Депутатите отхвърлиха ветото на Румен Радев върху промените, свързани с особения управител в "Лукойл"

Депутатите отхвърлиха ветото на Румен Радев върху промените, свързани с особения управител в "Лукойл"

13 Ноември, 2025 11:04 1 363 63

Цели се кражбата на една частна рафинерия. Обяснението беше, че България ще остане без горива и това е основната мантра на управляващите, коментира Цончо Ганев от "Възраждане"

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народните представители преодоляха ветото на президента Румен Радев, коeто държавният глава наложи вчера върху промените в закона за „Лукойл“.

Ветото беше отхвърлено със 128 гласа „за“, „против“ 59 и 0 "въздържал се", съобщават от novini.bg

По време на разискванията Надежда Йорданова от ПП-ДБ призова народните избраници да гарантират на българските граждани горива на достъпни цени, като поясни, че това може да се случи само при спазването на принципите за върховенството на правото и Конституцията на страната.

За жалост обаче, направеното законово предложение не отговаря на тези критерии. Най-доброто решение е „Лукойл“ да премине в ръцете на международен инвеститор с добра репутация, при спазването на всички изисквания на законите, посочи Йорданова.

Тя разкритикува законовите промени, правейки паралел с Германия, където правата на т.нар. особен търговски управител във федералната република са ограничени от 6-месечен срок, с възможност за подновяване, и подлежат на задължителен съдебен контрол, който съдебен контрол в българския вариант на промените е записан да отпадне.

„Ще направим така, че особеният управител у нас да може да прехвърля акциите и дяловете на фирмата на когото си поиска и на цена, която никой не може да контролира. В Германия решението е друго – там особеният управител също може да прехвърля активи, но това подлежи на съдебен контрол, обясни Йорданова и подчерта, че правото трябва да бъде следвано и спазвано при кризисни ситуации.

Цончо Ганев от „Възраждане“ предупреди, че България е реално изправена пред риска да остане без горива.

Цели се кражбата на една частна рафинерия. Обяснението беше, че България ще остане без горива и това е основната мантра на управляващите. От януари призоваваме държавата да закупи рафинерията и тя да стане държавна собственост. Винаги можеха да се намерят пари за нея, а не в момента да я откраднете и разпарчетосате както ви е угодно на вас, каза Ганев от парламентарната трибуна.

Депутатът предупреди също така, че ако рафинерията спре да работи, ще имаме горива за „броени дни“.

„Министърът (на енергетиката) говори за месеци, но най-вероятно слага в сметките и количествата суров петрол, който няма нищо общо с горивата по бензиностанциите“, разясни Ганев.

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нима

    35 4 Отговор
    някой е очаквал нещо различно?

    Коментиран от #36

    11:06 13.11.2025

  • 2 Тройката

    33 6 Отговор
    на грабежа по - точно !

    Коментиран от #10, #12

    11:08 13.11.2025

  • 3 Иванчо I-ви

    37 5 Отговор
    Раята страхива и неука, лесно се дере.

    Коментиран от #38

    11:08 13.11.2025

  • 4 Дедо ви...

    27 6 Отговор
    Петко Николов бившт шеф на КЗК е гласен за постаще бъде особен управител на „Лукойл“ у нас. Тази лимонка на Шиши става особен управител на „Лукойл“? Тиквун остава зад борда...

    Коментиран от #11, #24

    11:10 13.11.2025

  • 5 шишо шопара

    33 6 Отговор
    Много добре! Продължавайте да спите или да ходите за гъби.

    11:11 13.11.2025

  • 6 Само да питам

    27 6 Отговор
    Къде е оня шушляк Промяната, да ни обясни колко били велики ГРОБ на Ново Начало?

    11:11 13.11.2025

  • 7 Промяна

    7 30 Отговор
    ПРОРУСКИТЕ ВЕЧЕ ОТКРИТО ЗАЩИТАВАТ ПУТИН УБИЙСТВАТА АГРЕСИЯТА А ВИЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИ НО ПРИБИРАТЕ МИЛИОНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯТ БЮДЖЕТ

    Коментиран от #41

    11:12 13.11.2025

  • 8 ООрана държава

    13 6 Отговор
    То. Това е ясно, ветото е само акт на недоверие, няма друга тежест

    11:13 13.11.2025

  • 9 Руското влакче

    8 28 Отговор
    Начело с ПП -ДБ, Възраждане, сабя и меч гласуват против, нали знаеха защо ще спре финансирането им. Затова оня от Максуда ще ходи в Москва да пита откъде ще получават пари, за да клатят страната. Процес и съд за предателите на родината.

    11:13 13.11.2025

  • 10 Промяна

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "Тройката":

    2 ГРАБЕЖ ОТ ТЕБ ЛИ ТИ ЛИ СИ СОБСТВЕНИКЪТ НА ЛУКОЙЛ И КАКВО РЕВЕШ ЗА РУСКА КОМПАНИЯ САЩ Е СЛОЖИЛ ТАЗИ ЗАБРАНА ТАМ РЕВИ

    11:13 13.11.2025

  • 11 Той

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви...":

    какъв ли не е бил вече и винаги в изключително големи игри и приватизации ! Включително в приватизации . Е , сега и в национализация !

    11:18 13.11.2025

  • 12 Четворката бе,

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тройката":

    не е тройка отдавна, ти искаш да прикриеш ръководителят на на това антинародно правителство или се намеси за да отвлечеш вниманието от Пеевски ? ДПС-НН управлява на вещите се до земята крадци и измамници ГЕРБ+ИТН+БСП !

    11:19 13.11.2025

  • 13 Мафията е срещу народа и президента

    18 7 Отговор
    И се виждат кой са.

    11:20 13.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вижда се кои са ЗА

    8 14 Отговор
    Радев и Кремъл- ППДБ, Възраждане, АПС, МЕЧ, Величие са дезертирали.

    Бъдещата партия Зелен чорап!

    Коментиран от #21, #28

    11:28 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 отговор

    8 3 Отговор
    На мен ми прилича на следната ситуация. Отивате на гости и си забравяте портфейл с пари, и после не искат да ви върнат портфейла. Докога ще ги чакаме да изберат ВСС? За кокала са готови на всичко, ама за парите на ЕС, които ни се полагат по право и се контролират от Европрокуратурата какво правят? Нищо

    11:30 13.11.2025

  • 18 оня с питон.я

    11 6 Отговор
    показателно табло. бсп и итн - под ботуша на Шиши, абсолютни подлоги. Величие скатават - Шиши ги е заплашил. Само Възраждане и Меч имат смелост да защитят националния интерес.

    Коментиран от #51

    11:31 13.11.2025

  • 19 ПОИМЕННО, АКО МОЖЕ

    13 4 Отговор
    да ни ги обявите, та да знаем от кого да събираме пари за неустойките към собствениците на рафинерията. Защото... НАЛИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ БИЛА ...дрън , дрън "НЕПРОКОСНОВЕНА". Ще почнем с хасиендата в Банкя и на ШИШИ имотите

    Коментиран от #23

    11:32 13.11.2025

  • 20 Грозев е еничарин

    7 6 Отговор
    Тия ни клатят като за последно,а пак ни казват,че русофилите били проблем.Тиквата и Шиши в момента печатат като за последно и крадат по 1 млрд. на ден !

    11:32 13.11.2025

  • 21 оня с питон.я

    10 7 Отговор

    До коментар #15 от "Вижда се кои са ЗА":

    кой ви учи че защитаването на България и националния интерес е в интерес на Кремъл? ако не се чувстваш българин стягай багажа, нямаш място тук.

    11:33 13.11.2025

  • 22 Злодеят от Дондуков

    8 17 Отговор
    Злодеят от Дондуков сигурно ще умре от яд, че пак се провали предателството му към Родината. Този зъл човечец вече и видимо прилича на Тодор Живков. И в лицето и в плешивото му теме и в ушите. Същински двойник. Явно всички агенти на Москваси приличат много.

