Шофьор премина на червено на жп прелез в Шуменско, удари го влак

13 Ноември, 2025 14:41 747 14

Отнета му е книжката и му е съставен акт за административно нарушение

Шофьор премина на червено на жп прелез в Шуменско, удари го влак - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на лек автомобил премина на червен сигнал на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се удари в пътнически влак и напусна местопроизшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 11:30 часа в сряда е получен сигнал от спешен телефон 112 за произшествие между пътнически влак и лек автомобил. Няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция не са големи. Около 30 минути по-късно влакът продължил движение.

Установен е водачът на лекия автомобил. Той е 73-годишен мъж от село Висока поляна. Съставен му е акт за установено административно нарушение. Служители на сектор „Пътна полиция“ са отнели и шофьорската му книжка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн Али

    13 0 Отговор
    Той брачеда се така прави

    Коментиран от #7

    14:45 13.11.2025

  • 2 Аз съм от този край - Шумен.

    11 0 Отговор
    Трябва да ви кажа, че като се прибирам с кола от друг район, по поведението на м@лоумните и диви лудогорчани виждам, че вече съм си в региона...

    Коментиран от #9

    14:45 13.11.2025

  • 3 БАРС

    9 0 Отговор
    ЗНАЧИ ШОФЬОРЪТ Е БЛЪСНАЛ ВЛАКА СЛЕД КАТО Е ОЦЕЛЯЛ.

    14:55 13.11.2025

  • 4 1488

    7 1 Отговор
    шумен нема един българин

    14:55 13.11.2025

  • 5 1488

    6 0 Отговор
    пантерата сигурно е била зад волана

    на влака

    14:55 13.11.2025

  • 6 Марооо

    5 1 Отговор
    На жп прелез няма светофар, та да минеш на червено. Сваляй слънчевите очила и бегай да вееш на миленчо

    Коментиран от #13

    14:57 13.11.2025

  • 7 Маймун Али

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мюмюн Али":

    Не е верно. Беше жълто.

    14:58 13.11.2025

  • 8 Механик

    3 0 Отговор
    Щях да се изненадам ако го бе ударил комбайн.

    14:58 13.11.2025

  • 9 Тц, тц, тц!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм от този край - Шумен.":

    На влак не спират, а на пешеходна пътека?🤥

    15:04 13.11.2025

  • 10 Ами

    2 0 Отговор
    На прелеза влак го ударил ,няма да го удари самолет я

    15:33 13.11.2025

  • 11 Пробвали ли са

    1 0 Отговор
    Машиниста за наркотици,чи изгоре човека

    15:35 13.11.2025

  • 12 Ехаааа

    1 0 Отговор
    Акт и отнемане на книжката ли само?.... Влакът се забавил 30 минути,а това означава че всички пътници и отделно стресът който са преживели и отделно стресът за машиниста......Ами поне 2 милиона евро глоба,за да може следващия решил да мине на червено поне да си помисли за цифрата. Защото и да си сложи край на живота, поколения след него още ще плащат за провинението му. Същото и с алкохолиците зад волана, същото и с наркоманите зад волана....и няма и една седмица и всички ще са станали послушни , даже и тези които се правят на богове пред бедните българи

    15:42 13.11.2025

  • 13 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Марооо":

    Има семафор и той мига с червена светлина при спуснати бариери ако няма бариери пак мига червено

    15:50 13.11.2025

  • 14 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    72 ГОДИШНИЯ КОМАЧ СЕ ОПИТАЛ ДА ПРЕБОРИ ЖЕЛЕЗНИЯ КОН, НО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НЕ УСПЯЛ.

    15:53 13.11.2025

