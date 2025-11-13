Шофьор премина на червено на жп прелез в Шуменско, удари го влак

Шофьор на лек автомобил премина на червен сигнал на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се удари в пътнически влак и напусна местопроизшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Около 11:30 часа в сряда е получен сигнал от спешен телефон 112 за произшествие между пътнически влак и лек автомобил. Няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция не са големи. Около 30 минути по-късно влакът продължил движение.
Установен е водачът на лекия автомобил. Той е 73-годишен мъж от село Висока поляна. Съставен му е акт за установено административно нарушение. Служители на сектор „Пътна полиция“ са отнели и шофьорската му книжка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн Али
Коментиран от #7
14:45 13.11.2025
2 Аз съм от този край - Шумен.
Коментиран от #9
14:45 13.11.2025
3 БАРС
14:55 13.11.2025
4 1488
14:55 13.11.2025
5 1488
на влака
14:55 13.11.2025
6 Марооо
Коментиран от #13
14:57 13.11.2025
7 Маймун Али
До коментар #1 от "Мюмюн Али":Не е верно. Беше жълто.
14:58 13.11.2025
8 Механик
14:58 13.11.2025
9 Тц, тц, тц!
До коментар #2 от "Аз съм от този край - Шумен.":На влак не спират, а на пешеходна пътека?🤥
15:04 13.11.2025
10 Ами
15:33 13.11.2025
11 Пробвали ли са
15:35 13.11.2025
12 Ехаааа
15:42 13.11.2025
13 Стенли
До коментар #6 от "Марооо":Има семафор и той мига с червена светлина при спуснати бариери ако няма бариери пак мига червено
15:50 13.11.2025
14 ФЕЙК
15:53 13.11.2025