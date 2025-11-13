Депутатите отхвърлиха ветото на Румен Радев върху промените, свързани с особения управител в "Лукойл"

Народните представители преодоляха ветото на президента Румен Радев, коeто държавният глава наложи вчера върху промените в закона за „Лукойл“.

Ветото беше отхвърлено със 128 гласа „за“, „против“ 59 и 0 "въздържал се", съобщават от novini.bg

По време на разискванията Надежда Йорданова от ПП-ДБ призова народните избраници да гарантират на българските граждани горива на достъпни цени, като поясни, че това може да се случи само при спазването на принципите за върховенството на правото и Конституцията на страната.

За жалост обаче, направеното законово предложение не отговаря на тези критерии. Най-доброто решение е „Лукойл“ да премине в ръцете на международен инвеститор с добра репутация, при спазването на всички изисквания на законите, посочи Йорданова.

Тя разкритикува законовите промени, правейки паралел с Германия, където правата на т.нар. особен търговски управител във федералната република са ограничени от 6-месечен срок, с възможност за подновяване, и подлежат на задължителен съдебен контрол, който съдебен контрол в българския вариант на промените е записан да отпадне.

„Ще направим така, че особеният управител у нас да може да прехвърля акциите и дяловете на фирмата на когото си поиска и на цена, която никой не може да контролира. В Германия решението е друго – там особеният управител също може да прехвърля активи, но това подлежи на съдебен контрол, обясни Йорданова и подчерта, че правото трябва да бъде следвано и спазвано при кризисни ситуации.

Цончо Ганев от „Възраждане“ предупреди, че България е реално изправена пред риска да остане без горива.

Цели се кражбата на една частна рафинерия. Обяснението беше, че България ще остане без горива и това е основната мантра на управляващите. От януари призоваваме държавата да закупи рафинерията и тя да стане държавна собственост. Винаги можеха да се намерят пари за нея, а не в момента да я откраднете и разпарчетосате както ви е угодно на вас, каза Ганев от парламентарната трибуна.

Депутатът предупреди също така, че ако рафинерията спре да работи, ще имаме горива за „броени дни“.

„Министърът (на енергетиката) говори за месеци, но най-вероятно слага в сметките и количествата суров петрол, който няма нищо общо с горивата по бензиностанциите“, разясни Ганев.

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.