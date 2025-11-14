Новини
България »
Богдан Богданов: В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д"

Богдан Богданов: В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д"

14 Ноември, 2025 10:26 612 9

  • богдан богданов-
  • бюджет

Основният проблем на този бюджет са големите разходи. И тази година не се знае как се харчат парите

Богдан Богданов: В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният проблем на този бюджет са големите разходи. И тази година не се знае как се харчат парите в централния бюджет. Това заяви пред БТВ Богдан Богданов, ПП-ДБ.

Ако административните разходи се вдигнат само с 5%, то ще има близо 800 млн. лв. повече, каза той.

"Харчат се огромни средства непрозрачно - не знаем строи ли се, бизнеса ли ще се подпомага."

В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д", коментира Богданов.

Ние говорим с бизнеса, сядаме на една маса, за да търсим общи решения - проблемът е защо управляващите не го правят, разкри депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 4 Отговор
    Този кретен от ПП и ДБ защо не каже , че Урсулианците искат да ни задължат да плащаме огромен заем за Украйна ...???!!! А.....???

    Коментиран от #5, #7, #8

    10:29 14.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 3 Отговор
    България е на ПЪРВО МЯСТО в ЕсеС
    по брой на политици и полицаи
    на 100 000 жители ❗❗❗

    10:34 14.11.2025

  • 3 Сзо

    5 6 Отговор
    Всички политици и анализатори се надпреварват да измислят пи красноречиво сравнение за диктаторството на Пеефски. А е просто като гъбено семе- Пеефски КРАДЕ ДЪРЖАВАТА, к трябва да се спре!

    10:35 14.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    240 НИЩОПРАВЦИ СА МАЛКО.
    ЗА ДА СЕ ОПРАВИ ПОЛОЖЕНИЕТО В ДЪРЖАВАТА, ТРЯБВА ДА СЕ НАЗНАЧАТ ПОНЕ ОЩЕ ТОЛКОВА,ДА СЕ УВЕЛИЧИ АДМИНИСТРАЦИЯТА, МИЛИЦИЯТА И НАЙ- ВАЖНОТО, ДА СЕ РАЗДАВАТ ПЕТЦИФРЕНИ БОНУСИ ВСЕКИ МЕСЕЦ.
    А НА СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И БОЙО ТЪПОТО
    ВСЕКИ ДЕН ДА ИМ СЕ ТЪПЧАТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА С КЕШ.

    11:00 14.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Скоро

    2 3 Отговор
    Ще ядете дървото всички "политици"!

    11:05 14.11.2025

  • 7 Пич бил

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич -означава вреден израстък който трябва да се изреже.

    11:15 14.11.2025

  • 8 Стефанов

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Този е един от малкото качествени кадри на ПП ДБ.

    11:22 14.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове