Протести срещу жестокостта над животни във Варна и София

След София и във Варна тази сутрин се проведе протест срещу жестокостта над животни.
Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни.
Десетки хора се събраха на площад "Независимост" в града. Те настояха за по-ефективна работа на зоополицията в рамките на МВР, за ефективни доказателства за насилие срещу животни и по този начин всички насилници да могат да получават и ефективни присъди в съда.
"Тук съм, защото съм против насилието над животни, против насилието над хора. Човек, който може да извърши такова нещо е човек, който е вреден за обществото. Вреден, колкото е един убиец на човека", коментира протестиращ пред БНТ.
"По-строги наказателни мерки биха допринесли, но не е само до наказания. Според мен самата култура на отношение към животните трябва да се подобри в България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
Коментиран от #3
15:56 15.11.2025
2 Протести срещу бездомните кучета
Коментиран от #5
15:59 15.11.2025
3 Отговор
До коментар #1 от "въпросче":Всеки път има такива протести.
16:01 15.11.2025
5 Отговор
До коментар #2 от "Протести срещу бездомните кучета":Защо нямаме държава.
16:03 15.11.2025
