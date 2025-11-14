Богдан Богданов: В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д"

Основният проблем на този бюджет са големите разходи. И тази година не се знае как се харчат парите в централния бюджет. Това заяви пред БТВ Богдан Богданов, ПП-ДБ.
Ако административните разходи се вдигнат само с 5%, то ще има близо 800 млн. лв. повече, каза той.
"Харчат се огромни средства непрозрачно - не знаем строи ли се, бизнеса ли ще се подпомага."
В момента сме на една предпремиера на наградите на държавата с главно "Д", коментира Богданов.
Ние говорим с бизнеса, сядаме на една маса, за да търсим общи решения - проблемът е защо управляващите не го правят, разкри депутатът.
1 Пич
Коментиран от #5, #7, #8
10:29 14.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
по брой на политици и полицаи
на 100 000 жители ❗❗❗
10:34 14.11.2025
3 Сзо
10:35 14.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗА ДА СЕ ОПРАВИ ПОЛОЖЕНИЕТО В ДЪРЖАВАТА, ТРЯБВА ДА СЕ НАЗНАЧАТ ПОНЕ ОЩЕ ТОЛКОВА,ДА СЕ УВЕЛИЧИ АДМИНИСТРАЦИЯТА, МИЛИЦИЯТА И НАЙ- ВАЖНОТО, ДА СЕ РАЗДАВАТ ПЕТЦИФРЕНИ БОНУСИ ВСЕКИ МЕСЕЦ.
А НА СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И БОЙО ТЪПОТО
ВСЕКИ ДЕН ДА ИМ СЕ ТЪПЧАТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА С КЕШ.
11:00 14.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Скоро
11:05 14.11.2025
7 Пич бил
До коментар #1 от "Пич":Пич -означава вреден израстък който трябва да се изреже.
11:15 14.11.2025
8 Стефанов
До коментар #1 от "Пич":Този е един от малкото качествени кадри на ПП ДБ.
11:22 14.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.