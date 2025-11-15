Новини
Ваня Григорова: Бюджет 2026 е маскиран като социален

15 Ноември, 2025 12:21 437 11

Според нея приетото предложение за разширяването на синята и зелената зона в София няма да реши проблема с паркирането

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 е маскиран като един от най-социалните в последните години. Най-големият ръст на разходите в него е за въоръжаване. Това заяви пред БНТ общинският съветник в СОС Ваня Григорова.

По отношение на провалените заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество тя посочи, че НСТС не дава разрешение и не одобрява бюджета. По думите ѝ на Тристранката работодателите и синдикатите изразяват своите позиции за финансовата рамка, нищо повече.

Според нея обаче не това е проблема. Проблемът е, че бюджета се внася в последния момент и няма достатъчно време за обществено обсъждане, подчерта Григорова.

Тя засегна и темата за избора на Румен Спецов за особен търговски управител на рафинерията на Лукойл в Бургас. По думите ѝ той е сложен на поста, за да изпълни политическа поръчка. Григорова изрази съмнения, че правителството е избрало Спецов заради професионалните му качества. Тя смята, че той е избран, защото е послушен.

Според нея приетото предложение за разширяването на синята и зелената зона в София няма да реши проблема с паркирането.


