики. С бюджета в момента се удря отново светлия бизнес и работещите хора, които съвестно плащат данъци, осигуровки, пълнят хазната, носят истинската добавена стойност, а в същото време не се адресира проблемът със сивия сектор, който представлява 1/3 от икономиката по данни на ЕК от доклад от преди 2 години".

Това, което в момента се случва, е, че държавата тегли заеми, подчерта той и добави: "Както е тръгнало, децата ни ще плащат тези заеми. В същото време се вдигат данъци и осигуровки, за да се раздуват разходите в държавната администрация и публичния сектор, което на мен ми прилича като да изтеглиш кредит, за да си купиш телефон или да отидеш на почивка. В общи линии възвращаемостта е нулева, но пък рискът да затънем е доста голям".

По думите му дългът за отбрана не влиза в дефицита. "Затова счетоводно излиза на 3%, но всъщност дълъг, който трупаме, е много по-голям и има риск да стигне 7-8% в следващата и по-следващите години", предупреди Нуцов в интервю за предаването "Преди всички" и подчерта, че цената я плащаме всички. Според него приходите в бюджета са по-скоро неизпълними, а разходите - разути:

"С допълнителното взимане на дълг за развитие на отбраната реалният дефицит може да нарасне много, което може да ни вкара в сценарий, в който МФВ, ако влезем в свръхдефицит, трябва да дойде и да ни предложи оздравителни програми, но и да ни се спрат еврофондовете. Затова много внимателно трябва да се борави с парите, които взимаме".

Той отбеляза и друг риск – големи компании да напуснат страната заради предвидените в бюджета по-високи разходи за бизнеса:

"За съжаление, има сигнали от много предприемачи, които обмислят тази възможност. Истината е, че български предприемачи остават в България напоследък от чист патриотизъм, а чуждестранните предприемачи и инвеститори пък идват заради корпоративния данък и стабилната и предвидима данъчно-осигурителна рамка. След приемането на този бюджет обаче тя не е нито предвидима, нито добра, което ще рефлектира и върху чуждестранните инвестиции, които така и така в момента са на много ниско равнище".

По думите му този бюджет е проинфлационен:

"Инфлацията също ще въздейства върху хората, както и липсата на инвестиции и избор къде да работят".

Според него е добре минималната работна заплата да се изчислява по друг начин, но за това е необходим по-широк политически диалог и консенсус. Формулата в момента очевидно е неработеща, изтъкна той.

Бюджетът е лош за всички, обобщи Александър Нуцов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Тва само ако приемем, че мутрите са достатъчно интелигентни да знаят как се ползва чатгпт...

    10:31 13.11.2025

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Атомното счети не може да си върже дневника. Какви бюджети искате да прави? Ама разбира се, че е преписвала.

    10:31 13.11.2025

  • 3 Абе не бе

    4 1 Отговор
    ChatGPT е доста по-интелигентен от сътворилите бюджета.

    10:33 13.11.2025

  • 4 сътвори

    3 1 Отговор
    го Теменугата и Гинка купувачката на енергото

    10:34 13.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Не виждате ли че е заложена 100 процента инфлация за следващата година?

    10:39 13.11.2025

  • 6 На мен не ми харесва бюджетът защото

    2 1 Отговор
    фигурирам само в приходната му част т.е. като донор, като насреща получава калпава политическа услуга и не само !

    10:40 13.11.2025

  • 7 е нали са го преписали от предния бюджет

    0 0 Отговор
    синдикатите и легалните работодатели тогава не са се разревали . значи и сега няма да измрат . и в юса е така . едни и същи дупки и заеми . искаха 100 милиарда за изгорелата част на калифорния . изгорели 1200 милионерски къщи и имения . и не стигал бюджета . и в турска са зле . там с тристранка пишат . затова инфлацията изяде парите . та отиваме към сръбска . напомпваме армията . после стачки .

    10:41 13.11.2025

  • 8 Аоо

    1 1 Отговор
    Свиквайте, това е само началото!

    10:42 13.11.2025

  • 9 ПО СКОРО НА ДЕЦАТА НИ ША ИМ

    1 1 Отговор
    ВЗЕМАТ ВСИИИИИИИКЧКООО.......А И ТВА Е ЦЕЛТА НА ГЛОБАЛИСТИТЕ.

    10:42 13.11.2025

  • 10 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Бай Киро Ананиев още ли е "главен бюджетар"?
    ... Той друга техника, освен молив, лист и десет пръста не ползУва!

    10:50 13.11.2025

