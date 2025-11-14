Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в програмата на депутатите

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в дневния ред на депутатите за днес, според гласуваната програма за работа на Народното събрание.

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

Миналия петък – 7 ноември, блиц контролът не се проведе и поради служебни ангажименти на представителите на изпълнителната власт беше отложен за днес – 14 ноември. Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи тогава, че са постъпили писма от премиера Росен Желязков, от вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, че поради неотложни ангажименти нямат да имат възможност да участват в заседанието. Поради това, в изпълнение на парламентарния правилник, министър-председателят и всички заместник министър-председатели ще отговарят на актуални устни въпроси в пленарното заседание на 14 ноември 2025 г. като точка първа.

В редовния петъчен парламентарен контрол ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Силви Кирилов, Петър Дилов, Жечо Станков, Иван Пешев, Георг Георгиев, Георги Тахов и Иван Иванов.