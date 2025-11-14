Мариана Кукушева: Хлябът поскъпва заради скъпия дизел и новите данъци

Хлябът вече се продава с около 20 процента по-скъпо, показва официалната статистика. Това обаче е само началото на по-сериозна криза, която застрашава стабилността на производството. Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, цитирана от "Агро.бг". Според нея комбинацията от растящи разходи за логистика и планираните данъчни промени в Бюджет 2026 поставят бранша на ръба.
Основен проблем за производителите в момента е ежедневното поскъпване на дизеловото гориво, което скача с по 5–10 стотинки на ден.
"Хлябът е може би най-натовареният с транспорт продукт. Логистиката е нашият най-голям разход. Докато ни убеждават, че всичко е спокойно и запасите са достатъчни, ние виждаме как разходите ни се топят буквално за дни", коментира Кукушева.
Към момента производителите опитват да компенсират разликите със собствени средства, но предупреждават, че промяната в крайната цена е неизбежна стъпка за запазване на бизнеса.
Сериозно притеснение в сектора предизвикват и заложените промени в държавния бюджет за 2026 година. Планираното увеличение на минималната работна заплата и вдигането на осигуровките с общо 4 процента (2 процента за работодателя и 2 процента за работника) създават риск от масова декапитализация.
"Реално работодателят поема и четирите процента. В нашия сектор трудът формира между 45 и 50 процента от себестойността на продукта. Няма как работниците да поемат това натоварване – няма хора, няма кой да работи", категорична е Кукушева.
Браншовата организация алармира за липсата на реален контрол върху сивия сектор. Съществуват предприятия с огромни обеми на производство, които по документи работят с минимален персонал, което създава нелоялна конкуренция.
В същото време коректните производители са подложени на натиск от търговските вериги. По думите на Кукушева, не хлебарите, а търговците определят крайната цена за потребителя.
"Крайните цени се диктуват от търговските вериги. Те определят надценката си ежеседмично и често – напълно свободно", обясни тя.
От бранша настояват за спешни мерки за регламентиране на пазара и засилен контрол, за да се гарантира качеството на българския хляб и запазването на работните места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
Коментиран от #9, #14, #50
16:14 14.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
16:14 14.11.2025
3 ООрана държава
16:18 14.11.2025
4 Руснаков
16:18 14.11.2025
5 Бай Георги
16:19 14.11.2025
6 Гого
16:19 14.11.2025
7 иваничка
16:20 14.11.2025
8 Сатана Z
16:21 14.11.2025
9 Перо
До коментар #1 от "Асен":Много си прозд бе пейзан
16:21 14.11.2025
10 Бендида
16:22 14.11.2025
11 Ко каза
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти май математика си учил до пети клас
16:22 14.11.2025
12 Иван
.
16:24 14.11.2025
13 Да де-ама
16:26 14.11.2025
14 Ще поскъпва не само хляба
До коментар #1 от "Асен":И така ще бъде в България, докато изборите продължават да са както в Русия, а не както в ЕС!
Както в ЕС, гласуване без отбелязана преференция, трябва да се отчита за недействително!
Както в ЕС, трябва да има активна регистрация за глясуване,
за да няма стотици хиляди фиктивни избиратели, за заблуда наричани "мъртви души".
От изборите във всяка държава зависи всичко останало след това!
Изборите правеха мукавени трабанти в ГДР
Изборите правеха изящни мерцедеси в ГФР!
16:26 14.11.2025
15 хайде бе
16:27 14.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стига бе
16:28 14.11.2025
18 фантаст
16:29 14.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
С ЕДИНИЯ КРАК ВЕЧЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ.....
А ПЪК И НИ ОБЕЩАХА, ЧЕ НИЩО НЯМА ДА ПОСКЪПНЕ.......,АМА ДРУГ ПЪТ.
16:31 14.11.2025
20 Всичко е по контрол на пр-то
16:32 14.11.2025
21 0001
16:32 14.11.2025
22 Директора👨✈️
Нали държавата щеше да се бори със спекулата!
Коментиран от #26
16:33 14.11.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАК ДА НИ ПРОВЕСИШ НА БЕСИЛКАТА....
16:33 14.11.2025
24 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:33 14.11.2025
25 Промяна
Коментиран от #40
16:35 14.11.2025
26 0001
До коментар #22 от "Директора👨✈️":А можеш ли да ми кажеш какво е нашата държава и в лицата на кои е представена?
16:35 14.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с питон.я
16:39 14.11.2025
30 Химия
Не съм чувал "Хляб" да се прави от дизел?
Някой знае ли баба му да е пекла в джамала хляб от дизел?
Много интересно става. Ще ядем веке дизелов хляб!
Коментиран от #42
16:39 14.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с питон.я
16:40 14.11.2025
33 0001
Хлебна пшеница дава 250-300 килограма на декар!
16:40 14.11.2025
34 Заспал
16:41 14.11.2025
35 Павел пенев
16:41 14.11.2025
36 оня с питон.я
16:41 14.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 0001
16:46 14.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 историк
16:47 14.11.2025
42 хах
До коментар #30 от "Химия":Нали тоз хляб трябва да ти го доставят с автомобил бе
Коментиран от #51
16:48 14.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хах
16:48 14.11.2025
45 Промяна
16:50 14.11.2025
46 Петко
16:57 14.11.2025
47 0001
16:58 14.11.2025
48 Цвете
17:01 14.11.2025
49 Даа!
17:01 14.11.2025
50 хаха
До коментар #1 от "Асен":Обикновено няма логика много освен, ако не гледаш голяма картинка. Дизел поскъпва и вдигат цени. Пада дизелът, ама държавата е вдигнала МРЗ или, както направи тая година, тупка 20% ДДС и, айде, тия пари към цената на клиента, щото са си по определение и закон ДАНЪК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ИЗХАРЧЕНОТО. Затова и ДДС в началото си е започнал като ДАНЪК ЛУКСОЗНИ ПОКУПКИ и постепенно от скъпи коли и яхти го правят масов, та го преименуват. Не вдигат нищо друго, ама на зърнарите им тупкат ДДС или нов данък. Брашното поскъпва и пак се завърта.
Като цяло държавата постоянно създава условия да се вдигат цени, защото ВСЕКИ ДАНЪК Е В ЦЕНАТА ЗА МЕН И ТЕБ. Няма как да съм взимал 500лв и да ми тупнат да плащам още 100 данък и да остана на 400лв. Ще вдигна цената с 150 примерно(щото ще има още данъци, дето след тях трябва да ми е останало 500 + 100). И ти ще направиш същото, ако ти вдигнат удръжки, а няма да стоиш да работиш за по-малко, щото те е грижа за клиента, нали?
17:03 14.11.2025
51 хаха
До коментар #42 от "хах":Не само го доставят с автомобил, ами тракторите и комбайните за брашното са на дизел, да се внася с кораби зърното, пак е на дизел, товарните влакове са на дизел. То и фурните за печене са на гориво, защото на ток е бая по-скъпо.
Не знам защо хората свързват горивата само с личните автомобили. Всъщност те 70-80% са за индустрия, селско стопанство и логистика. Газът не е за отоплението и колите. Там е шега. Основен потребител примерно е АЗОТНИТЕ ТОРОВЕ- азотът е от атмосферата, ама процесът е на висока температура с природен газ яко нужен. На световно ниво май торовете се водят половината от потреблението на газ.
17:08 14.11.2025