Асен Василев за номинацията на Спецов: Според мен това е някаква доста лоша шега, а не реална кандидатура

Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", коментира още той.

"Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите, настоя Василев.

На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза: "С последните промени, които бяха приети в петък, никакви актове на особения управител не може да се обжалват. Не знам дали може да се обжалва актът на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не."