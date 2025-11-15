Новини
България »
Росен Желязков за "Лукойл": Правителството трябваше да направи най-доброто и ние го направихме

Росен Желязков за "Лукойл": Правителството трябваше да направи най-доброто и ние го направихме

15 Ноември, 2025 11:20 766 40

  • росен желязков-
  • румен спецов-
  • лукойл

Пред нас важната задава е да осигурим навременната нормална доставка на нефт и преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също, разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, ще внесат необходимото успокоение

Росен Желязков за "Лукойл": Правителството трябваше да направи най-доброто и ние го направихме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред нас важната задава е да осигурим навременната нормална доставка на нефт и преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също, разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, ще внесат необходимото успокоение - пазарът дори няма да разбере. Това каза във видео, излъчвано във Фейсбук страницата на Министерския съвет, премиерът Росен Желязков, който се запозна с хода на работата по реализацията на Вертикалния газов коридор в района на магистрала “Хемус”.

Правителството трябваше да направи най-доброто, което беше възможно да направи, и ние го направихме - тихо, спокойно, без фанфари, без да участваме във вътрешната политическа динамика. Показахме, че когато работим ефективно, с подкрепата на мнозинството, на парламента, резултатът е явен, заяви Росен Желязков.

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Льоьо льолоо

    21 3 Отговор
    глей си водопада

    11:23 15.11.2025

  • 2 Мнение

    21 1 Отговор
    Сламене, ангажирай адвокати и си подай оставката. България ще те смачка, защото я мислиш за лека като актриса. Тв е тежка, като банковият съюз

    11:24 15.11.2025

  • 3 Даниел

    22 1 Отговор
    Всеки прави най-доброто особено,ако е за себе си!

    11:24 15.11.2025

  • 4 На Роско жената съм

    20 1 Отговор
    Браво Роско, браво! И аз се грижа колкото мога за горивата за хотела ! Пуснала съм една цистерна да зарежда отпред , една отзад , а няколко по малки директно изливат горивото в гърловината...

    11:26 15.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кариера

    1 3 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    11:28 15.11.2025

  • 8 ДУСТАФКА НА НЕФТ

    14 1 Отговор
    Ама от къде. От САЩ Русия арабите. Кажи не КРИИ. И този СПЕЦИАЛНИЯ КО РАЗБИРА ОТ НЕФТ И НЕФТОПРЕРАБОТКА. НИЩО. ПРОСТО ПОСТАВЕНО ЛИЦЕ КАКТО САРАФ БЕЙ И ВСИЧКИ ДРУГИ.

    11:28 15.11.2025

  • 9 зевзек

    17 2 Отговор
    това било най доброто, ако това е най доброто, не ми се мисли какво ще бъде по нататък с това правителство, пак хаос, произвол, мизерия, и високи цени, какво направихте с цените, изпуснахте ги, всяка седмица кошницата е по скъпа от предишната, нищо няма да направите, но ще стоите със зъби и нокти, още три години на власт

    11:30 15.11.2025

  • 10 Правителството

    14 1 Отговор
    проточи агонията и да не се бие в гърдите с мушенгии и простотии ! Дерогацията не му е никаква заслуга , а протакане и тези , дали отсрочката са си направили прекрасно сметката и знаят защо и какво правят !

    11:30 15.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    11:39 15.11.2025

  • 12 гост

    12 1 Отговор
    Най добрия хотел с водопад.

    11:39 15.11.2025

  • 13 ежко

    17 0 Отговор
    Силно се надявам да го лежите това "най-доброто" с конфискация на цялото ви имущество и това на родата ви!Да ровите из кофите!

    Коментиран от #23

    11:45 15.11.2025

  • 14 НЕРЕЗ

    13 0 Отговор
    ЩО ЗА ПРАВИТЕЛСТВО СТЕ ВИЕ?
    САЩ И ИНГЛИЗИТЕ ВИ КАЗВАТ КОГА ДА ЛЯГАТЕ И КОГА ДА СТАВАТЕ........
    КАТО В КАЗАРМА СТЕ........
    КОМАНДВАТ ВИ: падни,стани...падни,стани....

    Коментиран от #18

    11:47 15.11.2025

  • 15 ШЕФА

    15 0 Отговор
    Този иска да каже че престъпниците Буда и Шиши направиха най доброто за себе си,НО забравят че възмездие винаги има,а за тях специално ще е жестоко.

    11:48 15.11.2025

  • 16 Бай той Толстой

    11 0 Отговор
    Тоя какъв боклук е...

    11:49 15.11.2025

  • 17 Вие сте голяма работа!

    12 1 Отговор
    До две год.България е фалит.Тогава да видим какво ще говорите

    11:50 15.11.2025

  • 18 Нерезът

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "НЕРЕЗ":

    Вие сте посмешище за БЪЛГАРИЯ и народа на БЪЛГАРИЯ..... ОСТАВКА.....

    11:51 15.11.2025

  • 19 1111

    8 0 Отговор
    Дедо пак е спасявал нечий горящ 🍑, а специалиста по водопади си говори колкото да не заспи.;)

    11:51 15.11.2025

  • 20 Като

    6 0 Отговор
    кучето на нива я свършихте !

    11:54 15.11.2025

  • 21 Време е!

    10 0 Отговор
    Българската Коледа идва. Идва и разплатата. Свинете директно към екарисажа.

    11:54 15.11.2025

  • 22 Бибитко от Банкя

    5 0 Отговор
    Росен Водопада е голям гений - костинбродски герой и протеже на Тиквата от Банкя. Но той гледа по-послушно в очите Прасчо, че от него зависи хотелът му!

    11:55 15.11.2025

  • 23 Ехааа!

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ежко":

    Народен хотел с водопад. 🏨⛲️⛱😎👻

    11:56 15.11.2025

  • 24 роско водопада

    5 0 Отговор
    цапцаросваме всичко!

    11:56 15.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Най доброто

    4 0 Отговор
    Ви е рядко и кафяво. С народната пара.

    12:06 15.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тези

    5 0 Отговор
    Абсолютни бандити и лицемери.Истиата е че нищо не зависи от тях.Големине играчи се договарят за собствеността на този Американо-руско-швейцарски конгломерат.А тука нашите артисти се правят на велики.Сега онези ще си направят далаверата руснаци най-вероятно с комисионни за нашите.А руснаците ще ни съдят като държава за милиарди.Тук унас е по- важно кученцето дето го сгазил един много лош доктор и то нарочно.Требва си глад и мизерия наистина да дойде за всички б.м. и инфантили дето от всичко разбират.

    Коментиран от #39

    12:17 15.11.2025

  • 29 Читател

    0 0 Отговор
    Това е пародия,как ще взимат уж решения с като и рафинерията е чужда собственост.

    12:21 15.11.2025

  • 30 МИРО

    4 0 Отговор
    РОСЕН ЛИ СИ, ИЗРУСЕН ЛИ СИ - ЗА НИЩО НЕ СТАВАШ !!! ПОДАВАЙ СИ ОСТАВКАТА !!!

    Коментиран от #32

    12:24 15.11.2025

  • 31 Там е работата

    2 0 Отговор
    Че нищо не сте направили. Просто легализирахте България като субект за арбитражно дело

    12:27 15.11.2025

  • 32 роси кирилова

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "МИРО":

    боса по асфалта крадя си свиркам си и с радост пърдя си имам си хотел със воооооодопад балъъъци

    12:28 15.11.2025

  • 33 Тома

    3 0 Отговор
    Как да благодарим на правителството след като всички министри са разследвани за корупция но благодарение на прокурорската мафия цацата,каскета и сарафа никой не го вкараха в затвора

    12:29 15.11.2025

  • 34 Виж кво дЖилезко

    1 1 Отговор
    Вчера китайски медии писаха че Русия е спичелила арбитраж срещу Виетнам в Сингапур за 1 милиард долара за два ТЕЦ-а ! Арбитража отсъжда че Виетнам не е бил по никакъв начин задължен да се съобразява със санкциите наложени от САЩ .... Глобъл Таймс го публикува също

    12:34 15.11.2025

  • 35 България се набута в киреча

    0 0 Отговор
    Като страна по бъдещ арбитраж. Без въобще да има отношение към проблема

    12:36 15.11.2025

  • 36 Емигрант

    2 0 Отговор
    Еййй големи манипулатори са тези герберски водопади, но като има будали изглежда са прави да манипулират постоянно ! ЕС НАПРАВИ ТОВА ДОБРО И ТЕЗИ ИЗМАМНИЦИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ВРЕМЕННОТО ОТМЕНЯНЕ НА САНКЦИИТЕ, ТОВА Е ИСТИНАТА ЗА ХОРАТА С РАЗУМ, А ЗА БУДАЛИТЕ - ТИКВАТА И ВОДОПАДА ! Да имитирам Виктор Ангелов - мишкииииииии !

    12:37 15.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ширминт

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "българин":

    даже се опитаха да изкарат че с истинските Тръмп се срещал ама хората се усетиха...смях...

    12:42 15.11.2025

  • 39 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тези":

    Какво общо има тук кученцето бе бокклуук, че сравняваш безумците от това правителство с трагедията на едно животно ? Всички български бушмени сте такива пещерняци, създавате си сами живот като на червеи затова и мразите свободата на животните ? БезУМно и бездарно племе !

    12:43 15.11.2025

  • 40 ха ха

    1 0 Отговор
    най доброто за вас е че надуха цените без основание , а за нас добро няма

    12:44 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове