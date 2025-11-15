Росен Желязков за "Лукойл": Правителството трябваше да направи най-доброто и ние го направихме

Пред нас важната задава е да осигурим навременната нормална доставка на нефт и преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също, разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, ще внесат необходимото успокоение - пазарът дори няма да разбере. Това каза във видео, излъчвано във Фейсбук страницата на Министерския съвет, премиерът Росен Желязков, който се запозна с хода на работата по реализацията на Вертикалния газов коридор в района на магистрала “Хемус”.

Правителството трябваше да направи най-доброто, което беше възможно да направи, и ние го направихме - тихо, спокойно, без фанфари, без да участваме във вътрешната политическа динамика. Показахме, че когато работим ефективно, с подкрепата на мнозинството, на парламента, резултатът е явен, заяви Росен Желязков.

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.