Асен Василев за номинацията на Спецов: Според мен това е някаква доста лоша шега, а не реална кандидатура

Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изисквания още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия и управлението на продукти в нея. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
"Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура", коментира още той.
"Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите, настоя Василев.
На въпрос може ли това решение да се обжалва лидерът на ПП каза: "С последните промени, които бяха приети в петък, никакви актове на особения управител не може да се обжалват. Не знам дали може да се обжалва актът на правителството по самото назначение, трябва юристи да кажат. Не съм компетентен в тази тема. Човек трябва да знае от какво разбира и от какво не."
1 Ко речи?
15:05 14.11.2025
2 Едва
15:05 14.11.2025
3 Да де
Тръмп и Путин срещу дебелото Д?
Кой ще е победителят,а?
Тръгнал да залага на одъртелия ционист шорош
Тъпото си е тъпо
15:07 14.11.2025
4 Няма кой да сложат.
15:08 14.11.2025
5 Коки намеква
15:08 14.11.2025
6 Промяна
15:08 14.11.2025
7 Последния Софиянец
15:11 14.11.2025
8 майор Михов
15:12 14.11.2025
9 мъжът на кукурячето
15:16 14.11.2025
10 хаха
ПП да спрат да се правят на улави и да си кажат, че са един отбор с Бойко, Пеевски, БСП, Славчо.
15:18 14.11.2025
11 име
15:18 14.11.2025
12 Емигрант
15:20 14.11.2025
13 Боруна Лом
15:20 14.11.2025
14 нищо не разбира
Спецов от НАП и герб да си сложат техен човек
да тормози бизнеса
15:22 14.11.2025
15 Горски
15:22 14.11.2025