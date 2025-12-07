Българската общност в няколко европейски града протестира срещу правителството

Българската общност в няколко европейски града също организира протести срещу правителството, предаде bTV.

Сънародници се събраха в Хага и пред посолството ни в Лондон, въпреки проливния дъжд.

За днес са обявени демонстрации с искане за оставка на управляващите и във Франкфурт и Прага, а на 10 декември протестите се очакват в Берлин, Брюксел и Мюнхен.

За сряда се плануват антиправителствени протести и в България.