Бойко Борисов: Укривах Цветан Василев като ятак

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че бившият банкер Цветан Василев е идвал в къщата му и той го е укривал от Делян Пеевски.
"През гаража влиза, горе се крие по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. Аз го укривах като ятак", каза Бойко Борисов.
Василев и Пеевски бяха партньори през КТБ. През лятото на 2014 г. банката фалира, като малко преди това стана ясно, че отношенията между двамата са се влошили.
Самият Василев тогава твърдеше, че Пеевски го е заплашвал, включително с есемес като този:
"Давам ти последен шанс. Знам къде си. Не ме карай да правя глупости. Ще те намеря".
Около година след фалита на КТБ се появиха информации, че Василев се е срещал с Борисов по времето, когато КТБ фалираше. По думите му инициативата дошла от собственика на КТБ, който месеци настоявал за разговор.
Борисов разказа, че Цветан Василев месеци наред му звънял по телефона и настоявал за среща. Накрая той го поканил в Банкя, но го предупредил, че къщата му е под наблюдение.
"Моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим, моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим." Казах му: Не виждам тема за разговор, защото твоите башибозуци, ордите на Бареков всяка сутрин са пред дома ми. Нямаше телевизия, където да мога да отида, без да я обкръжат с вашите пари.
"Не, моля ти се да се видим." Викам - заповядай. И влезе с колата в гаража", разказа тогава Борисов.
Самият Василев тогава каза, че се е срещал с лидерите на трите основни политически сили и ги е предупредил, че се готви атака срещу КТБ и че последиците ще са катастрофални за държавата. За срещата с Борисов уточни, че се добрал до него по криминален начин.
"Кое е криминално бе, г-н Василев? Аз насила ли ви доведох в моя дом? Що за интереси са това всеки да дойде в Банкя и като дойде в Банкя... все едно вече е цунал папата по...", отговори му тогава публично Борисов.
Той не разказа подробности от разговора, но към онзи момент отрече да е споменаван Делян Пеевски. По думите му банкерът е дошъл, за да се извини за протестите пред дома му и единственото, което са обсъждали, била атаката срещу ГЕРБ.
2 Винченцо Андолини
А ти ги минаваш с 200 всички!
Божеееее боже..... лукова глава.
13:03 13.11.2025
3 Защо бе
13:03 13.11.2025
4 Това какво
13:04 13.11.2025
5 тиквата
13:04 13.11.2025
7 Питам:
13:04 13.11.2025
8 Учуден
13:05 13.11.2025
9 Иван С
13:06 13.11.2025
10 Направо
13:07 13.11.2025
11 Мале, резил
Пеевски е в Москва!
13:08 13.11.2025
12 Нали
13:08 13.11.2025
13 Мутрошумкарско
13:11 13.11.2025
14 Понеже съм тъпо парче
Какво е искалбда му стори този честен човек, мислещ самобза хората!?
13:11 13.11.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СПРИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ!
МАХАЙ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
НАЛИ ВИЖДАШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗЯТ И НЕНАВИЖДАТ ХОРАТА!
13:13 13.11.2025
16 Пешо
13:18 13.11.2025
17 Гост
13:19 13.11.2025
18 Сега пък какво става?
Къде пак изчезна мазното туловище?
Да не се е скрил на тавана къщата в Банкя?
13:20 13.11.2025
19 Нещастна мутра,
13:23 13.11.2025
20 Укривах Цветан Василев като ятак
Коментиран от #25
13:23 13.11.2025
21 Иван Асен
13:26 13.11.2025
22 ЧУЙТЕ ВИЖТЕ
13:26 13.11.2025
23 Бившия евродепутат Бареков го разкри
📛🤡Ту-туу! Бойко Борисов обвини Британското посолство в лъжа и заяви: Укривах като ятак Цецо Василев от Пеевски! Продаваме Лукойл за 2,5 милиарда евро💰‼️
Лукойл Пеевски Борисов Магнитски РуменРадев ЦветанВасилев
В дълга и напоителна изява, като сутрешен поток на съзнанието след нощни кошмари, пред журналистки в НюзКурника на Парламента Борисов хвърли няколко бомби.
Продава Лукойл за 2,5 миларда евро. Излъга, че и Германия прави същото. Излъга и, че Пеевски няма нишо общо.
Излъга, че Британското посолство не казва истината за лобирането му по Магнитски.
