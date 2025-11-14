Новини
България »
Габриел Вълков: „Лукойл“ трябва да стане държавна

14 Ноември, 2025

  • габриел вълков-
  • лукойл-
  • бюджет

Това е един от най-левите бюджети, приемани през последните години. В момента едрият бизнес и корпорациите ще плащат по-голя данък, отколкото са плащали до момента

Габриел Вълков, депутат от БСП-ОЛ

Това е един от най-левите бюджети, приемани през последните години. В момента едрият бизнес и корпорациите ще плащат по-голям данък, отколкото са плащали до момента. Ще се генерират повече пари, които да се използват за различни неща, например майчинските, за които се борихме. Това заяви пред БНТ Габриел Вълков, депутат от БСП-ОЛ.

„Нещо, което никой не говори – държавните служители нямат клас прослужено време. Съгласен съм, че държавната администрация трябва да бъде съкращавана постепенно – с по 5% всяка година, всичко вече става електронно“, на мнение е той.

Той не вярва, че бюджетът ще бъде прекроен: „Има едно концептуално нещо, на което държим – прогресивният данък. Това е лявата кауза, която да изравни границата между бедните и богатите, за да няма у нас бедни, които няма какво да ядат, и богати, които си купуват частни самолети.”

Вълков вярва, че минималната работна заплата трябва да остане в настоящата формула. Тази година се вдига с 15%. По думите му формулата за МРЗ е работеща.

„Казусът с „Лукойл” е много сериозен. Трябва да се спрат санкциите на САЩ чрез този особен управител, да се преместят сметките в държавна банка, за да не остане „Лукойл” под руско влияние. Цяла Европа е в сложната ситуация. Нашите действия са да изберем управител на „Лукойл”. Българин трябва да бъде. Според нас тази рафинерия трябва да стане държавна, да я купи българската държава“, смята депутатът.

Според него Румен Радев не е лош като президент, но има разминавания с правителството и е „очевидно“, че си подготвя политически проект и е в кампания на гърба на правителството.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 1 Отговор
    🎃 особен управител
    🐷 едноличен собственик

    09:12 14.11.2025

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Трябва , ама...... Баце вече го е продал !!! Пак не схванахте защо толкова нагло вика и се бие в гърдите !!! Вече има сделка с няой евреин от САЩ , само ще се фукляви че е като Орбан , и дори по влиятелен !!!

    09:18 14.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    А кой ще я плати?И кой ще работи в нея?

    09:20 14.11.2025

  • 5 Фори

    2 0 Отговор
    Абе викайте Валентин Златев.Има опит и руснаците го харесват.

    09:23 14.11.2025

  • 6 Гориил

    4 1 Отговор
    Това е най-доброто нещо, което би могло и ще спаси България. Но за да се случи това, американските санкции трябва да бъдат отложени. Какво чака българският елит? Трябва да предприеме активни действия и да повлияе на Вашингтон. За целта правителството трябва незабавно да изпрати делегация при Тръмп и да започне преговори.Пасивността и безразличието са равносилни на смърт.

    09:24 14.11.2025

  • 7 Селянин

    5 1 Отговор
    Защо? За да се източва на входа и изхода, като Топлофикация и БДЖ?
    Аз помня какво зверско крадене беше от рафинерията като беше държавна. Пълначите бяха милионери по онова време. Доставчиците на елементарни материали също. Всико се доставяше на 4на цена. Един познат доставяше елементарни маркучи. Четири апартамента си купи за една година, понеже доставаше на 10торна надценка. Рафинерията беше разграден двор. Ако на някой му трябва желязо да си строи нещо, влиза, товари колко му трябва и си излиза. Руснаците вкараха нещата в ред и се спря краденето. Само плащаха на лойко през охраната и пожарната за да не плащат данъци и да минават екологичните проверки, при положение, че всяка вечер изпускат в атмосферата отровите и облака се вижда с просто око като има пълнолуние.

    Коментиран от #9

    09:24 14.11.2025

  • 8 жоикадц

    3 0 Отговор
    А бе БСП срамотия, нямаш 1 ден да си работил нещо и си в парламента да гласуваш закони??? Некадърник, имаш ли идея колко глупав лъжлив БСП боклук си??? Само имаш ли някаква представа??? Ще бориш ли кражбите на крадците от ГЕРБ, както лъгахте преди изборите, или ще се гушкате и делите? Калпаазанин с калпаазанин, Слава на Господ Иисус Христос, всеки ви вижда лъжите. С 322 евро пенсия, можеш ли да обясниш на избирателите си как да живеят??? Да им помогнеш да си разпределят парите и да не умрат от глад. Срамотия, трябва да те ритат за берекет българите, заедно с крадци ГЕРБ.

    09:31 14.11.2025

  • 9 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Селянин":

    България има бензин за 35 дни. Какво чакате?О, да, българският компрадорски елит се страхува да се размърда в навечерието на прехода към еврото.

    09:31 14.11.2025

  • 10 то мина месец с експерти

    0 0 Отговор
    зависими , работещи в лукойл . измислиха план . решено е . сега месец ще има нови да спорат как са се минали . каква глупост е сторена . един вид германския вариант не е бил най изгоден и щедър . ще видим . който е петроладжия знае добре че финансирането на войната е много лошо нещо . а замесените у нас дори не се извиниха . което е доста неморално .

    09:40 14.11.2025

  • 11 Минчу

    2 0 Отговор
    Бухали, бухали, освен да я нарежете и да я предадете на скрап нищо не можем да изгенерираме. Като стана с всичко наоколо. Нямате глава, нямате мозъци, нямате специалисти, нямате мениджери, нямате поддръжка, нямате инженери, нямате дори мисъл какво и как е необходимо вътре да съществува и функционира. В най-добрия случай ще я продадете и ще чакате да ви плащат наем и данък. Умре Марко. Магарето. И умре не от хубаво от социализма до сега. В Животът ми и има да периода - преди 1989 и след 1989. Този след 1989 в много отнощения не е по-добър.

    09:42 14.11.2025

