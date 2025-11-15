Новини
Протести срещу жестокостта над животни във Варна и София

Протести срещу жестокостта над животни във Варна и София

15 Ноември, 2025 15:53

Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни

Мария Атанасова

След София и във Варна тази сутрин се проведе протест срещу жестокостта над животни.

Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни.

Десетки хора се събраха на площад "Независимост" в града. Те настояха за по-ефективна работа на зоополицията в рамките на МВР, за ефективни доказателства за насилие срещу животни и по този начин всички насилници да могат да получават и ефективни присъди в съда.

"Тук съм, защото съм против насилието над животни, против насилието над хора. Човек, който може да извърши такова нещо е човек, който е вреден за обществото. Вреден, колкото е един убиец на човека", коментира протестиращ пред БНТ.

"По-строги наказателни мерки биха допринесли, но не е само до наказания. Според мен самата култура на отношение към животните трябва да се подобри в България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 въпросче

    6 3 Отговор
    А Протести срещу жестокостта над хора кога ще има във Варна и в София??? Животните не дърпат икономиката и общественния живот напред!

    Коментиран от #3

    15:56 15.11.2025

  • 2 Протести срещу бездомните кучета

    5 2 Отговор
    Някой виждал ли е бездомно куче в развита държава и защо България допуска това?

    Коментиран от #5

    15:59 15.11.2025

  • 3 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Всеки път има такива протести.

    16:01 15.11.2025

  • 5 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Протести срещу бездомните кучета":

    Защо нямаме държава.

    16:03 15.11.2025

  • 6 Еее,

    3 3 Отговор
    Прекалявате вече. Стотици хора загинаха,нито един престъпник не линчувахте,сега заради едно куче изтормозихте вече две седмици всички Българи! Такова угодничество към НПО-тата, просто е неоправдано. Според Вас колко струва човешкият живот? Едно голямо НИЩО!!!

    16:05 15.11.2025

  • 7 Еее,

    1 3 Отговор
    Прекалявате вече. Стотици хора загинаха,нито един престъпник не линчувахте,сега заради едно куче изтормозихте вече две седмици всички Българи! Такова угодничество към НПО-тата, просто е неоправдано. Според Вас колко струва човешкият живот? Едно голямо НИЩО!!!

    16:06 15.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КАЖИ МУ КУЧКАР И ТОВА Е! ПУУУ

    16:16 15.11.2025

