Добромир Иванов, БЕСКО: 5500 лева годишно са изчезнали от бюджета на едно семейство

13 Ноември, 2025 10:45 975 18

  • беско-
  • димитър иванов-
  • политици

От джоба ти почти всяка година една сума просто ти се взима през промени, които се правят с бюджета, посочи той

Добромир Иванов, БЕСКО: 5500 лева годишно са изчезнали от бюджета на едно семейство - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът влиза в парламента във вида, в който го одобрява мнозинството без провеждане на така наречената тристранка.

„Това е много лош сигнал. В български язик понякога имаме бедност на думите, защото израза „чиновници“, „държавни служители“, с които наричаме и политиците, е доста грешен. Много по-добър е английският израз - public servants и е добре да напомняме по-често, че политиците и цялата администрация, институциите - те са обществени служители. И всъщност, бидейки служители, те оперират с парите, които ние им даваме. Те нямат собствени пари“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Добромир Иванов, изпълнителен директор на БЕСКО.

„Този, който дава парите, е този, който е шефът, образно казано, и е доста нелепа ситуацията, в която така се губи връзката между тези, на които ние даваме пари, за да нобслужат нашия интереси, и това, което те правят за нас“, посочи той.

Колко ще получаваме, ако 4000 лева ни беше за платата през 2020 - спрямо, тогавашната финансова рамка, и сега - 2026 година пак?

„Това е една много проста сметка, която е само следствие на политически решения - какво се случва с нашите пари. Буквално как парите от джоба ни излитат - само с решения, които касаят бюджета“, посочи Добромир Иванов.

„Затова и всички тези хора, които казват – „мен политиката не ме вълнува“, „не ми се ходи на избори“,“ то няма значение“. Както не ти се ходи на избори и няма значение, така от джоба ти, въобще почти всяка година, една сума просто ти се взима през промени, които се правят с бюджета“, обясни той и посочи, че това са главно промени, свързани с осигуровките.

„Това е вдигането на максималния осигурителен праг и сега - вдигането и на самата осигурителна тежест. Последното го сметнахме - будни граждани, заедно с изкуствен интелект, направиха един калкулатор, който и вие отразихте, на заплата 2026. Всеки може да си види от сегашната му заплата колко пари ще изчезнат за догодина“, коментира Добромир Иванов.

„Това са ни 232 лева на месец. Това в годината прави над 2700 лева за един човек. Това, ако е семейство с двама работещи, означава, че около 5500 лева по-скоро са изчезнали от бюджета на едно семейство“, обясни още той.

„Абсолютно са ти взети от джоба тия пари“, категоричен е той.

„Голямата ни критика и на нас, и на много други хора, е, че ги няма подобренията на услугите. Един човек, който обиквено е на светло - плаща си всичко, млад човек, гледа деца, семейство, и тези пари вместо да си ги гледа за семейството, му ги взима държавата. А отсреща децата ни ходят в частни детски градини, защото места няма. Ходим в частни училища, защото услугата, която образованието ни предлага, е просто ужасна. Частни лекари, защото здравоопазването го знаем как е. Грижим се за нашите родители, защото пенсионната система малко не работи и трябва да се грижим за тях. Пътищата ги виждаме - по какви пътища караме, по тротоарите, като ти се роди дете и буташ количка, виждаш какви са. Всичко, което ние очакваме държавата да ни даде срещу парите, които ние ѝ даваме, е в ужасяващо състояние“, посочи Добромир Иванов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    3 1 Отговор
    Не за изчезнали, просто са си сменили местоположението.

    10:52 13.11.2025

  • 3 Промяна

    3 4 Отговор
    ДОБРОМИРЕ ЗАБРАВИЛ СИ ДА КАЖЕШ ЧЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е ТАКАВА ИНСТИТУЦИЯ ЗАЩО ВНУШАВАШ ГЛУПОСТИ И ЗАБЛУЖДАВАШ А И ПАРЛАМЕНТА КОЛИ НА НСО В ПРЕЗИДЕНСТВОТО СЕ ПОЛЗВАТ ОТ СЕКРЕТАРКИТЕ ТАМЛЪЖЕШ ДОБРОМИРЕ

    10:52 13.11.2025

  • 4 честен ционист

    2 10 Отговор
    Всеки жив Ганчо вече дължи по USD 66,000 на чуждите кредитори.

    10:53 13.11.2025

  • 5 Промяна

    4 3 Отговор
    А ТИ КАТО ПРИБИРАШ МИЛИАРДИ ОТ БЮДЖЕТА КОЛКО АЗ СЪМ ЗАГУБИЛ ИСКАШ ЛЕСНИ ПЕЧАЛБИ ЗА СЕБЕ СИ А ЛЪЖЕШ ДАНЪЦИ ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАТЕ ДА ЗНАЕТЕ И ТО ЕВРОПЕЙСКИ

    Коментиран от #18

    10:54 13.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    В ПРИРОДАТА НИЩО НЕ СЕ ГУБИ,
    САМО СЕ ВИДОИЗМЕНЯ.

    10:54 13.11.2025

  • 7 Да помислим

    7 2 Отговор
    Дали Герб и Пеевски не искат да съсипят бюджета и когато Радев дойде вече да няма избор освен да вдига данъци и така да го прецакат. Мнодо са долни Боко и Шиши.

    Коментиран от #10

    10:55 13.11.2025

  • 8 1357

    3 5 Отговор
    Само не мога да разбера ние работещи бедни където си плащаме всички данъци и осигуровки,защо Тея с големи заплати не трябва да плащат повече богопомазани ли са

    Коментиран от #11

    11:05 13.11.2025

  • 9 ООрана държава

    2 3 Отговор
    От герб какво друго да се очаква, мачкат народа всеки ден

    11:14 13.11.2025

  • 10 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да помислим":

    РАДЕВ ХАХАХАХАХАХА ЧЕ КОЙ Е ИЗПОЛЗВА ПРЕЗИДИНСТВОТО БЪЛГАРСКИТЕ БЮДЖЕТИ МИЛИОНЕР Е ХАХАХАХАХАХА

    11:15 13.11.2025

  • 11 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "1357":

    РАБОТИ ЗА ПАРИ КОЙ ТЕ Е СПРЯЛ РАБОТИ ЗА ПАРИ САМ СИ ОТГОВОРЕН ЗА ЖИВОТА СИ

    11:16 13.11.2025

  • 12 нищо ново

    2 3 Отговор
    то на тази територия отдавна няма връзка между данъкоплатците и техните служители на държавни длъжности :) тук служителите са и работници и работодатели и сами могат да си определят бонуси, заплати и придобивки без да е нужно да се отчитат на данъкоплатците и дори смятат за обидно да го правят :) но и самите данъкоплатци нямат идея как функционира нормална държава и просто си плащат за глупостта по няколко пъти

    11:23 13.11.2025

  • 13 Пенев

    4 0 Отговор
    Долен манипулатор. Извади таблица с разчети на база 4 000 лв. заплата. И колко са с такава заплата? Масово се работи на мин. заплата, а останалото под масата. От дкларираната заплата 100 000 и нагоре, от които се облагат
    4 000.

    11:45 13.11.2025

  • 14 Истината е нужна

    3 0 Отговор
    ПРАЗНОСЛОВЦИ КАТО ТОЗИ БОЛ - В ТЕЛЕВИЗИОННИ ИНТЕРВЮТА, САЙТОВЕ И МИТИНГИ!
    1.ПОВИШЕНИЕТО НА ПЕНСИОННАТА ВНОСКА В НОИ С 2% Е ДАЖЕ МАЛКА...ОБЩО :16,6% ПЛЮС 5% ЧАСТЕН ФОНД(ЛИЧНИ ПАРИ-РАЗПОЛАГАЕМИ). НИКЪДЕ В ЕС НЯМА ТОЛКОВА НИСКИ ВНОСКИ...САМО ПЛАЧЕМ, ЧЕ ПЕНСИИТЕ СА НИСКИ.
    2. МАКСИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД - РЕВЕРАНС КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ...ДО 2000г ГО НЯМА!!! С НЕГО МАКС.ПЕНСИЯ Е 2200лв. ПРИ ТАВАН 3400лв. С М Я Х !!!
    3.ДАНЪК ДЕВИДЕНТ - 10% ДАЖЕ Е МАЛЪК ....ИНАЧЕ БЪЛГАРЧЕТАТА - БИЗНЕСМЕНИ СИ КУПУВАТ РОЛС РОИС, ВМЕСТО РЕИНВЕСТИЦИЯ В БИЗНЕСА, А ЗАПАДНИ БАНКИ И ИНВЕСТИТОРИ ИЗНАСЯТ ПЕЧАЛБАТА СИ ОТ БЪЛГАРИЯ В РАЗМЕР НА ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ

    Коментиран от #16

    11:50 13.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 димитри

    0 0 Отговор
    Не ти ли омръзна да лъжеш???От 1878г българите хранят ,Просиянците ежедневно!Знаеш ли колко са тези 2%....по твоите сметки и колко са в действителност???10,8% са тези 2% пункта и от увеличението на минималната имаш още 13% та като ги събереш разбираш колко плащаш ДОО за 26 спрямо 25г!Като не разбираш поне не използвай власта си във факти-да натрапваш просийски притчи!ПС...Как е кремълското ,п...Оти.......

    12:28 13.11.2025

  • 18 ако искат европейски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    данъци къде са европейските услуги и заплати???

    12:33 13.11.2025

Новини по градове:
