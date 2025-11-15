Новини
България »
Нидал Алгафари: Румен Спецов е избран, защото е най-подходящ за сделката с рафинерията

15 Ноември, 2025 17:33 606 24

  • нидал алгафари-
  • румен спецов-
  • избори

Политическият пиар отхвърли вероятността страната да бъде тласната към предсрочни избори

Нидал Алгафари: Румен Спецов е избран, защото е най-подходящ за сделката с рафинерията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическият пиар Нидал Алгафари коментира актуалните политически процеси в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“, включително назначението на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и въпроса за евентуални предсрочни избори.

Алгафари определи назначението на Спецов като изненадващо. „Очаквах съвсем други фигури – икономически подготвени, финансово подготвени, запознати с рафинерията и с Лукойл“, заяви той.

Според него обаче ключовият момент е не CV-то, а изборът от международните партньори:
„Този човек е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи“.

По думите му става дума за предстояща сделка около собствеността на рафинерията. „Той е човекът, който евентуално да подготви тази продажба, която предстои“, посочи Алгафари.

Алгафари отхвърли вероятността страната да бъде тласната към предсрочни избори.
„Каквото и да се случи, няма да има предсрочни парламентарни избори, за да не му дадат възможност на господин Радев да излезе официално в ролята си на партиен лидер“, заяви той.

По думите му дори евентуална криза с горивата не би променила този сценарий.

Относно опасенията за „заграбване“ на рафинерията Алгафари коментира:

„Със сигурност някой ще е собственик – дали близък до американските власти, до английските или до руските. По-важно е дали рафинерията ще продължи да работи и да осигурява нормални цени“.

Той коментира и липсата на административен и съдебен контрол върху решенията на особените управители. „Не съм компетентен по юридическата част, но има достатъчно закони, по които всеки може да бъде подведен под отговорност“, подчерта Алгафари.

Във връзка с бюджетната процедура Алгафари предупреди за потенциално социално напрежение.
„Натовариха само хората в частния бизнес. Държавната администрация не пое никаква тежест“, заяви той, но подчерта, че по-добър вариант засега не се вижда.

Най-острата му критика бе насочена към новите правила за паркиране в София.
„Не са го премислили. Хората от Перник, Дупница, Кюстендил, които идват да работят, няма как да плащат тези зони“, каза той и изрази надежда Комисията за защита на потребителите да коригира решението.


България
  • 1 Арнолд ШвестерЛукойл

    5 0 Отговор
    Аз съм най-подходящ за сделка с Нефтохима

    Коментиран от #2

    17:36 15.11.2025

  • 2 Да, бе де

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Арнолд ШвестерЛукойл":

    Ти винаги беше лоу он Карбохидрати.
    Как така си подходящ?

    17:37 15.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фалконети

    9 2 Отговор
    А Нидал глу . пен ,, дероф е избран да ръси простотии.

    17:38 15.11.2025

  • 5 отврат е

    14 0 Отговор
    А този защитава мафията , и като чуе за ГРАБ и Боко , направо ляга по корем и защочва да пълзи и лиже !!

    17:38 15.11.2025

  • 6 Откровен

    12 1 Отговор
    ДТШ и в сириеца долен

    17:39 15.11.2025

  • 7 стоян

    5 3 Отговор
    Другаре Алгафари винаги е точен и познава

    17:39 15.11.2025

  • 8 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Рафинерията е твърде голяма хапка за всяка българска уста

    17:39 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бат Роман

    1 2 Отговор
    Алгафари е прав.
    Рафинерията е на Спецов, ..., а и наша.

    17:41 15.11.2025

  • 11 Кисс

    1 0 Отговор
    май асс

    17:42 15.11.2025

  • 12 Хаха

    0 0 Отговор
    Що ме триеш бе жълто паве нас, рано. Хаха.

    17:42 15.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само да добавя

    2 0 Отговор
    Имам чувството, че на върха на държавата има 10 - 12 човека, които единствено са достсойни за всякакви длъжности. Менкат си ги от едно място на други и това се нарича управление. Смешно, сър!

    17:47 15.11.2025

  • 15 парко данък

    0 1 Отговор
    За новото разширяване на зелената зона , този път не посмяха да се позоват на желанията на живущите в тези квартали. Цяла София с платено почасово паркиране , за да няма дискриминация по местоживеене, е истинската цел на столичното управление, но това няма да осигури паркоместа , нито ще улесни гражданите, тъй като броят автомобили няма да се промени.

    17:48 15.11.2025

  • 16 факуса

    1 0 Отговор
    топпиндалмангафари бърза да се натега,а спеца има опит в прехвърлянето на фирми

    17:48 15.11.2025

  • 17 Много

    3 0 Отговор
    Жалко същество

    17:49 15.11.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Щом говорителят на Борисов се е произнесъл, значи спокойно може да отида до тоалетната!

    17:52 15.11.2025

  • 19 Подходящ боклук

    1 0 Отговор
    Влиза във всякакви схеми, удобен (като педлерастите) е за всеки управляващ.

    17:55 15.11.2025

  • 20 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    И КАКВО СЕГА....
    АНГЛОСАКСОНЦИТЕ
    СПАСИХА...ЛУК ОИЛ,МАЙ....

    17:55 15.11.2025

  • 21 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Алгафари,ти от къде разбра че става...от Борисов ли....

    17:56 15.11.2025

  • 22 Ни-дал, ни взел алгафари

    1 0 Отговор
    Ей,ти какъв и6рик си

    17:56 15.11.2025

  • 23 А ти

    1 0 Отговор
    и брат ти отдавна трябваше да сте в затвора за огромните далавери с бежанците и куп други причини ! За награда , направиха сина ти депутат - нещо което е грозна работа и подигравка с обществото ни !

    17:57 15.11.2025

  • 24 Руски колхозник

    0 0 Отговор
    Много ще загазите, когато бъркате в руските активи

    17:59 15.11.2025

