Българската общност в няколко европейски града протестира срещу правителството

Българската общност в няколко европейски града протестира срещу правителството

7 Декември, 2025 20:49, обновена 7 Декември, 2025 19:59 973 25

Призиви за оставка прозвучаха в Лондон и Хага

Българската общност в няколко европейски града протестира срещу правителството - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Българската общност в няколко европейски града също организира протести срещу правителството, предаде bTV.

Сънародници се събраха в Хага и пред посолството ни в Лондон, въпреки проливния дъжд.

За днес са обявени демонстрации с искане за оставка на управляващите и във Франкфурт и Прага, а на 10 декември протестите се очакват в Берлин, Брюксел и Мюнхен.

За сряда се плануват антиправителствени протести и в България.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 копейките

    0 13 Отговор
    на ГРЕС!!!

    20:03 07.12.2025

  • 3 И там ли изкараха

    8 11 Отговор
    стадото агнета?

    20:04 07.12.2025

  • 4 Истинските българи

    11 8 Отговор
    Сме в чужбина!

    Коментиран от #11

    20:04 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На бас 👍

    6 4 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    20:08 07.12.2025

  • 7 Грую

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Никога повече власт за ГЕРБ.":

    Важното е фашистите от ппдб да са извън властта.

    20:10 07.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    10 1 Отговор
    Не е лошо да се върнат в България.
    Или не искат?
    А?

    Коментиран от #24

    20:11 07.12.2025

  • 10 А за другите паразити?

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Никога повече власт за ГЕРБ.":

    За паразитите от ППДБ в съдружие с ДПС може ли?

    За сглобка-2 може ли?

    Сапунджията акаДенков към Пеевски: "Ехо, може ли?"

    20:11 07.12.2025

  • 11 Истинските българи

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Истинските българи":

    не бягат от трудностите в България, а се борят с тях. Истинските българи, не ги употребяват като стадо на протести.

    Коментиран от #15

    20:12 07.12.2025

  • 12 Разбираемо

    8 2 Отговор
    У нас взе да става скъпо като на запад. Нашенците в чужбината вече не могат да го раздават оборотно лятото като идват с кинтите дето са кътали цяла година 😆

    20:12 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истинските българи

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Истинските българи":

    Имат self-respect моето момче, а не позволяват да ги мачкат. Нищо похвално няма в това да седиш и да те мачкат бг робовладелци за жълти стотинки.

    Коментиран от #16, #17, #20

    20:13 07.12.2025

  • 16 Как не позволяват

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истинските българи":

    като са позволили да ги ползват за стадо. 😄Да дърдориш е едно, но реалността е друго. А ако не си с нея, жалко за теб!

    20:15 07.12.2025

  • 17 Ееееее

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истинските българи":

    Направо ни удари в земята с твоето "self-respect" 😧 Друго си е като береш "strawberry" 🤣

    20:17 07.12.2025

  • 18 Морския

    5 5 Отговор
    И за какво протестират когато не са в България и не са наясно за какво иде реч.А може би са пратени от тьотя за парлама.

    Коментиран от #19

    20:21 07.12.2025

  • 19 Тамън щях да ти ударя плюс

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Морския":

    и стигнах до тъпотията тьотя.

    20:23 07.12.2025

  • 20 оле майко

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Истинските българи":

    такива real българи като теб по-добре да не се връщат изобщо в българия а да си слогуват на чуждите народи мислейки си че са но повече от страхливи слогуваши егоистични мишленца мий си чиниите там в англия за някой пакистанец и недей се меси в БЪЛГАРСКИТЕ работи !!!

    20:23 07.12.2025

  • 21 Драго

    1 1 Отговор
    е, няма как без ГЕРБ

    20:31 07.12.2025

  • 22 Стамат

    2 0 Отговор
    Тези 8 човека срещу какво протестират?

    20:32 07.12.2025

  • 23 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Бойко още не стопля че е протест срещу правителството а не на него му се иска оставката

    20:51 07.12.2025

  • 24 Николов

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    С какво право? И от къде накъде! Вие не можете да искате каквото и да е, вие сте никои .Вие не плащате тук данъци, не участвате в живота на хората и държавата. Какви протести организирате и за какво? Вземете се в ръце и си гледайте работата,там, където сте.

    21:12 07.12.2025

  • 25 Респект

    4 0 Отговор
    Успелите наши сънародници в чужбина показват солидарност към бедните си сънародници в родината. Въпреки успеха и реализацията навън, не забравят от къде са тръгнали.

    21:15 07.12.2025