Излъга, че е взел, като ятак, страната на Цветан Василев във войната му с Пеевски. Точно обратното – взе хонорар от Цветан Василев на срещата в Зайчарника в Банкя, както Василев потвърди, Борисов взе страната на Пеевски и заедно бутнаха банката КТБ и върнаха Борисов на власт. Сега, обаче, Борисов започва да вбива клин и да говори с факти – Пеевски е подгонил Цветан Василев. Защо ли да го гони за друго, освен, за да му прибере банката?
Борисов опита да натопи президента Радев, който наложи вето на закона за Лукойл, че забавил назначаването на особения управител. Тъкмо обратното – кабинетът бави, защото явно няма кой приемлив за САЩ да предложи. Борисов даде срок за 1 или двама особени управители до началото на следващата седмица.
Горещите подробности как боко с пеев ограбиха КТБ на първия коментар
13:32 13.11.2025
24 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
Нали се сещате за каква държава говорим?!
Бивш премиер крие бизнесмен на тавана, който е преследван от Пеевски. Няма полиция, прокуратура, нищо! След време същият бивш премиер лобира за сваляне на санкциите от Пеевски, щото е много хубав човек. Иначе това разкритие беше подминато от журналистите в парламента с шеги и закачки. Предполагам, че и правораздавателните органи ще го подминат небрежно.
13:36 13.11.2025
25 Новак
До коментар #20 от "Укривах Цветан Василев като ятак":Ще дойде време и всичко ще си каже.
13:38 13.11.2025
26 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
13:38 13.11.2025
27 същата школа
До коментар #2 от "Винченцо Андолини":Него пък го "детрониха". После стоя с чадърче под дъжда да протестира.
13:39 13.11.2025
28 Факт !
13:39 13.11.2025
29 Точна статия
Коментиран от #45
13:39 13.11.2025
30 Данко Харсъзина
13:40 13.11.2025
31 Възpожденец 🇧🇬
Нагли, арогантни, криминално проявени и изключително npocти парчета.
Хвани единия, yдави другия!
Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
13:42 13.11.2025
32 Петрич
13:42 13.11.2025
33 хихи
13:43 13.11.2025
34 гражданин
13:44 13.11.2025
35 Мнение
13:48 13.11.2025
36 Данко Харсъзина
Коментиран от #43
13:51 13.11.2025
37 Лопата Орешник
Коментиран от #41
13:52 13.11.2025
38 Всичко ще си обадят.
13:52 13.11.2025
39 Има ли тук колега
Сега какво крие на тавана? Снайперисти?
13:53 13.11.2025
40 Ще укриваш
13:53 13.11.2025
41 Защото голямото Д
До коментар #37 от "Лопата Орешник":Не пуска кокала за рафинерията!
13:55 13.11.2025
42 Бургазлията
13:57 13.11.2025
43 Продължавай!
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":Днес сигурно е ден за признания...
13:59 13.11.2025
44 Емигрант
13:59 13.11.2025
45 А аз, вечерта преди
До коментар #29 от "Точна статия":Да затворят банката, с касиерката на следствието, внесах на депозит едни мнооооого долари, веществени доказателства по едно производство!
КТБ беше облужваща банка, но не знам по чие разпореждане стана това!
14:01 13.11.2025
46 Въпроси
14:03 13.11.2025
47 дядото
14:05 13.11.2025
48 Стефанов
14:09 13.11.2025
49 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #54
14:13 13.11.2025
50 АБРЕ АРТИС
14:14 13.11.2025
51 Бойче
Горанов какво караше в колата, с кочто избяга от ГКПП?
Ваща мръсна долна, престъпна душица!
14:16 13.11.2025
52 здравка клинчева
14:16 13.11.2025
53 Борисов
Много често почна да одиш редко!
Бая се размириса!
Коментиран от #58
14:17 13.11.2025
54 димитър зъбите
До коментар #49 от "Гласове от зайчарника в Банкя":крадял ,грънци още на първата го хванаха ,за нищо не ставаше мишока
14:18 13.11.2025
55 Град Симитли
Цецо Мустака е на една ръка разстояние
И на един телефон! :))
14:18 13.11.2025
56 Мнение
14:19 13.11.2025
58 БАРЦЕЛОНСКИЯ Е
До коментар #53 от "Борисов":ИЗПЛЯСКАЛ ТОТАЛНО ДАНО МУ ПОМОГНЕ ДОКТОР ГАЛЪБОВА.
14:24 13.11.2025
59 Тома
14:24 13.11.2025
60 Стефанов
14:27 13.11.2025