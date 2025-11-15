Започва зимното поддържане на републиканските пътища

От днес влиза в сила зимното поддържане на републиканските пътища и шофьорите трябва да подготвят автомобилите си за пътуване при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и пътноподдържащите дружества са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките при понижение на температурите и влошаване на времето с цел осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

В навечерието на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 16 ноември 2025 г., АПИ апелира шофьорите да управляват автомобилите си внимателно и разумно, както и да спазват стриктно правилата за движение.

От пътната агенция съветват още в зимните месеци шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат резки маневри, както и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.

По инициатива на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември - в Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, се отдава почит на изгубилите живота си и пострадалите при пътни инциденти, допълниха още от АПИ.

В края на октомври отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) обяви началото на ежегодната Акция „Зима“. Водачите на автомобили са задължени от 15 ноември до 1 март да шофират с гуми, подходящи за зимни условия.