Ваня Григорова: Бюджет 2026 е маскиран като социален

Бюджет 2026 е маскиран като един от най-социалните в последните години. Най-големият ръст на разходите в него е за въоръжаване. Това заяви пред БНТ общинският съветник в СОС Ваня Григорова.
По отношение на провалените заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество тя посочи, че НСТС не дава разрешение и не одобрява бюджета. По думите ѝ на Тристранката работодателите и синдикатите изразяват своите позиции за финансовата рамка, нищо повече.
Според нея обаче не това е проблема. Проблемът е, че бюджета се внася в последния момент и няма достатъчно време за обществено обсъждане, подчерта Григорова.
Тя засегна и темата за избора на Румен Спецов за особен търговски управител на рафинерията на Лукойл в Бургас. По думите ѝ той е сложен на поста, за да изпълни политическа поръчка. Григорова изрази съмнения, че правителството е избрало Спецов заради професионалните му качества. Тя смята, че той е избран, защото е послушен.
Според нея приетото предложение за разширяването на синята и зелената зона в София няма да реши проблема с паркирането.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко праните гащи
12:23 15.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМИ НАПРАВО СИ Е КРИМИНАЛЕН....
12:24 15.11.2025
3 в момента
Коментиран от #4
12:26 15.11.2025
4 Джони
До коментар #3 от "в момента":И аз мятам една натам.
12:31 15.11.2025
5 Йордан
Коментиран от #6, #7
12:31 15.11.2025
6 а всичките тия
До коментар #5 от "Йордан":не е просташко да крадят като животни така ли?
12:32 15.11.2025
7 Йордан
До коментар #5 от "Йордан":Имах пред вид коментари 3 и 4
12:36 15.11.2025
8 Той е социален!
Останалите да плащат данъци.
12:42 15.11.2025
9 Ценител
12:47 15.11.2025
10 ТИГО
12:49 15.11.2025
11 бушприт
12:49 15.11.2025