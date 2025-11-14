Новини
България »
Гуцанов: Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин

Гуцанов: Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин

14 Ноември, 2025 12:47 519 21

  • борислав гуцанов-
  • бюджет

В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните

Гуцанов: Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин, заяви пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов, предава БТА.

Той изрази очакване, че предложеният проектобюджет ще бъде внимателно разгледан от депутатите. „И ако има някакви виждания – да бъдат обсъдени в пленарна зала“, добави министърът.

Попитан за това, че проектобюджетът беше приет от правителството и внесен в Народното събрание, без да е обсъден на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Гуцанов коментира, че не може да каже, че диалогът с работодателите е прекъснат.

В дадения случай, когато става въпрос за бюджета, всеки има своите виждания. В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните, коментира министърът. Държавата не може да стои без бюджет и затова бюджетът се прие от Министерски съвет и оттук нататък е в Народното събрание, посочи той.

Ние имаме над 20 срещи между синдикалните и работодателски организации през последната година и половина, имаме активен диалог и постоянни срещи, увери министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отвратен

    11 0 Отговор
    Партията която уби държавата и народа сега се сетила да се побара !!

    Коментиран от #5

    12:52 14.11.2025

  • 2 Авеее

    8 1 Отговор
    Бюджетът ще бъде приет,защото си е взел изпита след 3 явявания. Оценката му е среден 3,05.

    12:52 14.11.2025

  • 3 Програмиста

    7 1 Отговор
    Тоя не го ли бяха съдили преди 20на години? И за хората от град варна - светофара над паркмарт , за кой беше сложен там?(Гоцката живее в района :) )

    12:55 14.11.2025

  • 4 Предатели!

    12 0 Отговор
    Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“

    12:56 14.11.2025

  • 5 БСП продаде работниците

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "отвратен":

    БСП е партия на Мазните и Охранени парчета. Тиквата Борисов и Гругрух Пеевски.

    12:56 14.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Росен Желязков каза че бюджетът е лош.Без коментар!?

    12:57 14.11.2025

  • 7 Скрий се бре нещастник

    11 1 Отговор
    Дори в Индия от една година е факт !
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До декември 2023 прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? А БСП-ОЛ леви ли са?

    12:59 14.11.2025

  • 8 🪙🪙🪙

    6 0 Отговор
    Бесипарите вземат от бедните да дават на богатите милиционери.

    12:59 14.11.2025

  • 9 Стършел

    4 0 Отговор
    ,, Варненска подлог" или подлога по Варненски?

    13:01 14.11.2025

  • 10 Парите за НАТЮ и Украйна

    4 0 Отговор
    Спряха ли ги? А за касичката ББР?

    13:01 14.11.2025

  • 11 Тикате народа към пълна мизерия

    4 0 Отговор
    Та да си пълните гушите.

    13:04 14.11.2025

  • 12 Н инова

    2 0 Отговор
    Гуцанката и Зафирката нЕ СА НИКАКВИ СОЦИАЛИСТИ! Закриват си главата , а краката им отвън! бсп Е ЗАНУЛЕНА!

    13:07 14.11.2025

  • 13 На всяка частна фирма в България

    3 0 Отговор
    Особен управител да се назначи! Даже по двама и трима ! Кауфланд, Лидъл, Била.... банки... и на винарните естествено. Който много вряка директно в Беляне! Венсеремус другарю Гуцанов....

    13:09 14.11.2025

  • 14 А има ли

    3 0 Отговор
    нормалност, предсказуемост, развитие, и диалог ? Или както с референдума беше ? А? Подли псевдо леви олигофрени ...

    13:12 14.11.2025

  • 15 Много съм възмутен Гуцанов !

    3 0 Отговор
    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах пак оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !

    Коментиран от #19

    13:14 14.11.2025

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    Надявам се БСП и Гуцанов да не доживеят до бюджет 2027. Щях да напиша бюджет 2026, но заради въвеждането на еврото ще ги изтърпя още няколко месеца и още напролет се надявам сбогом БСП, сбогом Гуцанов, сбогом ИТН, сбогом ГЕРБ, сбогом на всички ДПС-та ... И лятото актуализация на бюджет 2026, без БСП, ДПС, ГЕРБ,, ИТН, а наесен нов осигурително-данъчен закон от януари 2027 с необлагаем минимум и прогресивни данък доход.

    13:15 14.11.2025

  • 17 Истина

    1 0 Отговор
    БСП са менте социалисти

    искам НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ
    искам ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ДОХОД
    искам ПРЕМАХВАНЕ НА КЛАС ПРОСЛУЖЕНОФВРЕМЕ
    искам ТАВАН НА БОНУСИТЕ и еднакъв годишен бонус за всички в една организация, колко е бонуса на директора, управителния съвет, началниците ..., толкова и на последния служител. По-големи им заслуги са отразени в неприлично по-високата заплата на директора.

    13:24 14.11.2025

  • 18 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Тоя мекушав варненски бспар ще спомогне за довършване на партията. Да уйдисваш на ГРОБарите означава смърт за себе си. Вместо да натиснат за социална справедливост за огромната част от трудещите се пчелички и бизнеса където работят с повишаване на МРЗ над това предвиждано ниво, те надуват безумно заплатите на паразитите и търтеите на обществото. Това ще ви стопи, бедните вече няма да гласуват за вас. Приключихте. Тулупът си свърши мръсната работа, след НГ ще направи някаква уйдурма и ще подаде оставка с надежда да спечели повече на следващите избори, а вие сте аут!

    13:27 14.11.2025

  • 19 Вярно е

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Много съм възмутен Гуцанов !":

    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души по информация от предишният министър на културата, а общо са над 500 000 .... Предимно млади в трудоспособна възраст с глупости се занимават. Едва 1 от 8 човека в България реално в някакво производство работят. Другите са в услугите, държавна и общинска сган. Отрицателното ни търговско салдо за 2025 година ще е над 4,5 милиарда

    13:30 14.11.2025

  • 20 Гуци прасето

    0 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    13:31 14.11.2025

  • 21 Абе Гуцанов

    0 0 Отговор
    Инвалид с право на придружител съм. От как ми го отпуснаха придружителя 200 лв. от пенсията ми взеха.... Кво е това самоучастие бре?

    13:37 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове