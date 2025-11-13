Нуцов: Бюджетът прилича на таблица, пусната на ChatGPT да стъкми дефицит до 3%

Прави се бюджет без широко обществено обсъждане, без въвличане на работодателите, на работещите, което делегитимира процеса. Това заяви пред БНР Александър Нуцов, директор "Политики и стратегическо развитие" в Българската предприемаческа асоциация, след отмяната на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което бизнесът отказа участие.
За него проектобюджетът за следващата година изглежда така:
"Малко ми прилича на екселска таблица с числа, която е пусната на ChatGPT да стъкми дефицита до 3%. За съжаление, в него няма визия, няма реформи, няма политики. С бюджета в момента се удря отново светлия бизнес и работещите хора, които съвестно плащат данъци, осигуровки, пълнят хазната, носят истинската добавена стойност, а в същото време не се адресира проблемът със сивия сектор, който представлява 1/3 от икономиката по данни на ЕК от доклад от преди 2 години".
Това, което в момента се случва, е, че държавата тегли заеми, подчерта той и добави: "Както е тръгнало, децата ни ще плащат тези заеми. В същото време се вдигат данъци и осигуровки, за да се раздуват разходите в държавната администрация и публичния сектор, което на мен ми прилича като да изтеглиш кредит, за да си купиш телефон или да отидеш на почивка. В общи линии възвращаемостта е нулева, но пък рискът да затънем е доста голям".
По думите му дългът за отбрана не влиза в дефицита. "Затова счетоводно излиза на 3%, но всъщност дълъг, който трупаме, е много по-голям и има риск да стигне 7-8% в следващата и по-следващите години", предупреди Нуцов в интервю за предаването "Преди всички" и подчерта, че цената я плащаме всички. Според него приходите в бюджета са по-скоро неизпълними, а разходите - разути:
"С допълнителното взимане на дълг за развитие на отбраната реалният дефицит може да нарасне много, което може да ни вкара в сценарий, в който МФВ, ако влезем в свръхдефицит, трябва да дойде и да ни предложи оздравителни програми, но и да ни се спрат еврофондовете. Затова много внимателно трябва да се борави с парите, които взимаме".
Той отбеляза и друг риск – големи компании да напуснат страната заради предвидените в бюджета по-високи разходи за бизнеса:
"За съжаление, има сигнали от много предприемачи, които обмислят тази възможност. Истината е, че български предприемачи остават в България напоследък от чист патриотизъм, а чуждестранните предприемачи и инвеститори пък идват заради корпоративния данък и стабилната и предвидима данъчно-осигурителна рамка. След приемането на този бюджет обаче тя не е нито предвидима, нито добра, което ще рефлектира и върху чуждестранните инвестиции, които така и така в момента са на много ниско равнище".
По думите му този бюджет е проинфлационен:
"Инфлацията също ще въздейства върху хората, както и липсата на инвестиции и избор къде да работят".
Според него е добре минималната работна заплата да се изчислява по друг начин, но за това е необходим по-широк политически диалог и консенсус. Формулата в момента очевидно е неработеща, изтъкна той.
Бюджетът е лош за всички, обобщи Александър Нуцов.
