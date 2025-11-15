Мартин Димитров от ПП-ДБ: Можеше да се намери по-подходяща кандидатура за особен управител

Можеше да се намери по-подходяща кандидатура за особен управител на "Лукойл" от Румен Спецов. Трябваше да има и конкурс. Има достатъчно време за това. Отговорността е изцяло на управляващите и те, според мен, отлагат проблема. Трябва да има национален план. Това заяви в ефира на Нова телевизия Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Запитан дали ще има поскъпване на горивата у нас, той заяви, че има достатъчно механизми, но властта действа по друг начин - действие на парче. "Не е добра идея да се национализира "Лукойл", категоричен е той.

"Бих описал бюджетът с думите: това е най-левичарският бюджет. Тези хора харчат като луд с картечница. 52 млн. лева на ден заеми. Това никога не е било", подчерта Димитров. По думите му този бюджет ни вкарва в гръцки или румънски сценарии. "Внесли сме 30 конкретни мерки, които са предложени като законопроекти. Трябва да се вземат мерки за ограничаване на разходите", обясни той и добави, че вотът на недоверие е опция за опозицията.

Димитров заяви, че управляващите трябва спешно да се откажат от увеличаването на данъците и от харченето на средства през държавни фирми.