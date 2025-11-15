Новини
Времето днес, прогноза за събота, 15 ноември: Слънчево. Мъгла в Дунавската равнина и край реките на юг

15 Ноември, 2025 05:45, обновена 15 Ноември, 2025 05:59 691 5

Максималните температури ще са между 13° и 18°

Времето днес, прогноза за събота, 15 ноември: Слънчево. Мъгла в Дунавската равнина и край реките на юг - 1
Снимка: БНТ
Днес не се очаква промяна в синоптичната обстановка, предаде БНР.

През деня ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.

Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла.
В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.


  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #4

    06:26 15.11.2025

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    лека нощ пак си лягам

    06:43 15.11.2025

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    Жена към мъжа си:
    - Скъпи, защо миеш тавана?
    - Готвих, скъпа!

    Коментиран от #5

    06:43 15.11.2025

  • 4 умръзнал си на всички

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Убивай се и отървай стига рева тука ...Не виждаш ли че никой не те и съжалява!

    06:44 15.11.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаберих":

    добре тогава, ела да ми измиешЗАДНИКА че сеИЗСРАХ

    06:45 15.11.2025

