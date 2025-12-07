Българската общност в няколко европейски града протестира срещу правителството

Българската общност в няколко европейски града също организира протести срещу правителството, предаде bTV.
Сънародници се събраха в Хага и пред посолството ни в Лондон, въпреки проливния дъжд.
За днес са обявени демонстрации с искане за оставка на управляващите и във Франкфурт и Прага, а на 10 декември протестите се очакват в Берлин, Брюксел и Мюнхен.
За сряда се плануват антиправителствени протести и в България.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 копейките
20:03 07.12.2025
3 И там ли изкараха
20:04 07.12.2025
4 Истинските българи
Коментиран от #11
20:04 07.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 На бас 👍
20:08 07.12.2025
7 Грую
До коментар #1 от "Никога повече власт за ГЕРБ.":Важното е фашистите от ппдб да са извън властта.
20:10 07.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ?????
Или не искат?
А?
Коментиран от #24
20:11 07.12.2025
10 А за другите паразити?
До коментар #1 от "Никога повече власт за ГЕРБ.":За паразитите от ППДБ в съдружие с ДПС може ли?
За сглобка-2 може ли?
Сапунджията акаДенков към Пеевски: "Ехо, може ли?"
20:11 07.12.2025
11 Истинските българи
До коментар #4 от "Истинските българи":не бягат от трудностите в България, а се борят с тях. Истинските българи, не ги употребяват като стадо на протести.
Коментиран от #15
20:12 07.12.2025
12 Разбираемо
20:12 07.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Истинските българи
До коментар #11 от "Истинските българи":Имат self-respect моето момче, а не позволяват да ги мачкат. Нищо похвално няма в това да седиш и да те мачкат бг робовладелци за жълти стотинки.
Коментиран от #16, #17, #20
20:13 07.12.2025
16 Как не позволяват
До коментар #15 от "Истинските българи":като са позволили да ги ползват за стадо. 😄Да дърдориш е едно, но реалността е друго. А ако не си с нея, жалко за теб!
20:15 07.12.2025
17 Ееееее
До коментар #15 от "Истинските българи":Направо ни удари в земята с твоето "self-respect" 😧 Друго си е като береш "strawberry" 🤣
20:17 07.12.2025
18 Морския
Коментиран от #19
20:21 07.12.2025
19 Тамън щях да ти ударя плюс
До коментар #18 от "Морския":и стигнах до тъпотията тьотя.
20:23 07.12.2025
20 оле майко
До коментар #15 от "Истинските българи":такива real българи като теб по-добре да не се връщат изобщо в българия а да си слогуват на чуждите народи мислейки си че са но повече от страхливи слогуваши егоистични мишленца мий си чиниите там в англия за някой пакистанец и недей се меси в БЪЛГАРСКИТЕ работи !!!
20:23 07.12.2025
21 Драго
20:31 07.12.2025
22 Стамат
20:32 07.12.2025
23 ООрана държава
20:51 07.12.2025
24 Николов
До коментар #9 от "?????":С какво право? И от къде накъде! Вие не можете да искате каквото и да е, вие сте никои .Вие не плащате тук данъци, не участвате в живота на хората и държавата. Какви протести организирате и за какво? Вземете се в ръце и си гледайте работата,там, където сте.
21:12 07.12.2025
25 Респект
21:15 07.12.2025