Иван Сотиров: Защо гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София

Гласувах против така наречената “реформа” на паркирането в София по две основни причини:

Първо - защото увеличението на приходите ще бъде използвано предимно за захранване на партийните обръчи от фирми, вместо тези средства изцяло да бъдат инвестирани за благоустрояване - ремонт на тротоарите и пътните платна и изграждане нови такива в засегнатите зони;

Второ - “Зелената зона” трябва да обхваща много по-голяма територия, защото с взетото решение проблемът с паркирането ще бъде изтласкан в кварталите, които са на границата на зоните за платено паркиране.

Това коментира във "Фейсбук" Иван Сотиров.