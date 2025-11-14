Новини
България »
Асен Василев за номинацията на Спецов: Според мен това е някаква доста лоша шега, а не реална кандидатура

Асен Василев за номинацията на Спецов: Според мен това е някаква доста лоша шега, а не реална кандидатура

14 Ноември, 2025 15:04 1 020 15

  • асен василев-
  • румен спецов-
  • лукойл-
  • особен представител

Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не, припомни лидерът на "Продължаваме промяната"

Асен Василев за номинацията на Спецов: Според мен това е някаква доста лоша шега, а не реална кандидатура - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", коментира още той.

"Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите, настоя Василев.

На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза: "С последните промени, които бяха приети в петък, никакви актове на особения управител не може да се обжалват. Не знам дали може да се обжалва актът на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    12 4 Отговор
    Стига бе! Нали беше ваш човек?!?

    15:05 14.11.2025

  • 2 Едва

    4 4 Отговор
    ли ще се навие !

    15:05 14.11.2025

  • 3 Да де

    6 5 Отговор
    Тези си подписаха присъдата
    Тръмп и Путин срещу дебелото Д?
    Кой ще е победителят,а?
    Тръгнал да залага на одъртелия ционист шорош
    Тъпото си е тъпо

    15:07 14.11.2025

  • 4 Няма кой да сложат.

    13 3 Отговор
    Умните хора това хоро не го играят. Кой би се жертвал да го използват за такива работи. Ами после.

    15:08 14.11.2025

  • 5 Коки намеква

    8 6 Отговор
    че той е правилният човек за този пост. А те просто не са се сетили.

    15:08 14.11.2025

  • 6 Промяна

    8 5 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ СА В СТУПОР ХАХАХАХАХАХАХА

    15:08 14.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Ако Спецов не слуша Шиши ще извади голите снимки с Кокорчо с пеньоар и БЕЗ пеньоар.

    15:11 14.11.2025

  • 8 майор Михов

    4 1 Отговор
    Ех, лукови глави наивни............

    15:12 14.11.2025

  • 9 мъжът на кукурячето

    4 0 Отговор
    е от дпс-гроб

    15:16 14.11.2025

  • 10 хаха

    0 1 Отговор
    Аааа... Сега пък момата се отказва от либето си. Защо така? Да не се каже, че някак си ПП не са "опозиция"? Че то нали бяха в сглобката допреди 2-3 месеца така или иначе и са ясни, че са опозиция на Боко колкото Мата Хари като една моралистка девственица се е дърпала на Боко за креватните истории.
    ПП да спрат да се правят на улави и да си кажат, че са един отбор с Бойко, Пеевски, БСП, Славчо.

    15:18 14.11.2025

  • 11 име

    0 1 Отговор
    асанчо да не се прави на ощипан, спецов ще уреди негови хора да сключват договори в Нефтохим. Така както неговия човек в Булгоргаз уреди апетитини договори за бившия си работотдател, а като видяха че немогат да си продадат скъпата газ, купена през 2021г, асанчо ги обезщети с 320 милиона лева щото били "стратегически" за енергийната ни сигурност спекулант!

    15:18 14.11.2025

  • 12 Емигрант

    3 0 Отговор
    Нали скоро ГЕРБ уличаваха Спецов в иамами със собственост, скрити данъци и т.н., всеки ден мисирки се разхождаха около огради и показваха имоти на Спецов които не бил декралирал, откога стана почтен, честен и подходящ, че Тиквата и Намагнитения да го предлагат за ОСОБЕН "осеменител" на пачки и чекмеджета ? Колко ли висока е станала цената му на пазарът на корупцията ? Чекмеджето за този ли гарантира, че бил честен, когото омаскаряваха скоро ? Какви ли още изненади готвят пък за изборите дуото измамници Тиква-Намагнитен ?

    15:20 14.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    И ТОЗИ ,,СПЕЦ,, Е СПЕЦ ПО ВСИЧКО!И ТОЯ МИНА КЪМ ПЕЕВСКИ!

    15:20 14.11.2025

  • 14 нищо не разбира

    2 0 Отговор
    май никой не разбира че искат да махмат
    Спецов от НАП и герб да си сложат техен човек
    да тормози бизнеса

    15:22 14.11.2025

  • 15 Горски

    2 0 Отговор
    Отстраняват го от НАП, ясно е, но се съмнавам че ще свърши работа в Лукойл. Не отговаря на изискванията. КАПИТАЛИСТИТЕ МИЛИАРДЕРИ БОЙКО И ПЕЕВСКИ, ЩЕ НАЦИОНАЛИЗИРАТ ЧУЖДА СОБСТВЕНОСТ! ПОСЛЕ БЪЛГАРИЯ ПЛАЩА 8-9 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ТОВА. ДОБРЕ ЛИ Е?

    15:22 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове