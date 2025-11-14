Гуцанов: Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин

Надявам се, че бюджетът ще бъде приет по възможно най-бърз начин, заяви пред журналисти социалният министър Борислав Гуцанов, предава БТА.
Той изрази очакване, че предложеният проектобюджет ще бъде внимателно разгледан от депутатите. „И ако има някакви виждания – да бъдат обсъдени в пленарна зала“, добави министърът.
Попитан за това, че проектобюджетът беше приет от правителството и внесен в Народното събрание, без да е обсъден на Национален съвет за тристранно сътрудничество, Гуцанов коментира, че не може да каже, че диалогът с работодателите е прекъснат.
В дадения случай, когато става въпрос за бюджета, всеки има своите виждания. В крайна сметка държавата е над всичко и трябва да се направи така, че да има нормалност, предсказуемост, развитие, и този диалог да не бъде прекъсван от която и да е от страните, коментира министърът. Държавата не може да стои без бюджет и затова бюджетът се прие от Министерски съвет и оттук нататък е в Народното събрание, посочи той.
Ние имаме над 20 срещи между синдикалните и работодателски организации през последната година и половина, имаме активен диалог и постоянни срещи, увери министърът.
1 отвратен
Коментиран от #5
12:52 14.11.2025
2 Авеее
12:52 14.11.2025
3 Програмиста
12:55 14.11.2025
4 Предатели!
12:56 14.11.2025
5 БСП продаде работниците
До коментар #1 от "отвратен":БСП е партия на Мазните и Охранени парчета. Тиквата Борисов и Гругрух Пеевски.
12:56 14.11.2025
6 Последния Софиянец
12:57 14.11.2025
7 Скрий се бре нещастник
данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До декември 2023 прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? А БСП-ОЛ леви ли са?
12:59 14.11.2025
8 🪙🪙🪙
12:59 14.11.2025
9 Стършел
13:01 14.11.2025
10 Парите за НАТЮ и Украйна
13:01 14.11.2025
11 Тикате народа към пълна мизерия
13:04 14.11.2025
12 Н инова
13:07 14.11.2025
13 На всяка частна фирма в България
13:09 14.11.2025
14 А има ли
13:12 14.11.2025
15 Много съм възмутен Гуцанов !
Коментиран от #19
13:14 14.11.2025
16 Някой
13:15 14.11.2025
17 Истина
искам НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ
искам ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ДОХОД
искам ПРЕМАХВАНЕ НА КЛАС ПРОСЛУЖЕНОФВРЕМЕ
искам ТАВАН НА БОНУСИТЕ и еднакъв годишен бонус за всички в една организация, колко е бонуса на директора, управителния съвет, началниците ..., толкова и на последния служител. По-големи им заслуги са отразени в неприлично по-високата заплата на директора.
13:24 14.11.2025
18 Гай Турий
13:27 14.11.2025
19 Вярно е
До коментар #15 от "Много съм възмутен Гуцанов !":Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души по информация от предишният министър на културата, а общо са над 500 000 .... Предимно млади в трудоспособна възраст с глупости се занимават. Едва 1 от 8 човека в България реално в някакво производство работят. Другите са в услугите, държавна и общинска сган. Отрицателното ни търговско салдо за 2025 година ще е над 4,5 милиарда
13:30 14.11.2025
20 Гуци прасето
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
13:31 14.11.2025
21 Абе Гуцанов
13:37 14.11.2025