    11:33 13.11.2025

  • 23 оня с питон.я

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "ПОИМЕННО, АКО МОЖЕ":

    ако конфискуваме имуществото на всички феодали, дерибеи, мутри и феодали ще платим държавния дълг и ще построим още един АЕЦ и няколко магистрали.

    11:35 13.11.2025

  • 24 Мисля ,

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви...":

    че преди време е бил и адвокат на голямото "Д" , та и сега все едно , че е то . Както казва народът ни "Който плаща , той казва на музиката какво да свири" ! А Ганьо го насадиха на пачи яйца !

    11:35 13.11.2025

  • 25 Елементарно , бе Уотсън !

    9 3 Отговор
    Какво правят евроатлантическите ни депутати ли ? " Цели се кражбата на една частна рафинерия " Точно и ясно .

    11:35 13.11.2025

  • 26 ТЕ ТАКА ДЕПУТАТИТЕ

    8 1 Отговор
    един път за да угодят на Хитлер взеха, че обявиха война на САЩ и Англия...След това над 4000 българи загинаха под бомбите на Чърчил. После били несправедливо пратени в БЕЛЕНЕ. Дали да не повторим ?

    11:35 13.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с питон.а

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Вижда се кои са ЗА":

    защо включваш ппдб. те само 5 депутата ли имат?

    11:37 13.11.2025

  • 29 Имам усещането,както казах по рано,

    4 2 Отговор
    че Боко и Радню ПАК играят заедно- Радню умишлено забавя ветото си, хем да се докара пред Кремъл, хем пък и да не е чак фатално, хем да даде възможност на Боко да се забърза и развихри и да демонстрира активност да преодолее ветото, което е напълно постижимо при тази конфигурация в парламента!

    Единият да се докара пред Кремъл, другият- пред Тръмп!

    Нито един от двамата , обаче , не казва и думичка по въпроса- ще продължи ли ЛУКойл да не плаща данък печалба в България и ще продължи ли да финансира войната на Путин!

    Коментиран от #35

    11:37 13.11.2025

  • 30 Не излиза сметката

    5 2 Отговор
    Как ?

    Регистрирани 154
    Гласове 187 ?

    11:37 13.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вие сте бунаци

    4 6 Отговор
    Бе , нали се опитвате да ни убедите че Лукойл България не е руска собственост а швейцарска! Какъв е този вой, че ще задигнат руската собственост в България?

    11:38 13.11.2025

  • 33 фактите в блатната държава България

    3 7 Отговор
    Ако Лукойл затвори на 21-ви, на 22-ри ще струва 1 евро.
    Това ви каза Борисов.
    ППДБ щели да го спасяват, като го дадат в ръцете на международната нефтена мафия извън ЕС.
    Копейкин щял да ходи в Москва да си спасява копейките за 2026 г.
    Ония пък от Меч, начело с оня Манов-агенти на Кремъл, още не схващат, че мечката си има работа със щатите , а не с България.
    Е беей, Лукойл се моли на щатите за удължаване на санкциите, не България.

    11:39 13.11.2025

  • 34 Леле -леле ! 🤔

    5 4 Отговор
    Гледам , Славчо и куковците му харесали "работата" да си евроатлантически депутат , и те , в едно с ДПСтата и болшевиките , протегнали ръчички да крадат руска собственост !

    11:40 13.11.2025

  • 35 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Имам усещането,както казах по рано,":

    използвайте главите си. Плешо няма общо с Кремъл. Това е нагла пропаганда. Готвят ни го за следващия спасител. Следващия Бойко. Плешо си е средностатистическа щатска и натовска подлога. Не смее да защитава народа, само от време прави плахи пиар акцийки да трупа точки. Сравнен с президенти на други държави (например Хърватия) си е едно мишленце.

    11:41 13.11.2025

  • 36 Да бе да

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нима":

    Ма има ли читав съд у нас?Къв съд,кви 5лв.?

    11:43 13.11.2025

  • 37 Факти

    2 2 Отговор
    А никой не споменава от столетие и половина, че:
    Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?
    От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
    Защо ли?
    А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?
    Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?
    А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?
    А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, и да празнуват победата там? И 9 м. след това на бял свят се пръква младенеца Йосиф Висарионович Джугашвили, р. на 6 дек. 1878 - незаконороден син на барона (датата 21 дек. 1879 в Уикито вече е коригирана, както я знаем от старите биографии на Генералисимуса)
    И пак, и так далее – все защо?


