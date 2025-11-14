Иван Сотиров: Защо гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София

Гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София по две основни причини:
Първо - защото увеличението на приходите ще бъде използвано предимно за захранване на партийните обръчи от фирми, вместо тези средства изцяло да бъдат инвестирани за благоустрояване - ремонт на тротоарите и пътните платна и изграждане нови такива в засегнатите зони;
Второ - “Зелената зона” трябва да обхваща много по-голяма територия, защото с взетото решение проблемът с паркирането ще бъде изтласкан в кварталите, които са на границата на зоните за платено паркиране.
Това коментира във "Фейсбук" Иван Сотиров.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:23 14.11.2025
2 очевидец
Пак казвам, че който и да дойде на мястото на тези крадци, ще е по-добре за България.
Коментиран от #5
11:25 14.11.2025
3 Порно
11:25 14.11.2025
4 Всички сте
11:26 14.11.2025
5 име
До коментар #2 от "очевидец":Дано по-скоро ни фалират, че поне дапне плащаме дълговете на другите в еврозоната.
11:46 14.11.2025