Бойко Борисов: Укривах Цветан Василев като ятак

Бойко Борисов: Укривах Цветан Василев като ятак

13 Ноември, 2025 13:00 3 054 60

През гаража влиза, горе се крие по таваните, че Пеевски го гонеше тогава, каза лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Укривах Цветан Василев като ятак - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че бившият банкер Цветан Василев е идвал в къщата му и той го е укривал от Делян Пеевски.

"През гаража влиза, горе се крие по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. Аз го укривах като ятак", каза Бойко Борисов.

Василев и Пеевски бяха партньори през КТБ. През лятото на 2014 г. банката фалира, като малко преди това стана ясно, че отношенията между двамата са се влошили.

Самият Василев тогава твърдеше, че Пеевски го е заплашвал, включително с есемес като този:

"Давам ти последен шанс. Знам къде си. Не ме карай да правя глупости. Ще те намеря".

Около година след фалита на КТБ се появиха информации, че Василев се е срещал с Борисов по времето, когато КТБ фалираше. По думите му инициативата дошла от собственика на КТБ, който месеци настоявал за разговор.

Борисов разказа, че Цветан Василев месеци наред му звънял по телефона и настоявал за среща. Накрая той го поканил в Банкя, но го предупредил, че къщата му е под наблюдение.

"Моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим, моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим." Казах му: Не виждам тема за разговор, защото твоите башибозуци, ордите на Бареков всяка сутрин са пред дома ми. Нямаше телевизия, където да мога да отида, без да я обкръжат с вашите пари.

"Не, моля ти се да се видим." Викам - заповядай. И влезе с колата в гаража", разказа тогава Борисов.

Самият Василев тогава каза, че се е срещал с лидерите на трите основни политически сили и ги е предупредил, че се готви атака срещу КТБ и че последиците ще са катастрофални за държавата. За срещата с Борисов уточни, че се добрал до него по криминален начин.

"Кое е криминално бе, г-н Василев? Аз насила ли ви доведох в моя дом? Що за интереси са това всеки да дойде в Банкя и като дойде в Банкя... все едно вече е цунал папата по...", отговори му тогава публично Борисов.

Той не разказа подробности от разговора, но към онзи момент отрече да е споменаван Делян Пеевски. По думите му банкерът е дошъл, за да се извини за протестите пред дома му и единственото, което са обсъждали, била атаката срещу ГЕРБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Винченцо Андолини

    51 2 Отговор
    Теб Доган от 20 години те убивал, нали?
    А ти ги минаваш с 200 всички!
    Божеееее боже..... лукова глава.

    Коментиран от #27

    13:03 13.11.2025

  • 3 Защо бе

    39 0 Отговор
    защо е толкова честен, и умен

    13:03 13.11.2025

  • 4 Това какво

    48 2 Отговор
    ще рече сега ? Че е Боко е на страната на Цветан Василев , щом го е укривал от голямото "Д" ?

    13:04 13.11.2025

  • 5 тиквата

    48 3 Отговор
    Аз никога не лъжа нищо, че три пъти ме осъдиха за лъжа.

    13:04 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Питам:

    37 2 Отговор
    вЕрвате ли му????????? ЛЪЖЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДЪРТ ..Ц.................НИН, КОЙТО ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НЕ Е ЛЪГАЛ! Лошото е, че все още го търпим!!!!

    13:04 13.11.2025

  • 8 Учуден

    33 1 Отговор
    Това някакъв майтап ли е? Страх от пухкавото Д? 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

    13:05 13.11.2025

  • 9 Иван С

    41 1 Отговор
    Ами прокуратурата да се самосезира за укривателство и съучастие в ОПГ. И при варненския кмет...

    13:06 13.11.2025

  • 10 Направо

    33 1 Отговор
    му никнат ангелски крила на Мутрьо !

    13:07 13.11.2025

  • 11 Мале, резил

    24 1 Отговор
    Веднага ДАНС и прокуратурата да сеьзаемат с този престъпник. За укрватество, ще иа в много кофи да църцори!
    Пеевски е в Москва!

    13:08 13.11.2025

  • 12 Нали

    30 1 Отговор
    Гешев казваше, че Цв. Василев и Д. Пеевски нямат нищо общо. На кой да вярваме?

    13:08 13.11.2025

  • 13 Мутрошумкарско

    21 1 Отговор
    трио !

    13:11 13.11.2025

  • 14 Понеже съм тъпо парче

    26 1 Отговор
    Защо го крил от голямото мазно «д»?
    Какво е искалбда му стори този честен човек, мислещ самобза хората!?

    13:11 13.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    35 3 Отговор
    ТИ СПИРАЧКИ НЯМАШ ЛИ БЕЕЕЕЕ?????
    СПРИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ!
    МАХАЙ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    НАЛИ ВИЖДАШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗЯТ И НЕНАВИЖДАТ ХОРАТА!

    13:13 13.11.2025

  • 16 Пешо

    31 0 Отговор
    Този съвсем изплиска легена! Къде са онези с усмирителната риза!

    13:18 13.11.2025

  • 17 Гост

    21 0 Отговор
    бойко, ти си много зле. Трагичен си

    13:19 13.11.2025

  • 18 Сега пък какво става?

    27 0 Отговор
    Не могат да се разберат за Лукойл ли?
    Къде пак изчезна мазното туловище?
    Да не се е скрил на тавана къщата в Банкя?

    13:20 13.11.2025

  • 19 Нещастна мутра,

    18 1 Отговор
    Затвор ти е малко

    13:23 13.11.2025

  • 20 Укривах Цветан Василев като ятак

    29 0 Отговор
    а кажи сега пък колко чекмеджета пълни укри от нап

    Коментиран от #25

    13:23 13.11.2025

  • 21 Иван Асен

    12 0 Отговор
    Не се ли изчисти мутренско сикаджийското котило, заедно с всички ДС другари овладели държавата, който и да дойде да управлява е обречен на провал. Всичко е прогнило в корупция и няма един осъден политик, съдия или прокурор. Но в ситуацията може да има доза оптимизъм само и единствено, ако всеки един от тези юнаци със спациален законо се преследва от европейската прокуратура и европейската съдебна система. Изцяло всяко дело за корупция да е подсъдно само на тях. Другото НИЩО от нашата действителност, го четем и виждаме ежедневно.

    13:26 13.11.2025

  • 22 ЧУЙТЕ ВИЖТЕ

    13 0 Отговор
    Колко са трупи не им пука що говорят правят. ТОЯ КАЗВА ИСТИНАТА КАК ШИШКО Е ГОНИЛ НЯКОИ СИ (НЕ ЧЕ ТЕ СТАВАТ) ДА ИМ ВЗЕМЕ БИЗНЕСА. ТОЗИ СЪЩО НЕ ИМ ВЗЕМАШЕ БИЗНЕСИТЕ 15 ГОДИНИ А ГИ РЕКЕТИРАШЕ ВЗЕМАШЕ КОМИСИОНИ И ПЪЛНЕШЕ КАСИ СЪС ЕВРА И КЮЛЧЕТА ЗЛАТО. САМИ СЕ ИЗДАВАТ ТОПЯТ СЕ А НИЕ СПИМ И МЪЛЧИМ.

    13:26 13.11.2025

  • 23 Бившия евродепутат Бареков го разкри

    3 0 Отговор
    Кум на Бареков е Бойко Борисов а Цветан Василев чрез КТБ беше спонсор на партията му ББЦ -

    📛🤡Ту-туу! Бойко Борисов обвини Британското посолство в лъжа и заяви: Укривах като ятак Цецо Василев от Пеевски! Продаваме Лукойл за 2,5 милиарда евро💰‼️

    Лукойл Пеевски Борисов Магнитски РуменРадев ЦветанВасилев
    В дълга и напоителна изява, като сутрешен поток на съзнанието след нощни кошмари, пред журналистки в НюзКурника на Парламента Борисов хвърли няколко бомби.

    Продава Лукойл за 2,5 миларда евро. Излъга, че и Германия прави същото. Излъга и, че Пеевски няма нишо общо.
    Излъга, че Британското посолство не казва истината за лобирането му по Магнитски.
    Излъга, че е взел, като ятак, страната на Цветан Василев във войната му с Пеевски. Точно обратното – взе хонорар от Цветан Василев на срещата в Зайчарника в Банкя, както Василев потвърди, Борисов взе страната на Пеевски и заедно бутнаха банката КТБ и върнаха Борисов на власт. Сега, обаче, Борисов започва да вбива клин и да говори с факти – Пеевски е подгонил Цветан Василев. Защо ли да го гони за друго, освен, за да му прибере банката?
    Борисов опита да натопи президента Радев, който наложи вето на закона за Лукойл, че забавил назначаването на особения управител. Тъкмо обратното – кабинетът бави, защото явно няма кой приемлив за САЩ да предложи. Борисов даде срок за 1 или двама особени управители до началото на следващата седмица.

    Горещите подробности как боко с пеев ограбиха КТБ на първия коментар

    13:32 13.11.2025

  • 24 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    7 0 Отговор
    Борисов в типичния си селско-фейлетонен стил разказа, че е криел Цветан Василев от Пеевски на тавана в къщата си: "Аз съм го виждал - идвал ми е в къщата, през гаража влиза, горе се кри по таваните, че Пеевски го гонеше. Аз го укривах като ятак".
    Нали се сещате за каква държава говорим?!
    Бивш премиер крие бизнесмен на тавана, който е преследван от Пеевски. Няма полиция, прокуратура, нищо! След време същият бивш премиер лобира за сваляне на санкциите от Пеевски, щото е много хубав човек. Иначе това разкритие беше подминато от журналистите в парламента с шеги и закачки. Предполагам, че и правораздавателните органи ще го подминат небрежно.

    13:36 13.11.2025

  • 25 Новак

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Укривах Цветан Василев като ятак":

    Ще дойде време и всичко ще си каже.

    13:38 13.11.2025

  • 26 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 0 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    13:38 13.11.2025

  • 27 същата школа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винченцо Андолини":

    Него пък го "детрониха". После стоя с чадърче под дъжда да протестира.

    13:39 13.11.2025

  • 28 Факт !

    8 0 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    13:39 13.11.2025

  • 29 Точна статия

    6 0 Отговор
    Ето ги на снимката 1 месец преди фалита на КТБ !!! Вляво Николай Бареков - назначен от Цветан Василев за изпълнителен директор на ФК ,,Ботев" ПД,който клуб Василев беше купил. В средата Делян Славчев Пеевски и вдясно банкера Цветан Василев. След месец Пеевски поиска да му бъдат опростени 1 млрд и 800 млн.кредити от КТБ и като не получи това бутна банката и пак не ги върна. 4,9 млрд.изгоря държавата с фалита наричан "обира на века"

    Коментиран от #45

    13:39 13.11.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик от световна класа.

    13:40 13.11.2025

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Шиши и Боко са едни от най големите ypoди, създадени от БКП-ДС, под ръководството на Кремъл.
    Нагли, арогантни, криминално проявени и изключително npocти парчета.
    Хвани единия, yдави другия!
    Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    13:42 13.11.2025

  • 32 Петрич

    8 0 Отговор
    Къде е прокуратурата сега да се самосезира?

    13:42 13.11.2025

  • 33 хихи

    5 0 Отговор
    Деца гледайте и слушайте!! Този е израз, лице на вредата от надебеляването.....

    13:43 13.11.2025

  • 34 гражданин

    2 1 Отговор
    после, ти на шефа на тези орди, самия Бареков, сам дойде да му дадеш интервю, всичките сте едни артисти и илюзионисти, майстори на приказките, но един ден народа ще се събуди, и ще се отърве от вас, докато гледахме вашето малоумно шоу, държавата не спря да пропада, пропада и в момента, докато вие още се мотаете по обществената сцена, нищо полезно и важно не сте свършили, за последните 15 години

    13:44 13.11.2025

  • 35 Мнение

    5 0 Отговор
    Теб така те укрива кметът на Шабла , Бойко.

    13:48 13.11.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Велик Велик Държавник е Борисов! Лидера на столетието. Няма да остави милиардите на барека или цецо мустака. С Дидо си ги поделиха! Поклон

    Коментиран от #43

    13:51 13.11.2025

  • 37 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    И защо ни го разказва това господин Борисов?

    Коментиран от #41

    13:52 13.11.2025

  • 38 Всичко ще си обадят.

    4 0 Отговор
    ХОРАТА искат хляб и зрелища.

    13:52 13.11.2025

  • 39 Има ли тук колега

    6 0 Отговор
    Който е със специалност психиатрия, да му сложи диагноза на тоя социопат?
    Сега какво крие на тавана? Снайперисти?

    13:53 13.11.2025

  • 40 Ще укриваш

    2 0 Отговор
    къде ще ходиш нали сте айдуци

    13:53 13.11.2025

  • 41 Защото голямото Д

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лопата Орешник":

    Не пуска кокала за рафинерията!

    13:55 13.11.2025

  • 42 Бургазлията

    3 1 Отговор
    Много се притеснявам, че Борисов е започнал да говори за фалита на КТБ. Все пак Борисов е руски агент и ще направи всичко възможно да саботира евро присъединяването. Ако бяха ПП да го изискват през февруари, щяхте да слушате руската подлага теменужка как дефицитът е над 4 процента. Руският агент Борисов е продал душата си, не го забравяйте

    13:57 13.11.2025

  • 43 Продължавай!

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Днес сигурно е ден за признания...

