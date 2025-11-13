Новини
Росен Желязков: Проектобюджетът за догодина ще бъде внесен още днес в НС

13 Ноември, 2025 11:34 656 25

  • росен желязков-
  • проектобюджет 2026-
  • внасяне-
  • днес-
  • народно събрание

План-сметката е коалиционна, не е лява, дясна, либерална или консервативна. Тя не създава политики, а ги следва, коментира още премиерът

Росен Желязков: Проектобюджетът за догодина ще бъде внесен още днес в НС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще посветим заседанието на проектобюджета. Той ще бъде внесен още днес в Народното събрание. План-сметката е коалиционна, не е лява, дясна, либерална или консервативна. Тя не създава политики, а ги следва. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков преди правителственото заседание, цитиран от Нова телевизия.

"Проведохме социалния диалог през последните седмици, независимо, че не е във формат НСТС. Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Възможен ли е друг бюджет? При тази геополитическа и национална ситуация - не. Или ни упрекват, че има реформи, или, че са твърде много. Твърдят, че разходната част на бюджета е неоправдана. Дебат се прави, когато има достатъчно време за него. През 2026 г. със социалните партньори ще говорим за инвестиции и реформи - в данъчно-осигурителния и пенсионния модел, както и в администрацията. Искаме аргументиран социален диалог, не стихиен", коментира премиерът.

По думите му има различни очаквания - всички за повече. "Повече държава, но и либерална икономика. Повече социални разходи, но без промяна в приходоизточниците, повече възнаграждения, по-ниско преразпределение. Повече разходи за сигурност, образование и здравеопазване, инвестиции, но без промяна на данъчно-осигурителния модел", обобщи Желязков.

"Очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са той да стабилизира публичните финанси, за да проведем дълго отлагания разговор. Междувременно разходите ще нарастват, а приходите не със същите темпове", смята премиерът.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как не се сетихме

    25 1 Отговор
    Бързай, че зимата идва. Ще замръзне водопада!

    11:45 13.11.2025

  • 2 Леле леле

    24 0 Отговор
    Еничари мрсни!

    11:46 13.11.2025

  • 3 През

    23 0 Отговор
    последните 36 години България се управлява от продажни българофоби което доведе до тотална разруха и бедност! Последният обаче надмина всички предхождащи го по простотия и пдлагачество!

    11:47 13.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    В бюджета е заложено 100 процента инфлация.

    11:48 13.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    25 0 Отговор
    Мен ми е по-интересно как човек без ден трудов стаж има бюджет за хотел с водопад?

    Коментиран от #8, #19

    11:48 13.11.2025

  • 6 хайде сега

    18 0 Отговор
    Хаяско успя за няма и година да потопи държавата в дългове, чакаме да спре и бензина другата седмица и вече може да ходи да си харчи милионите

    11:50 13.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор
    ВИЕ СТЕ БУЛГАРОУБИЙЦИ И СТЕ
    ЗА БЕСИЛКАТА!
    НЕ СПРЯХТЕ ДА ИЗНАСИЛВАТЕ НАРОДА!

    11:57 13.11.2025

  • 8 Това не е интересно

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Щеше да е смешно и интересно ако не е жалко. И престъпно от начало до край. Само че края още не се вижда и може би няма да се види. Никой не осъжда нито комунисти нито царисти нито гробари нито еничари.

    12:00 13.11.2025

  • 9 роско

    6 0 Отговор
    водопада КОГА???

    12:14 13.11.2025

  • 10 Роба си е роб

    8 0 Отговор
    Държавата на държавните служители,а народа спи ли спи

    12:18 13.11.2025

  • 11 Урсул каза

    2 0 Отговор
    Дросел до ламарина каза! Вервайте ми стадо мазно, повярвало на нашите лъжи вечни..

    12:19 13.11.2025

  • 12 ВОДОПАДА

    2 0 Отговор
    НИ ДАВИ СЪС ЛЪЖИ ОТ ШАЙКАТА. ДО КОГА?

    12:21 13.11.2025

  • 13 Доналд Тръмп

    1 0 Отговор
    подсказа, че българите сами трябва да се сетят какво трябва да направят след като богатирите им ги унижават пред целия свят, но очевидно бе глас в пустиня..

    12:22 13.11.2025

  • 14 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    А водопада на Роско хотелиерчето кога ще го пускат? 🌊🤗

    12:22 13.11.2025

  • 15 колю надървения

    1 0 Отговор
    хаяшко - ротгоносеца ,пак неподготвен розово прасенцеееее сърби ли те глъвътъ ,никнат ли ниснат ли

    12:24 13.11.2025

  • 16 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Премиера Хаяши много бърза по указание на западните помияри. Ще ни опоскат 42 милиарда лева с това евро срещу обещанието да не му търсят сметка за хотела и гръцкия ресторант.

    12:27 13.11.2025

  • 17 роса

    0 0 Отговор
    марикона!

    12:30 13.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Абе, всъщност лесно има. Дават му "заеми". Той пари си има, ама не официални. Ще изплати с тях. По-интересното е защо НАП ще погне Пенчо, ако с МРЗ доход купи апартамент за 50000 евра с кредит, но няма да погне как така с официален доход 5-10000лв се теглят десетки милиони с една вноска само в пъти дохода. И какви услуги се правят на одобрилите в банката или какви са заплахите да одобрят против всички правила.

    12:30 13.11.2025

  • 20 Гост

    0 0 Отговор
    Догодина е хотелиер N1

    12:32 13.11.2025

  • 21 Борисов

    0 0 Отговор
    Пак е сънувал розови сънища!
    Гласът му избиватна фалцет!
    Някой го е излъгал, че Тръмп ще отмени санкциите!
    Това, което Дончо е замислил, няма да стане!
    Путин е на друго мнение! Е, това е важното! Борисов е извън играта! Пеевски преговаря с Русия, помнете ми думата!

    12:33 13.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 То тоя горе на смиката:

    1 0 Отговор
    Росен се изкачил горе в канарите и ревнал:
    „Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат,
    шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов.”

    12:37 13.11.2025

  • 24 Тоя

    0 0 Отговор
    си връзва гащите , че бюджетът бил коалиционен , моля ти се ?! И хотелът тъй - фамилна коалиция !

    12:39 13.11.2025

  • 25 Караджата

    0 0 Отговор
    Оставка на популистите!Правителството на държавните кърлежи!

    12:39 13.11.2025

