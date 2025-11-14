Габриел Вълков: „Лукойл“ трябва да стане държавна

Това е един от най-левите бюджети, приемани през последните години. В момента едрият бизнес и корпорациите ще плащат по-голям данък, отколкото са плащали до момента. Ще се генерират повече пари, които да се използват за различни неща, например майчинските, за които се борихме. Това заяви пред БНТ Габриел Вълков, депутат от БСП-ОЛ.

„Нещо, което никой не говори – държавните служители нямат клас прослужено време. Съгласен съм, че държавната администрация трябва да бъде съкращавана постепенно – с по 5% всяка година, всичко вече става електронно“, на мнение е той.

Той не вярва, че бюджетът ще бъде прекроен: „Има едно концептуално нещо, на което държим – прогресивният данък. Това е лявата кауза, която да изравни границата между бедните и богатите, за да няма у нас бедни, които няма какво да ядат, и богати, които си купуват частни самолети.”

Вълков вярва, че минималната работна заплата трябва да остане в настоящата формула. Тази година се вдига с 15%. По думите му формулата за МРЗ е работеща.

„Казусът с „Лукойл” е много сериозен. Трябва да се спрат санкциите на САЩ чрез този особен управител, да се преместят сметките в държавна банка, за да не остане „Лукойл” под руско влияние. Цяла Европа е в сложната ситуация. Нашите действия са да изберем управител на „Лукойл”. Българин трябва да бъде. Според нас тази рафинерия трябва да стане държавна, да я купи българската държава“, смята депутатът.

Според него Румен Радев не е лош като президент, но има разминавания с правителството и е „очевидно“, че си подготвя политически проект и е в кампания на гърба на правителството.