    Е, сега трябва да ви е ясно - поне малко - за петролния привкус на Руско-турската война от 1877/78.

    Много въпроси, на които "историците" ни все още мълчат... или пишат по съгласувани "научни" конвенции.

    Ка

    Коментиран от #45

    11:43 13.11.2025

  • 38 Наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иванчо I-ви":

    Където има уфце и гуведа, там има лисици и чакали.
    Уфцете не гласуват, а гуведата си избират прасета и тикви за цар!

    Не можеш да разговаряш със слепи и глухи, колкото и доказателства да им представяш.
    Чака се да дойде друго поколение, притежаващо повече от 2 мозъчни клетки.

    11:44 13.11.2025

  • 39 ХАХХХАХАХ

    6 3 Отговор
    ИМА ТАКЪВ НАРОД - националните предатели хахахахахахха

    Коментиран от #49

    11:46 13.11.2025

  • 40 Факт

    2 1 Отговор
    Волята на народните избраници!

    11:48 13.11.2025

  • 41 ППДБ са скрити Путинисти

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    ППДБ са скрити Путинисти. Те винаги са лъгали в ефир, но в същност винаги са работели като агенти на КГБ, агенти на Москва в България. Асен Василев гласува против натовски самолети и работиш е заедно с всички предатели от ППДБ да подарят Българската енергетика на руски агенти приближени на Путин, проваленият Денков работеше да финансира войната на Путин и лъжеше по телевизиите че Лукойл не може да работи с неруски нефт (съоръженията ще се счупят - сякаш тръбите разпознават кой нефт от къде идва и ако не е от Русия спира да тече, тръбите блокират 😂. Тоя човечец кой го направи премиер да се излага цяла България с него.)
    А сега ППДБ горно гласуваха с Възраждане. Още ППДБ спряха европейското безвъзмездно финансиране на България както и много много други примери за шарлатаните от ППДБ които са готови да продадат България за 5 копейки по всяко време.

    11:50 13.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 След 6 дни

    1 1 Отговор
    ще започнем да броим гаргете, дето ядат сиренето.

    11:50 13.11.2025

  • 44 Ае копейките

    3 3 Отговор
    Лукойл руски ли е или е Ротшилдски!Последно?!?

    11:52 13.11.2025

  • 45 Българин 🇧🇬

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Руските войници са умирали с вярата , че защитават православните си български братя ! Дали са верни.конспирациите ти , и дали руското дворянство ги е чувало ? Едва ли ! Но пък истината е е че Русия е освободила България , и създала съвременната българска държава . Това е резултатът ! Слава на Русия !

    Коментиран от #53

    11:54 13.11.2025

  • 46 Каруцар

    1 4 Отговор
    Значи така: 20 милиона лева за километър? Брей! Това означава, че за да покрият един метър с асфалт трябва да похарчат 20 хиляди лева?!? Ми то тогава ако десет човека копат с кирки един метър ще им се падат на по 2 000 лева. Ако пет трактора асфалтирват на ден по 100 метра е 100 метра умножено по 20 хиляди на метър = 2 милиона лева? Разходи - Колко струва асфалт за 1 метър на пътя? - сложи ги 500 лева. Колко натрошени камъни трябват - 200 лева. Колко разход за нафта на ден за тракторите - 200 лева. Колко плащате на трактористите за работа на ден 50 лева на ден! Ми то тогава къде отиват останалите пари?

    11:55 13.11.2025

  • 47 хихи

    1 0 Отговор
    Защо ПП-ДБ са само 5-ма!? Къде са другите!?

    11:55 13.11.2025

  • 48 Слава Україні

    3 1 Отговор
    Недоразумението ще плаща с територия репарациите един ден.

    11:56 13.11.2025

  • 49 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "ХАХХХАХАХ":

    ШАРЛАТАНИТЕ СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ДОНОСНИЦИ СА САБОТАЖНИЦИ СА НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ОТ БЮДЖЕТА

    11:59 13.11.2025

  • 50 Каруцар

    0 1 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавата Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди хората са живеели по къщички, сега по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ!

    12:00 13.11.2025

  • 51 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с питон.я":

    НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО КАКВО Е ЗАЩО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАШ С РУСКА КОМПАНИЯ ПРОРУСКИ СА ПРОПУТИНСКИ СА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ СА

    12:01 13.11.2025

  • 52 Каруцар

    0 1 Отговор
    Защо преди 1944г. навсякъде в Бъллгария по градовете нашите юнаци са градили вечни пътища с едни такива квадратни каменни блокчета? Понеже те са вечни и леките коли, каруците и големите камиони не могат да ги разрушат. Зашо след влизане на асфалтовата технология започнахте да покривате с асфалт улиците, които са направени от нашите деди с каменни блокчета по градовете? Ми за да правите лесни Биснес парички? Защо ако някъде на път в града прекарвате някоя тръба и след като разкопаете улицата направена от нашите деди от каменни блокчета не я възстановявате отново да бъде покрита с каменни блокчета, а слагате асфалт? Ми, защото е по - лесно за парички и вече никой не си спомня как се поставят каменни блокчета! Аре у гьола тая асфалтова Комyнистическа технология изградена от по времето на Соца! А бе другари! Сега сядаш в трактора, запалваш си цигарката и с мъpзел асфалтираш! Преди 1944г хората не са били мързеливи и са нямали време за цигарки с наведено тяло по време за нареждане на каменните кубчета по пътищата! Защо има някой улици, построени с каменни плокчета от нашите деди още от преди 1944г. , които ако не са били дотикани от асфалтови фирми, стоят красиви, без дупки и работещи до ден днешен? Ми защото камъка си е камък, а асфалта си е асфалт!

    12:03 13.11.2025

  • 53 Вън руската Зган от България!

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Българин 🇧🇬":

    ВЪН! ВЪН! ВЪН!

    12:04 13.11.2025

  • 54 Никой не е очаквал

    1 1 Отговор
    И друг резултат!
    Отхвърлено вето, без дебати и гласуване без мозъчно!
    Цялата власт е узурпирана!
    Опозиция- няма!
    Народът се вълнува, но робската душица си устава роб!

    12:06 13.11.2025

  • 55 Каруцар

    0 0 Отговор
    Каква е технологията за правене на пътища? В Америка никъде не съм виждал по пътищата да се появяват дупки и да ги запълват. На всеки 15 - 20 години с машини оправят бързо по 100 метра на ден и толкоз. Защо не вземете да използувате американската технология за правене на пътища? От това което виждам като погледна как изглежда американския път и българския е следната: В америка виждам как автомобилните гуми стъпват по камъчета свързани с много малко асфалт. Тука виждам че камъчетата са покрити плътно с асфалт! В америка камъните под гумите на автомобилите са над метър лежащи над земната пръст, а тука сигурно камъчетата са по 10 сантиметра лежащи върху пръст!

    12:07 13.11.2025

  • 56 Начо

    1 1 Отговор
    Тиквата сега ще назначи в Лукойл приятеля си Валентин Златев

    12:09 13.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Каруцар

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    12:18 13.11.2025

  • 60 Григор

    0 1 Отговор
    Сега остава да видим какво ще се случи с цените на горивата, а следователно и с цените на всички стоки и услуги. За съдебните искове срещу България не говорим. Това е отделна тема. Ако някой е тъп, то е за цял живот. Временно тъп няма! Гласуването показа само едно. Абсолютен американски слугинаж. В Унгария и Словакия така ли е? Кога?

    12:19 13.11.2025

  • 61 кар

    0 0 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор:...Нафтата...Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    12:19 13.11.2025

  • 62 Каруцар

    0 0 Отговор
    Освен това от Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едни време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - камнни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама - не дъвета... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света..... То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари!

    12:20 13.11.2025

  • 63 Фори

    0 0 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    12:35 13.11.2025

