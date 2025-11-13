Депутатите отхвърлиха ветото на Румен Радев върху промените, свързани с особения управител в "Лукойл"

Народните представители преодоляха ветото на президента Румен Радев, коeто държавният глава наложи вчера върху промените в закона за „Лукойл“.
Ветото беше отхвърлено със 128 гласа „за“, „против“ 59 и 0 "въздържал се", съобщават от novini.bg
По време на разискванията Надежда Йорданова от ПП-ДБ призова народните избраници да гарантират на българските граждани горива на достъпни цени, като поясни, че това може да се случи само при спазването на принципите за върховенството на правото и Конституцията на страната.
За жалост обаче, направеното законово предложение не отговаря на тези критерии. Най-доброто решение е „Лукойл“ да премине в ръцете на международен инвеститор с добра репутация, при спазването на всички изисквания на законите, посочи Йорданова.
Тя разкритикува законовите промени, правейки паралел с Германия, където правата на т.нар. особен търговски управител във федералната република са ограничени от 6-месечен срок, с възможност за подновяване, и подлежат на задължителен съдебен контрол, който съдебен контрол в българския вариант на промените е записан да отпадне.
„Ще направим така, че особеният управител у нас да може да прехвърля акциите и дяловете на фирмата на когото си поиска и на цена, която никой не може да контролира. В Германия решението е друго – там особеният управител също може да прехвърля активи, но това подлежи на съдебен контрол, обясни Йорданова и подчерта, че правото трябва да бъде следвано и спазвано при кризисни ситуации.
Цончо Ганев от „Възраждане“ предупреди, че България е реално изправена пред риска да остане без горива.
Цели се кражбата на една частна рафинерия. Обяснението беше, че България ще остане без горива и това е основната мантра на управляващите. От януари призоваваме държавата да закупи рафинерията и тя да стане държавна собственост. Винаги можеха да се намерят пари за нея, а не в момента да я откраднете и разпарчетосате както ви е угодно на вас, каза Ганев от парламентарната трибуна.
Депутатът предупреди също така, че ако рафинерията спре да работи, ще имаме горива за „броени дни“.
„Министърът (на енергетиката) говори за месеци, но най-вероятно слага в сметките и количествата суров петрол, който няма нищо общо с горивата по бензиностанциите“, разясни Ганев.
В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.
10 Промяна
До коментар #2 от "Тройката":2 ГРАБЕЖ ОТ ТЕБ ЛИ ТИ ЛИ СИ СОБСТВЕНИКЪТ НА ЛУКОЙЛ И КАКВО РЕВЕШ ЗА РУСКА КОМПАНИЯ САЩ Е СЛОЖИЛ ТАЗИ ЗАБРАНА ТАМ РЕВИ
11:13 13.11.2025
До коментар #4 от "Дедо ви...":какъв ли не е бил вече и винаги в изключително големи игри и приватизации ! Включително в приватизации . Е , сега и в национализация !
11:18 13.11.2025
12 Четворката бе,
До коментар #2 от "Тройката":не е тройка отдавна, ти искаш да прикриеш ръководителят на на това антинародно правителство или се намеси за да отвлечеш вниманието от Пеевски ? ДПС-НН управлява на вещите се до земята крадци и измамници ГЕРБ+ИТН+БСП !
11:19 13.11.2025
13 Мафията е срещу народа и президента
11:20 13.11.2025
До коментар #15 от "Вижда се кои са ЗА":кой ви учи че защитаването на България и националния интерес е в интерес на Кремъл? ако не се чувстваш българин стягай багажа, нямаш място тук.
11:33 13.11.2025
22 Злодеят от Дондуков
11:33 13.11.2025
23 оня с питон.я
До коментар #19 от "ПОИМЕННО, АКО МОЖЕ":ако конфискуваме имуществото на всички феодали, дерибеи, мутри и феодали ще платим държавния дълг и ще построим още един АЕЦ и няколко магистрали.
11:35 13.11.2025
До коментар #15 от "Вижда се кои са ЗА":защо включваш ппдб. те само 5 депутата ли имат?
35 оня с питон.я
До коментар #29 от "Имам усещането,както казах по рано,":използвайте главите си. Плешо няма общо с Кремъл. Това е нагла пропаганда. Готвят ни го за следващия спасител. Следващия Бойко. Плешо си е средностатистическа щатска и натовска подлога. Не смее да защитава народа, само от време прави плахи пиар акцийки да трупа точки. Сравнен с президенти на други държави (например Хърватия) си е едно мишленце.
11:41 13.11.2025
41 ППДБ са скрити Путинисти
До коментар #7 от "Промяна":ППДБ са скрити Путинисти. Те винаги са лъгали в ефир, но в същност винаги са работели като агенти на КГБ, агенти на Москва в България. Асен Василев гласува против натовски самолети и работиш е заедно с всички предатели от ППДБ да подарят Българската енергетика на руски агенти приближени на Путин, проваленият Денков работеше да финансира войната на Путин и лъжеше по телевизиите че Лукойл не може да работи с неруски нефт (съоръженията ще се счупят - сякаш тръбите разпознават кой нефт от къде идва и ако не е от Русия спира да тече, тръбите блокират 😂. Тоя човечец кой го направи премиер да се излага цяла България с него.)
А сега ППДБ горно гласуваха с Възраждане. Още ППДБ спряха европейското безвъзмездно финансиране на България както и много много други примери за шарлатаните от ППДБ които са готови да продадат България за 5 копейки по всяко време.
11:50 13.11.2025
45 Българин 🇧🇬
До коментар #37 от "Факти":Руските войници са умирали с вярата , че защитават православните си български братя ! Дали са верни.конспирациите ти , и дали руското дворянство ги е чувало ? Едва ли ! Но пък истината е е че Русия е освободила България , и създала съвременната българска държава . Това е резултатът ! Слава на Русия !
Коментиран от #53
11:54 13.11.2025
49 Промяна
До коментар #39 от "ХАХХХАХАХ":ШАРЛАТАНИТЕ СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ДОНОСНИЦИ СА САБОТАЖНИЦИ СА НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ОТ БЮДЖЕТА
11:59 13.11.2025
51 Промяна
До коментар #18 от "оня с питон.я":НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО КАКВО Е ЗАЩО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАШ С РУСКА КОМПАНИЯ ПРОРУСКИ СА ПРОПУТИНСКИ СА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ СА
12:01 13.11.2025
До коментар #45 от "Българин 🇧🇬":ВЪН! ВЪН! ВЪН!
До коментар #45 от "Българин 🇧🇬":ВЪН! ВЪН! ВЪН!
12:04 13.11.2025
