Бойко Борисов: Укривах Цветан Василев като ятак

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че бившият банкер Цветан Василев е идвал в къщата му и той го е укривал от Делян Пеевски.

"През гаража влиза, горе се крие по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. Аз го укривах като ятак", каза Бойко Борисов.

Василев и Пеевски бяха партньори през КТБ. През лятото на 2014 г. банката фалира, като малко преди това стана ясно, че отношенията между двамата са се влошили.

Самият Василев тогава твърдеше, че Пеевски го е заплашвал, включително с есемес като този:

"Давам ти последен шанс. Знам къде си. Не ме карай да правя глупости. Ще те намеря".

Около година след фалита на КТБ се появиха информации, че Василев се е срещал с Борисов по времето, когато КТБ фалираше. По думите му инициативата дошла от собственика на КТБ, който месеци настоявал за разговор.

Борисов разказа, че Цветан Василев месеци наред му звънял по телефона и настоявал за среща. Накрая той го поканил в Банкя, но го предупредил, че къщата му е под наблюдение.

"Моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим, моля ти се, моля ти се, моля ти се да се видим." Казах му: Не виждам тема за разговор, защото твоите башибозуци, ордите на Бареков всяка сутрин са пред дома ми. Нямаше телевизия, където да мога да отида, без да я обкръжат с вашите пари.

"Не, моля ти се да се видим." Викам - заповядай. И влезе с колата в гаража", разказа тогава Борисов.

Самият Василев тогава каза, че се е срещал с лидерите на трите основни политически сили и ги е предупредил, че се готви атака срещу КТБ и че последиците ще са катастрофални за държавата. За срещата с Борисов уточни, че се добрал до него по криминален начин.

"Кое е криминално бе, г-н Василев? Аз насила ли ви доведох в моя дом? Що за интереси са това всеки да дойде в Банкя и като дойде в Банкя... все едно вече е цунал папата по...", отговори му тогава публично Борисов.

Той не разказа подробности от разговора, но към онзи момент отрече да е споменаван Делян Пеевски. По думите му банкерът е дошъл, за да се извини за протестите пред дома му и единственото, което са обсъждали, била атаката срещу ГЕРБ.