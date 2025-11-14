Новини
България »
Мариана Кукушева: Хлябът поскъпва заради скъпия дизел и новите данъци

14 Ноември, 2025 16:11 1 031 51

  • хляб-
  • цена-
  • поскъпване-
  • дизел-
  • данъци-
  • мариана кукушева

Хлябът е може би най-натовареният с транспорт продукт. Логистиката е нашият най-голям разход

Мариана Кукушева: Хлябът поскъпва заради скъпия дизел и новите данъци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хлябът вече се продава с около 20 процента по-скъпо, показва официалната статистика. Това обаче е само началото на по-сериозна криза, която застрашава стабилността на производството. Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, цитирана от "Агро.бг". Според нея комбинацията от растящи разходи за логистика и планираните данъчни промени в Бюджет 2026 поставят бранша на ръба.

Основен проблем за производителите в момента е ежедневното поскъпване на дизеловото гориво, което скача с по 5–10 стотинки на ден.

"Хлябът е може би най-натовареният с транспорт продукт. Логистиката е нашият най-голям разход. Докато ни убеждават, че всичко е спокойно и запасите са достатъчни, ние виждаме как разходите ни се топят буквално за дни", коментира Кукушева.

Към момента производителите опитват да компенсират разликите със собствени средства, но предупреждават, че промяната в крайната цена е неизбежна стъпка за запазване на бизнеса.

Сериозно притеснение в сектора предизвикват и заложените промени в държавния бюджет за 2026 година. Планираното увеличение на минималната работна заплата и вдигането на осигуровките с общо 4 процента (2 процента за работодателя и 2 процента за работника) създават риск от масова декапитализация.

"Реално работодателят поема и четирите процента. В нашия сектор трудът формира между 45 и 50 процента от себестойността на продукта. Няма как работниците да поемат това натоварване – няма хора, няма кой да работи", категорична е Кукушева.

Браншовата организация алармира за липсата на реален контрол върху сивия сектор. Съществуват предприятия с огромни обеми на производство, които по документи работят с минимален персонал, което създава нелоялна конкуренция.

В същото време коректните производители са подложени на натиск от търговските вериги. По думите на Кукушева, не хлебарите, а търговците определят крайната цена за потребителя.

"Крайните цени се диктуват от търговските вериги. Те определят надценката си ежеседмично и често – напълно свободно", обясни тя.

От бранша настояват за спешни мерки за регламентиране на пазара и засилен контрол, за да се гарантира качеството на българския хляб и запазването на работните места.


България
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    37 2 Отговор
    Ама нещо не разбирам когато дизела падна не свалиха цената ама като се вдигне цената на горивата скача къде е логиката?

    Коментиран от #9, #14, #50

    16:14 14.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    За една седмица бензина и дизела се дигнаха с 20 процента.

    Коментиран от #11

    16:14 14.11.2025

  • 3 ООрана държава

    25 2 Отговор
    Ама вие по гербарско управление нещо друго ли очаквахте?

    16:18 14.11.2025

  • 4 Руснаков

    19 3 Отговор
    Причина винаги ще се намери..

    16:18 14.11.2025

  • 5 Бай Георги

    21 4 Отговор
    Дизелът не е поскъпнал кой знае колко но бай Ганьо си слага ламаринката.

    16:19 14.11.2025

  • 6 Гого

    23 1 Отговор
    Е колко пък да се е вдигнал дизела засега та веднага се вдигна цената на хляба?

    16:19 14.11.2025

  • 7 иваничка

    27 8 Отговор
    Кааква стана тя, нали нямаше да се вдигат цени, убеждават ни ,че всичко е под контрол,а сега се оказа съвсем друго! Това евро, още дори не сме го въвели, и некадърните управляващи ще ни е... мамата!

    16:20 14.11.2025

  • 8 Сатана Z

    25 3 Отговор
    Едно време всяко населено място имаше хлебопекарна и хоратя не плащаха за логистика и допълнителни екстри.След 36 години демокрация в България има няколко олигарха ,които са "приватизирали" големите хлебозаводи и държат монополни жени на хляб без никакво качество разпространяван в търговската мрежа с трайност до 30 + дена

    16:21 14.11.2025

  • 9 Перо

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Много си прозд бе пейзан

    16:21 14.11.2025

  • 10 Бендида

    24 1 Отговор
    Още взимате компенсации за газ и ток. Брашното- евтин внос. Какъв е тоя частен бизнес, който виси на държавата? Дизел без пари не щете ли?

    16:22 14.11.2025

  • 11 Ко каза

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти май математика си учил до пети клас

    16:22 14.11.2025

  • 12 Иван

    24 1 Отговор
    Честито, братя българи, дори и хляба да поскъпне и инфлацията пак ще е само 0 4%!

    .

    16:24 14.11.2025

  • 13 Да де-ама

    17 2 Отговор
    Ама още не са продали ЛукОйл...-след кражбата му ще видите цените какви ще станат. Честито на стадото-открито ни копаят гроб от десетилетия-а вие си блеейте и плащайте с последните си стотинки кражбите на политиците ни и на Брюксел

    16:26 14.11.2025

  • 14 Ще поскъпва не само хляба

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    И така ще бъде в България, докато изборите продължават да са както в Русия, а не както в ЕС!
    Както в ЕС, гласуване без отбелязана преференция, трябва да се отчита за недействително!
    Както в ЕС, трябва да има активна регистрация за глясуване,
    за да няма стотици хиляди фиктивни избиратели, за заблуда наричани "мъртви души".

    От изборите във всяка държава зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха мукавени трабанти в ГДР
    Изборите правеха изящни мерцедеси в ГФР!

    16:26 14.11.2025

  • 15 хайде бе

    16 1 Отговор
    то или ще заради мокрото време, или заради вноса от Украйна, или заради ДДС-то, или заради цената на газа, или заради цената на бензина, или заради нещо друго.... аз не съм чул хляба да поевтинее и да кажат тази година е добра и сваляме с 5 ст.

    16:27 14.11.2025

  • 17 Стига бе

    10 2 Отговор
    Евро зона.

    16:28 14.11.2025

  • 18 фантаст

    9 3 Отговор
    Комунягите само това могат. Дай им да вдигат цената на хляба. Накрая няма да има кой да им яде хляба, който отдавна го правят от буклуци. И тая шматка - тьотка с прическата, прави нещата още по-гадни.

    16:29 14.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 3 Отговор
    САМО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ.
    С ЕДИНИЯ КРАК ВЕЧЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ.....
    А ПЪК И НИ ОБЕЩАХА, ЧЕ НИЩО НЯМА ДА ПОСКЪПНЕ.......,АМА ДРУГ ПЪТ.

    16:31 14.11.2025

  • 20 Всичко е по контрол на пр-то

    5 3 Отговор
    Това че ще поскъпне не никаваа проблема сега 20% слето още и какво !!!! За то ние сме с усраинскатафашигонова или както се казвало бандерчетат ! Главното е не нашите родители или сънародниците ни а тези които са хотелитени усраинците те да са нахранени и и те да сити а ние все някаккси гла дни ще си отдем при светия

    16:32 14.11.2025

  • 21 0001

    9 2 Отговор
    Малко е! И защо само хляба? Това население трябва да се умори от глад и мизерия! Много е търпеливо!

    16:32 14.11.2025

  • 22 Директора👨‍✈️

    7 1 Отговор
    10 стотинки на ден. Това е ЛЪЖА.
    Нали държавата щеше да се бори със спекулата!

    Коментиран от #26

    16:33 14.11.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    ТЕЗИ "ГОТИНИТЕ"
    КАК ДА НИ ПРОВЕСИШ НА БЕСИЛКАТА....

    16:33 14.11.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Добитъка да ходи пак за гъби.

