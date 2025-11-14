Новини
Иван Сотиров: Защо гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София
  Тема: Войната на пътя

Иван Сотиров: Защо гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София

14 Ноември, 2025 11:17 640 5

“Зелената зона” трябва да обхваща много по-голяма територия

Снимка: БГНЕС
Иван Сотиров Иван Сотиров политик

Гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София по две основни причини:

Първо - защото увеличението на приходите ще бъде използвано предимно за захранване на партийните обръчи от фирми, вместо тези средства изцяло да бъдат инвестирани за благоустрояване - ремонт на тротоарите и пътните платна и изграждане нови такива в засегнатите зони;

Второ - “Зелената зона” трябва да обхваща много по-голяма територия, защото с взетото решение проблемът с паркирането ще бъде изтласкан в кварталите, които са на границата на зоните за платено паркиране.

Това коментира във "Фейсбук" Иван Сотиров.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Нормално в еврозоната от 2 лв на час става 2 евро.Това го казвам отдавна.

    11:23 14.11.2025

  • 2 очевидец

    3 0 Отговор
    Кабинетът „Желязков“ предложи нов рекорден дълг - над 20 млрд. лв. за 2026 г.

    Пак казвам, че който и да дойде на мястото на тези крадци, ще е по-добре за България.

    Коментиран от #5

    11:25 14.11.2025

  • 3 Порно

    10 0 Отговор
    Чета, гласувал против, зарадвах се. Чета защо - щото зоната трябвало да е по голяма, и му теглих една.

    11:25 14.11.2025

  • 4 Всички сте

    6 0 Отговор
    Едни и същи крадци! Нагли, много нагли!

    11:26 14.11.2025

  • 5 име

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    Дано по-скоро ни фалират, че поне дапне плащаме дълговете на другите в еврозоната.

    11:46 14.11.2025

