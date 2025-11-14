Гуцанов: Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин

Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин, заяви пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов, предава БТА.

Той изрази очакване, че предложеният проектобюджет ще бъде внимателно разгледан от депутатите. „И ако има някакви виждания – да бъдат обсъдени в пленарна зала“, добави министърът.

Попитан за това, че проектобюджетът беше приет от правителството и внесен в Народното събрание, без да е обсъден на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Гуцанов коментира, че не може да каже, че диалогът с работодателите е прекъснат.

В дадения случай, когато става въпрос за бюджета, всеки има своите виждания. В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните, коментира министърът. Държавата не може да стои без бюджет и затова бюджетът се прие от Министерски съвет и оттук нататък е в Народното събрание, посочи той.

Ние имаме над 20 срещи между синдикалните и работодателски организации през последната година и половина, имаме активен диалог и постоянни срещи, увери министърът.