    13:59 13.11.2025

  • 44 Емигрант

    1 0 Отговор
    Да си ятак на пресръпник само по себе това е престъпление и Тиквата трябва да бъде осъден поне за това след като никой не искаюда го разследва и осъди за МИЛИАРДИТЕ които открадна с цялата орда от престъпници в ОПГ-ГЕРБ ! Знаел е за предстоящия фалит и МЪЛЧАЛ, явно защото от КТБ е заграбил половин милиард или малко по-малко ? Тази мутра-тъъпак ако го арестуват и почтени следователи го разследват всичко ще си каже колко има пари в чекмеджетата ! Това самопризнание е явно доказателство за престъпна дейност на Борисов, Пеевски и Василев какво чака прокуратурата ? Абе българи останали в България какво още трябва да ви докаже тази Тиква за престъпната дейност на това обединено четиристранно престъпно сдружение - ДПС-НН + ГЕРБ + ИТН + БСП за да ви извади на площада и да си решите бъдещето, нагло излезе Тиквата и призна за престъпления в особенно големи размери за които в цивилизованите държави присъдата е ДОЖИВОТНА ?

    13:59 13.11.2025

  • 45 А аз, вечерта преди

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Точна статия":

    Да затворят банката, с касиерката на следствието, внесах на депозит едни мнооооого долари, веществени доказателства по едно производство!
    КТБ беше облужваща банка, но не знам по чие разпореждане стана това!

    14:01 13.11.2025

  • 46 Въпроси

    2 0 Отговор
    А кои служители укриха (или направо ликвидираха) доклада на партньорите ни за практиките на трафикант на Бойко? Там където германското БНД пише за разпит на Меркел заради фалшиви медицински консумативи, препоръчани лично от Борисов и за билет от 500 евро, с номер на баварски клон на ландесбанка, сниман в чекмеджето. Или за показанията на Ердоган пред турската прокуратура, че Борисов компрометира трафика с обаждания на граничен пункт? А за доклада на испанската прокуратура? А за доклада на гръцката прокуратура?

    14:03 13.11.2025

  • 47 дядото

    1 0 Отговор
    в думите лъха едва ли не гордост,а става дума за срамното поведение на "политическите мъже" на българия през 21 век.и подобни хора щели де ни решават съдбините.пфу.

    14:05 13.11.2025

  • 48 Стефанов

    4 0 Отговор
    Бандит бандита укрива. Толковм е тъп че си го признава. Севдалина защо не го съветва ?

    14:09 13.11.2025

  • 49 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Ся остава и Бацо да разкаже, как честно е краднал коли в Чехия😅

    Коментиран от #54

    14:13 13.11.2025

  • 50 АБРЕ АРТИС

    1 0 Отговор
    БАНКЕНСКИ ГРОБ СРИНАХТЕ БЪЛГАРИЯ И НАЙ ВАЖНОТО ОПРОСТАЧИ НАЦИЯТА .ТВОЙТИ ЛЪКАРДИЙ ГИ РАЗКАЗВАЙ НА БАБИТЕ ДЕТО СИ СЕ ОБГРАДИЛ НАГЪЛ ...ОП.

    14:14 13.11.2025

  • 51 Бойче

    0 0 Отговор
    Срещу колко си го укривал?
    Горанов какво караше в колата, с кочто избяга от ГКПП?
    Ваща мръсна долна, престъпна душица!

    14:16 13.11.2025

  • 52 здравка клинчева

    0 0 Отговор
    този мурук определено главата не го слуша - барон мюнхаузен ,бг вариант ,палячо със заешко сърце

    14:16 13.11.2025

  • 53 Борисов

    1 0 Отговор
    Как си?
    Много често почна да одиш редко!
    Бая се размириса!

    Коментиран от #58

    14:17 13.11.2025

  • 54 димитър зъбите

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    крадял ,грънци още на първата го хванаха ,за нищо не ставаше мишока

    14:18 13.11.2025

  • 55 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Обаче,
    Цецо Мустака е на една ръка разстояние
    И на един телефон! :))

    14:18 13.11.2025

  • 56 Мнение

    0 0 Отговор
    Е със сигурност НЕ си "укривал" Георги Господинов или Камен Донев, еднокнижнико

    14:19 13.11.2025

  • 57 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 58 БАРЦЕЛОНСКИЯ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Борисов":

    ИЗПЛЯСКАЛ ТОТАЛНО ДАНО МУ ПОМОГНЕ ДОКТОР ГАЛЪБОВА.

    14:24 13.11.2025

  • 59 Тома

    1 0 Отговор
    А няма ли прокуратурата да се сезира че един престъпник укривал друг престъпник крали народа като за последно

    14:24 13.11.2025

  • 60 Стефанов

    0 0 Отговор
    Ами Бойко приключи с това. Жалко на тези които го подкрепяха.

    14:27 13.11.2025

