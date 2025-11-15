Времето днес, прогноза за събота, 15 ноември: Слънчево. Мъгла в Дунавската равнина и край реките на юг

Днес не се очаква промяна в синоптичната обстановка, предаде БНР.
През деня ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.
Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.
Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла.
В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.
В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.
