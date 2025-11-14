Новини
България »
Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в програмата на депутатите

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в програмата на депутатите

14 Ноември, 2025 07:13 452 3

  • депутати-
  • блиц контрол

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в програмата на депутатите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в дневния ред на депутатите за днес, според гласуваната програма за работа на Народното събрание.

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

Миналия петък – 7 ноември, блиц контролът не се проведе и поради служебни ангажименти на представителите на изпълнителната власт беше отложен за днес – 14 ноември. Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи тогава, че са постъпили писма от премиера Росен Желязков, от вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, че поради неотложни ангажименти нямат да имат възможност да участват в заседанието. Поради това, в изпълнение на парламентарния правилник, министър-председателят и всички заместник министър-председатели ще отговарят на актуални устни въпроси в пленарното заседание на 14 ноември 2025 г. като точка първа.

В редовния петъчен парламентарен контрол ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Силви Кирилов, Петър Дилов, Жечо Станков, Иван Пешев, Георг Георгиев, Георги Тахов и Иван Иванов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    1 0 Отговор
    Когато един мъж мълчи, значи е мислител. Когато една жена мълчи, значи мислителят е загазил.

    07:22 14.11.2025

  • 2 раз

    1 0 Отговор
    Блиц петрол и редовен парламентарен питекантрол са в дневния швед на депутатите за днес,

    07:24 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове