Протести срещу жестокостта над животни във Варна и София

След София и във Варна тази сутрин се проведе протест срещу жестокостта над животни.

Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни.

Десетки хора се събраха на площад "Независимост" в града. Те настояха за по-ефективна работа на зоополицията в рамките на МВР, за ефективни доказателства за насилие срещу животни и по този начин всички насилници да могат да получават и ефективни присъди в съда.

"Тук съм, защото съм против насилието над животни, против насилието над хора. Човек, който може да извърши такова нещо е човек, който е вреден за обществото. Вреден, колкото е един убиец на човека", коментира протестиращ пред БНТ.

"По-строги наказателни мерки биха допринесли, но не е само до наказания. Според мен самата култура на отношение към животните трябва да се подобри в България.