    16:33 14.11.2025

  • 25 Промяна

    10 1 Отговор
    ХЛЯБ ПРОДАВАН ПО МАГАЗИНИТЕ Е ПЪЛЕН СЪС ОТРОВИ НЕЗНАМ ЗАЩО СЕ НАРИЧА ХЛЯБ ТАЗИ МИЛИОНЕРКАТА ПАК РЕВЕ

    Коментиран от #40

    16:35 14.11.2025

  • 26 0001

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Директора👨‍✈️":

    А можеш ли да ми кажеш какво е нашата държава и в лицата на кои е представена?

    16:35 14.11.2025

  • 29 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    бойкотирайте. хлябът е вреден. особено този от радиоактивна украинска пшеница.

    16:39 14.11.2025

  • 30 Химия

    4 2 Отговор
    Мариана Кукушева: Хлябът поскъпва заради скъпия дизел
    Не съм чувал "Хляб" да се прави от дизел?
    Някой знае ли баба му да е пекла в джамала хляб от дизел?
    Много интересно става. Ще ядем веке дизелов хляб!

    Коментиран от #42

    16:39 14.11.2025

  • 32 оня с питон.я

    3 0 Отговор
    бързо ще стопите сланинката. щом си искате боко и шиши.

    16:40 14.11.2025

  • 33 0001

    7 0 Отговор
    Хляба ни е от фуражна пшеница! Няма хлебна пшеница с добиви от по 800-900 килограма на декар. Зърнарите лъжат, че добивите са по 600-700 килограма от декар. Реално на кантара се вижда колко е добива и колко са декарите.
    Хлебна пшеница дава 250-300 килограма на декар!

    16:40 14.11.2025

  • 34 Заспал

    5 0 Отговор
    Народ, и камъни да яде пак няма да се събуди

    16:41 14.11.2025

  • 35 Павел пенев

    8 1 Отговор
    Не купувайте хляба на тази пръдла. Този хляб е от фуражно зърно и мухлясва на втория ден. Може и да е от украинско радиационно брашно.

    16:41 14.11.2025

  • 36 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    крайно време е Ганю да свали някой килограм.

    16:41 14.11.2025

  • 39 0001

    7 0 Отговор
    Казвате да бойкотираме хляба. Ама то и другите продукти се вдигат. Да бойкотираме и тях. Остава трева да пасем ама тия ще ни наложат някакви цени и за тревата. Не е това начина!

    16:46 14.11.2025

  • 41 историк

    2 0 Отговор
    всичко се прави така като решава равнището на нашата икономика А защо е тази наука като не се изпозва( една наука е само тогава наука когато е доказана математически)а за благото на тези които и пълнът хазната но тук не се смята тези кито и пълнът а тези които се ползвът защото не сме и дъър жава просто както напад казват ромско свърталище къто се живее всеки срещу всеки и кой както може и зато сме с чиста българска икономика и чиста българска математика

    16:47 14.11.2025

  • 42 хах

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Химия":

    Нали тоз хляб трябва да ти го доставят с автомобил бе

    Коментиран от #51

    16:48 14.11.2025

  • 44 хах

    3 0 Отговор
    Не е проблем , нали сме вече в клуба на богатите евро тарикати.

    16:48 14.11.2025

  • 45 Промяна

    2 1 Отговор
    НЕ ТИ КУПУВАМ ХИМИИТЕ КУКУШЕВА ОТ КОИТО ПРАВИШ МИЛИОНИ ИЗОБЩО

    16:50 14.11.2025

  • 46 Петко

    2 0 Отговор
    ние виждаме как разходите ни се топят буквално за дни...Щом е така всичко е ок. Аз мечтая за разходи топящи се всеки ден.

    16:57 14.11.2025

  • 47 0001

    2 0 Отговор
    А знаете ли как се жъне пшеницата у нас? Не знам навсякъде ли е така но съм чувал зърнарите. Пръскат я с Раундъп преди жетвата за да изгори равномерно и да е лесна за прибиране. Проверете какво е Раундъп и какви ползи за здравето носи.

    16:58 14.11.2025

  • 48 Цвете

    3 0 Отговор
    КРИЗИТЕ ГИ СЪЗДАВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ К.🇧🇬ЗАЩО ЩЕ ПОСКЪПВА? ДО СЕГА НЕ Е ЛИ БИЛ СКЪП, ТА СЕ НАЛАГА ОЩЕ И ОЩЕ? ВСЕ НЕЩО ИМА ДА СЕ ВДИГА И ТО НЕ Е СЛУЧАЙНО ТОЧНО ПРЕДИ ЕВРОТО, ЗАЩО? КАКЪВ БЕНЗИН, КАКВИ 5 ЛЕВА? ПАНИКЬОСВАТЕ ХОРАТА ИЗЛИШНО. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬⛔️🔊🤑😮‍💨

    17:01 14.11.2025

  • 49 Даа!

    3 0 Отговор
    От началото на годината до момента - масовият хляб" Добруджа" премина през 2,20; 2,30, задържа на 2,50,а сега е 2,80 лв.Но при разфасовка 830 гр( как ги догоди тази - Кукушевата ,до 30 гр) Или за килограм,както е бил винаги,с десетилетия през Социализма,днес струва над 3 ,20 лева.Същата гъонсурат хлебарка, на колко го продава в магазинната мрежа - с марж преко сили 20 ст за брой.Знам го от собственика в кварталното магазинче.Е,булка на гла.Три лева ли ти струва производство на един хляб? Със все цена на брашно,мая ,вода сол , заплати и самото опичане? Тичат всички,без изключение,пред вятъра.Изпреварвщо вдигат цените и то- сериозно.За да получат в евро онова,което след нова година,няма да могат.Защото тогава( до края на Юни) управлението няма да им разреши.Заради еврозоната,Иначе, народа ще се разбунтува,.А сега на принципа: жабата в тенджерата! Да свикне с тези цени отсега.Но така става,когато продажници ,подариха огромни хлебозаводи в столицата и областните градове,за жълти стотинки,на частници.Ще си ни връткат,както им е удобно.Хляб купува и богаташа и клошаря.

    17:01 14.11.2025

  • 50 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Обикновено няма логика много освен, ако не гледаш голяма картинка. Дизел поскъпва и вдигат цени. Пада дизелът, ама държавата е вдигнала МРЗ или, както направи тая година, тупка 20% ДДС и, айде, тия пари към цената на клиента, щото са си по определение и закон ДАНЪК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ИЗХАРЧЕНОТО. Затова и ДДС в началото си е започнал като ДАНЪК ЛУКСОЗНИ ПОКУПКИ и постепенно от скъпи коли и яхти го правят масов, та го преименуват. Не вдигат нищо друго, ама на зърнарите им тупкат ДДС или нов данък. Брашното поскъпва и пак се завърта.
    Като цяло държавата постоянно създава условия да се вдигат цени, защото ВСЕКИ ДАНЪК Е В ЦЕНАТА ЗА МЕН И ТЕБ. Няма как да съм взимал 500лв и да ми тупнат да плащам още 100 данък и да остана на 400лв. Ще вдигна цената с 150 примерно(щото ще има още данъци, дето след тях трябва да ми е останало 500 + 100). И ти ще направиш същото, ако ти вдигнат удръжки, а няма да стоиш да работиш за по-малко, щото те е грижа за клиента, нали?

    17:03 14.11.2025

  • 51 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "хах":

    Не само го доставят с автомобил, ами тракторите и комбайните за брашното са на дизел, да се внася с кораби зърното, пак е на дизел, товарните влакове са на дизел. То и фурните за печене са на гориво, защото на ток е бая по-скъпо.
    Не знам защо хората свързват горивата само с личните автомобили. Всъщност те 70-80% са за индустрия, селско стопанство и логистика. Газът не е за отоплението и колите. Там е шега. Основен потребител примерно е АЗОТНИТЕ ТОРОВЕ- азотът е от атмосферата, ама процесът е на висока температура с природен газ яко нужен. На световно ниво май торовете се водят половината от потреблението на газ.

    17:08 14.11.2025

